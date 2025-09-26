Cum arată ochii atunci când riscul de Alzheimer este crescut

01:10

Indiferent de cât de bine pregătiți și calificați am fi, un interviu de angajare este întotdeauna un moment stresant, care ne va da bătăi de cap. Iar specialiștii spun că dacă vrem să ne asigurăm că facem o impresie cât mai bună, este important să avem grijă să nu facem aceste greșeli!