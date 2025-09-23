Radu Cristian, primarul suspendat al Mangaliei, rămâne după gratii încă 30 de zile. El poate contesta decizia judecătorilor

17:00

Profesorul de religie care este şi preot în Năvodari a fost reținut de procurorii DIICOT, pentru 24 de ore, pentru pornografie infantilă, el fiind acuzat că a solicitat unui elev în vârstă de 16 ani să îi facă și să îi trimită fotografii în care victima apărea în ipostaze sexuale explicite.