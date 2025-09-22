Macron îl contrazice pe Trump și spune că Rusia încearcă să testeze vulnerabilitățile NATO: „Nu este vorba de nicio greșeală”
22 septembrie 2025
Donald Trump a sugerat săptămâna trecută, când dronele rusești au invadat spațiul aerian polonez, că ar fi putut fi vorba de o greșeală, deși, ulterior, a existat și o invadare a spațiului aerian românesc. Președintele francez Emmanuel Macron l-a contrazis la CBS News, afirmând că „nu este vorba de
Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie în sectorul turismului, înregistrând un nivel record al sosirilor şi veniturilor în primele şapte luni din acest an, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini.
Macron îl contrazice pe Trump și spune că Rusia încearcă să testeze vulnerabilitățile NATO: „Nu este vorba de nicio greșeală"
Donald Trump a sugerat săptămâna trecută, când dronele rusești au invadat spațiul aerian polonez, că ar fi putut fi vorba de o greșeală, deși, ulterior, a existat și o invadare a spațiului aerian românesc. Președintele francez Emmanuel Macron l-a contrazis la CBS News, afirmând că „nu este vorba de
Mutare importantă pe piața imobiliară. Grupul Avangarde analizează preluarea Nordis: „Vom lua o decizie până la sfârşitul acestui an” # Adevarul.ro
Nordis Group a anunțat intenția grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea, în contextul în care „atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluție realistă și sustenabilă pentru maximizarea șanselor de recuperare a sumelor investite de către creditori”.
25 Femei Relevante 2025:Ada Lupu Hausvater, directorul Teatrului Național Timișoara, despre leadership feminin, carieră și autenticitate # Adevarul.ro
Regizoarea și directoarea Teatrului Național Timișoara, Ada Lupu Hausvater, a vorbit despre carieră, familie, autenticitate, perseverență și rolul teatrului în comunitate.
Ultimatum de la PSD. Budăi avertizează Guvernul Bolojan în privința plafonării prețurilor la alimente: „Dacă premierul nu ia o decizie, noi vom trece legea” # Adevarul.ro
Deputatul Marius Budăi atrage atenția că amânarea deciziei ar putea permite retailerilor să majoreze prețurile după expirarea plafonării, programată pentru 1 octombrie, iar legea adoptată ulterior nu ar putea acționa retroactiv.
Ministrul Oana Țoiu conduce delegația României la Adunarea Generală a ONU: „Voi folosi această oportunitate pentru a promova interesele” țării # Adevarul.ro
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, conduce delegația României la Adunarea Generală a ONU și va susține intervenția națională în plenul înaltului for, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE).
„Țarul frontierei” al lui Trump a primit mită de 50.000 de dolari de la un agent FBI. Departamentul de Justiție a închis investigația # Adevarul.ro
Fostul director interimar al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA, Tom Homan, care conduce acum campania de deportare în masă a lui Donald Trump, a acceptat o geantă conținând 50.000 de dolari în numerar de la un agent FBI sub acoperire în 2024, relatează Reuters.
Bugetul principalul sponsor al fotbalului românesc, schilodit de un joc de păcănele. Operatorul și-a asumat eroarea tehnică și a plătit câștigurile # Adevarul.ro
Superbet ar fi suferit o pagubă de ordinul zecilor de milioane de euro.
Limuzinele prezidențiale. Ce ascund mașinile cu care se plimbă Trump, Putin, Xi Jinping și Modi # Adevarul.ro
Limuzinele care îi însoțesc pe șefii de stat ai marilor puteri ale lumii dispun de tehnologie de ultimă generație și de finisaje luxoase.
Mașina electrică care sfidează legile vitezei: 3.000 de cai putere și 496 km/h. YangWang U9 Xtreme a doborât toate recordurile # Adevarul.ro
Chinezii au creat mașina electrică care sfidează legile vitezei. Noua hipermașină electrică YangWang U9 Extreme, dezvoltată de compania chineză BYD, a stabilit un record mondial de viteză, atingând 496,22 km/h pe circuitul Automotive Testing Papenburg din Germania.
Franța și Belgia, hotărâte să recunoască statul Palestina în cadrul unei conferințe ONU. Israelul și SUA boicotează evenimentul # Adevarul.ro
Mai multe țări intenționează să recunoască oficial statul palestinian în timpul unei conferințe ce are loc luni la New York, înaintea reuniunii anuale a liderilor mondiali în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite, potrivit DPA.
70.000 de lei pe lună, cea mai mare pensie specială din România: 70% din bani vin de la stat și doar 30% din contribuții # Adevarul.ro
Cea mai mare pensie specială din România a atins aproape 70.000 de lei pe lună, echivalentul a aproximativ 14.000 de euro. Doar 30% din pensia uriașă vine din contribuții, restul fiind plătit de stat.
Donald Trump a îmbinat elogiul funerar cu discursul electoral la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk # Adevarul.ro
În fața a zeci de mii de oameni adunați pe State Farm Stadium din Glendale (SUA) pentru la comemora lui Charlie Kirk, președintele american Donald Trump a declarat că își „urăște” adversarii, deși văduva activistului a spus că îl iartă pe ucigașul soțului său.
Alertă în București: E-mail șocant de amenințare trimis către mai multe școli și spitale: „Voi omorî cât mai mulţi copii, voi provoca un masacru” # Adevarul.ro
Alertă în București. Un e-mail de amenințare a fost trimis la mai multe unități de învățământ și instituții medicale. Mesajul, redactat într-un limbaj violent, includea afirmații precum „Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta” și „Voi provoca un adevărat masacru”.
Echinocțiul de toamnă 2025: ziua scade, iar noaptea devine tot mai lungă. Ce trebuie să faci pe 22 septembrie # Adevarul.ro
Astăzi, 22 septembrie 2025, la ora 21:19 (ora României), are loc echinocțiul de toamnă, momentul care marchează începutul toamnei astronomice. În această zi, durata zilei este aproape egală cu cea a nopții, fenomen vizibil pe tot globul.
Tăvălug peste companiile de stat. Ministrul Economiei anunță un proces amplu de evaluare a administratorilor: „Îi verific personal, iar unii vor pleca singuri” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că va declanșa un proces amplu de verificare a administratorilor din companiile de stat, acolo unde există suspiciuni privind lipsa de performanță sau selecții ilegale. Oficialul a precizat că unii dintre cei vizați „se vor retrage singuri”.
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgenţă după incursiunile avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei # Adevarul.ro
Consiliul de Securitate al ONU organizează luni,22 septembrie, o reuniune de urgenţă pentru a discuta despre incursiunile ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei, au declarat duminică oficialii estonieni şi ai ONU, potrivit CNN.
Săritorul în apă de la mare înălțime Constantin Popovici, vicecampion în Seria Mondială Cliff Diving # Adevarul.ro
Constantin Popovici a terminat pe locul 7 concursul de la Boston.
Dezbaterea privind reforma prețurilor medicamentelor în Statele Unite a atins un punct critic
Deputaţii dezbat luni moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Diana Buzoianu, acuzată de obstrucționarea funcționării hidrocentralelor # Adevarul.ro
Deputaţii dezbat luni, 22 septembrie, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.
Nu mai există echipe neînvinse în Superligă. După Craiova, a picat și reduta Rapidului # Adevarul.ro
Rapid a cedat acasă, în etapa a 10-a din Superligă.
Vremea luni, 22 septembrie. Unde se vor înregistra temperaturi de vară la început de săptămână # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în intervalul 22 septembrie, ora 9:00 – 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai mult senin la nivelul întregii țări.
Kim Jong Un, dispus să discute că Statele Unite, dacă acestea renunţă să ceară denuclearizarea ţării # Adevarul.ro
Președintele nord-coreean Kim Jong Un s-a declarat deschis să reia contactul cu Statele Unite dacă acestea din urmă renunţă să ceară ca Phenianul să îşi abandoneze programul său de arme nucleare, a relatat luni presa de stat nord-coreeană, citată de AFP.
Ce pensie militară primește fostul milițian Dinel Staicu. Patronul de acum două decenii al Craiovei doarme în vila de protocol a lui Ceaușescu și scrie cărți # Adevarul.ro
Dinel Staicu (69 de ani), fost patron al echipei de fotbal Universitatea Craiova, le dă guvernanților sfaturi economice, idei conținute în două volume care așteaptă să fie tipărite.
În timpul vieții, „Flocea” a „înfiat” o persoană din Piatra-Neamț. Antrenorul decedat joi avea un „copil de suflet” cu doi ani mai mic decât el # Adevarul.ro
Florin Marin a murit joi, la vârsta de 72 de ani, răpus de o boală fără leac, fiind înmormântat ieri.
Trei persoane au fost ucise şi 16 rănite în Crimeea, peninsulă din sudul Ucrainei anexată de Moscova, într-un atac cu drone ucrainene, duminică seara, a transmis liderul local.
Ucraina are o dronă maritimă care poate atinge Podul Crimeei. Toloka, arma tăcută cu rază de 2.000 de km # Adevarul.ro
În plină cursă pentru supremația tehnologică pe frontul invizibil al Mării Negre, Ucraina a prezentat public pentru prima dată ceea ce pare a fi una dintre cele mai ambițioase arme din arsenalul său naval: drona subacvatică TOLOKA.
Donald Trump şi Elon Musk şi-au vorbit în public, la trei luni după ce președintele american i-a spus miliardarului că „a înnebunit” # Adevarul.ro
Donald Trump şi Elon Musk au vorbit şi şi-au dat mâna duminică, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona, la mai bine de trei luni de la spectaculoasa lor despărţire.
Cum vede Zelenski efortul comun de apărare aeriană cu Polonia şi România: „Pentru un scut fiabil trebuie să acţionăm împreună”, # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a contracara dronele ruseşti, în timp ce Moscova continuă să testeze apărarea NATO, potrivit televiziunii naţionale poloneze tvpworld.com.
Guvernul Bolojan e, de fapt, guvernul Cioloș. Fostul premier tehnocrat are mai mulți oameni în fruntea Guvernului decât PNL # Adevarul.ro
Fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș, deși retras din prim-planul politicii, a reușit să impună mai mulți oameni de încredere în Guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan: de la miniștri, până la secretari de stat și directori de cabinet.
Războiul lui Putin depinde de cea mai sângeroasă bătălie din Ucraina. Cucerirea „porții către Donețk” ar putea dura ani și ucide milioane de oameni # Adevarul.ro
Pe linia de front a Ucrainei, un oraș relativ mic, dar strategic, a devenit scena unei confruntări decisive. Pokrovsk, supranumit de presa rusă „poarta către Donețk”, este apărat cu disperare de peste un an de armata ucraineană, în timp ce Moscova face eforturi uriașe pentru a-l cuceri.
I-a dat Trump mână liberă lui Putin să schimbe planul în Ucraina? Politolog: „Atitudinea ambiguă a SUA îl va determina să continue testarea NATO” # Adevarul.ro
Presa americană scrie că, după summitul din Alaska, Putin a schimbat planul în Ucraina și a intensificat atacurile, convins fiind că SUA nu va interveni. Profesorul Sergiu Mișcoiu explică eșecul de la Londra al diplomației britanice și decizia Pentagonului de a reduce livrările de arme către NATO.
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor” # Adevarul.ro
Știau să producă alimente sănătoase, însă, cum se întâmplă adesea cu producătorii, ani la rând au fost aproape obligați să-și vândă munca pe nimic. Până când au stat, au socotit și s-au decis să complice puțin lucrurile și să-și pună amprenta și mai mult pe ceea ce fac.
Ce șanse sunt ca PSD-PNL-USR-UDMR să aibă un candidat comun la Primăria Capitalei. "Niciunul din partide nu va putea accepta candidatul celorlalte formațiuni" # Adevarul.ro
Discuțiile pentru Primăria Capitalei aduc în față și opțiunea unui candidat comun PSD-PNL-USR, după ce social-democrații au ripostat fata de varianta unui candidat PNL-USR.
Jucăria deloc ieftină pentru care părinții plătesc fericiți banii. „E un trend, dar sper să țină” # Adevarul.ro
O jucărie foarte populară în anii 2016-2017 a cucerit noua generație de adolescenți. Deși nu este deloc ieftină, părinții scot bucuroși banii din portofel și, mai mult, caută cu disperare soluții pentru a-și mulțumi copiii, pentru că anumite modele sunt „sold out”.
„Olimpiada Liceelor”, noua „Daciada” reluată într-un municipiu din Oltenia. Mii de elevi au intrat în competiție # Adevarul.ro
O competiție între liceeni începută cu 19 ani în urmă și întreruptă după mai bine de 10 ediții a fost reluată în acest an. Sute de elevi s-au întrecut, timp de aproape trei săptămâni, pe trei secțiuni de concurs.
Cum ne afectează medicamentele pentru slăbit.„Elimini acea poftă de zahăr și grăsimi și relația ta cu mâncarea s-a schimbat" # Adevarul.ro
Efectele medicamentelor pentru slăbit sunt mai complexe față de simpla reducere a poftei de mâncare. În unele cazuri, cei care iau astfel de medicamente se pot trezi cu stări de rău sau chiar în situația în care nu mai apreciază la fel de mult anumite produse.
Planul Rusiei pentru un atac de tip „zonă gri” asupra Poloniei înainte de Crăciun, dezvăluit de un general rus dezertor # Adevarul.ro
Un avertisment transmis de un ofițer de rang înalt din armata rusă a declanșat consultări urgente între oficiali din Regatul Unit și Statele Unite, în contextul unor temeri privind un posibil atac egabil al Moscovei asupra Poloniei, menit să testeze coeziunea NATO.
Totul despre programul Rabla 2025 pentru persoane fizice. Se vor putea cumpăra 6.500 de mașini electrice # Adevarul.ro
Programul Rabla 2025 începe pe 30 septembrie și pune la dispoziția celor care vor să-și schimbe autovehicul produs în urmă cu cel puțin 8 ani ecotichete care variază între 10.000 de lei și 18.500 de lei pentru achiziționarea unei mașini noi -8.000 cu propulsie termică, 6.500 electrice.
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net # Adevarul.ro
Cu cât ar trebui plătit „un angajat fără studii” este întrebarea care a dat naștere unei dezbateri interesante pe platforma reddit. Un angajat din sectorul comerț câștigă, în medie, un salariu net de 5.078 de lei, cu puțin mai mic decât în învățământ, adică 5.924 de lei.
22 septembrie, ziua în care președintele Abraham Lincoln a semnat Proclamația prin care a eliberat toți sclavii # Adevarul.ro
Pe 22 septembrie 1857 s-a scufundat nava rusească „Lefort", găsită după un secol și jumătate de la tragedie. Cinci ani mai târziu, președintele american Abraham Lincoln a emis Proclamația de emancipare, prin care a decretat eliberarea sclavilor negri din teritoriul confederat.
Rujeola este legată de o boală mai puțin cunoscută, dar care este întotdeauna fatală, iar imunizarea împotriva rujeolei este singura metodă cunoscută de prevenire.
Există mai multe modalități neașteptate care îmbunătățesc microbiomul intestinal, nu doar dieta, la care se rezumă majoritatea recomandărilor. De la o simplă gargară dimineața la adopția unui animal de companie sau de la mersul desculț până la sărut.
Pierderi grele pentru ruși. Ucrainenii au distrus o mașină de luptă IMR-3M, supranumită „Terminatorul pe șenile”, protejată de radiații, elicoptere și radare # Adevarul.ro
O unitate specializată a armatei ucrainene a anunțat distrugerea unui vehicul greu de geniu rusesc, IMR-3M, un echipament rar și bine protejat, folosit în mod obișnuit pentru deschiderea drumurilor în terenuri minate și în condiții extreme.
Mărturia unui migrant salvat după 40 de ore în derivă pe Mediterană: „Europa nu merită toată suferința” # Adevarul.ro
Rafie Nadi, un tânăr egiptean, a reușit să supraviețuiască 40 de ore plutind în derivă în Marea Mediterană, având la dispoziție doar un colac gonflabil și înotătoare.
Horoscop luni, 22 septembrie. Capricornii primesc informaţii importante, iar Gemenii apelează la împrumuturi # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click! ştie ce le aduce ziua de luni, 22 septembrie, tuturor celor 12 semne ale zodiacului.
Miruță, despre sesizarea AUR la CCR: „Măsurile din Pachetul 2 sunt constituționale. Opoziția ar trebui să vină cu măsuri pentru a strânge cureaua” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că Guvernul are susținere juridică pentru măsurile fiscale incluse în Pachetul 2
Cine este noul consilier onorific de la Ministerul Energiei. Inventatorul român vine din Silicon Valley și are un CV impresionant # Adevarul.ro
Un inventator român cu start-up-uri în Silicon Valley și experiență de peste trei decenii în companii de top din SUA a fost cooptat în staff-ul Ministerului Energiei, fiind numit consilier onorific.
Noi dezvăluiri despre e-mailurile ducesei de York către Jeffrey Epstein zguduie monarhia britanică. Ce măsuri va lua Regele Charles # Adevarul.ro
La Palatul Buckingham creşte tensiunea după redeschiderea discuţiilor despre e-mailurile trimise de ducesa de York, Sarah Ferguson, către Jeffrey Epstein. Regele Charles ia în calcul „ultima sancțiune”, şi anume să limiteze sau chiar să interzică prezența familiei York la evenimentele private.
Lasconi, atacuri dure: Nicușor Dan ar putea fi demis, Bolojan a lovit în oameni, Iohannis e parte din planul de anulare a alegerilor # Adevarul.ro
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale, a vorbit despre cine conduce cu adevărat România în prezent.
