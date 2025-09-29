Un nou meci facil acasă, victorie lejeră pentru echipa Primăriei Iași

03:40

Ministrul Sănătății își face poze cu „botoșei” într-un spital care nu poate fi deblocat fără conducere militară. Protocoalele rămân doar pe hârtie, oricâte demiteri face Rogobete. La Iași, unde au murit șase copii, ministrul concediază managerul în curte, în fața presei, în timp ce din spital asistentele ies la țigară cu saboții din Terapie Intensivă. România medicală trăiește între două lumi: una în care jumătate din personal luptă pentru pacienți și alta în care regulile de bun-simț sunt călcate în picioare. Articolul Dreptatea cu barosul nu e suficientă pentru criza de la Spitalul de Copii. Dar mai are cine să construiască? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.