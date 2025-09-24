George Simion, după amânările de la CCR: „Intrați în incapacitate de plată”
Șeful AUR, George Simion, a acuzat în plenul Parlamentului că actuala coaliție de guvernare a „obținut” o amânare a deciziilor CCR pe mai multe proiecte din pachetul II, între care și cel referitor la pensiile speciale ale magistraților, pentru a trece de ședința ECOFIN din octombrie.
Revoltă pornită împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic. „Fiul meu a mâncat lături la CS Dinamo!” # Adevarul.ro
Mihai Popovici conduce secția de înot la Dinamo, o academie care funcționează pe lângă Clubul Sportiv.
Horaţiu Potra, mercenarul dat în urmărire internațională, a fost reţinut miercuri în Emiratele Arabe Unite. Se fac demersuri pentru a fi repatriat.
Este NATO deja într-un război cu Rusia? Percepțiile diferite pot favoriza o escaladare a tensiunilor # Adevarul.ro
„Suntem deja în conflict cu Rusia”, declara cancelarul german Friedrich Merz pe 29 august, denunțând pe această atacurile Kremlinului asupra infrastructurii acestei țări și tentativele de a submina stabilitatea socială și influența opinia publică, ca parte a războiului hibrid al Rusiei.
Chirurgul care i-a deformat sânii unei femei internate pentru lifting mamar, destituit din funcția de șef de secție. Este supraviețuitor al accidentului aviatic din Apuseni # Adevarul.ro
Dr. Sorin Ianceu, șeful secției de Chirurgie generală a Spitalului Municipal din Beiuș, a fost revocat din funcția de șef al secției de Chirurgie generală, începând cu data de 24 septembrie.
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria. Ce anunțuri sunt așteptate după vizita la Bruxelles # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan va răspunde întrebărilor jurnaliștilor, miercuri, la ora 16.00, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.
Un bărbat din Pitești a lovit și urmărit o femeie care și-ar fi parcat nepotrivit mașina # Adevarul.ro
Un bărbat de 76 de ani, din Pitești, a fost reţinut de poliţie după un incident violent cu o șoferiță. Femeia ar fi parcat într-un loc nepotrivit, iar bărbatul ar fi lovit-o şi ar fi umărit-o apoi prin oraș.
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din saloanele obişnuite, astfel încât să nu se mai poată repeta cazuri precum cel al Alexandrei, tânăra gravidă care a murit în august 2023 în Maternitatea Botoşani.
Un crater uriaș a înghițit mașini și stâlpi de electricitate în apropierea unui spital din capitala Thailandei. Momentul a fost filmat # Adevarul.ro
Craterul de 50 de metri adâncime a determinat evacuarea și închiderea drumurilor din jurul spitalului Vajira din capitala Thailandei.
Compania Kamis Condimente SRL și mai multe supermarketuriși hipermarketuri din țară efectuează rechemarea produsului „Kamis cuișoare” în urma unei alerte privind depistarea unui pesticid.
Kremlinul o apără pe Irina Vlah, lidera unui partid din cadrul Blocului Patriotic de la Chișinău: ,,O politiciană populară” # Adevarul.ro
Maria Zaharova, una dintre purtătoarele de cuvânt ale Kremlinului, sare în apărarea Irinei Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, care riscă să-și piardă dreptul de a activa, după ce Ministerul Justiției din Republica Moldova a cerut în instanță suspendarea activității formațiunii în urma unei sesi
Uraganul Gabrielle amenință Europa. Sunt așteptate viteze ale vântului de peste 200 km/h. Care este traseul # Adevarul.ro
Uraganul Gabrielle se îndreaptă amenințător spre Europa, cu viteze ale vântului ce depășesc 200 km/h.
Un tânăr extrem de periculos, urmărit internațional pentru tentativă de omor asupra unui polițist italian, a fost prins de polițiștii din Olt # Adevarul.ro
Un bărbat de 25 de ani, dat în urmărire internaţională pentru mai multe infracţiuni grave, printre care tentativă de omor asupra unui poliţist italian, a fost capturat de poliţiştii din Olt.
Jimmy Kimmel a revenit la ABC și a vorbit despre suspendarea sa: Sancționarea spectacolelor TV din motive politice, „neamericană” și periculoasă # Adevarul.ro
Jimmy Kimmel a revenit marți seară pe scena emisiunii sale, emoționat şi vizibil afectat, şi a vorbit pentru prima dată despre suspendarea de șase zile impusă de postul de televiziune ABC.
Kremlinul a reacționat la declarațiile lui Donald Trump cu privire la situația economiei ruse și la faptul că războiul împotriva Ucrainei este unul fără „direcție clară”, iar Rusia este mai degrabă „un tigru de hârtie” pe câmpul de luptă.
Avizul pentru finalizarea Hidrocentralei de la Pașcani va fi emis. Budăi: „O victorie importantă pentru moldoveni” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Marius Constantin Budăi a anunțat că premierul Bolojan a dispus emiterea avizului necesar finalizării Hidrocentralei de la Pașcani.
O explozie puternică, care nu s-a soldat cu victime, a avut loc marți în centrul Oslo. Poliția norvegiană a arestat un minor.
Sorin Grindeanu le cere cifrele miniștrilor PSD pentru rectificarea bugetară. Urmează pachetul relansării economice
Zeci de infractori români, expulzați din Marea Britanie cu bani pe card. „Preluăm controlul asupra granițelor noastre” # Adevarul.ro
Un grup de 47 de cetățeni români condamnați pentru diverse infracțiuni în Marea Britanie a fost expulzat în România cu un zbor special.
Kelemen Hunor, despre relația cu Ilie Bolojan și caracterul său „inflexibil”: „În Bihor nu avea nevoie de multe discuții, că singur avea majoritate” # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat în cadrul interviurilor „Adevărul”, că relațiile cu premierul Ilie Bolojan și cu președintele Nicușor Dan sunt „bune” și „fără probleme”, respingând speculațiile din presă privind tensiuni sau eventuale demisii la vârful guvernului.
Zelenski pledează pentru un sistem comun de apărare aeriană care să doboare dronele și rachetele rusești # Adevarul.ro
În discursul său în fața Consiliului de Securitate al ONU, marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut membrilor Coaliției Voluntarilor să ofere sprijin Ucrainei în doborârea rachetelor și dronelor rusești lansate în spațiului aerian al acestei țări, relatează Kyiv Independent.
Claudia Cardinale – Regina eternă a marelui ecran. Filmele nemuritoare care au transformat-o într-o legendă: „Nu am vrut niciodată să fiu o stea” # Adevarul.ro
Claudia Cardinale, una dintre ultimele mari zeițe ale cinematografiei mondiale, a murit marți, 23 septembrie 2025, la vârsta de 87 de ani, în Nemours, lângă Paris.
În urma întâlnirii de ieri de la Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din coaliția de guvernare, a venit în mod clar răspunsul așteptat, de unii, cu sufletul la gură: coaliția continuă.
O veste dureroasă pentru programul de repopulare a zimbrilor din România: 21 de animale au fost găsite moarte în arealul Munților Țarcu, județul Caraș-Severin.
Sindicaliştii de la Damen Mangalia, din nou în stradă: „Situaţia a atins un punct critic” # Adevarul.ro
Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia au ieşit din nou în stradă. Miercuri, între orele 11.30 şi 15.30, aceştia protestează în faţa Ministerului Economiei.
Un adolescent de 15 ani, împușcat mortal de poliție într-un McDonald’s din Olanda. Clienții, în stare de șoc după incident # Adevarul.ro
Un băiat de 15 ani a fost ucis prin împușcare de poliția olandeză, într-un restaurant McDonald’s în apropiere de Rotterdam.
Kelemen Hunor, despre drone, costuri și provocările actuale: „E greu de crezut că putem să desfășurăm o apărare antiaeriană repede, nici Polonia n-a reușit” # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost invitat miercuri, 24 septembrie, la interviurile „Adevărul”, unde a discutat despre situaţia politică internă, dar şi despre elemente de securitate externă, în special problema dronelor şi capacitatea României de a-şi apăra spaţiul aerian.
Deputații PSD nu vor vota moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, potrivit surselor Adevarul.
Trump, după întâlnirea cu Zelenski: „Ucraina este în poziția în care poate lupta și recupera tot teritoriul” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump și -a schimbat marți retorica despre războiul din Ucraina, declarând că Ucraina este în postura de recuceri tot teritoriul pe care Rusia l-a ocupat de la invazie, însă nu a furnizat niciun indiciu despre impactul acestei poziții asupra politicii SUA.
Temperaturile scad brusc de miercuri. Județele care intră sub cod galben de vânt puternic # Adevarul.ro
Vremea se răcește accentuat de miercuri, 24 septembrie, iar în sudul ţării va fi vânt puternic de la noapte.
Un incendiu violent izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Bucureștiului a distrus aproape complet halele.
Percheziții în trei județe: a fost descoperită o grenadă într-o locuință din Timișoara # Adevarul.ro
Poliţiştii de la Serviciul Arme au efectuat miercuri 23 de percheziţii în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Gorj, vizând persoane care ar deţine ilegal arme.
Ofensiva hibridă a Rusiei în Republica Moldova: rețele de boți, preoți loiali Moscovei și cumpărarea voturilor # Adevarul.ro
Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare de duminică, autoritățile de la Chișinău acuză o intensificare fără precedent a „războiului hibrid” dus de Federația Rusă împotriva statului.
Răbdarea lui Trump față de Rusia „nu este infinită”, avertizează șeful diplomației americane # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump ar putea decide în curând impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe 23 septembrie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU pe tema Ucrainei.
Atac cu drone ucrainene asupra rafinăriei Gazprom din Bașkortostan. Rusia vorbește despre incendiu puternic # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lansat un nou atac cu drone asupra complexului Gazprom Neftekim Salavat, una dintre cele mai mari rafinării și uzine petrochimice din Rusia, situată în Republica Bașkortostan, la peste 1.300 de kilometri distanță de linia frontului.
Haos pe aeroportul britanic Stansted, folosit în principal de companiile low-cost. Care este motivul # Adevarul.ro
Zeci de mii de pasageri s-au confruntat miercuri dimineață cu perturbări majore pe aeroportul Stansted, din Marea Britanie după ce un incendiu izbucnit într-o sală de așteptare a dus la închiderea temporară a controlului de securitate.
Un bărbat a fost condus la secția de poliție după ce a afișat un steag cu simboluri asemănătoare celor folosite în trecut de Mișcarea Legionară
Un grav accident rutier a avut loc marți pe DN 28, în localitatea Lețcani din județul Iași, după ce un autoturism și o dubiță s-au ciocnit violent.
Cum reînvie Paul Popa bijuteriile antice: PROTO-DENDY, între tezaur istoric și design contemporan # Adevarul.ro
Artistul Paul Popa readuce la viață piese antice prin PROTO-DENDY, o colecție de bijuterii masculine ce combină tradiția și designul contemporan
Daniel Bîrligea, urmărit de o forță a Europei. Scouterii vor fi în tribună la meciul cu Go Ahead Eagles # Adevarul.ro
Daniel Bîrligea are 25 de ani și este atacant titular în naționala României.
Noi amenințări cu atacuri armate la școli și spitale din București și țară. Reacția ministrului Educației # Adevarul.ro
Un nou mesaj de amenințare a fost trimis către școli, grădinițe și spitale din București și din mai multe județe ale țării.
Kelemen Hunor, invitat la interviurile „Adevărul”. Discuții despre coaliție, situația economică a țării și viitorul UDMR LIVE TEXT # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este invitat miercuri la interviurile „Adevărul” pentru a răspunde la întrebări despre situația politică și economică a țării, relațiile din interiorul coaliției de guvernare și despre cât mai rezistă actualul guvern condus de Ilie Bolojan.
Italia, dispusă să recunoască statul palestinian doar cu eliberarea ostaticilor israelieni și excluderea Hamas din guvern # Adevarul.ro
Italia ar putea recunoaște statul palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni sunt eliberați și Hamas este exclus din orice rol guvernamental, a declarat marți premierul italian Giorgia Meloni.
Familia Putin controlează armata și energia. Ce misiune secretă i-a încredințat liderul de la Kremlin nepoatei? # Adevarul.ro
Anna Țivileva, fiica verişoareri liderului de la Kremlin, a fost numită în Ministerul Apărării pentru a-l proteja pe Vladimir Putin de trădare și corupție.
Mai poate România să ajungă din urmă Polonia economic? Comparații dure: „Decenii de dezamăgiri au produs apatie și cinism” # Adevarul.ro
Poate România să ajungă din urmă Polonia economic? Întrebarea lansată de un polonez a generat numeroase răspunsuri din partea polonezilor și românilor, care se arată cunoscători ai realităților și potențialului celor două țări.
Unui jucător de tenis i-a sunat telefonul în timpul unei finale de turneu ATP. Incidentul i-a purtat noroc la final # Adevarul.ro
Chilianul Alejandro Tabilo, 28 de ani, ocupă locul 72 mondial.
Preț plafonat pentru sticla cu apă în aeroporturi, gări și metrou. Cât vor plăti pasagerii # Adevarul.ro
Un proiect recent prevede că un preț maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa îmbuteliată în sticle de 500 ml, comercializată în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi.
Macron, mesaj către Trump: Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă oprești războiul din Gaza # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron susține că Donald Trump ar putea primi Premiul Nobel pentru Pace.
