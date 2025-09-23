Primăria Capitalei vrea să reducă aglomerația extremă. Accesul mașinilor de marfă și de gunoi ar putea fi restricționat

10:15

Operație estetică transformată în tragedie. O femeie de 56 de ani a ajuns cu un sân parțial necrozat după ce a fost supusă unei intervenții estetice care ar fi trebuit să-i aducă o transformare spectaculoasă. Victima a precizat că va depune o plângere în cel mai scurt timp și la Colegiul Medicilor.