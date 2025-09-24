1000 de lei de persoană, darul de nuntă în 2025. Urât obiceiul ăsta de a trimite invitație la nuntă…
Cineva a făcut (aici) un mercurial al darului de nuntă în 2025: 1000 de lei de persoană la nunțile mai de la oraș, 700 de lei de persoană la nunțile mai de periferie.
În ciuda tuturor semnalelor venite din partea Administrației Naționale Apele Române, se îndreaptă vertiginos spre votare inițiativa legislativă de a trece la primării 20% din plaje, inițiativă a deputatului Daniel Georgescu (PSD), fost primar al
Horațiu Potra a fost reținut la Dubai, oraș care ar în cinstea acestui eveniment ar putea renunța la i-ul de la final # Impact.ro
Site-ul G4Media a anunțat astăzi că a fost reținut la Dubai Horațiu Potra, mercenarul dat în urmărire și trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de
Transformare digitală accelerată la Signal Iduna: două noi platforme lansate într-un proiect integrat # Impact.ro
Signal Iduna continuă procesul de transformare digitală și pune la dispoziția clienților două instrumente esențiale: aplicația Signal Care Assistant, într-o versiune îmbunătățită și noul website, care integrează într-o singură experiență online portofoliul diversificat de produse
Mădălin Ionescu spune că oamenii din vechime trăiau 900 de ani. Dar nu spune și câte zile avea anul vechimii # Impact.ro
E mult prea interesantă ultima postare a domnului jurnalist Mădălin Ionescu, așa că o reproducem direct și integral: „De ce trăiau oamenii din vechime 700, 800, 900 de ani? Pentru că aveau un alt ADN.
Nice – AS Roma, meci contând pentru prima etapă a fazei principale din Liga Europa, este programat, miercuri, 24 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe Grand Stade de Nice, şi va fi transmis în
Europa League: PAOK Salonic vs. Maccabi Tel Aviv – Misiune dificilă pentru Răzvan Lucescu # Impact.ro
PAOK Salonic – Maccabi Tel Aviv, meci contând pentru prima etapă a fazei principale din Liga Europa, este programat, miercuri, 24 septembrie 2025, de la ora 19:45, pe Stadio Toumbas, şi va fi transmis în
Un urs și-a făcut apariția în apropiere de Craiova. Merge spre Giurgiu pentru a se întâlni cu pantera neagră # Impact.ro
Localnicii din zona Craiovei au primit mesaje Ro-Alert în care sunt avertizați că un urs și-a făcut apariția în zonă. Nimeni însă nu a intrat în panică, știut fiind apetitul locuitorilor acelei zone pentru curaj.
Incendiu de proporții în Pantelimon. Fumul a acoperit mare parte din București, dar sunt și zone sărace în care nici fumul nu vine # Impact.ro
În toată presa, la toate televiziunile și în toate mesajele Ro-Alert găsim incendiul de proporții care s-a ridicat din Pantelimon și deocamdată este ținut acolo de către pompieri. Fumul însă circulă prin aproape toată Capitala,
Cristian Tudor Popescu, singurul jurnalist român care le știe pe toate, știe că Bolojan va fi debarcat # Impact.ro
Dumnealui spune că „debarcarea lui Bolojan este ca și făcută" și aduce ca argument faptul că își doresc să scape de el atât PSD, cât și președintele Nicușor Dan. PSD nu face un secret din
Donald Trump, cel mai puternic om de pe Pământ (dar după arbitrii care tot dau penaltyuri pentru Real Madrid) susține că paracetamolul este una dintre cauzele autismului. Și sfătuiește mamele să nu îl mai ia.
În Germania umblă singure pe stradă pisici de 2500 de euro. Pentru cine nu iubește lebedele # Impact.ro
Românii din Germania sunt fascinați de faptul că acolo pot fi văzute mergând pe stradă, ca și când ar fi comunitare, pisici ce valorează mii de euro. Un exemplu cu o pisică bengaleză – aici.
Lumini ca de rachetă deasupra Craiovei la 3 noaptea. Principalii suspecți: Optimus Prime și Moș Crăciun # Impact.ro
E posibil ca Moș Crăciun – acela care zboară în fiecare an deasupra Târgului de Crăciun din Craiova atârnat de o frânghie pusă de doamna primar Vasilescu – să fi avenit anul acesta mai devreme,
Diana Șoșoacă, europarlamentar, dar mai cunoscută ca fostă balerină, va rămâne fără imunitate # Impact.ro
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității doamnei europarlamentar Diana Sosoaca pentru a o putea acuza de vreo 11 infracțiuni. Printre infracțiuni: lipsire de libertate (probabil că e vorba de jurnaliștii aceia italieni), promovarea
Sevilla – Villarreal, meci contând pentru etapa a 6-a din campionatul Spaniei, este programat, marţi, 23 septembrie 2025, de la ora 22:30, pe Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, şi va fi transmis în direct de Digi
Levante – Real Madrid, meci contând pentru etapa a 6-a din campionatul Spaniei, este programat, marţi, 23 septembrie 2025, de la ora 22:30, pe Estadi Ciutat de Valencia, şi va fi transmis în direct de
Oreste despre calitatea profesorilor din România: catastrofală. Tot el despre învățământul gratuit: nu e deloc gratuit # Impact.ro
O analiză foarte simplă și obiectivă făcută de Oreste Teodorescu învățământului din România – aici. Spune că notele de la examenele de titularizare încadrează pregătirea profesorilor români la categoria „catastrofă". Și că învățământul românesc așa-zis
Sus: Vârful Everest într-o zi normală. Jos: Vârful Moldoveanu tot într-o zi normală, adică într-o zi de minivacanță. A ajuns să fie mai cool să stai acasă pe canapea cu berea în mână.
Elena Lasconi susține că știa cu 10 zile înainte că alegerile vor fi anulate. Dar nu spune că s-a făcut că nu știa # Impact.ro
„Varianta cu 27 noiembrie o știam, că pornise de la un jurnalist. De la un jurnalist foarte cunoscut. O jurnalistă foarte cunoscută care știa asta. Apoi am aflat că i-a scris strategia de campanie a
Ca să nu mai dea ochii cu greviștii de prin intersecțiile bucureștene, premierul Ilie Bolojan a dat o fugă, luni, până la Bruxelles. În Belgia, prim-ministrul s-a văzut cu vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, cu
Nu e suficient să se pună taxă la intrarea pe Transfăgărășan. Trebuie dat și test de inteligență # Impact.ro
Iar cei care intră trebuie să probeze că știu să citească. Și că înțeleg ce citesc. Mulți ori nu știu să citească, ori nu înțeleg mesajul care apare repetat peste tot pe Transfăgărășan – cel
Lui George Simion, celălalt președinte ales, i s-a cântat la petrecerea de ziua lui marșul prezidențial la vioară de lăutar # Impact.ro
Domnul George Simion a împlinit 39 de ani, ocazie cu care domnul Murad, parlamentar și milionar AUR, i-a organizat o petrecere la una dintre locațiile sale de lux. La locația de lux, s-a servit tort
„Trenul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu” pe care îl puteți admira pe internet (și nu numai) este de fapt trenul regal # Impact.ro
Pe internet circulă, spre bucuria nostalgicilor comuniști de toate vârstele, un video cu un pretins „tren prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu". Nu, acela nu este trenul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu. Acela este trenul regal.
Producția de vin din zona Moldovei este cu 35% mai mare decât anul trecut. Posibil ca pe fondul veseliei moldovenii să își ceară independența # Impact.ro
Vești aparent bune din regiunea Moldovei, însă doar aparent: vinul de anul acesta bate recordul de volum, fiind cu 35% mai mult decât cel produs anul trecut. Asta înseamnă că vinul din Moldova se va
Continuă „protestul masiv” de la Universitate: din 7 milioane de participanți, mai trebuie să vină vreo 8 milioane # Impact.ro
Toată vara, bula suveranistă a anunțat (cu nuanțe groase de amenințare) că toamna va aduce revoluții și schimbări masive – nu doar schimbarea puterii, ci și schimbarea ordinii. A ordinii naționale, că de cea mondială
Dinamo – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, luni, 23 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Arena Naţională din Bucureştri, şi va fi transmis în direct de
Csikszereda – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, luni, 22 septembrie 2025, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct de
Traian Băsescu, fost combatant în bătăliile de la Cireșica, cere reintroducerea stagiului militar obligatoriu # Impact.ro
Pentru readucere aminte: Traian Băsescu a cerut reintroducerea stagiului militar obligatoriu – astfel încât tânăra generație să învețe să tragă cu pușca. În propunerea lui Traian Băsescu, stagiul militar obligatoriu ar trebui să dureze doar
Lacul Techirghiol, mai secat ca niciodată. Localnicii se tem să nu fie tot mâna francezilor, care acum vor să ne ia și apa sărată # Impact.ro
Au apărut (aici) imagini îngrijorătoare cu Lacul Techirghiol, care pare să fi decât aproape în întregime. De vină ar putea fi natura, nefiind prima dată când se întâmplă așa ceva. Însă în epoca conspirațiilor, de
După urșii de pe Transfăgărășan, au apărut cerbii de pe Dunăre. Avem de toate, mai puțin lei # Impact.ro
Dacă ați fost pe Transfăgărășan, ați văzut ursul și ați scăpat, încercați un city break și la Borcea, în județul Călărași. Aici aveți ocazia să vă întâlniți pe stradă cu cerbul. Acesta este un animal
Pescobar angajează șofer personal pe 3000 de euro lunar. Permisul nu, dar doctoratul e obligatoriu # Impact.ro
În anunțul postat aici de domnul Pescobar nu se spune nimic de doctorat, însă e de presupus că la banii ăia ar trebui să ai obligatoriu nu atât permis de conducere, cât un doctorat în
Fashion 2025: pantalonii până la gât. În România, existau încă din anii 80-90, când îți luau ai tăi haine să îți vină și la anul # Impact.ro
Au apărut în moda internațională pantalonii din seria „câteva numere mai mari, să vină și la anul". Doar că pentru persoane care nu mai sunt în creștere. Pentru adulți. Iar am fost în avangarda tendințelor
Rapid – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, duminică, 21 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1
CFR Cluj – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, duminică, 21 septembrie 2025, de la ora 18:15, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct
Pescobar vrea să își angajeze principalul contestatar pe postul de „șofer la Rolls”, dar nu știe cum să îi spună # Impact.ro
Pescobar, regele racilor fierți de vii pentru spectacol și profit, se laudă că și-a cumpărat Rolls Royce. Și anunță că își caută șofer pentru această mașină. E evident că a pus ochii pe cineva, dar
S-au scumpit și lemnele de foc. Curând o să fie mai ieftin să îți faci iarna în Hawaii la plajă decât în Moldova la gura sobei # Impact.ro
Inflația și în special creșterea TVA a afectat serios prețul lemnelor de foc, ceea ce este o problemă socială foarte serioasă și foarte mare, în România existând nu mai puțin de 3 milioane de gospodării
Calin Georgescu a fost suspendat de la Universitatea din Pitești, unde preda 6 materii: hrană, apă, energie și încă 3 # Impact.ro
Domnul Călin Georgescu este profesor la Universitatea din Pitești, parte a Universității Politehnice, dar a făcut o cerere de suspendare motivată de activitatea sa politică. Cererea de suspendare a fost acceptată – iar asta deoarece
A venit poliția română la Saint Tropez. Din fericire, doar sub forma cântecului lui Theo Rose # Impact.ro
Se știe deja că românii au cucerit Saint Tropez, dar ce se află abia acum este că Saint Tropez a început să fie cucerit și de cultură românească. O probă în video-ul de aici. Dansează
În Sibiu s-au montat semafoare în intersecțiile giratorii, deși intersecțiile giratorii există ca alternativă semafoare # Impact.ro
Lumea spune că așa ceva nu s-a mai văzut niciunde pe planetă. Dar s-a mai văzut. În cazuri excepționale, la intrările pe autostrăzile foarte aglomerate, unele țări pun semafoare în giratorii. Însă nu e cazul
O veste bună din domeniul tehnologiei de la Bianca Drăgușanu: se va opera Oana când va arăta ca filtrele # Impact.ro
Doamna Bianca Drăgușanu a făcut un comentariu cu care nu poți să nu fii de acord. Ba mai mult de atât, un comentariu care reaprinde speranța că noi, oamenii, vom putea concura de la egal
Olanda va plăti României 5,7 milioane de euro despăgubire pentru Coiful dacic – obiect de patrimoniu cultural dispărut dintr-un muzeu olandez din cauza neglijenței gazdei. Românii de pe internet sunt nemulțumiți și spun că ar
Oţelul Galaţi – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, sâmb
FC Argeş – U Cluj, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 18:45, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: FC Argeş vs U Cluj – Duel pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
Se vede lumânarea de la capătul tunelului: România ar putea intra în blackout, spune ministrul Energiei # Impact.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România riscă să rămână pe întuneric dacă se închid centralele pe cărbune la sfârșitul anului. Importăm deja 22% din energia consumată în orele de vârf (18:00 – 22:00), iar […] The post Se vede lumânarea de la capătul tunelului: România ar putea intra în blackout, spune ministrul Energiei appeared first on IMPACT.ro.
FCSB, învinsă cu 3-1 de FC Botoșani. Gigi Becali e așteptat să anunțe pentru a 480-a oară că vinde echipa # Impact.ro
Înfrângere pentru FCSB în campionatul intern – dar acesta deja nu mai este un eveniment. Aceasta e regulă, de la o vreme: FCSB ia bătaie în campionatul intern indiferent cu cine se întâlnește. Iar când […] The post FCSB, învinsă cu 3-1 de FC Botoșani. Gigi Becali e așteptat să anunțe pentru a 480-a oară că vinde echipa appeared first on IMPACT.ro.
Fotbaliștii AS Monaco în lenjerie intimă în avion. Nici lui Cătălin Botezatu nu i-ar fi ieșit mai bine # Impact.ro
Scene demne de o prezentare de modă by Cătălin Botezatu în avionul care îi ducea pe fotbaliștii echipei AS Monaco la Bruges pentru un meci de Liga Campionilor. (Video – aici) O defecțiune la aerul […] The post Fotbaliștii AS Monaco în lenjerie intimă în avion. Nici lui Cătălin Botezatu nu i-ar fi ieșit mai bine appeared first on IMPACT.ro.
Domnul Cristian Tudor Popescu a făcut o scurtă analiză a gândurilor pe care Rusia le are față de popoare precum românii, polonezii, cehii și ungurii. Cică Rusia arată dispreț față de toate aceste popoare. Inclusiv […] The post Cristian Tudor Popescu vine cu noutăți vechi de când lumea: cică Rusia ne disprețuiește appeared first on IMPACT.ro.
Fosta balerină Diana Șoșoacă a fost și ea citată la Parchet, dar nu din cauza dansurilor # Impact.ro
Doamna Diana Șoșoacă, fostă balerină de succes, în prezent europarlamentar de succes, a fost citată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru data 23 septembrie, în calitate de suspect. Suspect […] The post Fosta balerină Diana Șoșoacă a fost și ea citată la Parchet, dar nu din cauza dansurilor appeared first on IMPACT.ro.
Avioanele rusești care au intrat în spațiul aerian al Estoniei și s-au apropiat de Tallinn sunt de fapt tot OZN-uri, dar cu ruși la bord # Impact.ro
Trei avioane de vânătoare rusești au intrat fără permisiune și fără bun-venit în spațiul aerian al Estoniei, unde au rămas aproximativ 12 minute, că de atât și-au permis combustibil. Asistăm la a treia incursiune rusească […] The post Avioanele rusești care au intrat în spațiul aerian al Estoniei și s-au apropiat de Tallinn sunt de fapt tot OZN-uri, dar cu ruși la bord appeared first on IMPACT.ro.
Avem o țară frumoasă, noroc că-i vizitată. Președintele ceh și-a petrecut vacanța pe motocicletă în România # Impact.ro
Avem o țară frumoasă, păcat că-i locuită. Dar parcă îți mai trece necazul când vezi că începe să fie vizitată – și nu de oricine, ci de șefi de stat aflați în vacanță. Șefi de […] The post Avem o țară frumoasă, noroc că-i vizitată. Președintele ceh și-a petrecut vacanța pe motocicletă în România appeared first on IMPACT.ro.
