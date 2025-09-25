Poliția anchetează împușcarea accidentală a unui biciclist în zona unui poligon privat
Adevarul.ro, 25 septembrie 2025 15:30
Un bărbat din județul Botoșani a fost rănit în timp ce mergea cu bicicleta, după ce a fost lovit de un glonț tras dintr-un poligon privat aflat în apropiere. Poliția a deschis o anchetă, iar activitatea poligonului a fost suspendată.
