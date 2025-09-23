Ce le-a cerut președintele Nicușor Dan liderilor din Coaliție. Compromisul obținut de PSD SURSE
Adevarul.ro, 23 septembrie 2025 14:30
Președintele Nicușor Dan i-a chemat, marți, 23 septembrie, pe liderii coaliției în ședință, la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse din coaliție, șeful statului le-a cerut acestora să facă unele compromisuri.
Ce le-a cerut președintele Nicușor Dan liderilor din Coaliție. Compromisul obținut de PSD SURSE
Președintele Nicușor Dan i-a chemat, marți, 23 septembrie, pe liderii coaliției în ședință, la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse din coaliție, șeful statului le-a cerut acestora să facă unele compromisuri.
Primăria Capitalei vrea să reducă aglomerația extremă. Accesul mașinilor de marfă și de gunoi ar putea fi restricționat # Adevarul.ro
Primăria Generală pregătește un proiect prin care își propune să reducă aglomerația extremă din Capitală, în special în orele de vârf. Una dintre propuneri este ca mașinile de marfă și de salubritate să circule doar în anumite intervale orare.
Fenomenul „Rapturetok”, apocalipsa de pe TikTok. Profeția virală care anunță sfârșitul lumii în septembrie # Adevarul.ro
O nouă profeție apocaliptică s-a viralizat pe rețelele de socializare. Deși este privită cu entuziasm de persoane care cred că lumea se va sfârși, unii susțin însă că din cauza fenomenului „Rapture” sau „Răpirea” au ajuns să facă gesturi necugetate.
Suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al Moldovei sunt supuse unor amenințări majore. Este avertismentul lansat de președinta Maia Sandu înaintea alegerilor din 28 septembrie.
Razii în Iași. Sunt verificate 23 de locații unde locuiau cetățeni din Republica Moldova, Ucraina, Rusia și alte state # Adevarul.ro
Polițiștii din Iași au verificat 23 de locații și au legitimat 30 de persoane pentru a asigura respectarea legalității în cazul cetățenilor români și străini. Acțiunea vizează noile reguli privind domiciliul și reședința, inclusiv limitarea la 10 persoane pe adresă.
Un spital vechi de peste 100 de ani, modernizat prin PNRR: clădiri noi și condiții moderne pentru pacienții cu afecţiuni psihice # Adevarul.ro
După o investiție de 10 milioane de lei, spitalul Gănești a fost transformat complet: pavilioane istorice modernizate și o clădire nouă oferă pacienților cu afecțiuni psihice grave condiții la cele mai înalte standarde.
Parchetul General cere ridicarea imunității eurodeputatei Diana Șoșoacă. Este acuzată de mai multe infracțiuni grave # Adevarul.ro
Parchetul General a cerut marți, 23 septembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă. Fosta senatoare este acuzată de mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe.
Niciun an fără scandal la „Balonul de Aur”. Tatăl lui Lamine Yamal revendică trofeul câștigat de Ousmane Dembélé # Adevarul.ro
Lamine Yamal, 18 ani, este starul Barcelonei.
Elena Udrea, cadou special pentru fiica sa de ziua ei: „Am așteptat atât de mult momentul acesta” # Adevarul.ro
Elena Udrea și Adrian Alexandrov și-au sărbătorit fiica, pe Eva Maria, pe 20 septembrie, când micuța a împlinit șapte ani.
Aeroporturi închise în Danemarca și Norvegia, după apariția unor drone neidentificate. Premierul danez: „Cel mai grav atac de până acum” # Adevarul.ro
Drone neindentificate au perturbat luni activitatea aeroporturilor din Copenhaga şi din Oslo vreme de câteva ore, relatează Reuters. Șefa guvernului danez Mette Frederiksen a declarat marți că activitatea dronelor constituie „cel mai grav atac asupra infrastructurii esenţiale daneze de până acum”.
Fifor, reacție fermă la acuzațiile Rusiei: „Moldova aparține Europei și are dreptul să își aleagă singură calea” # Adevarul.ro
Deputatul Mihai Fifor a calificat drept „extrem de grave” și pur propagandistice acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei. Kremlinul a transmis că NATO și Uniunea Europeană ar planifica „ocuparea” Republicii Moldova și ar interveni în alegerile din țară.
Moment inedit la New York: Macron l-a sunat pe Trump din mijlocul străzii: „Ghici ce, totul este blocat pentru tine” # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a fost blocat de polițiștii americani la finalul Adunării Generale a ONU din New York, din cauza trecerii coloanei oficiale a omologului său, Donald Trump.
Cristian Popescu Piedone, chemat la audieri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. Dosarul în care a fost citat # Adevarul.ro
Cristian Popescu Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, a fost citat, marţi, 23 septembrie, să se prezinte la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.
Doi deputați ai grupului SOS România, Simona Macovei și Vasile Nagy, au depus în Parlament un proiect de lege prin care se instituie un mecanism permanent de audit extern independent al Serviciului Român de Informații (SRI), în domeniul securității cibernetice și al activității financiare.
Tatăl fetei ucise în Mureș de Emil Gânj acuză acuză presiuni din partea poliției: „A fost obligată să spună că nu a fost răpită” # Adevarul.ro
Detalii șocante în cazul Andei Maria, tânăra ucisă de Emil Gânj, care este urmărit de autorități de aproape trei luni. A fost publicată o conversație telefonică dintre tatăl fetei și operatorul 112, care dezvăluie modul în care polițiștii au gestionat situația înainte de crimă.
Tara Reade, fosta angajată a Senatului american care, în 2020, l-a acuzat public pe Joe Biden de agresiune sexuală, a primit cetățenia rusă.
Superbet confirmă că a rămas fără profitul pe doi ani și jumătate. A plătit pentru o eroare tehnică, deși regulamentul îi ținea partea # Adevarul.ro
Superbet este principalul sponsor din sportul românesc, cu contribuții majore în special în fotbal.
Fiica Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, internată chiar de ziua ei de naștere. De ce a ajuns cea mică la spital # Adevarul.ro
Ziua de naștere a fiicei celei mari a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda s-a transformat într-un episod de coșmar. Victoria a ajuns la spital după ce a căzut de pe tobogan și și-a fracturat mâna.
Peste 60 de percheziții în județul Arad, într-o cauză privind traficul de droguri de mare risc # Adevarul.ro
Procurorii DIICOT , împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, efectuează 64 de percheziții domiciliare, într-o cauză privind săvârșirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și operațiuni cu substanțe psihoactive.
Lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii Ploiești–Buzău au ajuns la 81%. Când se va circula pe acest tronson # Adevarul.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 3 al Autostrăzii Ploiești–Buzău (A7), între Pietroasele și Municipiul Buzău, a ajuns la 81%.
Protest spontan la ArcelorMittal. Angajații sunt nemulţumiți de procesul de disponibilizare, după anunţul de oprire a producţiei # Adevarul.ro
Aproximativ o sută de angajaţi ai combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara au declanşat un protest spontan, marţi dimineaţă, în faţa secţiei Oţelăriei electrice 2
Cum vede Kelemen Hunor amenințarea demisiei lui Ilie Bolojan. „Asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai opreşte” # Adevarul.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor afirmă că premierul Ilie Bolojan nu poate amenința cu demisia de mai multe ori la rând, dar admite că o decizie negativă a CCR pe pachetul II de măsuri fiscaal-bugetare poate bloca activitatea Guvernului.
Angajata unui hotel din Alba-Iulia a reclamat că a fost violată de un individ care a pretins că este client # Adevarul.ro
O femeie de 21 de ani din Alba-Iulia a reclamat, marţi, că a fost violată de un bărbat care s-a prezentat la hotelul la care tânăra este angajată, pretinzând că este client al unității.
Ministrul Sănătății, după declarațiile lui Trump despre paracetamol: „Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că paracetamolul ar fi „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism” şi a sfătuit femeile însărcinate să nu ia acest medicament.
O româncă a murit pe o plajă din Italia: a intrat în mare și i s-a făcut rău, sub privirile soțului # Adevarul.ro
O româncă stabilită la Follonica, Italia, a murit duminică pe o plajă. Femeia în vârstă de aproape 64 de ani se afla la mare împreună cu soțul său, când a intrat în apă pentru o baie.
Franța recunoaște statul Palestina și cere o forță ONU în Fâșia Gaza. Reacțiile Israelului și SUA # Adevarul.ro
Emmanuel Macron a anunțat recunoașterea oficială de către Franța a statului Palestina, prezentând un plan pentru o forță internațională de stabilizare sub mandat ONU în Gaza postbelică, relatează The Guardian.
Români prinși spionând în Grecia. Aveau fotografii cu cea mai importantă bază navală elenă # Adevarul.ro
Doi cetățeni români, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost arestați luni în Grecia, fiind acuzați de spionaj, după ce pe telefoanele lor mobile au fost descoperite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina, una dintre cele mai importante baze militare ale Marinei Elene.
Mihai Fifor: Ministrul Mediului preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune şi să sacrifice interesul naţional # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor o acuză pe ministra Mediului, Diana Buzoianu că protejează interesele unor ONG-uri care trăiesc din scandaluri, din procese și din „activism” și că sacrifică interesul național.
Studenții pregătesc un nou protest față de măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan: „Ne-am săturat să nu fim consultați” # Adevarul.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere întregii comunități de studenți să protesteze lunea viitoare, în Capitală, în semn de nemulțumire față de „atitudinea ignorantă a decidenților”, acuzând un „atac direct al Guvernului asupra nevoilor de bază ale studenților.
CTP îl ironizează pe președintele american, numindu-l „King Jong Trump”: „Vrea să rescrie Evangheliile. Urăște și fă ce vrei” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat pe Facebook o postare dură la adresa fostului președinte american Donald Trump, pe care l-a ironizat numindu-l „King Jong Trump”.
Erdogan nu crede că războiul din Ucraina se va încheia prea curând: „Sperăm că sprijinul va continua” # Adevarul.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan nu crede că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se va încheia prea curând, a declarat acesta într-un interviu acordat Fox News, citat de Ukrainska Pravda.
Avertismentul lui Mircea Lucescu după ce Alexandru Mitriță și-a închis ușa naționalei. Jucătorul i-a răspuns instant # Adevarul.ro
Alexandru Mitriță a decis să renunțe la națională la doar 30 de ani.
Urșii care amenință populația și gospodăriile ar putea fi împușcați. Ce mai prevede proiectul publicat de Ministerul Mediului # Adevarul.ro
Proiectul de act normativ care permite împușcarea urșilor care intră în localități, amenințând populația și gospodăriile, aprobat de Camera Deputaților și pus în transparență de Ministerul Mediului, reprezintă o recunoaștere a ineficienței măsurilor adoptate anterior.
Subsolul groazei: un bărbat este acuzat că a ținut patru persoane captive, le-a abuzat și furat banii: „Este un individ bolnav” # Adevarul.ro
Un bărbat din Carolina de Sud este acuzat că a ținut patru persoane captive în subsolul casei sale, le-a abuzat fizic și le-a furat banii, fiind descoperit abia după ce una dintre victime a murit din cauza relelor tratamente, potrivit poliției.
Exercițiu internațional cu peste 500 de militari. Jandarmeria: „Facem apel la populație să nu intre în panică!” # Adevarul.ro
În perioada 21–26 septembrie 2025, la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița, se desfășoară un exercițiu internațional de antrenament cu participare a peste 500 de militari români și străini, informează Jandarmeria Română.
Emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” revine după suspendarea temporară decisă ca urmare a remarcilor referitoare la Charlie Kirk # Adevarul.ro
Emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” de la ABC va reveni marți pe post după o scurtă suspendare, a anunțat compania Walt Disney, potrivit Fox News.
Noul Război Rece și perspectivele de securitate regională - Ucraina, România și dilema strategică europeană # Adevarul.ro
Războiul evidențiază vulnerabilitățile Europei și fragilitatea democratică a Kievului. România, devenită centru logistic NATO, câștigă influență cu mari costuri economice și amenințări hibride. Perspectiva depinde de echilibrul securității și reziliența împotriva manipulării într-un nou război rece.
Polonia și Suedia către Rusia. „Ați fost avertizați”. Să nu vă „plângeți” dacă avioanele voastre sunt doborâte în spațiul aerian al NATO # Adevarul.ro
Într-un discurs susținut la New York, în fața Consiliului de Securitate al ONU, ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a transmis un avertisment direct Kremlinului: orice incursiune aeriană în spațiul NATO va fi tratată fără menajamente.
Moscova, vizată de atacuri cu drone. Autoritățile ruse au închis spațiul aerian și susțin că au doborât zeci de aparate ucrainene # Adevarul.ro
Capitala Federației Ruse a fost ținta unor atacuri cu drone pe parcursul nopții de 22 spre 23 septembrie, potrivit declarațiilor primarului Moscovei, Serghei Sobianin.
Momente de groază pentru un copil în Orășelul Copiilor: a fost atacat în toaletă de o persoană cu cagulă. Mama: „Părea o provocare TikTok” # Adevarul.ro
Incident șocant la Orășelul Copiilor din Oradea. Un băiețel de 8 ani a fost atacat în toaleta de un adolescent cu cagulă. MIcuțul se afla în parc pentru a sărbători o aniversare, fiind însoțit de tatăl său și prieteni.
DNA anchetează modernizarea Aeroportului Tulcea: posibile fraude cu fonduri europene și abuz în serviciu # Adevarul.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis un dosar penal după sesizarea făcută de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), vizând proiectul de modernizare a Aeroportului „Delta Dunării” din Tulcea, finanțat cu peste 70 de milioane de euro din fonduri UE.
Ultima săptămână ne-a arătat că PSD s-a separat de Coaliţia de guvernare şi de premierul Ilie Bolojan.
Adolescentă găsită spânzurată de o grindă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă # Adevarul.ro
O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă într-o anexă a unei locuinţe din judeţul Dolj. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
Super-taifunul Ragasa amenință milioane de oameni. Aeroportul din Hong Kong va fi închis pentru 36 de ore # Adevarul.ro
Peste 10.000 de persoane s-au refugiat luni în şcoli şi în centre de evacuare din Filipine, în contextul în care ploile torenţiale şi vânturile violente aduse de super-taifunul Ragasa s-au abătut asupra nordului ţării şi a sudului Taiwanului. Aeroportul din Hong Kong va fi închis marți seara.
Chirurg din Satu Mare acuzat de malpraxis: o pacientă spune că s-a internat pentru lifting mamar și s-a ales cu altă operație: „Sânii mei erau deformați” # Adevarul.ro
Operație estetică transformată în tragedie. O femeie de 56 de ani a ajuns cu un sân parțial necrozat după ce a fost supusă unei intervenții estetice care ar fi trebuit să-i aducă o transformare spectaculoasă. Victima a precizat că va depune o plângere în cel mai scurt timp și la Colegiul Medicilor.
La sfârșit de septembrie 2025, războiul din Ucraina pare a fi ajuns într-o etapă a echilibrului, atât pe front, în spatele lui, cât și pe plan internațional, dacă urmărești ceea ce ți se livrează de către media, dacă asculți declarațiile oficiale, dacă citești analizele conflictului.
Petrolul Ploiești și-a numit un antrenor care n-a câștigat niciun trofeu în carieră. Ultima oară s-a afundat cu Gloria Buzău # Adevarul.ro
Eugen Neagoe (58 de ani) este noul antrenor al echipei Petorlul Ploiești, locul 14 în Superligă, cu 6 puncte.
Un român se află printre cei 17 europarlamentari influenți din această legislatură. Este lider în negocierile pentru bugetul Uniunii Europene # Adevarul.ro
Parlamentul European traversează o perioadă marcată de negocieri intense și schimbări politice, iar câțiva membri se disting prin influența și strategiile lor.
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. De la vreme de vară la temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, anunțând temperaturi mai ridicate la începutul intervalului, apoi mai reci decât cele specifice perioadei. După un regim pluviometric deficitar, vom avea parte de precipitatii în cea mai mare parte a ţării.
Zboruri secrete de 250.000 de dolari pentru Horațiu Potra, investigate de autorități. Cum a reușit mercenarul să fugă din țară, deși era filat # Adevarul.ro
Noi informații au ieșit la iveală despre cum a reușit să fugă din țară Horațiu Potra din România, deși era sub supraveghere constantă.
