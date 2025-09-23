Profesorul de economie Cristian Socol enumeră șapte consecințe dacă nu s-ar plafona adaosul comercial la alimentele de bază
Adevarul.ro, 23 septembrie 2025 19:00
Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, introdusă în august 2023, expiră oficial peste o săptămână, conform prevederilor în vigoare, dacă nu este prelungită, încă o dată, de decidenți.
Scrisoarea unei eleve olimpice către ministrul Educației: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară?"
O elevă olimpică din Drobeta-Turnu Severin i-a trimis o scrisoare deschisă ministrului Educației, Daniel David, prin care își exprimă indignarea față de eliminarea burselor de excelență.
Ministrul Economiei Radu Miruță nu vede nicio vină a USR pentru actuala situație economică a României
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a apărat USR în contextul criticilor legate de participarea la guvernarea de coaliție, subliniind că acest partid nu este responsabil pentru actuala situație economică a țării.
Cine sunt cei doi români arestați în Grecia pentru spionaj, după ce au fotografiat baza navală Salamina. Unul dintre ei este jucător profesionist de baschet
S-a aflat identitatea celor doi cetățeni români, în vârstă de 22 și 52 de ani, care au fost arestați în Grecia, fiind acuzați de spionaj.
Atac cu rachete HIMARS asupra conductei „Drujba": stație petrolieră din Rusia, scoasă din funcțiune
Conducta de petrol „Drujba”, una dintre cele mai importante artere energetice ale Rusiei, a fost lovită de șase rachete HIMARS, potrivit presei independente ruse.
Radu Cristian, primarul suspendat al Mangaliei, rămâne după gratii încă 30 de zile. El poate contesta decizia judecătorilor
Primarul suspendat al Mangaliei Cristian Radu rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marți, Tribunalul Constanța, dar decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța.
Atac șocant în Brăila. Un bărbat și-a agresat vecinul cu spray lacrimogen, după care l-a lovit cu o scândură, o furcă, o sapă și un cutter
Un bărbat a fost reținut pentru tentativă de omor și violare de domiciliu după ce și-a atacat vecinul cu mai multe obiecte, o scândură, o furcă, o sapă și un cutter, au anunțat marți reprezentanții Parchetului pe lângă Tribunalul Brăila.
Reacția Dianei Șoșoacă după ce nu s-a prezentat la Parchetul General: „Nu m-am sustras de la nicio anchetă". Europarlamentara poate fi adusă cu mandat
Europarlamentara Diana Șoșoacă nu a venit marți la Parchetul General, unde fusese citată în calitate de suspect într-un dosar deschis pentru 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, cultul criminalilor de război și fapte cu violență. Procurorii au transmis că ea poate fi adusă cu mandat.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii respinge afirmațiile lui Donald Trump despre legătura dintre paracetamol, vaccinare și autism. „Ştiinţa este aici pentru a aduce probe"
Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol şi autism, iar vaccinurile nu provoacă această tulburare, contrar sugestiilor administrației Trump, anunță marți Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează AFP.
Primarul Sectorului 2 a refuzat să se testeze antidrog la propunerea lui Marian „Ceaușescu": „Bășcălie de Tiktok"
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, spune că a declinat propunerea activistul Marian Moroșanu, zis „Ceaușescu”, pentru a efectua un test antidrog, după modelul primarului de la Sectorul 4.
Rețeaua orchestrată de prorusul Șor influențează votul de la Chișinău cu bani sau propagandă. În favoarea cui acționează
Organizația neguvernamentală Evrazia, aflată sub controlul condamnatului fugar Ilan Șor, este acuzată că ar coordona acțiuni orchestrate de cetățeni ruși pentru a susține trei concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie: blocurile electorale Alternativa și Patriotic, precum și
Un teren al Oil Terminal, poluat vreme de 80 de ani, va fi remediat pentru un proiect de dezvoltare urbană
La Constanța a început decontaminarea terenului în suprafață de 38 de hectare care aparține Oil Terminal pe care se va amenaja noul pol al distracției și recreării de la malul Mării Negre, proiect derulat de IULIUS Mall, după modelul celui din Iași, Cluj Napoca, Timișoara sau Suceava.
Liberalul Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa partenerilor din coaliția de guvernare, acuzând PSD de lipsă de consecvență și de un „comportament schizoid”. Europarlamentarul PNL spune că nu are încredere în social-democrați, deși guvernează împreună cu aceștia.
Președintele SUA, Donald Trump, își prezintă viziunea despre lume în primul discurs la Adunarea Generală a ONU din 2020.
Tragedie în Timișoara. Copil de 6 ani, găsit mort în cada plină cu apă. Un uscător de păr în priză plutea lângă el
Un băiat de 6 ani din Timișoara a murit, marți, după ce s-ar fi înecat în baia locuinței. Polițiștii au deschis un dosar penal și au găsit un uscător de păr, în priză, în cada în care s-a înecat copilul. Mama băiatului susține că l-a lăsat nesupravegheat doar zece minute.
Rămânem fără pensii peste 5-10 ani? Un economist spune cum vede colapsul sistemului și ce soluții sunt: „e un termen optimist"
Vom rămâne în 5-10 ani fără un sistem de pensii sustenabil dacă nu majorăm vârsta de pensionare, așa cum a atenționat premierul Bolojan? Economistul Radu Nechita explică cât de sustenabil este sistemul de pensii acum, cât de fezabilă e propunerea prim-ministrului și cum ne putem pregăti.
Nicușor Dan a mediat discuții la Cotroceni, cu liderii coaliției: „Datele arată o îmbunătățire a situației bugetare"
Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare, în care a mediat un dialog considerat „necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării.”
S-a stins o legendă a tenisului. În 1973, a pierdut finala de la Roland Garros în fața lui Ilie Năstase
Niki Pilic avea 86 de ani.
Rubio, după noile provocări ale Rusiei: SUA vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO"
Statele Unite reafirmă angajamentul față de apărarea colectivă a NATO, după ce avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Alianței, stârnind neliniște în capitalele de pe flancul estic. Declarația a fost făcută de secretarul de stat Marco Rubio, citat de Bloomberg.
NATO, mesaj pentru Rusia după încălcarea spațiului aerian al Estoniei: „Toate astea trebuie să înceteze"
Consiliul Nord-Atlantic al NATO, ce reunește toți cei 32 de membri, a transmis într-un comunicat „condamnă cu fermitate” încălcarea „periculoasă” de către Rusia a spațiului aerian estonian, săptămâna trecută, relatează The Guardian și agențiile de presă.
Reprezentanții Institutului Diplomatic Român cer să nu fie desființată instituția pe motiv că „nu consumă mult"
Institutul Diplomatic Român a prezentat marţi motivele pentru care nu se impune desfiinţarea sa, precum costurile legate de funcţionare extrem de reduse şi practica majorităţii statelor din UE de a avea institute diplomatice.
Polonia redeschide frontiera cu Belarus după aproape două săptămâni. Decizia afectase un coridor comercial chinez de 25 de miliarde de euro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat marți, 23 septembrie, că punctele de trecere a frontierei cu Belarus – feroviare și rutiere – vor fi redeschise în noaptea de miercuri spre joi, la ora 00:00, relatează presa din Polonia.
O femeie din Noua Zeelandă a fost găsită vinovată de o crimă oribilă, uciderea celor doi copii ai săi și ascunderea trupurilor acestora în valize, într-un caz care a șocat întreaga lume.
Kremlinul a respins marți avertismentul formulat de Polonia că va doborî următoarele aparate de zbor rusești care îi vor încălca spațiul aerian, relatează EFE.
Preotul din Năvădari acuzat că a încercat să corupă sexual doi elevi a fost reținut de DIICOT
Profesorul de religie care este şi preot în Năvodari a fost reținut de procurorii DIICOT, pentru 24 de ore, pentru pornografie infantilă, el fiind acuzat că a solicitat unui elev în vârstă de 16 ani să îi facă și să îi trimită fotografii în care victima apărea în ipostaze sexuale explicite.
Ministrul Apărării Naționale, întâlnire cu ambasadorul Marii Britanii la București. Trei subiecte fierbinți discutate de cei doi oficiali
Regatul Unit este unul dintre "cei mai importanţi" aliaţi ai României, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după o întâlnire cu ambasadorul britanic la Bucureşti, Giles Portman.
Bolnavii de cancer își vor putea retrage toți banii odată din Pilonul 2 de pensii, conform deciziei Comisiei de buget-finanţe a Senatului
Bolnavii cu afecțiuni oncologice pot primi, la cerere, 100% din valoarea activelor lor personale la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică, a decis, marți, Comisia de buget-finanțe a Senatului, prin adoptarea unui amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern.
Un bărbat care a proiectat un laser pe elicopterul în care era Donald Trump, arestat în SUA. „A pus Marine One în pericol de coliziune"
Un bărbat, Jacob Samuel Winkler, în vârstă de 33 de ani, suspectat de faptul că a îndreptat un laser către Marine One, elicopterul președintelui american Donald Trump, în timp ce pleca sâmbătă de la Casa Albă, a fost arestat și inculpat, potrivit unei plângeri a poliției.
Moda are întotdeauna felul ei misterios de a se reinventa și de a aduce în prim-plan piese care depășesc statutul de simplu accesoriu.
„Restaurante fantomă" pe platformele de livrări. Internauții denunță condiții insalubre și practici înșelătoare: „Mă mir că e și legal așa ceva"
Un val de nemulțumiri a izbucnit pe Reddit unde utilizatorii au discutat pe larg despre fenomenul „restaurantelor fantomă” care domină aplicațiile de livrări precum Glovo, Bolt, Wolt sau Tazz.
FACIAS: Investițiile de 70 de milioane de euro la Aeroportul Tulcea anchetate de DNA. Doar 47 de călători în primele 5 luni ale anului
Potrivit FACIAS, în primele cinci luni ale anului 2025, aeroportul a înregistrat un trafic de doar 47 de pasageri, în timp ce în 2024 au fost 1.600 de pasageri, ceea ce îl plasează pe ultimul loc în România.
Festivalul Național de Teatru, a 35-a ediție „FNT 2025. TE PRIVEȘTE!" - Programul spectacolelor
Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, va avea loc la București între 17 și 26 octombrie 2025.
Poliţist trimis în judecată după ce a cerut 100.000 de euro ca să intervină pe lângă un magistrat, într-un dosar penal
Procurorii DNA Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Robert Bogdan Pascu, adjunct al șefului Poliției Orașului Topoloveni (la data faptelor, ofițer de poliție judiciară), pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.
Polițiști amenințați cu moartea într-un bar din Călărași. Unul dintre ei s-a ales cu un pumn în față
Doi polițiști au fost amenințați cu acte de violență și cu moartea, iar unul dintre ei a fost lovit cu pumnul în față, în timp ce intervenea pentru restabilirea liniștii publice. Totul s-a întâmplat în comuna Unirea, județul Călărași.
Norvegia acuză Rusia că i-a încălcat spaţiul aerian de trei ori în 2025: „Inacceptabil"
Guvernul norvegian a precizat marţi, 23 septembrie, că avioane ruseşti au încălcat spaţiul aerian al ţării scandinave de trei ori în cursul acestui an. Incidente au fost calificat de Oslo drept „inacceptabile”.
Platformă falsă care promite înscrieri rapide contra cost în Programul Rabla Auto 2025. AFM depune plângere penală și avertizează asupra neregulii
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a depus marți, 23 septembrie, o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată, ce promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă în cadrul Programului Rabla Auto 2025.
12.000 de alergători din peste 70 de țări sunt așteptați la cea de-a 18-a ediție a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon
Capitala se pregătește pentru un nou weekend dedicat sportului și comunității! În perioada 11-12 octombrie 2025, are loc cea de-a 18-a ediție a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, cel mai important eveniment de alergare stradală din România, organizat de RunInBucharest.
Guvernul va prelungi plafonarea la produsele de bază. Coaliția va stabili pentru cât timp se mai aplică măsura
Măsura plafonării prețurilor la alimentele de bază poate continua. Liderii Coaliției trebuie însă să stabilească exact perioada de prelungire a măsurii, în condițiile în care social-democrații doresc o prelungire dublă față de liberali.
FCSB nu se mai vede pe platforma online Voyo. Meciurile campioanei din grupa de Liga Europa se mută pe TV
FCSB debutează joi, în Olanda, în grupa de Liga Europa.
Ciucu: „Să nu se aștepte nimeni să scăpăm de procedura de deficit, dacă CCR va pica reformele. Atacurile PSD forțează prematur blocaje"
Prim-vicepreședintele PNL, atrage atenția asupra pericolului declanșării procedurii de deficit excesiv în cazul României și suspendarea fondurilor europene. El semnalează că atacurile din PSD și o eventuală decizie negativă a CCR pe măsurile din pachetul II ar dăuna credibilității statului.
James Van Der Beek, apariție surpriză la reuniunea Dawson's Creek, după ce și-a anulat participarea din cauza bolii
James Van Der Beek a apărut virtual, printr-un mesaj surpriză, la reuniunea caritabilă Dawson’s Creek din 22 septembrie, la doar o zi după ce anunțase că se retrage din lectura live a episodului pilot al serialului, invocând „virusuri stomacale”.
Suma neașteptată pe care o poți economisi folosind un abonament medical. Poate acoperi o vacanță
Într-o perioadă în care prețurile cresc mai repede decât salariile, economisirea pare o provocare.
Isărescu, despre introducerea unui euro digital : „Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile"
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat marți că introducerea unui euro digital nu va elimina numerarul, subliniind că o parte semnificativă a populației preferă în continuare plata în bani cash.
Afirmațiile lui Donald Trump - care a legat autismul de utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii - au stârnit neliniști printre cei care știu ce este, de fapt, acest medicament, dar și curiozități în rândul celor care nu au nicio idee despre substanța activă conținută.
Ce le-a cerut președintele Nicușor Dan liderilor din Coaliție. Compromisul obținut de PSD SURSE
Președintele Nicușor Dan i-a chemat, marți, 23 septembrie, pe liderii coaliției în ședință, la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse din coaliție, șeful statului le-a cerut acestora să facă unele compromisuri.
Primăria Capitalei vrea să reducă aglomerația extremă. Accesul mașinilor de marfă și de gunoi ar putea fi restricționat
Primăria Generală pregătește un proiect prin care își propune să reducă aglomerația extremă din Capitală, în special în orele de vârf. Una dintre propuneri este ca mașinile de marfă și de salubritate să circule doar în anumite intervale orare.
Fenomenul „Rapturetok", apocalipsa de pe TikTok. Profeția virală care anunță sfârșitul lumii în septembrie
O nouă profeție apocaliptică s-a viralizat pe rețelele de socializare. Deși este privită cu entuziasm de persoane care cred că lumea se va sfârși, unii susțin însă că din cauza fenomenului „Rapture” sau „Răpirea” au ajuns să facă gesturi necugetate.
Suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al Moldovei sunt supuse unor amenințări majore. Este avertismentul lansat de președinta Maia Sandu înaintea alegerilor din 28 septembrie.
Razii în Iași. Sunt verificate 23 de locații unde locuiau cetățeni din Republica Moldova, Ucraina, Rusia și alte state
Polițiștii din Iași au verificat 23 de locații și au legitimat 30 de persoane pentru a asigura respectarea legalității în cazul cetățenilor români și străini. Acțiunea vizează noile reguli privind domiciliul și reședința, inclusiv limitarea la 10 persoane pe adresă.
Un spital vechi de peste 100 de ani, modernizat prin PNRR: clădiri noi și condiții moderne pentru pacienții cu afecţiuni psihice
După o investiție de 10 milioane de lei, spitalul Gănești a fost transformat complet: pavilioane istorice modernizate și o clădire nouă oferă pacienților cu afecțiuni psihice grave condiții la cele mai înalte standarde.
