Oreste despre calitatea profesorilor din România: catastrofală. Tot el despre învățământul gratuit: nu e deloc gratuit

18:40

Pe internet circulă, spre bucuria nostalgicilor comuniști de toate vârstele, un video cu un pretins „tren prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu”. Nu, acela nu este trenul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu. Acela este trenul regal. […] The post „Trenul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu” pe care îl puteți admira pe internet (și nu numai) este de fapt trenul regal appeared first on IMPACT.ro.