Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
Click.ro, 26 septembrie 2025 06:40
Cumpărarea unui apartament nou este adesea văzută ca un simbol al progresului și confortului. Totuși, realitatea se dovedește uneori mai puțin ideală. Sunetele vecinilor, pașii sau zgomotele provenite din exterior pot transforma locuința într-un spațiu mai puțin relaxant decât sperai. Pe platforma R
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 15 minute
07:10
Cum arată mormântul actorului Radu Beligan, care a jucat în piese până la 97 de ani. Mesajul de suflet al fiicei: „Mi-e dor de tine, tata!” # Click.ro
Radu Beligan, actorul care a jucat pe scenă până la 97 de ani, rămâne în amintirea tuturor nu doar prin cariera impresionantă, ci și prin locul său de odihnă, îngrijit și plin de semnificație. Fiica sa a împărtășit emoțiile vizitei într-un mesaj de suflet pe rețelele sociale.
Acum o oră
06:40
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo” # Click.ro
Cumpărarea unui apartament nou este adesea văzută ca un simbol al progresului și confortului. Totuși, realitatea se dovedește uneori mai puțin ideală. Sunetele vecinilor, pașii sau zgomotele provenite din exterior pot transforma locuința într-un spațiu mai puțin relaxant decât sperai. Pe platforma R
Acum 2 ore
06:10
Cum a reușit Steluța să se vindece de cancer și orbire. Povestea impresionantă a unei românce de 72 de ani: „Sunt un om simplu, modest” # Click.ro
La 72 de ani, Steluța trăiește o poveste de viață incredibilă, plină de suferință, dar și de speranță. O femeie care a înfruntat cancerul și orbirea și care, prin credință și determinare, a reușit să se vindece singură. Pentru a se întreține, românca vinde pe stradă bentițe pentru copii și pentru pi
Acum 4 ore
05:10
Demența nu apare doar la vârste înaintate. Tot mai multe studii arată că boala Alzheimer, principala cauză a demenței, poate să dea semne încă de la vârsta de 45 de ani.
04:10
Ferestrele aburite în diminețile reci de iarnă sunt un fenomen comun în locuințe. Condensul pe geamurile termopan apare atunci când vaporii de apă din aerul încăperii intră în contact cu suprafețe mai reci
Acum 6 ore
03:10
Cea mai puțin populată țară din Europa. Mică ca populație, mare ca atracție turistică, un adevărat magnet pentru turiști. # Click.ro
Atunci când vine vorba despre cele mai puțin populate țări de pe glob, poate că mulți dintre noi ne vom gândi la diversele țări insulare din Oceanul Pacific, cum ar fi Nauru sau Fiji.
02:10
Horoscop rune 29 septembrie – 5 octombrie. Schimbări neașteptate și mesaje puternice pentru fiecare zodie # Click.ro
Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie aduce energii intense și mesaje profunde pentru fiecare semn zodiacal, conform horoscopului runelor.
Acum 8 ore
01:10
Greșelile care nu trebuie făcute niciodată în timpul unui interviu de angajare. Riști să nu obții jobul # Click.ro
Indiferent de cât de bine pregătiți și calificați am fi, un interviu de angajare este întotdeauna un moment stresant, care ne va da bătăi de cap. Iar specialiștii spun că dacă vrem să ne asigurăm că facem o impresie cât mai bună, este important să avem grijă să nu facem aceste greșeli!
00:10
Trei rețete sănătoase cu dovleac de sezon! Ce vitamine esențiale conține dovleacul
00:10
Orașul din România unde Poșta are sediu într-un monumentul istoric construit în 1842. A fost locuință boierească, sediu al Băncii Moldovei, iar aici aveau loc baluri, cenacluri literare și întâlniri culturale # Click.ro
Clădirea Poștei Centrale din Iași, cunoscută și sub denumirea de Casa Balș-Sturdza, a fost pusă oficial la închiriere de Poșta Română.
25 septembrie 2025
23:40
Ella Vișan de la Insula Iubirii iubește din nou. Cine e tânărul de care s-a îndrăgostit și cum l-a cunoscut # Click.ro
Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, iubește din nou. Aceasta a mărturisit că este într-o relație cu un tânăr pe nume Ovidiu, pe care a ales însă să îl țină ferit de ochii publicului. Cum s-au cunoscut cei doi și cum decurge relația lor.
Acum 12 ore
23:20
Rețeta originală a ciolanului de porc de porc cu fasole albă, din 1973. Mâncarea care îi cucerește chiar și azi pe români # Click.ro
Ciolanul de porc cu fasole albă gătit în stil ardelenesc se numără printre mâncărurile preferate de mulți români. Astăzi vă vom prezenta rețeta originală, pe care bătrânii obișnuiesc chiar și acum să o prepare.
23:00
Motivul pentru care Nicolae Iorga a spus „NU” construirii unui ștrand în București. Ce s-a întâmplat mai apoi a fost incredibil # Click.ro
La sfârșitul anilor ’20 și începutul anilor ’30, construirea de ștranduri în orașele României era un subiect „arzător” de dezbatere publică, mai ales pe timpul verii.
22:50
Trotinetele electrice ucid! Avertismentul lui Titi Aur: „Băgăm sub preș numărul răniților grav!”. Ce măsuri au luat alte țări, pentru evitarea tragediilor? # Click.ro
Trotinele electrice ucid! Titi Aur trage un semnal de alarmă: „Băgăm numărul răniților sub preș!” Ce măsuri s-au luat, în alte țări, pentru evitarea tragediilor?
22:50
Alertă astro pe 30 semptembrie! Luna în Capricorn aduce schimbări majore. Cele 3 zodii care simt cel mai tare impactul # Click.ro
Pe 29 septembrie, Luna intră în Capricorn, iar cerul pregătește o adevărată tornadă de emoții și reflecție pentru anumite zodii. Energia Capricornului nu glumește: este despre ordine, introspecție și planuri pe termen lung, iar pentru unii nativi efectele vor fi resimțite cu adevărat intens.
22:40
Irina Fodor, amintiri sub cerul înstelat: „Doar câteva momente din viață rămân pentru totdeauna întipărite în suflet” # Click.ro
Prezentatoarea TV Irina Fodor le-a împărtășit fanilor o poveste emoționantă în care a vorbit despre cele mai puternice amintiri pe care le are sub cerul înstelat. Deși de multe ori a văzut bolta nopții, doar trei momente i-au rămas în amintire ca fiind cele mai speciale.
22:20
Gruparea din țara noastră s-a impus într-un meci disputat în deplasare.
22:10
Tribunalul București a decis joi eliberarea din arest preventiv a actorului Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, și plasarea acestuia în arest la domiciliu, în dosarul privind accidentul rutier produs în cartierul Primăverii, de la care a fugit.
22:10
Sute de copii din București ar putea beneficia de ajutor pentru ochelari. Despre ce sumă este vorba # Click.ro
Un număr de 900 de copii din București ar putea primi un sprijin financiar de până la 500 de lei pentru achiziționarea ochelarilor, potrivit unui proiect care urmează să fie discutat marți în ședința Consiliului General al Capitalei.
21:20
Igor Cuciuc, sfâșiat de durere la mormântul fiicei sale, Andreea. Mesajul postat de artist pe rețelele de socializare # Click.ro
Igor Cuciuc, interpretul de muzică populară, care și-a pierdut fiica în urmă cu câteva luni, cu greu reușește să-și aline dorul și să depășească pierderea suferită. Iată ce mesaj dureros a postat recent pe rețelele de socializare.
21:20
Horoscop vineri, 26 septembrie. O zodie norocoasă primește câștiguri neașteptate, alta are probleme la locul de muncă # Click.ro
Lorina, astrologul Click, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 26 septembrie.
20:30
Zodiile care vor avea un weekend norocos!
20:20
Ce trebuie să pui în apa cu care speli parchetul, ca să nu rămână urme și să miroasă în casă ca în hotelurile de lux. Trucul care face diferența # Click.ro
Orice gospodină sau proprietar de locuință își dorește aceeași „magie” pe care o simte la hotelurile de lux: podele impecabile, fără urme, și o aromă plăcută care persistă în aer. Dar cum obții acest efect acasă, pe parchet, fără să-l deteriorezi sau să rămână pelicule inestetice? I
20:10
Oana Pellea și Maia Morgenstern evită vopseaua de păr, după 60 de ani: „Două platinate”. Sfatul stiliștilor: „Nu trebuie să arăți de parcă acum te-ai ridicat din pat”” # Click.ro
Oana Pellea și Maia Morgenstern evită vopseaua de păr, după 60 de ani: „Două platinate”. Sfatul stiliștilor: „Nu trebuie sî arăți ca și cum te-ai ridicat din pat”
20:10
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț # Click.ro
După ce au intrat în cursa pentru ultima șansă, Raluca Bădulescu și Florin Stamin, fostul ei soț, au părăsit competiția Asia Express. Provocarea le-a fost îngreunată de faptul că nu au găsit transport la timp. Vedeta a făcut primele declarații după eliminarea concursului desfășurat în Filipine.
20:10
Binecuvântările lui Marte în Scorpion! Previziuni de la astrologul Nicoleta Ochea: „Este o combinație fantastică pentru...” # Click.ro
Binecuvântările lui Marte în Scorpion!
19:40
Francisca nu vrea să afle încă sexul bebelușului ei cu TJ Miles! De ce vrea frumoasa artistă să păstreze suspansul: „Mă simt foarte bine, nu am avut pofte și nici grețuri, nimic” # Click.ro
Francisca a făcut zilele trecute un anunț care i-a luat pe mulți prin surprindere.
18:50
Într-o piață dominată de platforme internaționale, o echipă de tineri antreprenori români propune o abordare diferită: o aplicație de anunțuri online construită integral în România, care pune accent pe interacțiunea prin video și pe un design adaptat noii generații.
18:40
„Femeia în roz”, găsită moartă acum 20 de ani. Cine era, de fapt, victima care a fascinat anchetatorii # Click.ro
Un mister care a bântuit autoritățile spaniole timp de două decenii a fost, în sfârșit, elucidat.
18:40
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US # Click.ro
Dacă ești în căutarea unui serial care îmbină drama intensă cu umorul negru, atunci Shameless US este recomandarea perfectă. Disponibil pe Netflix România, acest titlu a devenit rapid un fenomen și a cucerit și publicul de la noi, grație poveștii sale autentice și personajelor memorabile.
18:40
Cum arăta camera Irinucăi, pe vremea când vila din Izvorani era o locuință de lux. Alți copii doar visau la așa ceva. FOTO # Click.ro
În urmă cu ani de zile, când Monica Gabor și Irinel Columbeanu formau unul dintre cele mai titrate cupluri din România, aceștia obișnuiau să-și ducă traiul în vestita vilă din Izvorani. Cum arăta locuința înainte de a fi mistuită de foc și a deveni o ruină.
Acum 24 ore
18:20
Cum prepară chef Horia Manea mac&cheese cu broccoli. Bucătarul oferă rețete pentru un meniu complet # Click.ro
Chef Horia Manea vine în fața românilor cu un meniu complet. Cunoscutul bucătar a oferit câteva rețete pentru iubitorii de mâncăruri gustoase. Printre ele se numără un starter, sandwich cu pui, un fel principal, mac and cheese cu broccoli, şi un desert, brownie cu bezea.
17:50
Maria Avram, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a ajuns pe mâinile medicului estetician. Foto # Click.ro
Maria Avram, fosta concurentă a sezonului 9 Insula Iubirii, s-a lăsat pe mâinile medicului estetician. Soția lui Marius Avram a apărut în mediul online cu fața tumefiată. Iată ce operație și-a făcut tânăra și cum se simte în prezent.
17:50
De ce boală suferă, de fapt, fiul lui Mădălin Ionescu? Motivul pentru care Filip nu va putea fi niciodată un copil normal: „Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci?” # Click.ro
Mădălin Ionescu se bucură de o carieră de succes în televiziune și are o familie frumoasă alături de Cristina Șișcanu și Petra, fetița lor. Prezentatorul mai are doi copii dintr-un mariaj anterior, Ștefania și Filip, care se confruntă cu o afecțiune medicală.
17:50
Cătălin Botezatu face dezvăluiri neașteptate despre mulți designeri români: „E puțin jalnic. Mai mult de jumătate sunt impostori!” # Click.ro
Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai celebri designeri români, dă de pământ cu mai mulți creatoi de modă din România. Vedeta nu s-a mai abținut și și-a spus părerea sinceră, și anume că majoritatea dintre ei sunt impostori.
17:30
Parcul din București care se va extinde cu 4 hectare. Peste 1.000 de arbori vor fi plantați # Click.ro
Primăria Sectorului 4 a anunțat că au început lucrările de extindere a Parcului Tudor Arghezi cu încă 4 hectare.
17:20
Moment istoric în biologia marină: trei rechini leopard, filmați pentru prima dată în timpul unui ritual de împerechere # Click.ro
Un episod unic a fost surprins recent în largul Noii Caledonii, teritoriu francez din Pacific, aflat în apropiere de Australia.
17:00
Smiley a pregătit o surpriză pentru fanii lui! Artistul își invită publicul pe 30, dar și pe 31 octombrie, la spectacolul său pop-simfonic intitulat „Armonie”, desfășurat pe scena Sălii Palatului.
16:50
Multe dive de la Hollywood s-au luptat cu dependența de alcool, trecând prin momente dificile în carieră și viața personală. Cu sprijinul specialiștilor, au reușit să învingă acest viciu.
16:40
Platforma online a CFR Călători se închide temporar: biletele de tren nu vor mai putea fi cumpărate pe internet # Click.ro
CFR Călători a anunțat miercuri că, în noaptea de joi spre vineri, 26 septembrie 2025, platforma de cumpărare online a biletelor va fi indisponibilă pentru câteva ore. Între 00:00 și 05:00, sistemul va fi oprit pentru lucrări de mentenanță.
16:30
Pictorul vietnamez Lưu Công Huyền, care și-a lăsat să-i crească unghiile timp de peste trei decenii, a intrat oficial în Cartea Recordurilor Guinness pentru cele mai lungi unghii la un bărbat.
16:30
Urări de suflet pentru Adrian Minune din partea juniorului său, chiar de ziua artistului: „I-am pregătit, ca în fiecare an...” # Click.ro
Ziua de naștere a celebrului Adrian Minune a fost ieri și acesta a fost sărbătorit cu mare fast aseară, la Berăria H.
16:00
Toamna se numără... ofertele! Bucură-te de până la 70% reducere la o selecție de costume, sacouri și pantofi Seroussi # Click.ro
Toamna este prin natura sa un sezon al schimbărilor, care vine cu nuanțe noi, dar și texturi deosebite atât afară, cât și în garderoba proprie.
15:50
Zodia protejată de un înger păzitor la fiecare pas, până în noiembrie. Îi luminează calea în viață și îi aduce întâmplări neașteptate, pline de bucurie # Click.ro
Există o zodie norocoasă care va simți până în noiembrie prezența unei energii divine la fiecare pas. Îngerul păzitor care îi veghează drumul în această perioadă va aduce lumină în viața lor, dar și momente surprinzătoare, pline de bucurie.
15:50
Român arestat la Bucureşti, la cererea Spaniei, pentru fraude cu criptomonede de peste 103 milioane euro # Click.ro
Un român a fost arestat la Bucureşti, la solicitarea autorităţilor spaniole, fiind suspectat că făcea parte dintr-o vastă reţea infracţională europeană, specializată în fraude cu criptomonede.
15:50
Cum e să fii părinte de gemeni? Tăticul Ilan Laufer: „Între frați există o relație specială”. Cristi Borcea are însă două perechi de gemeni, câți bani cheltuiește? # Click.ro
Cum e să fii părinte de gemeni? Tăticul Ilan Laufer: „Între ei există o relație specială”. Cristi Borcea are două perechi de gemeni, câți bani cheltuiește?
15:30
Pregătiți-vă pentru zile foarte reci! România este lovită de un anticiclon și „este doar începutul” # Click.ro
România intră sub influența unui val de aer polar. Meteorologii anunță o schimbare bruscă a vremii, cu o răcire accentuată, cu temperaturi ce vor scădea cu până la 15 grade. Frigul se va resimți în aproape toată țara.
15:20
Ce coafuri se poartă anul viitor? Adrian Perjovschi a anunțat, de ziua lui, noile trenduri în hairstyling! Bob-urile și părul colorat în nuanțe de mov, la modă! # Click.ro
Adrian Perjovschi a dezvăluit trendurile din hairstylingul mondial pentru anul următor
15:20
Schimbarea importantă anunțată de Ryanair. Ce se va întâmpla din 12 noiembrie? Toată lumea e afectată # Click.ro
Ryanair urmează să pună în aplicare o schimbare majoră, începând cu data de 12 noiembrie 2025. Călătorii care doresc să circule cu aeronavele acestei companii nu vor mai putea urca la bord dacă nu au o carte de îmbarcare digitală, care este disponibiilă exclusiv pe aplicația MyRyanair.
14:30
Antrenorul de la „cârma” austriecilor, urmărit de probleme medicale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.