CSAT se reunește joi la Palatul Cotroceni, la convocarea președintelui României. Ce se va discuta

Directorul ADR Sud-Vest Oltenia, Alexandru Stănescu, nimeni altul decât fratele secretarului general al PSD Paul Stănescu, va pleca din funcție peste două zile după trei ani petrecuți ca șef al fondurilor europene din zonă. Cel care îl va înlocui este un apropiat al Liei Olguța Vasilescu (PSD).