Rezultate vot – Moldova a ales UE, Putin și-a luat iar țeapă
Ziarul de Iasi, 29 septembrie 2025 07:20
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deţine majoritatea în noul parlament, în urma alegerilor legislative desfăşurate duminică, ceea ce i-ar permite să guverneze singur, arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din peste 99 la sută din secţiile de vot.
• • •
Naţionala Italiei a câştigat duminică, la Manila, al cincilea trofeu mondial, după ce a învins reprezentativa Bulgariei, scor 3-1. Bulgaria a jucat într-o finală mondială după 55 de ani. România, revenită la CM după 43 de ani, s-a clasat pe locul 29 din 32 de participante, scrie news.ro.
Noi detalii despre cazul revoltător al celor șase decese de la Spitalul „Sf. Maria”. Semnale de alarmă apăruseră încă de acum circa două luni # Ziarul de Iasi
Cazul copiilor cu comorbidități și alte boli asociate decedați la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria" pe fondul unei infecții bacteriene a declanșat un val de indignare în toată societatea. Reacția lentă a autorităților și lipsa totală de tranparență au șocat comunitate locală și au surprins toată țara. Problemele de acolo au ajuns să fie cunoscute abia în urma unei anchete jurnalistice publicată de 7iasi.ro, chiar dacă primele semne de alarmă au apărut începând cu luna august.
40 UNDER 40 | Carieră începută la păcănele și continuată cu clienți din Top Fortune 500. Povestea fascinantă a lui Cătălin Rață, fondatorul Logarithmic # Ziarul de Iasi
„Am crescut cu frică de eșec. Dar am transformat frica de eșec într-o chestie pozitivă, care m-a ajutat să fiu întotdeauna unul dintre cei mai pregătiți oameni în cameră." Așa își rezumă Cătălin Rață motorul interior care l-a împins din Iași, dintr-un antreprenoriat început într-o echipă de doi oameni care lucrau din cafenele, până în Palo Alto, în SUA, la negocieri cu unul dintre cei mai râvniți clienți din IT.
Cum apare burnout-ul la serviciu: primele semne? Când e nevoie de terapie? – răspunsurile psihologului Cristian Grigore, Institutul Socola # Ziarul de Iasi
Psihologii avertizează că tot mai mulți angajați din Iași ajung să sufere de oboseală cronică, lipsă de motivație și stres constant. Fenomenul de burnout, odinioară rar, a devenit astăzi o realitate cotidiană. Specialiștii avertizează că, fără măsuri de prevenție, atât angajații, cât și angajatorii vor avea de pierdut.
Piața transportului de persoane din Iași: cinci firme domină județul. Pe lângă mersul cu autobuze și microbuze, zborurile turistice cresc tot mai mult # Ziarul de Iasi
Cinci firme, 12 luni, 22 de milioane de euro. Atât au generat în 2024 cei mai mari operatori de transport rutier de persoane din județul Iași, cumulând peste 110 milioane lei. Dintr-un total de 185 de firme active, aceste companii concentrează rulajul principal, într-o piață a contrastelor.
Dreptatea cu barosul nu e suficientă pentru criza de la Spitalul de Copii. Dar mai are cine să construiască? # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătății își face poze cu „botoșei" într-un spital care nu poate fi deblocat fără conducere militară. Protocoalele rămân doar pe hârtie, oricâte demiteri face Rogobete. La Iași, unde au murit șase copii, ministrul concediază managerul în curte, în fața presei, în timp ce din spital asistentele ies la țigară cu saboții din Terapie Intensivă. România medicală trăiește între două lumi: una în care jumătate din personal luptă pentru pacienți și alta în care regulile de bun-simț sunt călcate în picioare.
Agresivitatea în trafic: șoferii din Iași au transmis peste 500 de sesizări la Poliție prin aplicația ESAR # Ziarul de Iasi
Din octombrie anul trecut, momentul implementării aplicației ESAR, prin care cetățenii pot transmite sesizări privind comportamentul agresiv al conducătorilor auto pe drumurile publice, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a înregistrat până în prezent 512 sesizări. Este singura contravenție admisibilă prin acest sistem.
Un tânăr inginer IT angajat la o cunoscută multinațională din Iași, condamnat la închisoare cu executare pentru trafic de droguri # Ziarul de Iasi
Sufocați de dosare, procurorii și judecătorii au apăsat pedala de accelerație în cazurile de trafic de droguri. Un ieșean implicat în acest trafic și-a cumpărat marfa în ianuarie, în aprilie era deja trimis în judecată, iar la sfârșitul săptămânii trecute, a fost condamnat.
Gimnastică: Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely # Ziarul de Iasi
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări, scrie news.ro.
Trump anunţă „ceva special, o premieră” în negocierile din O.Mijlociu. „Toată lumea este pregătită” # Ziarul de Iasi
Preşedintele american Donald Trump anunţă duminică "ceva special, o premieră" în negocierile de pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înaintea unei vizite a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, relatează AFP, preluat de news.ro.
Echipa Primăriei Iași, CSM Iași 2020, a jucat duminică un nou meci pe teren propriu în utlima ligă internă de handbal feminin. În Sala Liceului cu Program Sportiv din Iași, întâlnind un adversar modest, ACS HC Harghita, ieșencele, care câștigaseră acasă în prima rundă cu 26-24 în fața Sepsi Sfântu Gheorghe, s-au impus lejer, cu 39-28 (21-12).
Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate
Ce înseamnă incapacitatea de plată și ce consecințe poate avea pentru omul de rând? # Ziarul de Iasi
Intrarea în incapacitate de plată a unui stat (defaultul suveran) este o situație atât de gravă prin amplitudinea consecințelor economice și sociale încât ar trebui să ne speriem numai gândindu-ne la așa ceva.
Premier League le-a oferit fanilor săi un spectacol rar sâmbătă. În primul rând, deoarece, cu 24 de goluri marcate în 7 meciuri, s-a înregistrat o medie de 3,5 goluri pe meci. Dar mai ales pentru că, dintre aceste 24 de goluri, opt, adică o treime, au fost marcate în prelungiri, scrie news.ro.
A murit un cunoscut primar de comună din Iași – A condus localitatea în ultimii 17 ani # Ziarul de Iasi
Primarul comunei Vânători, Constantin Lupu, a încetat din viață.
Ministrul Sănătăţii, după vizita la Spitalul de Copii din Iaşi: Un haos mai mare eu nu am văzut de mult într-un spital # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital", scrie news.ro.
Au intrat în istorie! Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Mondialul de canotaj a fost obţinută de România # Ziarul de Iasi
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul, scrie news.ro.
USV Iași și Miroslava au ajuns de râsul curcilor – Nouă goluri primite, cinci chiar în Copou, zero marcate # Ziarul de Iasi
Echipele ieșene care activează în Liga a III-a de fotbal, ACS USV Iași și Știința Miroslava, au jucat vineri și sâmbătă în runda a VI-a.
Pulsul străzii la Chișinău – Scepticism și speranță printre pro-europeni. Vine salvarea din diaspora? – VIDEO # Ziarul de Iasi
Potrivit sondajelor existente la nivelul Institutului de Politici și Reforme europene, circa 60% dintre moldoveni ar fi pro-europeni si 20% pro-rusi, ceilalti fiind mai degraba indecisi.
EXCLUSIV – Noi detalii despre accidentul aviatic de la Iași – Chirița, prins cu picioarele sub motor. Focul s-ar fi aprins de mai multe ori # Ziarul de Iasi
Apar noi detalii despre accidentul aviatic în urma căruia arhitectul Marian Jan Chirița a fost grav rănit.
Echipa de handbal feminin CSM Iași 2020 joacă astăzi un nou meci pe teren propriu, în a doua etapă a ultimului eșalon intern. Formația finanțată de Primăria Iași, care a trecut în prima rundă, acasă, de Sepsi Sfântu Gheorghe, cu 26-24, va primi vizita ACS HC Harghita. Partida va avea loc în Sala Liceului cu Program Sportiv Iași, cu începere de la ora 15:00.
Alegeri în Moldova – Mobilizare bună la Iași. La unele secții s-au format cozi FOTO/VIDEO # Ziarul de Iasi
Peste 14.000 de buletine de vot au fost distribuite la secțiile de votare amenajate la Iași pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Care este starea celor două victime ale accidentului de avion de la Iași – Lui Marian Jan Chirița i-au fost amputate picioarele # Ziarul de Iasi
Medicii au făcut duminică dimineață precizări despre starea celor doi pacienți, victime ale accidentului de avion de la Iași.
LIVE-TEXT – Alegeri în Moldova – Încleștare totală între Europa și Rusia. „Ziarul de Iași” a trimis un reporter special # Ziarul de Iasi
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.
Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași # Ziarul de Iasi
Un nou miniserial ZDI despre locul și rolul inteligenței artificiale în viața noastră este dedicat universului sportului în toată bogăția sa de discipline și forme de manifestare. Cu atât mai mult este binevenit și incitant dialogul ce urmează cu cât în prezent se confruntă două planuri existențiale. Pe de o parte se află față în față nivele diferite de generații iar pe de altă parte societatea versus inteligența artificială. Există cale de înțelegere și colaborare în beneficiul omului?
Plimbare prin „cimitirul elefanților”. Fără să strălucească, Poli a trecut lejer de CS Tunari și a urcat pe loc de play-off # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași – CS Tunari 2-0 (1-0), în etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal.
Câți ieșeni sunt pe lista pensiilor private obligatorii și cât de aproape este județul de marile centre economice ale țării # Ziarul de Iasi
Iașul se află pe locul cinci la nivel național după numărul de participanți la Pilonul II de pensii, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru primele trei luni ale acestui an.
Marea dilemă a șoferilor: de ce mașina, GPS-ul și radarul poliției arată viteze diferite? Care e cu adevărat corectă? Explicațiile unui specialist de la TUIASI # Ziarul de Iasi
Mulți șoferi au observat că viteza afișată pe bordul mașinii nu se potrivește întotdeauna cu realitatea, fiind ușor mai mare. De multe ori, folosind GPS-ul, sau după ce au fost înregistrați de radarul poliției, își dau seama că viteza reală este diferită decât cea indicată pe ceasul mașinii.
Jocurile îmbunătățite vor debuta anul viitor în Las Vegas, paradisul păcănelelor, și nu vor avea restricții antidoping.
Caz neobișnuit la Iași: adolescentul care se identifică cu Bugs Bunny. Ce înseamnă pentru psihologi „fenomenul furry”? # Ziarul de Iasi
Fenomenul „furry", în care oamenii se identifică cu animale antropomorfizate, a devenit un mod de exprimare a identității pentru mulți adolescenți din întreaga lume. În România, acest tip de comportament a ajuns în atenția specialiștilor în sănătate mintală, inclusiv la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, unde psihologul clinician Cristian Grigore a evaluat un caz special.
Poți sau nu decide dacă îți vei dona organele după moarte? Ce se întâmplă dacă familia nu va vrea? Inedită dezbatere ZDI cu medici, legiști, specialiști în etică # Ziarul de Iasi
Indiferent cât de hotărât ești să devii donator de organe, decizia ta nu va putea fi respectată, chiar dacă e lăsată scris la notar, dacă familia nu își dă în final acordul, după deces. Notarul Traian Irimia pune punctul pe I: „Legea și normele metodologice nu prevăd ce se întâmplă dacă familia persoanei decedate nu este de acord". Ce spun alți specialiști consultați de „Ziarul de Iași"?
Chirii la Iași: patru din zece chiriași vor să plătească sub 300 de euro pe lună. Piața nu îi ajută deloc: cere mult mai mult # Ziarul de Iasi
Toamna aduce cu ea valul obișnuit de mutări, mai ales în orașele universitare, iar Iașul nu face excepție. Studenții revin în campusuri, tinerii angajați caută locuințe aproape de birou, iar familiile aflate la început de drum se orientează spre apartamente care să le ofere un minim de confort. Dincolo de dorințe, însă, realitatea pieței de închirieri pare să joace după alte reguli.
EXCLUSIV Imagini cu avionul arhitectului prăbușit în pădure, la Iași. A luat foc după impact # Ziarul de Iasi
În cursul zilei de sâmbătă 27 septembrie, ora 16.59, un avion civil de mici dimensiuni model Ikarus, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit în interiorul perimetrului unei unități militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic ,,Prut", localitatea Dancu, județul Iași.
Cazul copiilor decedați la Sfânta Maria: Mărturia unei familii. „S-a luptat, se trezise” # Ziarul de Iasi
După ce șase copii internați în secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria" din Iași – toți cu afecțiuni grave și comorbidități – au murit în ultimele zile în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens, noi mărturii
Perechile Sorana Cîrstea/ Anna Kalinskaia (România/Rusia) şi Jaqueline Cristian/ Leylah Fernandez (România/Canada) au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al probei de dublu la China Open. Articolul Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, eliminate la dublu, la China Open apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ministrul Sănătății cere anchetă prelungită la Iași: „Germenul a fost identificat și pe 14 august în spital. DSP trebuia să reacționeze imediat” # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătății a făcut astăzi personal un control de 4 ore la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Vă prezentăm mai jos principalele declarații și întrebările primite din partea presei. Articolul Ministrul Sănătății cere anchetă prelungită la Iași: „Germenul a fost identificat și pe 14 august în spital. DSP trebuia să reacționeze imediat” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
În cursul zilei de astăzi, un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit în apropierea unei unități militare din municipiul Iași. Articolul Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Dancu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
UPDATE Ministrul Rogobete, de la Iași, cere demisia directorului Spitalului de Copii și a întregii conduceri DSP # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătații a precizat, în fața jurnaliștilor, că dacă multiplele controale declanșate vor arăta că au fost și "alte neglijențe", atunci va înainta cazul Parchetului General. Articolul UPDATE Ministrul Rogobete, de la Iași, cere demisia directorului Spitalului de Copii și a întregii conduceri DSP apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Antrenorul interimar al CS Tunari șochează după prestația jalnică din Copou: „Sunt mulțumit de echipa mea!” # Ziarul de Iasi
Iată ce a declarat antrenorul interimar al CS Tunari, Alin Ilin, la finalul meciului de azi, din Copou, disputat în cadrul etapei a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal în compania Politehnicii Iași, meci încheiat cu scorul de 2-0. Articolul Antrenorul interimar al CS Tunari șochează după prestația jalnică din Copou: „Sunt mulțumit de echipa mea!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Politehnica Iași a jucat astăzi, pe teren propriu, cu gruparea CS Tunari, în etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal. La finalul partidei încheiată cu scorul de 2-0, antrenorul gazdelor, Anthony „Tony” Da Silva, a făcut declarații. Articolul Tony, mulțumit după succesul cu Tunari. „Azi n-am văzut greșeli individuale” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Performanţă istorică la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Mihai Bursuc a câştigat medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3 # Ziarul de Iasi
Sportivul Mihai Bursuc a scris istorie la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Gwangju 2025, unde a cucerit medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3. Articolul Performanţă istorică la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Mihai Bursuc a câştigat medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
LIVE TEXT: Fotbal, Liga II, etapa a VIII-a; Politehnica Iași-CS Tunari, ora 11:00 (1:0) # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 11:00, pe „Emil Alexandrescu”, Politehnica Iași întâlnește mai modesta formație CS Tunari, în etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul LIVE TEXT: Fotbal, Liga II, etapa a VIII-a; Politehnica Iași-CS Tunari, ora 11:00 (1:0) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Din publicistica eminesciană sunt selectate și comentate sintagmele latinești risum teneatis, amici, emunctae naris și in contrarium. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (IX) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
„Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale basarabenilor din Iași înaintea votului decisiv de duminică # Ziarul de Iasi
Pe cât de cruciale sunt alegerile de duminică din Republica Moldova pentru viitorul țării vecine, în noul context strategic actual, acestea sunt totodată extrem de importante și pentru vecinii ei, Ucraina și, mai ales, România. Cum văd basarabenii din Iași acest vot? Ce mesaj au pentru compatrioții lor de acasă? Articolul „Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale basarabenilor din Iași înaintea votului decisiv de duminică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Jucați și voi fotbal? Bateți odată clar o echipă de comună a cărei populație încape lejer pe stadionul din Copou! # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 11:00, pe „Emil Alexandrescu”, Politehnica Iași întâlnește mai modesta formație CS Tunari, în etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Avacronica meciului. Articolul Jucați și voi fotbal? Bateți odată clar o echipă de comună a cărei populație încape lejer pe stadionul din Copou! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Zile de foc pe Aeroportul Iași: ieri se căutau 1.000 locuri de cazare. Aerogara va fi mai aglomerată decât de obicei: vârful pelerinajului hasidic dinspre Ucraina # Ziarul de Iasi
Mii de participanți la pelerinajul religios din orașul Uman, Ucraina, se întorc să ia avionul de la Iași. Prefectul a făcut apel la instituțiile ieșene pentru alocarea a o mie de locuri de cazare. Articolul Zile de foc pe Aeroportul Iași: ieri se căutau 1.000 locuri de cazare. Aerogara va fi mai aglomerată decât de obicei: vârful pelerinajului hasidic dinspre Ucraina apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Se trasează marcaje pe bulevardul Poitiers: lucrările sunt pe final. Pe șoseaua Bucium ne va prinde însă iarna în șantier # Ziarul de Iasi
Primăria a intrat pe ultima sută de metri cu finalizarea lucrărilor de modernizare a bulevardului Poitiers. La șoseaua Bucium, lucrările vor continua până în decembrie. Articolul Se trasează marcaje pe bulevardul Poitiers: lucrările sunt pe final. Pe șoseaua Bucium ne va prinde însă iarna în șantier apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa – analiză Oxford Economics # Ziarul de Iasi
Iașul a intrat oficial în clubul select al marilor orașe europene cu cea mai rapidă creștere din ultimii cincisprezece ani. O analiză recentă realizată de Oxford Economics și citată de platforma Curs De Guvernare plasează municipiul pe locul patru între centrele urbane majore ale continentului, cu o evoluție comparabilă cu cea a Varșoviei și peste capitale consacrate ale Europei de Vest. Bucureștiul ocupă poziția a zecea în același clasament. Articolul Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa – analiză Oxford Economics apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Într-o lume normală, n-ar exista nici un fel de semne de întrebare privind votul de duminică din Republica Moldova. Un vot crucial, suntem cu toții de acord. N-am prevăzut însă amploarea și intensitatea propagandei rusești și, mai ales, agresivitatea cozilor de topor (sau, dacă preferați, a idioților utili) care, în România, s-au pus în slujba Kremlinului. E o realitate tristă și care în urmă cu decenii, în epoca „podului de flori”, părea o idee absurdă. Articolul Un vot crucial apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
