Botoșani | Un tânăr a fost rănit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod
TeleM Iași , 30 septembrie 2025 09:20
Un tânăr, în vârstă de 28 de ani, a ajuns la spital după ce mașina...
• • •
Acum 10 minute
09:40
Ilie Bolojan: La Spitalul ‘Sf.Maria’ din Iaşi nu s-au respectat procedurile; persoanele vizate să facă un pas în lateral # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan declară că la Spitalul pentru copii 'Sf. Maria' din Iaşi, unde au...
09:40
Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere # TeleM Iași
Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Trei fete traversau regulamentar strada și...
09:40
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii # TeleM Iași
Potrivit proiectului de rectificare de buget pe 2025, lansat luni în transparență publică, Serviciul Român...
09:40
Proiectul care reglementează pensiile private şi limitează retragerea banilor din Piloanele 2 şi 3 a...
Acum 30 minute
09:20
Un tânăr, în vârstă de 28 de ani, a ajuns la spital după ce mașina...
Acum o oră
09:10
Se pregătesc primele negocieri pentru aderarea Ucrainei la UE. Ungaria blochează acest proces # TeleM Iași
Uniunea Europeană este pregătită să deschidă primul grup de negocieri cu Ucraina. Cu toate acestea, Ungaria...
Acum 24 ore
20:00
Franta a trimis României aeronave de patrulare maritimă ATL2 pentru a-și consolida supravegherea în Marea...
19:50
Potrivit legii, vânzarea de țigări către minori este interzisă iar Poliția Locală desfășoară constant controale...
19:40
IRCC, indicele de referință pentru creditele consumatorilor va suferi in luna octombrie o nouă creștere,...
16:50
Dorinel Umbrărescu a câștigat licitația pentru construcția drumului expres Focșani – Brăila # TeleM Iași
A fost atribuit contractul pentru proiectarea si executia drumului expres Focsani – Braila care va...
16:30
Când economisirea devine tot mai greu de susținut, iar creditele clasice aduc costuri și pun...
16:30
Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, traversează o perioadă extrem de dificilă....
16:20
Profesorii navetiști din comuna Țibana au protestat în fața Primăriei, nemulțumiți de neplata deconturilor pentru...
16:10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași vine în sprijinul studenților din anul I printr-un program...
16:00
Noul an universitar a început oficial la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași. Evenimentul a...
16:00
Un nou început plin de energie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași! Cu peste...
16:00
La Spitalul de Copii Sf. Maria Iasi s-a consumat una dintre cele mai mari tragedii...
15:00
Cetățenii care au achiziționat bilete de hârtie pentru transportul public din Iași le vor putea...
14:50
Anul universitar s-a deschis si cu proteste din partea studentilor care sunt nemultumiti de noile...
13:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Costel Alexe trebuie să-și dea demisia imediat! # TeleM Iași
„Situația de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» din Iași este de...
13:40
iPhone 15 Plus 128GB disponibil la magazinul online YZZY: performanță Apple la îndemâna ta (P) # TeleM Iași
Visezi să butonezi și să faci poze cu un iPhone 15 Plus de 128GB, dar...
12:30
Starea consilierului local, Marian Jan Chiriță este critică. S-a solicitat transferul la un centru din Europa # TeleM Iași
Consilierul local, Marian Jan Chirita este in stare critica, dupa ce, medicii ieseni au fost...
12:10
Pompierii ieșeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament...
12:00
Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe a anuntat ca noul manager interimar la Spitalul de...
11:40
Prima ninsoare din această toamnă / Vreme rece, ploi moderate şi ninsori la peste 1.700 m, până pe 2 octombrie # TeleM Iași
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o informare de vreme rece, ploi moderate cantitativ...
11:40
Potrivit unor surse G4Media, copilul transferat de la Spitalul Sf. Maria la Spitalul Grigore Alexandrescu...
11:40
Traian Băsescu: Un pâlc de urmaşi ai lui Ștefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL # TeleM Iași
Fostul președinte Traian Băsescu a salutat luni rezultatul votului la alegerile parlamentare din Republica Moldova,...
11:40
Într-o lume în care eficiența energetică, costurile reduse și impactul minim asupra mediului sunt priorități...
11:40
Primăria Iași montează containere cu duș pentru pelerinii care vin la Hramul Sfintei Parascheva # TeleM Iași
Primăria Iaşi a achiziţionat zece module de igienă dotate cu toalete şi duşuri alimentate cu...
11:30
VASLUI: Accident feroviar la Băcești: două persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a fost lovit de tren # TeleM Iași
Accident feroviar la Băcești: două persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a...
11:30
Informare meteo pentru regiunea Moldovei: Vreme rece, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1700 m # TeleM Iași
INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 29 septembrie, ora 10 – 02 octombrie, ora 10 Fenomene...
11:00
Mulți părinți spun că, acum simt frică să mai ducă copiii la Spitalul „Sf. Maria",...
Ieri
09:40
Anul universitar incepe cu proteste ale studentilor: „Educația nu se poate face cu lipsă de interes și ignoranță!” # TeleM Iași
ANOSR a anuntat derularea mai multor proteste in centrele universitare din tara. Acestea continua o...
09:40
Azi noapte, la ora 00:16 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Vânători Neamț...
09:30
Congresul Național de Neuroștiințe Moderne din România cu participare internațională va reuni la Iași zeci de specialiști din întreaga țară # TeleM Iași
Articolul Congresul Național de Neuroștiințe Moderne din România cu participare internațională va reuni la Iași zeci de specialiști din întreaga țară apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
După prelucrarea a 99,56% din procesele verbale, rezultatele preliminare la alegerile de ieri din Republica...
09:20
Dezbaterile asupra proiectului de lege privind plata pensiilor private vor fi reluate luni în comisiile...
28 septembrie 2025
19:00
Organizația Județeană PSD Iași își exprimă regretul profund pentru decesul domnului Constantin Lupu, primar al...
18:20
Ministrul Sănătăţii anunţă că „au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului” în cazul infectării copiilor cu o bacterie, la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii anunţă că verificările care continuă la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase...
13:30
Nicuşor Dan: „Decizia CCR referitoare la pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului” # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o...
13:30
De la ploi la ninsori: România se pregătește de primul strat de zăpadă. Anunțul meteorologilor # TeleM Iași
România intră într-o perioadă de instabilitate accentuată, cu ploi extinse și temperaturi scăzute. Meteorologii avertizează că, începând de luni,...
13:30
Moartea copiilor de la Iași aduce măsuri pentru reducerea infecțiilor în spitale. Anunțul ministrului Sănătății # TeleM Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă un set de măsuri care vor fi aplicate pentru reducerea...
13:20
Botosani | Doua persoane au fost ranite intr-un accident produs între Dorohoi și George Enescu # TeleM Iași
Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în această dimineață,...
13:20
Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria” # TeleM Iași
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și copreședinte al Blocului electoral al Stângii, anunță...
11:00
Aseara, la ora 19.40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au fost sesizați...
11:00
Deputatul Bogdan Cojocaru: „Vrem tot adevărul despre tragedia de la Spitalul de Copii. Responsabilii să plătească, până la ultimul!” # TeleM Iași
„Ca tată a două fetițe, sunt cutremurat de tragedia de la Spitalul Clinic de Urgență...
10:40
Starea consilierului local Marian Jan Chirita este foarte grava. Medicii i-au amputat picioarele ca sa-i salveze viața # TeleM Iași
Starea consilierului local Marian Jan Chirita este foarte grava, după ce s-a prăbușit ieri după...
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
Cătălina Ionescu, despre cererea ministrului Sănătăţii de a fi demisă din funcţia de manager al Spitalului de Copii din Iaşi: E alegerea lui şi o respect # TeleM Iași
Managerul spitalului de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la...
06:30
Autorităţile electorale din Republica Moldova au acreditat peste 3.400 de observatori, dintre care 912 internaţionali # TeleM Iași
Peste 3.400 de observatori vor monitoriza desfăşurarea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, a...
06:30
Ministerul Apărării anunţă deplasări de tehnică militară: 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară # TeleM Iași
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care...
