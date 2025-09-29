Studenții au protestat în Piața Unirii din Iași
TeleM Iași , 29 septembrie 2025 14:50
Anul universitar s-a deschis si cu proteste din partea studentilor care sunt nemultumiti de noile...
• • •
Acum 30 minute
15:00
Cetățenii care au achiziționat bilete de hârtie pentru transportul public din Iași le vor putea...
14:50
Acum 2 ore
13:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Costel Alexe trebuie să-și dea demisia imediat! # TeleM Iași
„Situația de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» din Iași este de...
13:40
iPhone 15 Plus 128GB disponibil la magazinul online YZZY: performanță Apple la îndemâna ta (P) # TeleM Iași
Visezi să butonezi și să faci poze cu un iPhone 15 Plus de 128GB, dar...
Acum 4 ore
12:30
Starea consilierului local, Marian Jan Chiriță este critică. S-a solicitat transferul la un centru din Europa # TeleM Iași
Consilierul local, Marian Jan Chirita este in stare critica, dupa ce, medicii ieseni au fost...
12:10
Pompierii ieșeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament...
12:00
Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe a anuntat ca noul manager interimar la Spitalul de...
11:40
Prima ninsoare din această toamnă / Vreme rece, ploi moderate şi ninsori la peste 1.700 m, până pe 2 octombrie # TeleM Iași
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o informare de vreme rece, ploi moderate cantitativ...
11:40
Potrivit unor surse G4Media, copilul transferat de la Spitalul Sf. Maria la Spitalul Grigore Alexandrescu...
11:40
Traian Băsescu: Un pâlc de urmaşi ai lui Ștefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL # TeleM Iași
Fostul președinte Traian Băsescu a salutat luni rezultatul votului la alegerile parlamentare din Republica Moldova,...
11:40
Într-o lume în care eficiența energetică, costurile reduse și impactul minim asupra mediului sunt priorități...
11:40
Primăria Iași montează containere cu duș pentru pelerinii care vin la Hramul Sfintei Parascheva # TeleM Iași
Primăria Iaşi a achiziţionat zece module de igienă dotate cu toalete şi duşuri alimentate cu...
11:30
VASLUI: Accident feroviar la Băcești: două persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a fost lovit de tren # TeleM Iași
Accident feroviar la Băcești: două persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a...
11:30
Informare meteo pentru regiunea Moldovei: Vreme rece, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1700 m # TeleM Iași
INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 29 septembrie, ora 10 – 02 octombrie, ora 10 Fenomene...
Acum 6 ore
11:00
Mulți părinți spun că, acum simt frică să mai ducă copiii la Spitalul „Sf. Maria",...
09:40
Anul universitar incepe cu proteste ale studentilor: „Educația nu se poate face cu lipsă de interes și ignoranță!” # TeleM Iași
ANOSR a anuntat derularea mai multor proteste in centrele universitare din tara. Acestea continua o...
09:40
Azi noapte, la ora 00:16 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Vânători Neamț...
09:30
Congresul Național de Neuroștiințe Moderne din România cu participare internațională va reuni la Iași zeci de specialiști din întreaga țară # TeleM Iași
Congresul Național de Neuroștiințe Moderne din România cu participare internațională va reuni la Iași zeci de specialiști din întreaga țară
09:20
După prelucrarea a 99,56% din procesele verbale, rezultatele preliminare la alegerile de ieri din Republica...
09:20
Dezbaterile asupra proiectului de lege privind plata pensiilor private vor fi reluate luni în comisiile...
Acum 24 ore
19:00
Organizația Județeană PSD Iași își exprimă regretul profund pentru decesul domnului Constantin Lupu, primar al...
18:20
Ministrul Sănătăţii anunţă că „au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului” în cazul infectării copiilor cu o bacterie, la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii anunţă că verificările care continuă la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase...
Ieri
13:30
Nicuşor Dan: „Decizia CCR referitoare la pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului” # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o...
13:30
De la ploi la ninsori: România se pregătește de primul strat de zăpadă. Anunțul meteorologilor # TeleM Iași
România intră într-o perioadă de instabilitate accentuată, cu ploi extinse și temperaturi scăzute. Meteorologii avertizează că, începând de luni,...
13:30
Moartea copiilor de la Iași aduce măsuri pentru reducerea infecțiilor în spitale. Anunțul ministrului Sănătății # TeleM Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă un set de măsuri care vor fi aplicate pentru reducerea...
13:20
Botosani | Doua persoane au fost ranite intr-un accident produs între Dorohoi și George Enescu # TeleM Iași
Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în această dimineață,...
13:20
Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria” # TeleM Iași
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și copreședinte al Blocului electoral al Stângii, anunță...
11:00
Aseara, la ora 19.40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au fost sesizați...
11:00
Deputatul Bogdan Cojocaru: „Vrem tot adevărul despre tragedia de la Spitalul de Copii. Responsabilii să plătească, până la ultimul!” # TeleM Iași
„Ca tată a două fetițe, sunt cutremurat de tragedia de la Spitalul Clinic de Urgență...
10:40
Starea consilierului local Marian Jan Chirita este foarte grava. Medicii i-au amputat picioarele ca sa-i salveze viața # TeleM Iași
Starea consilierului local Marian Jan Chirita este foarte grava, după ce s-a prăbușit ieri după...
06:30
Cătălina Ionescu, despre cererea ministrului Sănătăţii de a fi demisă din funcţia de manager al Spitalului de Copii din Iaşi: E alegerea lui şi o respect # TeleM Iași
Managerul spitalului de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la...
06:30
Autorităţile electorale din Republica Moldova au acreditat peste 3.400 de observatori, dintre care 912 internaţionali # TeleM Iași
Peste 3.400 de observatori vor monitoriza desfăşurarea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, a...
06:30
Ministerul Apărării anunţă deplasări de tehnică militară: 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară # TeleM Iași
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care...
06:30
Colegiul Medicilor, despre cazul copiilor decedaţi la Iaşi: Sancţiunile nu rezolvă problema de fond # TeleM Iași
Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, spune că sancţiunile aplicate de DSP după...
06:30
Ce spune Ponta după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans” # TeleM Iași
Victor Ponta a fostă păcălit de doi farsori ruși. Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus" l-au...
27 septembrie 2025
18:20
Doi copii și tatăl lor au ajuns la spital după ce mașina condusă de bărbat...
18:00
În cursul zilei de astăzi, un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau...
17:50
Accident aviatic în județul Iasi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la...
17:00
În urma tragediei care a dus la decesul a șase copii infectați cu bacteria Serratia,...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Muniții din Primul Război Mondial descoperite în albia pârăului Neagra, după viitura de la Broșteni # TeleM Iași
Grupa Pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina" Suceava a desfășurat, în perioada 23...
14:20
Intr-un meci contand pentru etapa a 8-a de campionat, Poli Iasi s-a impus pe teren...
13:50
Noi acuzații la Iași lansate de o familie. Spitalul de Copii „Sf. Maria” și DSP ar fi încercat să mușamalizeze cazul unui bebeluș decedat în această vară după infectarea cu Klebsiella # TeleM Iași
Parintii isi fac curaj si incep sa vorbeasca despre neregulile din Spitalul de Copii „Sf....
12:40
Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași # TeleM Iași
La Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iași nu au fost urmate în totalitate protocoalele...
11:00
În această noapte, pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți au intervenit în urma unui apel pe...
07:40
Temperaturile au scăzut, brusc, la jumătate, iar norii gri şi vântul tăios au întunecat aproape...
07:40
Simona Halep împlineşte 34 de ani. Fostul lider WTA s-a retras din activitate în acest an # TeleM Iași
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din...
07:40
Neamt: Incendiu la clopotnița cimitirului din Ștefan cel Mare. Cauza probabilă: acțiune intenționată # TeleM Iași
Pompierii din Piatra-Neamț au intervenit astăzi, în jurul prânzului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la...
07:30
Neamţ: Direcţia Silvică a majorat preţurile la lemnele de foc, faţă de 2024, doar cu noua cotă de TVA # TeleM Iași
Direcţia Silvică Neamţ a majorat preţurile la lemnele de foc pentru populaţie, faţă de anul...
07:30
Toţi studenţii în vârstă de până la 30 de ani, care urmează cursurile unei universităţi...
07:30
Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova # TeleM Iași
În Republica Moldova au loc duminică alegeri parlamentare. În România, cetățenii moldoveni vor putea vota...
