Bătaie într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Scandalagiii și agenții de pază au fost duși la audieri
Adevarul.ro, 28 septembrie 2025 14:30
Un scandal a izbucnit, duminică dimineaţă, într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Mai mulţi clienţi s-au luat la ceartă şi au fost scoşi afară de către agenţii de pază ai localului, scandalul continuând în stradă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
14:30
Bătaie într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Scandalagiii și agenții de pază au fost duși la audieri # Adevarul.ro
Un scandal a izbucnit, duminică dimineaţă, într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Mai mulţi clienţi s-au luat la ceartă şi au fost scoşi afară de către agenţii de pază ai localului, scandalul continuând în stradă.
14:30
Atac armat asupra unui bar în SUA, de la bordul unui vapor. Trei persoane au murit și alte opt sunt rănite # Adevarul.ro
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite într-un atac armat, la Southport, în statul american North Carolina (est), de către un atacator care a deschis focul asupra terasei unui bar aflat la malul mării de la bordul unui vapor.
Acum 30 minute
14:15
Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 s-a produs duminică în vestul Turciei, la aproximativ 96 de kilometri est de orașul Balıkesir. Seismul a avut loc la ora locală 12:59 (GMT+3), la o adâncime de 10 kilometri, zguduind puternic provincia Kütahya și fiind resimțit pe o arie extinsă.
Acum 2 ore
13:45
Traian Băsescu anticipează o victorie a pro-europenilor în alegeri. „Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, afirmând că ”va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.
13:45
Ghinionul se ține lanț de echipa națională a României. Denis Drăguș, accidentat, poate pierde duelul cu Austria # Adevarul.ro
Internaționalul român ar putea sta departe de teren între patru și șase săptămâni.
13:15
AUR Moldova își retrage reprezentanții electorali din secțiile de vot din diasporă. Motivul invocat # Adevarul.ro
Liderul AUR, Boris Volosatîi, a anunțat în ziua votului că reprezentanții partidului de la secțiile de votare din străinătate au fost retrași, decizia fiind luată din motive de securitate electorală.
13:15
Fostul președinte al Republicii Moldova anunță un protest în fața Parlamentului. „Am văzut că doamna Maia Sandu deja a declarat că poate să anuleze alegerile” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care este şi copreşedintele Blocului electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a anunţat că va organiza, luni la prânz, un protest în faţa Parlamentului.
13:00
Președintele Ucrainei anunță că a ajuns la un „mega acord” cu SUA pentru achiziția de arme. Valoarea este uriașă # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski anunță negocieri pentru un „mega acord” cu Statele Unite, care include achiziția de arme și posibil un acord separat pentru producția de drone.
Acum 4 ore
12:45
Nicușor Dan despre situația din coaliția de guvernare: „Să discutăm mai puțin despre demisii. Mai e loc de reforme” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat situația din Coaliția de guvernare, subliniind că, în ciuda diferențelor dintre partide, Guvernul funcționează și măsurile adoptate transmit un semnal de stabilitate pentru partenerii externi și piețele financiare.
12:30
Partenera lui Ilie Bolojan, alături de premier la un eveniment omagial. Este prima lor apariție oficială # Adevarul.ro
Șeful Executivului de la București a apărut în premieră, la un eveniment oficial, alături de femeia cu care își împarte viața.
12:15
Dimineață cu minus 6,4 grade Celsius. Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ţară # Adevarul.ro
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel naţional.
12:15
Submarin rusesc, în pericol de explozie în apele europene, după o scurgere de combustibil # Adevarul.ro
Un submarin al marinei ruse se confruntă cu o defecțiune tehnică gravă în apele europene, care ar putea provoca o explozie la bord.
12:00
Nicușor Dan, îndemn la vot pentru cetățenii Republicii Moldova: „Zi decisivă și istorică” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică că alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o zi „decisivă și istorică” și a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să participe la vot.
11:45
Poliția din județul Neamț a demarat o anchetă după ce peste 20 de vaci din rasa Black Angus au fost sustrase sâmbătă, 27 septembrie, de pe un câmp din comuna Borlești. Incidentul a fost semnalat de proprietarii animalelor, care administrează ferma.
11:30
Sistem Patriot, provenit din Israel, activ în Ucraina. O reconfigurare strategică determinată de alianța Moscovei cu Teheranul # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă, într-o declarație scurtă pentru presă, că un sistem de apărare antiaeriană Patriot de fabricație americană, anterior aflat în dotarea Israelului, funcționează deja în Ucraina.
11:30
Grindeanu: Alegerile din Moldova sunt cruciale pentru parcursul european al țării și pentru protejarea suveranităţii # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj alegătorilor din Republica Moldova cu prilejul alegerilor parlamentare de duminică.
11:30
Echipajul de 8+1 mixt a trecut aurul în contul României la Campionatul Mondial de Canotaj # Adevarul.ro
Campionatele Mondiale de canotaj se dispută la Shanghai.
11:30
Europarlmentarul PSD Victor Negrescu spune că alegerile din Republica Moldova sunt cruciale pentru viitorul său european: Mergeți la vot, apărați democrația # Adevarul.ro
Europarlmentarul PSD Victor Negrescu spune că alegerile din Republica Moldova sunt cruciale pentru viitorul său european.
11:15
Zeci de percheziții în București, Ilfov și Olt, într-un dosar complex de trafic de droguri de risc, luare și dare de mită și divulgarea informațiilor nepublice # Adevarul.ro
50 de persoane vor fi aduse cu mandat, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.
11:15
Român arestat în Germania după ce și-a răpit propria fiica în Spania, amenințând-o pe mama copilei cu o armă. Unde a fost găsită fata # Adevarul.ro
Un român a fost arestat în Germania după ce și-a răpit propria fiică în Spania, amenințând-o pe mama copilei cu o armă.
Acum 6 ore
10:30
NATO își consolidează prezența în Marea Baltică, pe fondul intensificării activității dronelor în regiune # Adevarul.ro
Alianța Nord-Atlantică a anunțat, sâmbătă, un nou set de măsuri pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare în regiunea Mării Baltice, în urma unei serii de incidente aeriene neautorizate înregistrate în Danemarca.
10:30
Dennis Man, senzație la PSV. Românul a decis soarta partidei, la doar două minute după ce a pășit pe teren: „Sunt fericit” # Adevarul.ro
Internaționalul român a fost lăudat de către tehnicianul celor de la PSV, la finalul serii.
10:15
Accident aviatic la Iași. Pilotului i-au fost amputate ambele picioare și se află în stare gravă la spital # Adevarul.ro
Un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în incinta unei unități militare din Iași, după ce motorul ar fi cedat la scurt timp de la decolare. La bord se aflau două persoane: Marian Jan Chiriță, consilier local AUR, care pilota aeronava, și un pasager.
10:15
Simone Tempestini aleargă de unul singur în Campionatul Național de Raliuri. A câștigat Raliul Vâlcii și a devenit campion absolut pentru a 10-a oară în carieră # Adevarul.ro
Pilotul de la Napoca Rally Academy a câștigat prima oară Raliul Vâlcii.
10:15
Începutul lunii octombrie aduce un val de frig în toată țara, iar la munte chiar lapoviță și ninsoare.
10:15
Șeful serviciilor de informații al armatei cehe, rănit cu un cuțit într-un incident investigat de poliția militară # Adevarul.ro
Un incident grav, petrecut recent în Cehia, a avut în prim-plan un înalt ofițer al armatei.
10:00
Donald Trump trimite Garda Națională în Portland, oraș condus de un primar democrat. Cere „folosirea forței maxime” # Adevarul.ro
Într-o nouă decizie controversată, Donald Trump a ordonat desfășurarea armatei în Portland, cel mai mare oraș din statul Oregon, condus de un primar democrat.
09:45
Oana Țoiu condamnă la ONU agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și cere armistițiu imediat în Gaza # Adevarul.ro
Ministrul de externe Oana Țoiu a reafirmat la ONU sprijinul României pentru multilateralism, condamnând agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și cerând un armistițiu imediat în Gaza.
09:45
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: sute de rachete și drone au lovit Kievul și Zaporojie # Adevarul.ro
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac aerian de amploare asupra mai multor orașe ucrainene, soldat cu cel puțin zece răniți, au anunțat autoritățile de la Kiev. Sute de drone și rachete au lovit capitala și orașul Zaporojie, provocând distrugeri semnificative.
09:15
Ce s-a întâmplat, de fapt, în Olanda. Mihai Stoica, îngrozit complet după revenirea lui Lixandru de la spital: „A venit mutilat complet” # Adevarul.ro
Campioana României a traversat momente cumplite în Olanda.
09:15
Prințul Harry, la un pas de reconciliere cu regele Charles. Surse din Palat vorbesc despre o întrevedere „rece și oficială” # Adevarul.ro
Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze împăcarea cu tatăl său, regele Charles, după ce în presă au apărut relatări despre întâlnirea lor recentă.
Acum 8 ore
08:30
Extrageri Loto duminică, 28 septembrie. Report de peste 6,89 milioane de euro la Loto 6/49 # Adevarul.ro
Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.
08:30
Proteste masive la Buenos Aires, după cazul de „narco-femicid”. Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise în direct pe TikTok # Adevarul.ro
Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă la Buenos Aires pentru a cere dreptate, după asasinarea, în această săptămână, a trei tinere, o crimă care ar fi legată de traficul de droguri şi care zguduie ţara de câteva zile, conform AFP.
08:15
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge” # Adevarul.ro
Fostul mare jucător român are o avere în valoare de 2,3 miliarde de dolari.
08:00
Câteva mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv. Cer un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza # Adevarul.ro
Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două zile înainte de întâlnirea prevăzută între premierul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
08:00
Traficul rutier pe va fi închis pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, pentru o competiție de cros. Ce alte restricții anunță Centrul Infotrafic # Adevarul.ro
Centrul Infotrafic a anunțat restricții de circulație pe DN 5, unde duminică traficul va fi închis pe Podul Giurgiu – Ruse pentru un cros, și pe DN 7, unde de luni în zona Dedulești se fac lucrări de consolidare și circulația se va desfășura alternativ pe o singură bandă.
07:45
Cum ar fi trimis Al-Gharafa banii pentru Coman într-un cont fals. FCSB nu crede ipoteza: „Au mai făcut asta. O mizerie” # Adevarul.ro
Internaționalul român a fost transferat de la FCSB la Al-Gharafa la începutul lunii iulie 2024.
07:15
Vremea va fi răcoroasă, exceptând regiunile vestice şi cele din extremitatea sudică, unde valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul termic al perioadei.
Acum 12 ore
06:15
Noi documente arată cum s-ar desfășura o invazie chineză a Taiwanului. Rolul jucat de Rusia # Adevarul.ro
„Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri Taiwanul”, au concluzionat analiștii de la Royal United Services Institute (RUSI) după ce au analizat documente obținute de grupuri de hackeri activiști „Black Moon” privind contracte între Moscova și Beijing.
05:45
Ucraina înființează o nouă ramură a armatei, Forțele sistemelor fără pilot de apărare aeriană, subordonate Forțelor Aeriene, a anunțat vineri șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, în cadrul unei conferințe de presă, a relatat publicația de specialitate Militarnyi.
05:15
Lipsa de concurență a AUR în Opoziție, un avantaj sau un dezavantaj? „Poate deveni o problemă” # Adevarul.ro
Ultimele sondaje plasează AUR pe primul loc în intenția de vot. Nu același lucru se întâmplă și cu celelalte partide de opoziției, SOS România și POT fiind la limita de a intra în Parlament.
04:15
Ce pregătește Guvernul în pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare. Economist: „O să o luăm din nou la vale” # Adevarul.ro
Liderii politici pregăteasc și un al treilea pachet de măsuri pentru reglarea economiei, care ar putea conține din nou propuneri diverse, de la reducerea perioadei de șomaj până la reducerea aparatului de stat.
03:45
Războinicii discuțiilor argumentate. Tradiția unei școli de elită din nordul României care formează tineri capabili să schimbe societatea # Adevarul.ro
La un colegiu de elită din județul Botoșani există o tradiție a dezbaterilor academice de peste două decenii și jumătate. Elevii sunt învățați să devină maeștrii ai vorbitului în public, ai duelurilor cuvintelor meșteșugite și ai ideilor fundamentate. Sunt printre cei mai buni din țară.
03:15
Dezastrul nuclear secret din inima Rusiei. Unul dintre primele și cele mai grave accidente nucleare mușamalizate timp de trei decenii de sovietici # Adevarul.ro
Dezastrul nuclear de la Cernobîl nu a fost singular în istoria Europei de Est. A fost precedat de o catastrofă produsă în anul 1957 la o centrală nucleară secretă din zona munților Ural. Deși a contaminat o zonă de 17.000 de hectare, autoritățile sovietice au secretizat totul.
02:45
Descoperire revoluționară: „butonul biologic” care poate inversa osteoporoza și reconstrui oasele fragile # Adevarul.ro
Descoperire revoluționară: activarea receptorului GPR133 ar putea inversa osteoporoza și reconstrui oasele fragile. Urmează transformarea în tratament real.
02:15
Filmul, oglinda societății: „În cinematografia iraniană, spațiul privat al femeii nu există“ # Adevarul.ro
În cinematografia iraniană, femeia trăiește între cadre restrânse și absențe impuse: intimitatea ei nu are voie să se arate. Ceea ce lipsește devine, paradoxal, mesaj – o tăcere care spune mai mult decât orice replică.
Acum 24 ore
01:45
90 la sută dintre tineri vor să plece din această zonă. Sociolog: „Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv al Văii Jiului” # Adevarul.ro
Ultimele mine de cărbune din Valea Jiului mai au doar câteva sute de angajați fiecare, iar perspectiva închiderii lor este văzută de mulți localnici ca sfârșitul epocii industriale a regiunii și, totodată, ca un motiv în plus de a pleca definitiv din zonă.
01:15
„Aș putea evada din Coreea de Nord”. Planul cu care un vlogger român i-ar face invidioși pe regizorii de la Hollywood # Adevarul.ro
Vloggerul Ionuț Lenghel străbate lumea pentru experiențe culinare, iar clipurile sale se viralizează pe YouTube. Românul a bifat și Coreea de Nord pe harta experiențelor sale și s-a arătat șocat de ceea ce a văzut acolo. Și mai surprinzătoar e că a tras concluzia că ar putea evada de acolo.
00:45
România este noua „casă” pentru zeci de mii de muncitori asiatici. Salariile sunt cuprinse între 500 și 1500 de euro.
00:15
Primul ocol al Pământului cu avionul a durat 175 de zile, acoperind 44. 360 km. Tot pe 28 septembrie a fost descoperită penicilina.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.