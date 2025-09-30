Detalii inedite – Avionul căzut sâmbătă în curtea unității militare a pierdut mult din înălțime la ultimul viraj. Recent ar fi fost remediată o defecțiune la motor
,
30 septembrie 2025 03:20
Cazul avionului care aterizat forțat în curtea unității militare din Tătărași lasă în urmă o serie de întrebări care până la o anchetă oficială nu își găsesc încă răspuns. În urma incidentului, pilotul, arhitectul Marian Jan Chirița, a fost grav rănit. Medicii au fost nevoiți să-i amputeze picioarele, iar starea sa este în continuare critică și s-a solicitat transferul la o unitate de profil din afara țării. Reporterii „Ziarul de Iași" au consultat piloți amatori și specialiști în aeronautică și în rândurile următoare vă prezintă câteva ipoteze inedite despre cauzele accidentului de sâmbătă.
03:30
Colegiul Național „Costache Negruzzi" din Iași marchează 130 de ani în educație printr-o serie de evenimente culturale, științifice și artistice desfășurate între 29 septembrie și 3 octombrie. Sub deviza excelenței și a vocației pentru formarea elitelor, programul include numeroase activități: lansări de reviste, ateliere, expoziții, competiții sportive, sesiuni experimentale și momente de gală la Teatrul Național „Vasile Alecsandri".
03:20
Câteva observațiuni mai detașate, stimați pacienți, acuma la câteva zile după izbucnirea scandalului cu copilașii morți de la Spitalul de Copii din Iași, toți infectați cu o bacterie intraspitalicească. Observațiuni mai greu de văzut cu ochiul liber, evident!
03:20
La două zile după vizita ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, la Iași, a fost confirmat al șaptelea deces al unui copil infectat cu bacteria Serratia marcescens. În paralel, conducerea Spitalului de Copii „Sfânta Maria" a fost schimbată, dr. Cătălina Ionescu a fost înlocuită cu dr. Radu Constantin Luca, medic primar în chirurgie pediatrică și specialist în chirurgie pediatrică laparoscopică nivel 1.
03:20
Politehnica Iași a reluat ieri antrenamentele după victoria meritată obținută sâmbătă, pe stadionul „Emil Alexandrescu", 2-0 cu o echipă extrem de modestă, CS Tunari. Cum „pensionarii" ilfoveni au ridicat probleme Iașului în prima repriză, în care au avut statistici mai bune (!), Poli dorește, firesc, creșterea calității exprimării, în suferință în acest start de sezon.
03:20
Una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din Iași, Casa Ralet, monument istoric, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 1.229.000 de euro. Imobilul se află pe strada cu același nume, într-o zonă centrală a orașului, Copou, în apropierea Grădinii Botanice și a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Casa Ralet are o suprafață construită de aproximativ 500 mp și este amplasată pe un teren de peste 1.000 mp. Asta înseamnă un preț de aproximativ 3.075 euro pe metru pătrat.
03:20
Octav vrea să aibă copii, dar avea nevoie de o țară în care să-i crească. Vitalie are copii, pe care, ca să-i protejeze din calea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, i-a mutat la Iași, atunci când părea că frontul se apropie prea mult de Chișinău. Nu o dată, ci de două ori. Iulian vrea pentru ca fiica lui să poată călători, studia și vorbi liber. Iar Irina a mers la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 împreună cu copiii – chiar dacă-s mici, pentru că, spune ea, „e important să le cultivăm simțul civic și să-i învățăm că viața noastră este, de fapt, rezultatul alegerilor noastre". Octav, Irina, Vitalie și Iulian sunt cei care au scris o bucățică din istoria Moldovei. Ei, și alți 574.050 de moldoveni de pretutindeni.
03:20
00:20
Arbitrii de linie vor continua să oficieze la turneul Roland-Garros în 2026, a anunţat luni Federaţia Franceză de Tenis (FFT), apărând „excelenţa arbitrajului francez", scrie news.ro.
22:20
Doi membri ai conducerii clubului Ajax Amsterdam, directorul tehnic Alex Kroes şi directorul sportiv Marijn Beuker, au fost agresaţi în timpul meciului împotriva formaţiei PSV Eindhoven (2-2) din 21 septembrie, scrie news.ro.
21:20
Formaţia FC Botoşani a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Metaloglobus, în etapa a 11-a a Superligii.
20:20
Africa de Sud a fost sancţionată, luni, cu o înfrângere la masa verde pentru că a aliniat un jucător suspendat în meciul împotriva Lesotho din martie, calificativ pentru Cupa Mondială din 2026, a anunţat FIFA, potrivit News.ro.
19:20
Jose Mourinho, antrenorul echipei portugheze Benfica Lisabona, revine marţi pe Stamford Bridge, stadionul fostei sale echipe, Chelsea, pe care o va înfrunta în Liga Campionilor, potrivit News.ro.
19:20
Un mic patron a trecut la mustață pe lângă stabilimentul de pe strada Dr. Vicol. Trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat, fără permis și „afumat" cu cannabis, a scăpat cu o amendă, o pedeapsă cu suspendare și o prescripție.
17:20
Lewis Hamilton, distrus de durere. Pilotul britanic a anunțat, că Roscoe, câinele său, care devenise mascota paddock-ului de Formula 1, a murit din cauza unei pneumonii.
15:20
După rezilierea contractului de concesiune, administrația județului încearcă să afle ce se mai poate salva din clădirea monument istoric.
12:20
Sectorul vinului din Iași rămâne pe plus: principalii producători au generat în 2024 peste 206 milioane lei (40 milioane de euro) cifră de afaceri și 23,2 milioane lei profit net, cu marje între 0,27% și 32,8%. Cotnari SA domină piața cu 69,3% din rulajul total. Recolta din acest an se anunță calitativ superioară, iar cele 8.200 hectare de viță-de-vie confirmă potențialul agricol al județului.
11:20
A stat mult timp închis în cutiuța lui, într-un loc ascuns, în spatele icoanei Sfântului Nicolae. Nimeni nu s-a atins de el. Era prea valoros ca să fie folosit.
11:20
Marian Jan Chirița, în vârstă de 53 de ani, unul dintre cei doi piloți aflați la bordul avionului prăbușit sâmbătă, se află în stare critică și urmează să fie transferat la un centru medical din Europa.
11:20
Numărul copiilor care au murit din cauza bacteriei Serratia marcescens a ajuns la șapte.
10:20
Copoul este din nou plin de studenți, odată cu deschiderea noului an universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC). În aceste momente are loc ceremonia oficială, organizată în Aula Magna „Mihai Eminescu", în prezența rectorului instituției, a cadrelor didactice și a studenților.
09:20
Paris Saint-Germain va juca prima sa finală a Cupei Intercontinentale la Doha, în Qatar, pe 17 decembrie, a anunţat, duminică, FIFA (Federaţia Internaţională de Fotbal), scrie news.ro.
07:20
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deţine majoritatea în noul parlament, în urma alegerilor legislative desfăşurate duminică, ceea ce i-ar permite să guverneze singur, arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din peste 99 la sută din secţiile de vot.
04:20
Naţionala Italiei a câştigat duminică, la Manila, al cincilea trofeu mondial, după ce a învins reprezentativa Bulgariei, scor 3-1. Bulgaria a jucat într-o finală mondială după 55 de ani. România, revenită la CM după 43 de ani, s-a clasat pe locul 29 din 32 de participante, scrie news.ro.
04:20
Cazul copiilor cu comorbidități și alte boli asociate decedați la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria" pe fondul unei infecții bacteriene a declanșat un val de indignare în toată societatea. Reacția lentă a autorităților și lipsa totală de tranparență au șocat comunitate locală și au surprins toată țara. Problemele de acolo au ajuns să fie cunoscute abia în urma unei anchete jurnalistice publicată de 7iasi.ro, chiar dacă primele semne de alarmă au apărut începând cu luna august.
04:20
„Am crescut cu frică de eșec. Dar am transformat frica de eșec într-o chestie pozitivă, care m-a ajutat să fiu întotdeauna unul dintre cei mai pregătiți oameni în cameră." Așa își rezumă Cătălin Rață motorul interior care l-a împins din Iași, dintr-un antreprenoriat început într-o echipă de doi oameni care lucrau din cafenele, până în Palo Alto, în SUA, la negocieri cu unul dintre cei mai râvniți clienți din IT.
03:40
Psihologii avertizează că tot mai mulți angajați din Iași ajung să sufere de oboseală cronică, lipsă de motivație și stres constant. Fenomenul de burnout, odinioară rar, a devenit astăzi o realitate cotidiană. Specialiștii avertizează că, fără măsuri de prevenție, atât angajații, cât și angajatorii vor avea de pierdut.
03:40
Cinci firme, 12 luni, 22 de milioane de euro. Atât au generat în 2024 cei mai mari operatori de transport rutier de persoane din județul Iași, cumulând peste 110 milioane lei. Dintr-un total de 185 de firme active, aceste companii concentrează rulajul principal, într-o piață a contrastelor.
03:40
Ministrul Sănătății își face poze cu „botoșei" într-un spital care nu poate fi deblocat fără conducere militară. Protocoalele rămân doar pe hârtie, oricâte demiteri face Rogobete. La Iași, unde au murit șase copii, ministrul concediază managerul în curte, în fața presei, în timp ce din spital asistentele ies la țigară cu saboții din Terapie Intensivă. România medicală trăiește între două lumi: una în care jumătate din personal luptă pentru pacienți și alta în care regulile de bun-simț sunt călcate în picioare.
03:40
Din octombrie anul trecut, momentul implementării aplicației ESAR, prin care cetățenii pot transmite sesizări privind comportamentul agresiv al conducătorilor auto pe drumurile publice, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a înregistrat până în prezent 512 sesizări. Este singura contravenție admisibilă prin acest sistem.
03:40
Sufocați de dosare, procurorii și judecătorii au apăsat pedala de accelerație în cazurile de trafic de droguri. Un ieșean implicat în acest trafic și-a cumpărat marfa în ianuarie, în aprilie era deja trimis în judecată, iar la sfârșitul săptămânii trecute, a fost condamnat.
03:20
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări, scrie news.ro.
03:20
Preşedintele american Donald Trump anunţă duminică "ceva special, o premieră" în negocierile de pace în
03:20
Echipa Primăriei Iași, CSM Iași 2020, a jucat duminică un nou meci pe teren propriu în utlima ligă internă de handbal feminin. În Sala Liceului cu Program Sportiv din Iași, întâlnind un adversar modest, ACS HC Harghita, ieșencele, care câștigaseră acasă în prima rundă cu 26-24 în fața Sepsi Sfântu Gheorghe, s-au impus lejer, cu 39-28 (21-12). Articolul Un nou meci facil acasă, victorie lejeră pentru echipa Primăriei Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate Articolul Porcușorul vegan de marțipan apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Intrarea în incapacitate de plată a unui stat (defaultul suveran) este o situație atât de gravă prin amplitudinea consecințelor economice și sociale încât ar trebui să ne speriem numai gândindu-ne la așa ceva. Articolul Ce înseamnă incapacitatea de plată și ce consecințe poate avea pentru omul de rând? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Premier League le-a oferit fanilor săi un spectacol rar sâmbătă. În primul rând, deoarece, cu 24 de goluri marcate în 7 meciuri, s-a înregistrat o medie de 3,5 goluri pe meci. Dar mai ales pentru că, dintre aceste 24 de goluri, opt, adică o treime, au fost marcate în prelungiri, scrie news.ro. Articolul Record în Premier League: Opt goluri marcate în prelungiri într-o singură zi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Primarul comunei Vânători, Constantin Lupu, a încetat din viață. Articolul A murit un cunoscut primar de comună din Iași – A condus localitatea în ultimii 17 ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”, scrie news.ro. Articolul Ministrul Sănătăţii, după vizita la Spitalul de Copii din Iaşi: Un haos mai mare eu nu am văzut de mult într-un spital apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul, scrie news.ro. Articolul Au intrat în istorie! Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Mondialul de canotaj a fost obţinută de România apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Echipele ieșene care activează în Liga a III-a de fotbal, ACS USV Iași și Știința Miroslava, au jucat vineri și sâmbătă în runda a VI-a. Articolul USV Iași și Miroslava au ajuns de râsul curcilor – Nouă goluri primite, cinci chiar în Copou, zero marcate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Potrivit sondajelor existente la nivelul Institutului de Politici și Reforme europene, circa 60% dintre moldoveni ar fi pro-europeni si 20% pro-rusi, ceilalti fiind mai degraba indecisi. Articolul Pulsul străzii la Chișinău – Scepticism și speranță printre pro-europeni. Vine salvarea din diaspora? – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Apar noi detalii despre accidentul aviatic în urma căruia arhitectul Marian Jan Chirița a fost grav rănit. Articolul EXCLUSIV – Noi detalii despre accidentul aviatic de la Iași – Chirița, prins cu picioarele sub motor. Focul s-ar fi aprins de mai multe ori apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Echipa de handbal feminin CSM Iași 2020 joacă astăzi un nou meci pe teren propriu, în a doua etapă a ultimului eșalon intern. Formația finanțată de Primăria Iași, care a trecut în prima rundă, acasă, de Sepsi Sfântu Gheorghe, cu 26-24, va primi vizita ACS HC Harghita. Partida va avea loc în Sala Liceului cu Program Sportiv Iași, cu începere de la ora 15:00. Articolul Un nou meci facil acasă pentru echipa Primăriei Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Peste 14.000 de buletine de vot au fost distribuite la secțiile de votare amenajate la Iași pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Articolul Alegeri în Moldova – Mobilizare bună la Iași. La unele secții s-au format cozi FOTO/VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Medicii au făcut duminică dimineață precizări despre starea celor doi pacienți, victime ale accidentului de avion de la Iași. Articolul Care este starea celor două victime ale accidentului de avion de la Iași – Lui Marian Jan Chirița i-au fost amputate picioarele apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid. Articolul LIVE-TEXT – Alegeri în Moldova – Încleștare totală între Europa și Rusia. „Ziarul de Iași” a trimis un reporter special apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Un nou miniserial ZDI despre locul și rolul inteligenței artificiale în viața noastră este dedicat universului sportului în toată bogăția sa de discipline și forme de manifestare. Cu atât mai mult este binevenit și incitant dialogul ce urmează cu cât în prezent se confruntă două planuri existențiale. Pe de o parte se află față în față nivele diferite de generații iar pe de altă parte societatea versus inteligența artificială. Există cale de înțelegere și colaborare în beneficiul omului? Articolul Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Politehnica Iași – CS Tunari 2-0 (1-0), în etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul Plimbare prin „cimitirul elefanților”. Fără să strălucească, Poli a trecut lejer de CS Tunari și a urcat pe loc de play-off apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Iașul se află pe locul cinci la nivel național după numărul de participanți la Pilonul II de pensii, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru primele trei luni ale acestui an. Articolul Câți ieșeni sunt pe lista pensiilor private obligatorii și cât de aproape este județul de marile centre economice ale țării apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Mulți șoferi au observat că viteza afișată pe bordul mașinii nu se potrivește întotdeauna cu realitatea, fiind ușor mai mare. De multe ori, folosind GPS-ul, sau după ce au fost înregistrați de radarul poliției, își dau seama că viteza reală este diferită decât cea indicată pe ceasul mașinii. Articolul Marea dilemă a șoferilor: de ce mașina, GPS-ul și radarul poliției arată viteze diferite? Care e cu adevărat corectă? Explicațiile unui specialist de la TUIASI apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.