Nicușor Dan și Ilie Bolojan deplâng moartea Cardinalului Lucian Mureşan, „simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice”
Adevarul.ro, 25 septembrie 2025 19:00
Preşedintele Nicuşor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis un mesaj, joi, la trecerea la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
19:00
Nicușor Dan și Ilie Bolojan deplâng moartea Cardinalului Lucian Mureşan, „simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis un mesaj, joi, la trecerea la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
19:00
Restricții de circulație pe mai multe artere din Capitală în acest weekend. Au loc mai multe evenimente # Adevarul.ro
Traficul rutier este restricţionat de joi până la finalul săptămânii pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente, a anunţat Brigada Rutieră.
Acum 30 minute
18:45
Ministrul german al apărării avertizează că sateliții ruși urmăresc sateliți Intelsat utilizați de forțele germane # Adevarul.ro
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi în privinţa ameninţării crescânde reprezentate de activităţile spaţiale ruseşti, menţionând îngrijorări legate de doi sateliţi ruşi care urmăresc sateliţii Intelsat utilizaţi de forţele germane şi de alţii, relatează Reuters şi AFP.
18:45
SUA au ridicat de la sol mai multe avioane de luptă după ce patru aeronave militare rusești au fost detectate în zona Alaska # Adevarul.ro
Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) a ridicat mai multe avioane de luptă de la sol, după ce a detectat în largul Alaskăi câteva aeronave militare ruseşti.
18:45
Intoxicare cu zvonuri despre o falsă pregătire de război în Republica Moldova, similară fake news-urilor care au circulat în România # Adevarul.ro
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează cu privire la o nouă tentativă de răspândire a unor zvonuri despre o presupusă pregătire de război, acuzând o dezinformare pe canalele de Telegram.
Acum o oră
18:30
Diana Șoșoacă s-a plâns la organul de presă al Kremlinului că este victima autorităților române și a acuzat UE de „dictatură și cenzură” # Adevarul.ro
Într-o intervenție la Russia Today, europarlamentara Diana Șoșoacă a declarat că politica externă pe care o face este „împotriva globaliștilor din Uniunea Europeană” și s-a plâns că sunt deschise „peste 100 de dosare” penale împotriva sa.
18:30
Comitetul interministerial a avut prima întâlnire de lucru. Analiza a vizat două societăți din Galați aflate în dificultate financiară # Adevarul.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A. a avut astăzi, la Palatul Victoria, prima întâlnire de lucru sub coordonarea vicepremierului Marian Neacșu.
18:30
Guvernul sloven a anunțat joi că a decis în unanimitate să interzică intrarea pe teritoriul său prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.
18:15
Alertă în Buzău, după ce o elevă de 12 ani a fost abordată de un necunoscut chiar în fața școlii. Individul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber # Adevarul.ro
Incident îngrijorător în faţa unei şcoli din Buzău, unde o elevă de 12 ani a fost abordată de un necunoscut, care a încercat să o tragă de mână. Scena a fost observată de un polițist aflat afara serviciului, care a pornit în urmărirea individului.
Acum 2 ore
18:00
Rușilor li se promite cetățenia română pentru 2.000 de euro. Li se poate „găsi” inclusiv un „strămoș român” # Adevarul.ro
Buletin și un pașaport românesc, „începând doar de la două mii de euro. Este promisiunea pe care un site le-o face rușilor interesați de obținerea cetățeniei român, potrivit Digi24.
17:45
Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, după extrădarea lui Plahotniuc. „Infractorii nu mai controlează Moldova” # Adevarul.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a reacționat la rândul său, printr-un mesaj pe Facebook, la evenimentul zilei de la Chișinău, extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc.
17:30
Fiul lui Ilie Dumitrescu va fi eliberat din arestul preventiv și va fi cercetat în arest la domiciliu # Adevarul.ro
Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalistul Ilie Dumitrescu, a cerut judecătorilor Tribunalului București să fie eliberat din arest preventiv și cercetat în arest la domiciliu.
17:30
Karpatia Horse Show 2025 – un eveniment al eleganței, sportului, adrenalinei și spectacolului ecvestru # Adevarul.ro
Karpatia Horse Show, cel mai important eveniment ecvestru din România, revine între 26 și 28 septembrie 2025 cu ediția aniversară.
17:30
Danemarca, ținta unui „actor profesionist” într-un atac hibrid cu drone asupra mai multor aeroporturi. Precedent periculos pentru NATO # Adevarul.ro
Zborurile au fost suspendate, joi, pe mai multe aeroporturi, inclusiv la Aalborg, în urma unor survoluri suspecte. Copenhaga ia în calcul activarea Articolului 4 al NATO.
17:30
CS Dinamo face scut în jurul managerului Mihai Popovici și le dă peste nas părinților plângăcioși: „A implementat reguli stricte, fără compromisuri, care nu sunt probabil pe placul tuturor” # Adevarul.ro
Tatăl lui David Popovici, Mihai, este în centrul unui scandal declanșat de părinții unor copii care se pregătesc la bazinul clubului Dinamo.
17:15
Controverse pe rețelele sociale în jurul văduvei activistului american asasinat Charlie Kirk și a organizația ei caritabilă din România. Ce spun faptele # Adevarul.ro
Afirmații neverificate despre văduva lui Charlie Kirk, Erika Kirk, au devenit virale pe rețelele de socializare, cu postări în care se susține că i s-a interzis intrarea în România din cauza unor presupuse legături între organizația ei caritabilă, Romanian Angels, și traficul de copii.
Acum 4 ore
17:00
Un înalt ierarh al Bisericii Greco-Catolice a murit la 94 de ani. A fost hirotonit preot clandestin în 1964 # Adevarul.ro
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 94 de ani.
16:45
Ministerele cer de trei ori mai mulți bani la rectificare decât are Guvernul disponibil # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că la rectificare toate ministerele au vrut mai mulţi bani, în jur de 70 de miliarde şi sunt disponibili vreo 23-25 de miliarde.
16:45
Ministrul Apărării: „La rectificare, toate ministerele au vrut mai mulți bani. Vom avea o formă finală mâine” # Adevarul.ro
Rectificarea bugetară urmează să fie adoptată marțea viitoare de Guvern, a anunțat, joi, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a precizat că forma finală a proiectului va fi pusă în consultare vineri dimineața.
16:30
Naționala feminină de handbal a României a rămas fără antrenor înainte de Mondiale. Florentin Pera le-a lăsat baltă pe tricolore # Adevarul.ro
Selecționerul Florentin Pera pleacă după trei ani de la națională.
16:30
Spectacol grotesc în fața hotelului fostului soț al Elenei Udrea, Dorin Cocoș. Cor de bocitoare, cruce și lumânări. „Regele șpăgilor, fuse și se duse” # Adevarul.ro
Un spectacol grotesc, cu lumânări, cruce și cor de bocitoare, a fost organizat în fața hotelului deținut de Dorin Cocoș, ca replică la scandalul recent izbucnit între acesta și afaceristul Gheorghe Stelian.
16:30
Mii de unguri au protestat la finele săptămânii trecute împotriva restrângerii discursului public. Guvernul Orban continuă să își atace criticii, în condițiile în care faza aprinsă a campaniei electorale abia urmează.
16:30
Donald Tusk vede în schimbarea de discurs a lui Trump în privința Ucrainei un pas în spate făcut de SUA. „Mai bine adevărul, decât iluzii" # Adevarul.ro
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” cu privire la poziția lui Donald Trump față de Ucraina, după ce președintele SUA a afirmat - într-o schimbare bruscă de discurs - că el crede că Kievul și-ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.
16:30
Sediul central al MapN a avut probleme de alimentare cu energie electrică timp de zece zile, între 14 și 24 august, după o defecțiune la tabloul general. Oficialii asigură că sistemele de rezervă au funcționat și că lucrările de înlocuire sunt în desfășurare.
16:30
Moșteanu: Decizia doborârii aeronavelor care intră fără permisiune în spațiul aerian național trebuie luată „în ultimă instanţă” # Adevarul.ro
Utilizarea armamentului pentru doborârea unor aeronave care intră fără permisiune în spaţiul aerian naţional este o decizie care trebuie luată „în ultimă instanţă”, a afirmat, joi, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).
16:15
Un bărbat suspectat că a violat și ucis o bătrână în urmă cu 26 de ani, într-un sat din județul Tulcea, a fost reținut de procurorii Parchetului General.
16:15
Parcul „Tudor Arghezi” din Sectorul 4 se extinde cu încă patru hectare. Vor fi plantați peste 1.000 de arbori # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 4 a anunțat că au început lucrările de extindere a parcului Tudor Arghezi cu încă 4 hectare, dintre care trei sferturi vor fi doar spații verzi.
16:15
4,4 kilograme de marijuana au fost găsite în Ungaria într-un microbuz care venea din România # Adevarul.ro
Poliţiştii gărzii financiare au găsit peste 4,4 kilograme de marijuana într-un microbuz românesc, care a fost controlat pe autostrada M7, a comunicat, joi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Vamală (NAV) agenţiei maghiare de presă MTI.
16:15
Președinta Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc în cătușe: „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției” # Adevarul.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a postat un mesaj pe Facebook după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc de către autoritățile din Grecia, acolo unde a fost prins și arestat.
16:00
Sindicatul polițiștilor îl acuză pe Ilie Bolojan: „Premierul este confuz! (...) Nu este prima dată când politicienii fac afirmații periculoase în spațiul public” # Adevarul.ro
Sindicatul Național al Polițiștilor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că lansează afirmații periculoase în spațiul public, care nu fac altceva decât să alarmeze polițiștii/ militarii și pot declanșa pensionări masive.
15:45
Președintele Nicușor Dan a afirmat, pe 11 septembrie, că” de 10 ani România este ținta atacurilor hibride din partea Rusiei”. Timp în care lipsa de reacție a instituțiilor statului român a încurajat agresiunea!
15:45
Universitatea Craiova ocupă primul loc în campionat, cu 23 de puncte în 10 etape.
15:30
Poliția anchetează împușcarea accidentală a unui biciclist în zona unui poligon privat # Adevarul.ro
Un bărbat din județul Botoșani a fost rănit în timp ce mergea cu bicicleta, după ce a fost lovit de un glonț tras dintr-un poligon privat aflat în apropiere. Poliția a deschis o anchetă, iar activitatea poligonului a fost suspendată.
15:30
Un grup de hakeri, printre care și un român, au înșelat mai mult de 1.000 de spanioli și alți cetățeni europeni, cu peste 100 de milioane de euro # Adevarul.ro
Activitatea grupului infracțional organizat care face obiectul anchetei are ca rezultat peste 1.000 de victime în Spania.
15:15
Vladimir Putin a îndeplinit ultimele dorințe ale tatălui său. Care au fost acestea și ce efecte au avut în plan intern și extern # Adevarul.ro
O nouă carte dedicată președintelui rus susține că Vladimir Putin a îndeplinit două promisiuni făcute tatălui său, aflat pe patul de moarte, în vara anului 1999.
15:15
Rușii au împușcat o familie de civili în regiunea Donețk. Un copil a fost răpit și folosit ca scut uman # Adevarul.ro
Trupele ruse au împușcat o familie de civili și au răpit o fetiță, pe care o folosesc drept ostatic pentru a-și acoperi înaintarea în zona Liman.
Acum 6 ore
15:00
Momentul în care valurile taifunului Ragasa sparg pereții unui hotel de lux din Hong Kong # Adevarul.ro
Imagini impresionante surprind momentul în care valurile uriașe provocate de taifunul Ragasa lovesc în plin hotelul de lux Fullerton Ocean Park din Hong Kong.
15:00
SUA anunță o nouă revizuire a pilulelor pentru avort. R.F Kennedy Jr. dă asigurări că se va investiga cum "mifepristonul poate fi distribuit în siguranță" # Adevarul.ro
Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, a anunțat că FDA va efectua o nouă revizuire a pilulelor abortive utilizate în două treimi dintre avorturi în SUA, conform ABC News.
14:45
Guvernul aprobă fonduri suplimentare pentru continuarea proiectelor de infrastructură. Anunțul ministrului Ciprian Șerban # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat joi, în ședința, mai multe hotărâri hotărâri „care dau un nou impuls marilor proiecte de infrastructură rutieră din țară”, anunță ministrul Ciprian Șerban.
14:45
Guvernul vrea să reducă birocrația cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Proiectul, realizat prin PNRR # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat un proiect de inteligență artificială finanțat prin PNRR, menit să simplifice interacțiunea cetățenilor cu instituțiile statului, prin autocompletarea formularelor și digitalizarea proceselor.
14:45
Situaţie critică la graniţa cu Republica Moldova. Un TIR cu oi e blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni. Soluția propusă - sacrificarea animalelor # Adevarul.ro
Situație critică la granița dintre România și Republica Moldova: un transport de ovine este blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni. Din cauza unor probleme financiare ale importatorului, animalele riscă să fie sacrificate, în ciuda faptului că au trecut deja de controlul veterinar.
14:30
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a publicat imagini de pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7), segment al Autostrăzii Moldovei.
14:30
O femeie din Tokyo și-a ținut fiica moartă în congelator timp de 20 de ani. Ce le-a mărturisit ea poliţiştilor care au arestat-o # Adevarul.ro
O poveste cutremurătoare a ieșit la iveală în Tokyo, unde o femeie în vârstă de 75 de ani a recunoscut că a ascuns timp de două decenii cadavrul propriei fiice într-un congelator.
14:15
Bolojan, avertisment după ce s-a prelungit măsura plafonării adaosului comercial la alimente. „Nu rezolvă problema pe termen lung” # Adevarul.ro
Guvernul a decis joi, în ședința de guvern, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026.
14:15
Sinner a uluit un român putred de bogat cu tupeul său: „Avea doar 15-16 ani, eu eram cine eram” # Adevarul.ro
Jannik Sinner este pe locul 2 mondial.
14:15
Scene șocante într-o sală de jocuri din Craiova: aparatele, făcute praf de un jucător furios # Adevarul.ro
Un bărbat de 41 de ani din Craiova a fost reținut după ce a distrus mai multe aparate dintr-o sala de jocuri.
14:15
Evaziune fiscală de peste 2,8 milioane de lei la firme de ride-sharing din Timiș. Patru bărbaţi au fost reținuți # Adevarul.ro
Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 31 de ani şi 41 de ani au fost reţinuţi, joi, de poliţiştii timişeni ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, în urma mai multor percheziţii care au avut loc, miercuri, în judeţele Timiş şi Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală.
14:00
„Avansăm cu preț colosal”. Senatorul rus Dmitri Rogozin recunoaște că Ucraina domină războiul dronelor, iar frontul a intrat în impas # Adevarul.ro
Un senator pro-Kremlin a admis public dificultățile majore cu care se confruntă armata rusă pe frontul din Ucraina, recunoscând atât pierderile uriașe în ofensivă, cât și superioritatea Kievului în războiul dronelor.
13:45
Deputatul PSD Mihai Fifor anunță „două decizii majore: sprijin pentru copii și protecție pentru familii” # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat măsuri care vizează sprijinul copiilor și protecția familiilor în contextul creșterii prețurilor și al austerității, a transmis deputatul PSD Mihai Fifor.
13:45
Americanul care a câștigat aproape un miliard de dolari la loto: „Acum sunt multimilionar, iar aseară spălam rufe” # Adevarul.ro
Un bărbat din statul american Missouri, care a câștigat jumătate din uriașul jackpot Powerball de 1,8 miliarde de dolari, s-a prezentat pentru a-și ridica premiul.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.