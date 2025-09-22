Infractor român căutat de autoritățile germane, prins pe aeroportul Mihail Kogălniceanu când se îmbarca pentru a pleca din țară
Adevarul.ro, 22 septembrie 2025 15:30
Un tânăr de 29 de ani, din Hârșova, căutat de autoritățile judiciare din Germania, a fost depistat de polițiști pe aeroportul de la Mihail Kogălniceanu, când intenționa să se îmbarce într-o cursă aeriană către o altă țară europeană, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.
În campania electorală, Nicușor Dan a avut curajul să includă Educația în lista problemelor de securitate națională, dar ulterior l-a lăsat pe premier să-și asume singur măsurile nepopulare în învăţământ.
Premierul Bolojan, discuții cu comisarul european pentru apărare despre rolul crucial al României în apărarea Europei # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, luni, 22 septembrie, la Bruxelles, cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius despre programul SAFE și modalități de aprofundare a colaborării cu țările din flancul estic.
După un deceniu de criză, Grecia revine spectaculos în economia europeană. Evaziunea, combătută cu drone, AI și plăți cu telefonul # Adevarul.ro
După un deceniu de criză, Grecia revine spectaculos în economia europeană. Cu un Fisc digitalizat, folosind drone și AI, țara combate frauda și recâștigă încrederea investitorilor.
Sindicatul Europol solicită stații mobile pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice. Sindicaliștii: „Siguranţa rutieră nu e opţională” # Adevarul.ro
Sindicatul Europol cere autorităților dotarea cu staţii mobile pentru a verifica viteza trotinetelor electrice, după ce mai mulți adolescenți și-au pierdut viața sau au fost răniți în accidente. Sindicaliștii atrag atenția că verificările actuale sunt birocratice și insuficiente.
Tânăr prins după ce a spart 12 parcomate în Galați: hoțul de 22 de ani a furat 1.500 de lei în doar trei nopți # Adevarul.ro
Un tânăr de 22 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, a fost reținut de polițiști după ce, în doar câteva nopți, a spart 12 parcomate din Galați și a furat aproximativ 1.500 de lei.
Orașul care le recomandă cetățenilor să folosească telefoanele doar două ore pe zi. Care este motivul # Adevarul.ro
Autoritățile unui oraș au anunțat că intenționează să limiteze folosirea telefoanelor mobile la cel mult două ore pe zi, în afara școlii sau a serviciului.
Kremlinul acuză Estonia de escaladarea tensiunilor. Putin a convocat Consiliul de Securitate # Adevarul.ro
Kremlinul a denunțat luni acuzaţii lor ''nefondate'' conform cărora Rusia a încălcat spaţiul aerian al unor state membre NATO, relatează AFP.
Ministrul Finanțelor recunoaște că ANAF a provocat foarte multă dezamăgire, dar respinge propunerea de desființare a instituției # Adevarul.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare recunoaște că ANAF „a provocat foarte multă dezamăgire de-a lungul timpului", dar a respins propunerea de desființare a instituției, susținând în schimb o reformă până în 2026.
Mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan, de la Bruxelles, după întâlnirea cu comisarul european pentru Economie # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, luni, la Bruxelles, cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie Productivitate, cu care a discutat despre situaţia economică a ţării şi măsurile necesare pentru redresare.
Predicții astrale pentru octombrie 2025: Ce le rezervă horoscopul zodiilor din punct de vedere sentimental, profesional și al sănătății # Adevarul.ro
Luna octombrie 2025 vine cu o energie subtilă, dar profund transformatoare. Nu este o lună spectaculoasă prin evenimente bruște, ci una a detaliilor care contează, potrivit Click!
Preot și profesor de religie din Constanța, acuzat că ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală unor elevi # Adevarul.ro
Un preot din Năvodari, profesor de religie la un liceu din Constanța, este acuzat că ar fi trimis mesaje și fotografii indecente unor elevi. Poliția a deschis o anchetă, iar IȘJ Constanța a cerut declanșarea cercetării disciplinare.
Un sanatoriu din Crimeea în care s-ar fi aflat „oaspeți importanți”, lovit de ucraineni # Adevarul.ro
Explozii au zguduit Crimeea, iar drone ucrainene ar fi vizat sanatoriul Foros, într-o zonă frecventată odată de Vladmir Putin. Moscova a emis declarații contradictorii privind atacul, relatează Kyiv Post.
Administrația Națională de Meteorologie anunță că în următoarele două săptămâni, după câteva zile cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, vremea se va răci treptat în toată țara.
Ce înseamnă, de fapt, recunoașterea Palestinei. Are impact concret asupra situației din teren? # Adevarul.ro
Președintele Israelului, Isaac Herzog, a criticat ferm decizia unor țări occidentale – inclusiv Canada, Australia și Regatul Unit – de a recunoaște oficial statul Palestina.
Detaliul care a dat de gol un român condamnat pentru trafic de droguri,. A fugit de autorități timp de 3 ani, dar a fost prins în Italia # Adevarul.ro
Un român de 42 de ani, dat în urmărire internațională din 2022 pentru trafic de droguri și condamnat în România la 10 ani și 6 luni de închisoare, a fost arestat în Italia, la Verona.
Senatorul PSD Daniel Zamfir: „Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue” # Adevarul.ro
Coaliţia poate să continue şi dacă Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru, afirmă senatorul PSD Daniel Zamfir. Precizarea vine după ce primarul PSD Lia Olguța Vasilescu, a afirmat că un nou Executiv poate fi instalat în numai 3 zile în caazul demisiei premierului.
Flota secretă a lui Putin, chiar lângă România. Cum ar fi transportat Rusia petrol sub nasul autorităților române # Adevarul.ro
O investigație „România, te iubesc!” arată cum Rusia continuă să transporte petrol în Marea Neagră printr-o „flotă stealth”, evitând sancțiunile internaționale și, uneori, chiar vigilența autorităților române.
O femeie din Giurgiu a fost înjunghiată mortal de soțul său. Cei doi erau în proces de divorț # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 41 de ani, din orașul Mihăilești, județul Giurgiu, a fost înjunghiată mortal de soțul său, luni, 22 septembrie. Cei doi se aflau în proces de divorț.
Aproape jumătate din chiriași sunt dispuși să plătească mai puţin de 300 de euro pentru o garsonieră sau un apartament cu două camere # Adevarul.ro
Chiriaşii îşi doresc să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu 2 camere şi doresc să le achite lunar proprietarilor sub 300 de euro, reiese dintr-un raport al unei platforme imobiliare.
Bolojan, discuții la Bruxelles privind situația economică a României. Miza întâlnirilor cu comisarii europeni # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan efectuează luni o vizită de lucru la Bruxelles, acolo unde are programate întrevederi cu comisarul european pentru Economie şi Productivitate, cu cel pentru Apărare şi Spaţiu, precum şi cu vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.
Lista de ținte a Rusiei. De ce a fost ucis fostul președinte al parlamentului ucrainean: „Este doar începutul” # Adevarul.ro
Asasinatul în plină zi al fostului președinte al parlamentului ucrainean Andri Parubi, la Liov, este doar cea mai recentă moarte în campania clandestină de asasinate și atentate, pe care o poartă atât Kievul, cât și Moscova, relatează The Guardian.
Centrul Agora pentru Democrație lansează proiectul „Building Bridges” pentru consolidarea parteneriatului româno-american # Adevarul.ro
În contextul aniversării a 28 de ani de la încheierea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, Centrul Agora pentru Democrație anunță lansarea proiectului Building Bridges.
Președintele organizației municipale a UDMR Brașov, pus la pământ și încătușat de polițiști în urma unui scandal la un liceu din Brașov # Adevarul.ro
A fost scandal la „Zilele Maghiare” de la Brașov. Evenimentul a degerat în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, fiind nevoie de intervenția poliției. Președintele organizației municipale a UDMR Brașov a fost încătușat
Angajații din guvern sesizează instituțiile europene, acuzând Executivul de „tentative de intimidare, presiuni politice și retorică ostilă” # Adevarul.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a anunțat că a sesizat Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii și Ombudsmanul European, acuzând Guvernul de „practici abuzive”.
„Bunica Rosi”, șoferiță de tir la 76 de ani: trăiește pe drumuri și ajunge acasă doar o dată pe săptămână: „Pentru mine, e o vacanță” # Adevarul.ro
O femeie de 76 de ani, cunoscută sub numele de „Bunica Rosi”, este considerată cea mai în vârstă șoferiță de camion activă din Germania.
Crește numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile în România. Avertismentul autorităților # Adevarul.ro
Institutul Național de Sănătate Publică a anunţat că, în perioada 2 iunie - 18 septembrie, au fost înregistrate 30 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România. Dintre acestea, 29 sunt confirmate, iar unul este considerat caz probabil.
Primarul unei comune din Botoșani, pus de DNA sub control judiciar pentru luare mită în formă continuată. Pentru ce ar fi cerut 550.000 de lei # Adevarul.ro
Procurorii DNA Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 18 septembrie 2025, față de primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, pentru luare de mită în formă continuat
Șefu Interului face zid în jurul lui Cristi Chivu. Declarația care betonează postul românului # Adevarul.ro
Inter Milano a trecut cu bine peste etpa a 4-a din Serie A, 2-1 acasă cu Sassuolo.
Peste jumătate dintre români ar dori înlocuirea partidelor actuale. În același timp, datele unui sondaj INSCOP arată că 50% ar vota pentru partide noi.
Lucrări în cinci sectoare al Capitalei la sistemul de termoficare. Cât vor dura reparațiile # Adevarul.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în cinci din cele şase sectoare ale Capitalei.
Cea mai scumpă clădire de birouri din România și-ar putea schimba proprietarul. Prețul record vehiculat pentru vânzare # Adevarul.ro
Cea mai scumpă clădire de birouri din România își schimbă proprietarul.
Un nou contract controversat în Sectorul 1 al Capitalei: pubele smart de milioane de euro # Adevarul.ro
În urmă cu trei ani, Primăria Sectorului 1 a cumpărat șase containere stradale smart Mr. Fill, cu cip, a câte 5.500 de euro, precum și două platforme semi-îngropate de gunoi, de circa 50.000 de euro bucata, iar administrația publică vrea acum să instaleze alte câteva sute de astfel de elemente.
Câștigătorul trofeului va fi anunțat luni seară, la Paris.
Vizitele oficiale care implică covoare roșii, parade militare și toasturi ceremoniale par să fi devenit noua rețetă de calmare a președintelui american Donald Trump.
Campionul european Efren Llarena, învingător în prima ediție a Mamaia Rally Show. Tempestini a prins loc pe podium # Adevarul.ro
Spaniolul Efren Llarena, campion european absolut la raliuri în 2022, este marele câștigător al primei ediții a Mamaia Rally Show, care a avut loc în weekend la malul mării cu un format spectaculos și a strâns mii de spectatori de-a lungul celor două zile de compeție.
În premieră, o unitate din cadrul Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR) a distrus sâmbătă două avioane amfibii antisubmarin Be-12 Chaika, într-un atac în Crimeea ocupată temporar, relatează presa ucraineană.
„Dictatorul” Viktor Oban, ca Gigi Becali: sună antrenorul, ca să afle echipa. Dezvăluirile lui Marco Rossi # Adevarul.ro
Fost elev al lui Mirea Lucescu (80 de ani) la Brescia, antrenorul Marco Rossi (61 de ani) este selecționerul naționalei de fotbal a Ungariei.
Închirierea unei mașini a devenit pentru mulți români și turiști străini o soluție practică atunci când au nevoie de mobilitate. De la călătorii de afaceri și concedii, până la situații neprevăzute – închirierile auto oferă libertate de mișcare fără bătăi de cap.
Flota fantomă a Kremlinului. Rusia controlează unul din șase petroliere la nivel global # Adevarul.ro
Într-un peisaj maritim tot mai opac, în care comerțul cu energie se intersectează cu războiul și sancțiunile, Rusia reușește să-și extindă discret rețeaua de transport maritim clandestin.
Mircea Lucescu îl readuce la națională pe Ianis Hagi. Lista lărgită a selecționerului pentru duelurile cu Moldova și cu Austria # Adevarul.ro
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la meciurile pe care tricolorii le vor disputa în cursul lunii octombrie.
Călătoria trăsnită a unei femei: a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou” # Adevarul.ro
O britanică a făcut o călătorie de peste 3.800 de kilometri din Londra până la Cluj-Napoca, doar pentru a-și procura o cutie de bomboane.
„Ciocu’ mic!”. Judecătorul CSM Alin Ene denunță presiunea politică fără precedent asupra Curții Constituționale și statului de drept # Adevarul.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reclamat o „presiune directă și inadmisibilă” asupra Curții Constituționale a României (CCR), ca urmare a declarațiilor liderilor unui partid din coaliția de guvernare.
Dr. Matei Mandea, MedLife: „Chiar dacă ficatul nu doare, asta nu înseamnă că nu cauzează probleme!” # Adevarul.ro
Pentru cei mai mulți dintre noi bolile de ficat se reduc la hepatitele virale sau la efectele consumului de alcool. Însă, există un grup foarte variat de boli care afectează ficatul în diferite moduri.
Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie în sectorul turismului, înregistrând un nivel record al sosirilor şi veniturilor în primele şapte luni din acest an, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini.
Macron îl contrazice pe Trump și spune că Rusia încearcă să testeze vulnerabilitățile NATO: „Nu este vorba de nicio greșeală” # Adevarul.ro
Donald Trump a sugerat săptămâna trecută, când dronele rusești au invadat spațiul aerian polonez, că ar fi putut fi vorba de o greșeală, deși, ulterior, a existat și o invadare a spațiului aerian românesc. Președintele francez Emmanuel Macron l-a contrazis la CBS News, afirmând că „nu este vorba de
Mutare importantă pe piața imobiliară. Grupul Avangarde analizează preluarea Nordis: „Vom lua o decizie până la sfârşitul acestui an” # Adevarul.ro
Nordis Group a anunțat intenția grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea, în contextul în care „atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluție realistă și sustenabilă pentru maximizarea șanselor de recuperare a sumelor investite de către creditori”.
25 Femei Relevante 2025:Ada Lupu Hausvater, directorul Teatrului Național Timișoara, despre leadership feminin, carieră și autenticitate # Adevarul.ro
Regizoarea și directoarea Teatrului Național Timișoara, Ada Lupu Hausvater, a vorbit despre carieră, familie, autenticitate, perseverență și rolul teatrului în comunitate.
Ultimatum de la PSD. Budăi avertizează Guvernul Bolojan în privința plafonării prețurilor la alimente: „Dacă premierul nu ia o decizie, noi vom trece legea” # Adevarul.ro
Deputatul Marius Budăi atrage atenția că amânarea deciziei ar putea permite retailerilor să majoreze prețurile după expirarea plafonării, programată pentru 1 octombrie, iar legea adoptată ulterior nu ar putea acționa retroactiv.
Ministrul Oana Țoiu conduce delegația României la Adunarea Generală a ONU: „Voi folosi această oportunitate pentru a promova interesele” țării # Adevarul.ro
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, conduce delegația României la Adunarea Generală a ONU și va susține intervenția națională în plenul înaltului for, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE).
