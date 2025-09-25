De ce politica de conciliere în raport cu Moscova ascunde pericole majore pentru Europa
Adevarul.ro, 25 septembrie 2025 06:15
O politică de conciliere a SUA în raport cu Rusia și Vladimir Putin, în contextul războiului din Ucraina, ar putea avea consecințe catastrofale, avertizează istoricul Christian Goesche, lector senior în istorie europeană modernă la Universitatea din Manchester, într-un interviu pentru Euronews.
• • •
