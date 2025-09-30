A început Rabla Auto 2025
TeleM Iași , 30 septembrie 2025 15:20
Start oficial pentru Programul Rabla 2025! In doar 13 minute, peste 7.000 de romani s-au... Articolul A început Rabla Auto 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 15 minute
15:40
Ieșenii au demonstrat că un oraș curat și responsabil este posibil, cu implicarea fiecăruia dintre... Articolul 6.000 de tone de deșeuri reciclabile, transformate în resurse prin economie circulară apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Neamț | Crima oribilă astăzi la Spiridonești. Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a injunghiat-o pe mama acesteia # TeleM Iași
Astazi, in jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au... Articolul Neamț | Crima oribilă astăzi la Spiridonești. Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a injunghiat-o pe mama acesteia apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
15:30
A fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a Falezei Dunării, cea... Articolul Faleza Dunării de la Galați va fi modernizată apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
15:20
15:10
Intr-un cadru festiv, Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași marcheaza cei 130 de ani de... Articolul 130 de tradiție și excelență la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
14:40
Zilele Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” din Iasi debuteaza maine, printr-un eveniment dedicat excelentei in... Articolul Zilele Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași încep mâine apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași pierde aproximativ 40% din fondul de burse destinat studenților,... Articolul TUIAȘI caută soluții pentru reducerea cheltuielilor apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Iași intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit... Articolul Incendiu într-un apartament din Nicolina apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
13:30
Vaslui | Un bărbat din Letonia condamnat pentru trafic de anabolizante a fost depistat la Albița # TeleM Iași
In Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, conducând... Articolul Vaslui | Un bărbat din Letonia condamnat pentru trafic de anabolizante a fost depistat la Albița apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Parchetul european a descoperit o fraudă de 2,2 milioane de euro în care au fost implicați 3 funcționari APIA Hunedoara și un crescător de oi # TeleM Iași
În urma unei anchete a Parchetului European (EPPO) din Timișoara (România), patru suspecți, inclusiv trei... Articolul Parchetul european a descoperit o fraudă de 2,2 milioane de euro în care au fost implicați 3 funcționari APIA Hunedoara și un crescător de oi apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Departamentul de Stat al SUA susține că investitorii străini evită România din cauza corupției # TeleM Iași
Departamentul de Stat al SUA, în raportul său privind climatul investițional din România pe 2025,... Articolul Departamentul de Stat al SUA susține că investitorii străini evită România din cauza corupției apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Drama dupa drama in sanul familiei implicate in groaznicul accident rutier produs la Patrauti in... Articolul A murit și a doua tânără implicată în accidentul de la Pătrăuți apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Compania de Transport Public Iași organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru valorificarea unor bunuri... Articolul Licitație publică deschisă la CTP Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
11:50
Primăria Iași va aloca 75.000 de lei pentru realizarea sculpturii poetului Andrei Ciurunga în Municipiul Cahul din Republica Moldova # TeleM Iași
Primaria Iasi va incheia un acord de finantare cu Municipiul Cahul din Republica Moldova in... Articolul Primăria Iași va aloca 75.000 de lei pentru realizarea sculpturii poetului Andrei Ciurunga în Municipiul Cahul din Republica Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Consilierii locali vor aproba astazi modernizarea si refunctionalizarea a 4 adaposturi de protectie civila din... Articolul 4 adăposturi de protecție civilă din Iași vor fi modernizate apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
În luna iunie 2025, la maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu Mureş au fost... Articolul Două focare, două destine: zero decese la Târgu Mureș, șapte drame la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
09:50
Sala Polivalentă din Piatra-Neamț va fi modernizată energetic după 15 ani de la inaugurare, printr-un... Articolul Sala Polivalentă din Piatra-Neamț, modernizată cu fonduri elvețiene apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
În ședința ordinară de luni, 29 septembrie, consilierii locali ai municipiului Piatra-Neamț și-au dat acordul,... Articolul Neamț: Piața Dărmănești va fi demolată apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Ilie Bolojan: La Spitalul ‘Sf.Maria’ din Iaşi nu s-au respectat procedurile; persoanele vizate să facă un pas în lateral # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan declară că la Spitalul pentru copii ‘Sf. Maria’ din Iaşi, unde au... Articolul Ilie Bolojan: La Spitalul ‘Sf.Maria’ din Iaşi nu s-au respectat procedurile; persoanele vizate să facă un pas în lateral apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere # TeleM Iași
Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Trei fete traversau regulamentar strada și... Articolul Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii # TeleM Iași
Potrivit proiectului de rectificare de buget pe 2025, lansat luni în transparență publică, Serviciul Român... Articolul Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Proiectul care reglementează pensiile private şi limitează retragerea banilor din Piloanele 2 şi 3 a... Articolul Senatul aprobă legea pensiilor private: 100% din Pilonul II pentru bolnavii de cancer apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Un tânăr, în vârstă de 28 de ani, a ajuns la spital după ce mașina... Articolul Botoșani | Un tânăr a fost rănit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Se pregătesc primele negocieri pentru aderarea Ucrainei la UE. Ungaria blochează acest proces # TeleM Iași
Uniunea Europeană este pregătită să deschidă primul grup de negocieri cu Ucraina. Cu toate acestea, Ungaria... Articolul Se pregătesc primele negocieri pentru aderarea Ucrainei la UE. Ungaria blochează acest proces apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
20:00
Franta a trimis României aeronave de patrulare maritimă ATL2 pentru a-și consolida supravegherea în Marea... Articolul Franța a trimis României aeronave vechi de patrulare maritimă apare prima dată în TeleM Regional.
19:50
Potrivit legii, vânzarea de țigări către minori este interzisă iar Poliția Locală desfășoară constant controale... Articolul Societati din Bacau închise și amendate după ce au vândut țigări minorilor apare prima dată în TeleM Regional.
19:40
IRCC, indicele de referință pentru creditele consumatorilor va suferi in luna octombrie o nouă creștere,... Articolul IRCC trece de 6% în octombrie: ratele românilor cresc semnificativ apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
Dorinel Umbrărescu a câștigat licitația pentru construcția drumului expres Focșani – Brăila # TeleM Iași
A fost atribuit contractul pentru proiectarea si executia drumului expres Focsani – Braila care va... Articolul Dorinel Umbrărescu a câștigat licitația pentru construcția drumului expres Focșani – Brăila apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
Când economisirea devine tot mai greu de susținut, iar creditele clasice aduc costuri și pun... Articolul Împrumutul care te plătește apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, traversează o perioadă extrem de dificilă.... Articolul Situatie critică la Liberty Galați apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Profesorii navetiști din comuna Țibana au protestat în fața Primăriei, nemulțumiți de neplata deconturilor pentru... Articolul Profesorii navetiști din Țibana nu și-au mai primit banii de 9 luni apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vine în sprijinul studenților din anul I printr-un program... Articolul UAIC ajută bobocii să se adapteze la viața universitară apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Noul an universitar a început oficial la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Evenimentul a... Articolul TUIAȘI a dat startul anului universitar apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Un nou început plin de energie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași! Cu peste... Articolul Un nou început de an academic la UAIC apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
La Spitalul de Copii Sf. Maria Iasi s-a consumat una dintre cele mai mari tragedii... Articolul O bacterie și un sistem bolnav de nepăsare și cinism apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
15:00
Cetățenii care au achiziționat bilete de hârtie pentru transportul public din Iași le vor putea... Articolul Biletele de transport vor fi pe hârtie doar până la 1 octombrie apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Anul universitar s-a deschis si cu proteste din partea studentilor care sunt nemultumiti de noile... Articolul Studenții au protestat în Piața Unirii din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Costel Alexe trebuie să-și dea demisia imediat! # TeleM Iași
„Situația de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» din Iași este de... Articolul Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Costel Alexe trebuie să-și dea demisia imediat! apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
iPhone 15 Plus 128GB disponibil la magazinul online YZZY: performanță Apple la îndemâna ta (P) # TeleM Iași
Visezi să butonezi și să faci poze cu un iPhone 15 Plus de 128GB, dar... Articolul iPhone 15 Plus 128GB disponibil la magazinul online YZZY: performanță Apple la îndemâna ta (P) apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Starea consilierului local, Marian Jan Chiriță este critică. S-a solicitat transferul la un centru din Europa # TeleM Iași
Consilierul local, Marian Jan Chirita este in stare critica, dupa ce, medicii ieseni au fost... Articolul Starea consilierului local, Marian Jan Chiriță este critică. S-a solicitat transferul la un centru din Europa apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Pompierii ieșeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament... Articolul Incendiu într-un bloc de pe șoseaua Păcurari apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe a anuntat ca noul manager interimar la Spitalul de... Articolul Radu Constantin Luca a fost numit manager interimar la Spitalul de Copii Sf. Maria apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Prima ninsoare din această toamnă / Vreme rece, ploi moderate şi ninsori la peste 1.700 m, până pe 2 octombrie # TeleM Iași
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o informare de vreme rece, ploi moderate cantitativ... Articolul Prima ninsoare din această toamnă / Vreme rece, ploi moderate şi ninsori la peste 1.700 m, până pe 2 octombrie apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Potrivit unor surse G4Media, copilul transferat de la Spitalul Sf. Maria la Spitalul Grigore Alexandrescu... Articolul G4Media: Al 7-lea deces al unui copil de la Spitalul Sf. Maria infectat cu Serratia apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Traian Băsescu: Un pâlc de urmaşi ai lui Ștefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL # TeleM Iași
Fostul președinte Traian Băsescu a salutat luni rezultatul votului la alegerile parlamentare din Republica Moldova,... Articolul Traian Băsescu: Un pâlc de urmaşi ai lui Ștefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Într-o lume în care eficiența energetică, costurile reduse și impactul minim asupra mediului sunt priorități... Articolul BCA: soluția accesibilă și eficientă pentru construcții durabile la un preț bun (P) apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Primăria Iași montează containere cu duș pentru pelerinii care vin la Hramul Sfintei Parascheva # TeleM Iași
Primăria Iaşi a achiziţionat zece module de igienă dotate cu toalete şi duşuri alimentate cu... Articolul Primăria Iași montează containere cu duș pentru pelerinii care vin la Hramul Sfintei Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
VASLUI: Accident feroviar la Băcești: două persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a fost lovit de tren # TeleM Iași
Accident feroviar la Băcești: două persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a... Articolul VASLUI: Accident feroviar la Băcești: două persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a fost lovit de tren apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Informare meteo pentru regiunea Moldovei: Vreme rece, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1700 m # TeleM Iași
INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 29 septembrie, ora 10 – 02 octombrie, ora 10 Fenomene... Articolul Informare meteo pentru regiunea Moldovei: Vreme rece, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1700 m apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Mulți părinți spun că, acum simt frică să mai ducă copiii la Spitalul „Sf. Maria”,... Articolul Frică printre mămici să mai meargă la Spitalul de Copii Sf. Maria apare prima dată în TeleM Regional.
