Colegiului Medicilor spune că e nevoie de o regândire a strategiei privind combatarea infecțiilor nosocomiale: „Cosmetizările nu rezolvă problema”

Pe 27 septembrie, în 1529, a început Primul Asediu al Vienei de către otomani, iar în 1601 s-a născut Regele Ludovic al XIII-lea al Franței. 27 septembrie este ziua de naștere a lui Dumitru Prunariu și a Simonei Halep, dar și data la care, în 1914, a murit regele Carol I al României.