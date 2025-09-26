„Crime de război”. Rusia comite execuţii arbitrare ale prizonierilor de război ucraineni, acuză OSCE
Adevarul.ro, 26 septembrie 2025 01:30
Rusia este responsabilă pentru „încălcări grave" ale dreptului internaţional împotriva prizonierilor de război ucraineni, aceste încălcări putând „echivala cu crime de război, iar, în unele cazuri, posibil chiar cu crime împotriva umanităţii", potrivit unui raport OSCE publicat joi.
Acum o oră
02:00
Fostul viceprim-ministru moldovean Iurie Roșca, propagandistul lui Putin, condamnat la închisoare. „Rugați-vă pentru victoria Rusiei”, îndemna el # Adevarul.ro
Cunoscutul propagandist rus Iurie Roșca, fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova și ex-viceprim-ministru, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență.
Acum 2 ore
01:45
Autostrada Sibiu - Pitești schimbă Valea Oltului. Cum se lucrează pe traseul spectaculos al A1 din defileu # Adevarul.ro
Valea Oltului se transformă treptat într-un imens șantier, iar cele mai spectaculoase construcții de pe Autostrada Sibiu - Pitești capătă contur. „Podul pentru urși” de la Călinești, viaductul Boița și tunelul Robești schimbă treptat înfățișarea zonei.
01:30
01:15
Chat Control, măsura de monitorizare propusă de Comisia Europeană, stârnește nemulțumiri și în România: "Nu pot să cred că toți useristii aia sunt de partea cenzurii" # Adevarul.ro
Chat Control, măsura propusă de Comisia Europeană încă din 2022, ar putea ajunge la vot în această toamnă, declanșând dezbateri și mobilizări pe rețelele de socializare. Internauții au început să le scrie eurodeputaților și președintelui pentru a-i convinge să se opună măsurii.
01:00
Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este aliniată cu Moscova, spune președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este „aliniată cu Moscova”, a declarat joi, la Digi 24, Nicuşor Dan. Votul pe care partidele suveraniste l-au dat împotriva legii care permite doborârea dronelor reprezintă „este încă un semn” în acest sens, mai spus președintele.
Acum 4 ore
00:45
Nicușor Dan: „Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi seara,la Digi 24, că a existat o influenţă a Serviciului Român de Informaţii în viaţa politică, în zona economică și în decizii.
00:15
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia în cazul în care reformele guvernului pică la CCR # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan nu consideră că o eventuală respingere la Curtea Constituțională a vreunuia dintre pachete de reformă pentru reducerea deficitului bugetar ar trebui să atargă demisia premierului Ilie Bolojan
00:15
26 septembrie: 80 de ani de la moartea lui Béla Bartók, geniul care a scris cele mai frumoase prelucrări din folclorul românesc # Adevarul.ro
Bartók Béla s-a născut la Sânnicolaul Mare în anul 1881 și a murit la New York,. Pe 26 septembrie 1945. Tot pe 26 septembrie are loc debutul muzicianului Bob Dylan.
25 septembrie 2025
23:45
Nicuşor Dan a explicat de ce nu a participat la Adunarea Generală ONU: „Am considerat că e mai util să fiu prezent în ţară” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, joi seara, la Digi 24, că nu a participat la Adunarea Generală ONU pentru că a considerat că „e mai util” să fie prezent în ţară.
23:30
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor de anul trecut: „Toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seara, la Digi24, cu privire la anularea alegerilor prezidențiale că „toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis” Șeful statului a spus însă că apreciază curajul fostului președinte pentru „o decizie extrem de neobișnuită”.
23:30
Oficialii europeni se tem că Trump se pregătește să-i învinovățească dacă Ucraina eșuează în război # Adevarul.ro
După luni de ambiguități și mesaje contradictorii privind sprijinul pentru Ucraina, președintele american Donald Trump pare să își fi recalibrat discursul public.
23:15
Coaliția, între presiunea electoratului, măsuri nepopulare și lupte interne. „Ei știu clar că orice instabilitate duce AUR la un procent și mai mare” # Adevarul.ro
Întâlnirea liderilor coaliției cu președintele Nicușor Dan a adus o primă deblocare a neînțelegerilor, stabilindu-se continuarea plafonarii prețurilor la alimentele de bază. Totuși, decizia este departe de a rezolva problemele din Coaliție.
Acum 6 ore
22:45
Marea Britanie, gata de introducerea unui act de identitate digital, ca soluţie pentru combaterea imigrației ilegale. Ce este BritCard și ce date se stochează pe el # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer pregătește lansarea unei inițiative legislative care ar putea introduce carduri de identitate digitale pentru toți adulții din Regatul Unit. Măsura ar putea fi anunțată chiar vineri, 26 septembrie.
22:45
Caz șocant în Marea Britanie: un paramedic și o asistentă de pe ambulanţă, acuzați că au lăsat să moară șase pacienți # Adevarul.ro
O anchetă de amploare zguduie Serviciul de Ambulanță din sud-vestul Angliei, după ce un paramedic şi o asistentă medicală au fost arestați, fiind acuzați de moartea a șase pacienți, pe care nu i-au transportat la spital, lăsându-i acasă, să moară.
22:45
Se cere arestarea preventivă a adolescentului acuzat că a trimis 1.000 de mailuri de amenințare către instituții din România # Adevarul.ro
Procurorii cer arestarea preventivă a adolescentului acuzat că a trimis 1.000 de mailuri de amenințare către instituții din România.
22:15
Billy Vigar, fost jucător al academiei Arsenal, a murit la 21 de ani în urma unei leziuni cerebrale # Adevarul.ro
Billy Vigar, fost jucător al academiei Arsenal, s-a stins din viață la doar 21 de ani, în urma unei leziuni cerebrale suferite în timpul unui meci din ligile inferioare. Accidentarea, produsă pe terenul de joc, a dus la o comă indusă și, în cele din urmă, la decesul său.
22:00
Scumpul mai mult păgubește, leneșul mai mult aleargă! Iluzia eficienței și riscurile comasării instituțiilor de specialitate în administrația publică # Adevarul.ro
Comasarea IER, IDR și INA într-un singur institut e un nonsens administrativ și academic. Specializarea aduce excelență, iar centralizarea excesivă creează birocrație, ineficiență și pierderea credibilității.
21:30
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de euro. Ce spune ISU # Adevarul.ro
Deși avea polițe de asigurare în valoare de 12 milioane de euro, Jafar Kabiri, proprietarul halei Antrefrig, distrusă recent de un incendiu masiv, riscă să nu primească niciun ban.
21:15
Nicușor Dan, după ședința CSAT: „Nu văd Rusia capabilă să atace NATO. Dar provocările vor continua” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat la Digi 24 că nu vede Rusia capabilă să atace NATO, da se așteaptă ca provocările de la Kremlin să continue.
21:00
UE autorizează un nou medicament împotriva Alzheimer. Controverse medicale cu privire la noua generație de tratamente: efecte secundare grave # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a aprobat joi, cu anumite condiţii, medicamentul Kisunla al companiei farmaceutice Eli Lilly, care face parte dintr-o nouă generaţie de tratamente împotriva maladiei Alzheimer, a căror utilitate reală a declanşat dezbateri medicale aprinse, informează AFP.
Acum 8 ore
20:45
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, sesizată pe legea cetățeniei române: termenele extinse retroactiv blochează sute de mii de basarabeni # Adevarul.ro
O decizie a Tribunalului București trimite Legea cetățeniei române pe masa CJUE.
20:45
Cum au furat 18 funcționari de la Casa de Sănătate Bacău peste un milion de lei din banii instituţiei. Ancheta a fost extinsă la nivel naţional # Adevarul.ro
Un nou scandal zguduie sistemul de sănătate din România, după ce mulți angajați ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău sunt acuzați că au pus la cale o fraudă de proporții, prin care au sustras peste un milion de lei bani publici, timp de trei ani.
20:30
Dragoş Pîslaru, despre minciuna privind deficitul: „Ai mimat cu pachetul acela heirupistic, de sfârșit de an, chipurile că faci niște ajustări” # Adevarul.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, catalogat joi, 25 septembrie, minciuna privind deficitul drept un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, „ca să nu aduc acuze mai grave”.
20:15
S-a decis cine doboară dronele şi a aeronavele militare în urma ședinței CSAT. Ministrul Apărării a anunțat linia de comandă # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, după şedinţa CSAT, că s-a completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor.
20:15
Dragoș Pîslaru spune că PNRR a divizat societatea: „E momentul să ne unim în jurul acestui proiect”. Câți bani are de cheltuit România în următoarele 11 luni # Adevarul.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre PNRR, că suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an.
20:00
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de imaginat, în direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani # Adevarul.ro
Trei tinere au fost torturate, violate şi ucise cu bestialitate de o rețea de traficanți, care a transmis execuțiile în direct pe TikTok, după ce au fost înșelate că merg la o petrecere.
19:45
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg - Răcăciuni al Autostrăzii Focşani - Bacău a depăşit 80%, afirmă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
19:30
Conținut fals atribuit ministrului Oana Țoiu, privind afirmații legate de Republica Moldova. MAE a raportat dezinformarea la UE # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe denunță apariția în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declarații ale ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu.
19:30
Ambasadorul Rusiei în Franța, întrebat ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc: „Ar fi război” # Adevarul.ro
Aleksei Meşkov, ambasadorul Rusiei în Franţa, a reacţionat joi la declaraţiile lui Donald Trump potrivit cărora ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian. Diplomatul rus a precizat că, dacă acest lucru se va întâmpla, „ar fi război”.
19:15
Polițist din Neamț, prins de DNA în flagrant în timp ce lua 15.000 de euro mită pentru a „aranja” un dosar penal # Adevarul.ro
Un polițist a fost prins în flagrant de DNA, pe terasa unui local din Târgu Neamț, în timp ce primea aproape 15.000 de euro mită pentru a „aranja” un dosar penal.
19:15
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu războiul nuclear: „Rusia poate folosi arme în fața cărora un adăpost antiaerian nu-l va proteja” # Adevarul.ro
După ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a amenințat joi, 25 septembrie, că va ataca Kremlinul dacă Rusia continuă războiul împotriva țării sale, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a răspuns cu o amenințare similară care vizează și SUA.
19:00
Nicușor Dan și Ilie Bolojan deplâng moartea Cardinalului Lucian Mureşan, „simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis un mesaj, joi, la trecerea la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
19:00
Restricții de circulație pe mai multe artere din Capitală în acest weekend. Au loc mai multe evenimente # Adevarul.ro
Traficul rutier este restricţionat de joi până la finalul săptămânii pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente, a anunţat Brigada Rutieră.
Acum 12 ore
18:45
Ministrul german al apărării avertizează că sateliții ruși urmăresc sateliți Intelsat utilizați de forțele germane # Adevarul.ro
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi în privinţa ameninţării crescânde reprezentate de activităţile spaţiale ruseşti, menţionând îngrijorări legate de doi sateliţi ruşi care urmăresc sateliţii Intelsat utilizaţi de forţele germane şi de alţii, relatează Reuters şi AFP.
18:45
SUA au ridicat de la sol mai multe avioane de luptă după ce patru aeronave militare rusești au fost detectate în zona Alaska # Adevarul.ro
Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) a ridicat mai multe avioane de luptă de la sol, după ce a detectat în largul Alaskăi câteva aeronave militare ruseşti.
18:45
Intoxicare cu zvonuri despre o falsă pregătire de război în Republica Moldova, similară fake news-urilor care au circulat în România # Adevarul.ro
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează cu privire la o nouă tentativă de răspândire a unor zvonuri despre o presupusă pregătire de război, acuzând o dezinformare pe canalele de Telegram.
18:30
Diana Șoșoacă s-a plâns la organul de presă al Kremlinului că este victima autorităților române și a acuzat UE de „dictatură și cenzură” # Adevarul.ro
Într-o intervenție la Russia Today, europarlamentara Diana Șoșoacă a declarat că politica externă pe care o face este „împotriva globaliștilor din Uniunea Europeană” și s-a plâns că sunt deschise „peste 100 de dosare” penale împotriva sa.
18:30
Comitetul interministerial a avut prima întâlnire de lucru. Analiza a vizat două societăți din Galați aflate în dificultate financiară # Adevarul.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A. a avut astăzi, la Palatul Victoria, prima întâlnire de lucru sub coordonarea vicepremierului Marian Neacșu.
18:30
Guvernul sloven a anunțat joi că a decis în unanimitate să interzică intrarea pe teritoriul său prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.
18:15
Alertă în Buzău, după ce o elevă de 12 ani a fost abordată de un necunoscut chiar în fața școlii. Individul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber # Adevarul.ro
Incident îngrijorător în faţa unei şcoli din Buzău, unde o elevă de 12 ani a fost abordată de un necunoscut, care a încercat să o tragă de mână. Scena a fost observată de un polițist aflat afara serviciului, care a pornit în urmărirea individului.
18:00
Rușilor li se promite cetățenia română pentru 2.000 de euro. Li se poate „găsi” inclusiv un „strămoș român” # Adevarul.ro
Buletin și un pașaport românesc, „începând doar de la două mii de euro. Este promisiunea pe care un site le-o face rușilor interesați de obținerea cetățeniei român, potrivit Digi24.
17:45
Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, după extrădarea lui Plahotniuc. „Infractorii nu mai controlează Moldova” # Adevarul.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a reacționat la rândul său, printr-un mesaj pe Facebook, la evenimentul zilei de la Chișinău, extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc.
17:30
Fiul lui Ilie Dumitrescu va fi eliberat din arestul preventiv și va fi cercetat în arest la domiciliu # Adevarul.ro
Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalistul Ilie Dumitrescu, a cerut judecătorilor Tribunalului București să fie eliberat din arest preventiv și cercetat în arest la domiciliu.
17:30
Karpatia Horse Show 2025 – un eveniment al eleganței, sportului, adrenalinei și spectacolului ecvestru # Adevarul.ro
Karpatia Horse Show, cel mai important eveniment ecvestru din România, revine între 26 și 28 septembrie 2025 cu ediția aniversară.
17:30
Danemarca, ținta unui „actor profesionist” într-un atac hibrid cu drone asupra mai multor aeroporturi. Precedent periculos pentru NATO # Adevarul.ro
Zborurile au fost suspendate, joi, pe mai multe aeroporturi, inclusiv la Aalborg, în urma unor survoluri suspecte. Copenhaga ia în calcul activarea Articolului 4 al NATO.
17:30
CS Dinamo face scut în jurul managerului Mihai Popovici și le dă peste nas părinților plângăcioși: „A implementat reguli stricte, fără compromisuri, care nu sunt probabil pe placul tuturor” # Adevarul.ro
Tatăl lui David Popovici, Mihai, este în centrul unui scandal declanșat de părinții unor copii care se pregătesc la bazinul clubului Dinamo.
17:15
Controverse pe rețelele sociale în jurul văduvei activistului american asasinat Charlie Kirk și a organizația ei caritabilă din România. Ce spun faptele # Adevarul.ro
Afirmații neverificate despre văduva lui Charlie Kirk, Erika Kirk, au devenit virale pe rețelele de socializare, cu postări în care se susține că i s-a interzis intrarea în România din cauza unor presupuse legături între organizația ei caritabilă, Romanian Angels, și traficul de copii.
17:00
Un înalt ierarh al Bisericii Greco-Catolice a murit la 94 de ani. A fost hirotonit preot clandestin în 1964 # Adevarul.ro
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 94 de ani.
16:45
Ministerele cer de trei ori mai mulți bani la rectificare decât are Guvernul disponibil # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că la rectificare toate ministerele au vrut mai mulţi bani, în jur de 70 de miliarde şi sunt disponibili vreo 23-25 de miliarde.
16:45
Ministrul Apărării: „La rectificare, toate ministerele au vrut mai mulți bani. Vom avea o formă finală mâine” # Adevarul.ro
Rectificarea bugetară urmează să fie adoptată marțea viitoare de Guvern, a anunțat, joi, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a precizat că forma finală a proiectului va fi pusă în consultare vineri dimineața.
