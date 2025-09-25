Un pistol și muniție, găsite la percheziție în casa unui bucureștean. Bărbatul a fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor
Adevarul.ro, 25 septembrie 2025 12:30
Un bărbat din București a fost reținut de poliție, joi, și dus la audieri, după ce oamenii legii au primit informația că individul deținea ilegal o armă de foc și muniție.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
12:45
China dezvoltă o rețea de antene de mare putere pentru a explora adâncurile Pământului în căutarea resurselor critice # Adevarul.ro
China a construit o rețea extinsă de antene electromagnetice cu scopul de a cartografia straturile adânci ale scoarței terestre și de a identifica resurse minerale strategice, inclusiv litiu, cobalt și elemente rare esențiale pentru tranziția energetică globală.
12:45
Zelenski îl avertizează pe Putin: „Nu atacăm civili. Dar Kremlinul nu e exclus de pe hartă” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj dur către oficialii ruși, într-un interviu acordat publicației americane Axios.
12:45
Succes spectaculos: fibrom gigant operat ca o naștere de dr. Gică Gheorghe, de la MedLife # Adevarul.ro
Un fibrom uterin ajuns la dimensiunile unei sarcini de nouă luni la o femeie în vârstă de 47 de ani, care trăia de ani de zile cu disconfort, a fost rezolvat de o echipă medicală care a transformat provocarea uriașă într-un succes chirurgical spectaculos.
12:45
Trupul unui turist care a murit în Bali a fost trimis familiei fără inimă. Explicația autorităților # Adevarul.ro
Familia lui Byron James Haddow, cetățean australian, a dezvăluit nereguli în repatrierea corpului victimei, care a fost returnat fără inimă.
Acum 30 minute
12:30
Un pistol și muniție, găsite la percheziție în casa unui bucureștean. Bărbatul a fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor # Adevarul.ro
Un bărbat din București a fost reținut de poliție, joi, și dus la audieri, după ce oamenii legii au primit informația că individul deținea ilegal o armă de foc și muniție.
Acum o oră
12:15
Nicolas Sarkozy, găsit vinovat în dosarul finanțării campaniei sale de către regimul Gaddafi # Adevarul.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat de un tribunal din Paris pentru conspirație criminală în legătură cu presupusa finanțare ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007, cu fonduri provenite de la regimul fostului lider libian Muammar Gaddafi.
12:15
Dragi părinți, știm că fiecare decizie pe care o luați pentru bebelușii voștri vine la pachet cu multă responsabilitate și grijă.
12:15
Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026 # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat, în ședința de joi, 25 septembrie, o ordonanță de urgență prin care prelungește cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, până la 31 martie 2026. Măsura urma să expire pe 30 septembrie.
12:15
Șapte călugări, printre care și un român, morți într-un accident de funicular în Sri Lanka # Adevarul.ro
Șapte călugări budiști, printre care și un român, și-au pierdut viața, iar alți patru au fost răniți într-un accident tragic în Sri Lanka.
12:00
Un bărbat, găsit mort în toaleta unui restaurant KFC. Cadavrul a fost descoperit după 30 de ore # Adevarul.ro
Un bărbat de 46 de ani a fost găsit mort în toaletele de la etaj ale unui restaurant KFC din nordul Franței.
Acum 2 ore
11:45
Ce se ascunde în spatele noii retorici a lui Trump despre Ucraina și Rusia. Washingtonul a aflat noul plan al Kievului # Adevarul.ro
La doar câteva luni după ce îi spunea lui Volodimir Zelenski, în Biroul Oval, că „nu are atuuri” în războiul cu Rusia, președintele american Donald Trump a surprins printr-o schimbare de ton.
11:30
Meteorologii au emis joi o avertizare cod galben de vânt puternic pentru București și mai multe județe din țară, valabilă până vineri seara. Rafalele vor atinge viteze de 50–65 km/h, iar în zonele montane din Caraș-Severin, acestea pot ajunge la 80–100 km/h.
11:30
CTP critică în termeni duri influența Rusiei în Republica Moldova: „Trădători de țară pe bani” # Adevarul.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică în termeni duri influența Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova.
11:15
Rușii se infiltrează adânc în apărarea Ucrainei în nordul regiunii Donețk, profitând de slăbiciuni tactice și superioritate numerică # Adevarul.ro
Pe frontul de nord al regiunii Donețk, forțele ruse au fost semnalate în apropierea localității Dronivka, parte a comunității Siversk din raionul Bahmut.
11:15
Tanczos Barna, acuzații la adresa lui Simion și AUR: „Valea Uzului este locul lor de naștere. Au fost susținuți de Rusia” # Adevarul.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că George Simion și partidul său, AUR, au fost sprijiniți de Rusia încă de la început.
11:00
Forțele Aeriene ucrainene au anunțat, în dimineața zilei de 25 septembrie, doborârea unui bombardier tactic rusesc Suhoi Su-34, în timp ce acesta lansa bombe ghidate asupra orașului Zaporojie.
11:00
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Program dedicat exclusiv seniorilor cu tururi ghidate la prețuri speciale # Adevarul.ro
Art Safari va fi deschis special într-o zi de miercuri, pe 1 octombrie, în intervalul 10:00-13:00, pentru a sărbători Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.
11:00
Rihanna, mamă pentru a treia oară. A născut o fetiță pe care a numit-o după partenerul ei # Adevarul.ro
Rihanna și rapperul A$AP Rocky au devenit din nou părinți. Artista în vârstă de 37 de ani a născut pe 13 septembrie o fetiță, căreia i-a fost dat numele de scenă al tatălui – Rocki Irish Mayers.
Acum 4 ore
10:45
Coaliția discută joi rectificarea bugetară. Ministerele cer 80 de miliarde, dar Finanțele pot oferi mai puțin de jumătate # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare s-a reunit joi dimineață la Palatul Victoria pentru a decide împărțirea fondurilor în cadrul rectificării bugetare, într-o ședință anunțată de premierul Ilie Bolojan ca fiind una „tensionată”.
10:45
Una dintre marile mele șanse în viață a fost întâlnirea timpurie cu prietenii artiști ai mamei mele, ea scriind cronică de artă pe tot parcursul carierei sale de jurnalistă.
10:45
Trump schimbă galeria de portrete ale foștilor președinți. Ce apare acum în locul lui Joe Biden # Adevarul.ro
Casa Albă a dezvăluit o galerie de portrete ale foștilor președinți americani, însă portretul lui Joe Biden a fost înlocuit cu o fotografie a unei mașini de semnat.
10:30
De ce tot mai mulți români își deschid firme în Republica Moldova: procedură rapidă, taxe mai mici, regim fiscal special pentru IT # Adevarul.ro
Românii interesați să își mute afacerile peste Prut au parte de o birocrație minimă: o companie poate fi înregistrată la Agenția Servicii Publice chiar și în patru ore, cu costuri între 50 și 200 de euro
10:30
Rusia invocă amestecul NATO şi al României în alegerile din Republica Moldova, pentru a justifica propria intervenţie # Adevarul.ro
A încercat Rusia să manipuleze alegerile prezidenţiale din România şi aproape a reuşit.
10:30
Mesajele Ursulei von der Leyen dispar automat. Explicațiile Comisiei Europene: „Altfel, telefonul ar lua foc” # Adevarul.ro
Comisia Europeană a oferit explicații după ce s-a aflat că mesajele de pe telefonul Ursulei von der Leyen dispar automat.
10:15
Cauza cutremurelor care au zguduit timp de peste 30 de zile Insula Santorini din Grecia. Explicațiile cercetătorilor # Adevarul.ro
Cutremurele care au zguduit timp de peste 30 de zile insula Santorini din Grecia, la începutul anului 2025, ar putea fi asociate cu mişcările magmei dintre doi vulcani din regiunea Insulelor Ciclade, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista Nature.
10:15
Elevul de 17 ani, suspectat că a trimis amenințări cu masacre în școli, internat la Spitalul Obregia # Adevarul.ro
Un adolescent de 17 ani este acuzat că a trimis mai multe mesaje de amenințare către școli din București și din alte orașe.
10:00
Magdalena Rușu și Simona Radiș au adus prima medalie de aur pentru România la Mondialele de canotaj. Fetele noastre nu le-au lăsat nicio șansă echipajelor din Franța și din SUA # Adevarul.ro
Campionatele Mondiale de canotaj se dispută la Shanghai.
09:45
Un locuitor din trei din București-Ilfov, în pericol de infarct sau AVC. Explicațiile unui medic cardiolog # Adevarul.ro
O persoană din trei din București-Ilfov prezintă risc crescut de infarct miocardic sau accident vascular cerebral.
09:30
Incendiul de la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 a fost stins. Pompierii rămân în zonă pentru supraveghere # Adevarul.ro
Incendiul izbucnit marți seară la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei a fost stins, a anunțat ISU București-Ilfov, joi dimineață. Focul s-a extins pe o suprafață de peste 7.000 de metri pătrați și a afectat grav structura metalică a clădirii.
09:00
Gabi Ruse, parcurs de TGV la turneul de la Beijing. A făcut rost de 35.000 de dolari într-o oră și 10 minute # Adevarul.ro
Gabriela Ruse este în turul secund la Openul Chinei de la Beijing.
09:00
Donald Trump acuză „triplu sabotaj” la ONU și cere anchetă imediată: „Ceea ce s-a întâmplat ieri la Națiunile Unite este o rușine” # Adevarul.ro
Președinte american Donald Trump a cerut miercuri Organizației Națiunilor Unite (ONU) să deschidă o anchetă „imediată” după ce susține că a fost victima unui „triplu sabotaj” în timpul participării sale la Adunarea Generală.
Acum 6 ore
08:45
„Doamna care a cumpărat cratița cu capac, vă rog reveniți.” O vânzătoare o caută pe clienta care a plătit mai mult decât trebuia pentru a-i da înapoi banii # Adevarul.ro
O vânzătoare din orașul Roman a stârnit un val de reacții pozitive pe rețelele sociale, după ce a lansat un apel public pentru a returna banii unei cliente care a plătit mai mult decât trebuia pentru un produs.
08:45
Obama, despre afirmațiile lui Trump privind paracetamolul și autismul: „O violență împotriva adevărului” # Adevarul.ro
Barack Obama a criticat dur declaraţiile lui Donald Trump care leagă paracetamolul de autism.
08:00
CSAT se reunește joi la Palatul Cotroceni, la convocarea președintelui României. Ce se va discuta # Adevarul.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, la convocarea președintelui României, Nicușor Dan.
07:30
Prognoza meteo joi, 25 septembrie. Vremea se răcește semnificativ, la munte sunt așteptate ninsori slabe # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță o răcire semnificativă a vremii în cea mai mare parte a țării, începând de joi, 24 septembrie.
07:15
Lipsa primului screening pentru cancerul de sân crește semnificativ riscul de deces, spun cercetătorii # Adevarul.ro
Femeile care nu efectuează primul examen de depistare a cancerului de sân au un risc cu 40% mai mare de a muri din cauza acestei boli în următorii 25 de ani, arată un studiu internaţional publicat joi în revista British Medical Journal.
07:15
Mizele hotărârii CCR privind reforma pensiilor magistraților. Analist: „Este o decizie cu multă încărcătură politică” # Adevarul.ro
De la demisia premierului la stoparea fondurilor europene, decizia judecătorilor constituționali pe pachetul II de măsuri fiscal-bugetare, în special pe proiectul care scade veniturile și crește vârsta de pensionare a magistraților, a stârnit îngrijorări.
Acum 8 ore
06:45
Drone necunoscute au survolat mai multe aeroporturi din Danemarca, la câteva zile după un incident similar. Unul dintre ele a fost închis temporar # Adevarul.ro
Drone de origine necunoscută au fost identificate, în noaptea de miercuri spre joi, deasupra a patru aeroporturi din Danemarca, determinând autoritățile să închidă temporar unul dintre ele.
06:45
Sportivii care au sfidat sfaturile medicilor și fac performanță diagnosticați cu diabet de tip 1 # Adevarul.ro
În disciplinele profesioniste, prezența sportivilor cu diabet de tip 1 a devenit o constantă.
06:15
De ce politica de conciliere în raport cu Moscova ascunde pericole majore pentru Europa # Adevarul.ro
O politică de conciliere a SUA în raport cu Rusia și Vladimir Putin, în contextul războiului din Ucraina, ar putea avea consecințe catastrofale, avertizează istoricul Christian Goesche, lector senior în istorie europeană modernă la Universitatea din Manchester, într-un interviu pentru Euronews.
06:00
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene # Adevarul.ro
Forțele ruse au reînviat o tactică mai puțin comună și periculoasă, dar adesea eficientă, pentru a ocoli liniile defensive ucrainene, relatează Kyiv Independent.
05:15
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare # Adevarul.ro
Descoperă viața Claudiei Cardinale: de la trauma care i-a schimbat destinul la rolurile iconice din Il Gattopardo și 8½. 10 povești surprinzătoare despre curaj, talent și eleganță.
Acum 12 ore
04:15
Cum a fost îmblânzită calea ucigașă a Porților de Fier. Câți bani s-au cheltuit și cine a făcut primul canal navigabil prin defileul Dunării # Adevarul.ro
Acum 129 de ani, Dunărea devenea principala arteră comercială deschizând oportunități fantastice de dezvoltare pentru toate statele riverane, mai ales pentru români. Este perioada în care marile porturi dunărene vor cunoaște o dezvoltare fără precedent deschizând drumuri către Occident.
03:30
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie la cea mai imporantă victorie din Primul Război Mondial # Adevarul.ro
Cel mai tânăr erou român al Primului Război Mondial a fost o fetiță de numai 12 ani. Se numea Maria Zaharia și a murit în timpul bătăliei de la Mărășești. Povestea ei deosebită a inspirat literatura istorică și cinematografia.
02:30
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde # Adevarul.ro
Descoperă 30 de alimente care nu expiră și cum să le păstrezi corect pentru rezerve de urgență sau gătit zilnic. Sfaturi practice și produse nemuritoare!
02:30
Înfrângerea care a condamnat Balcanii. Cum au lăsat orgoliile franțuzești o întreagă regiune pe mâinile otomanilor timp de sute de ani # Adevarul.ro
Pe 25 septembrie 1396 a avut loc bătălia care a schimbat cursul istoriei Balcanilor. La Nicopole, armatele Pccidentului creștin au fost spulberate de oștile islamice ale osmanlâilor. Cavalerii apuseni au plătit prețul orgoliului, în timp ce otomanii au dominat regiunea timp de secole.
02:15
Liga Europa: Go Ahead Eagles - FCSB, azi, ora 19:45. Codași în Superligă, dar fruntași în Europa # Adevarul.ro
Meciul campioanei României cu Go Ahead Eagles, programat astă-seară, de la ora 19:45, va fi transmis de Prima Sport și de Digi Sport.
00:30
„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Concluziile celui mai nou studiu al instituţiei # Adevarul.ro
Un nou studiu al Băncii Centrale Europene arată că oamenii ar trebui să păstreze bani cash acasă pentru a face față situațiilor de criză. Experiențele recente confirmă că numerarul rămâne un mijloc de plată esențial atunci când metodele digitale devin indisponibile.
00:15
25 septembrie: Minerii din Valea Jiului au ajuns la Bucureşti şi au ocupat Piaţa Universităţii # Adevarul.ro
La 25 septembrie 1991, minerii din Valea Jiului au ajuns la Bucureşti şi au ocupat Piaţa Universităţii. În aceiași zi, în 1913, s-a născut interpreta de muzică populară Maria Tănase, iar în 1948 s-a născut compozitorul şi producătorul Vasile Şirli.
00:15
PSD se pregătește de alegeri interne. Funcțiile puse la bătaie în partid, pe lângă poziția de președinte al formațiunii # Adevarul.ro
Alegerile interne în PSD ar putea fi organizate în octombrie, după luni de amânări. Congresul pune la bătaie mai multe funcții, nu doar pe cea de președinte de partid.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.