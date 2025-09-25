Un pistol și muniție, găsite la percheziție în casa unui bucureștean. Bărbatul a fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor

02:30

Pe 25 septembrie 1396 a avut loc bătălia care a schimbat cursul istoriei Balcanilor. La Nicopole, armatele Pccidentului creștin au fost spulberate de oștile islamice ale osmanlâilor. Cavalerii apuseni au plătit prețul orgoliului, în timp ce otomanii au dominat regiunea timp de secole.