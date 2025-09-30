Angajații Romsilva, fără bonusuri de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă
PSNews.ro, 30 septembrie 2025 12:30
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă semnarea actului adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”. Cea mai semnificativă modificare se referă la bonusul de pensionare. Dacă vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de […] Articolul Angajații Romsilva, fără bonusuri de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
12:50
Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă. Unele primării reduc subvențiile # PSNews.ro
Românii se așteaptă la facturi usturătoare pentru lunile friguroase, după valul de scumpiri și eliminarea plafonării la energie electrică. În unele orașe subvenția pentru căldură a fost redusă, astfel că prețul gigacaloriei a crescut. Primarul Bacăului, cel al Brașovului și edilul interimar al Capitalei au explicat la Digi24 care sunt problemele cu care se confruntă. […] Articolul Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă. Unele primării reduc subvențiile apare prima dată în PS News.
12:50
VIDEO Tudor Ioniță, redactor deschide.md: „Cetățenii din R. Moldova au votat integrarea europeană, nu doar un partid” # PSNews.ro
Noul Parlament și Guvern de la Chișinău au în față reforme urgente – justiția, inflația și promisiunile electorale – într-un context dominat de sprijinul pentru integrarea europeană, a afirmat jurnalistul Tudor Ioniță, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „Cele mai mari provocări pentru următoarele trei luni vor fi să aleagă un guvern care să-i convingă […] Articolul VIDEO Tudor Ioniță, redactor deschide.md: „Cetățenii din R. Moldova au votat integrarea europeană, nu doar un partid” apare prima dată în PS News.
12:50
Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia, suspendată. Explicațiile CFR # PSNews.ro
Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia va fi suspendată din octombrie. Măsura este necesară pentru a permite constructorului să execute lucrări în stațiile HC Neptun și Costinești Tabără, ce presupun demolarea peroanelor vechi și construirea unora noi, conforme standardelor actuale. În aprilie, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informa că au […] Articolul Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia, suspendată. Explicațiile CFR apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
12:40
O cometa uriașă, posibil artefact extraterestru, se apropie de sistemul solar. Confirmarea astrofizicianului Avi Loeb # PSNews.ro
O cometă care călătorește în afara sistemului solar și care se îndreaptă spre Pământ este mult mai mare decât au crezut inițial oamenii de știință, a detaliat un om de știință într-un nou raport. Avi Loeb susține că cometa ar putea fi chiar un artefact al tehnologiei extraterestre, mai degrabă decât un corp natural, deoarece […] Articolul O cometa uriașă, posibil artefact extraterestru, se apropie de sistemul solar. Confirmarea astrofizicianului Avi Loeb apare prima dată în PS News.
12:40
Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară # PSNews.ro
Dosarul lui Călin Georgescu în care este acuzat că lăudat Mișcarea Legionară și doctrina fascistă nu poate fi judecat pe fond, din cauză că magistrații nu preiau cauza. Ei și-au suspendat activitatea și nu intră în sala de judecată decât în cazul situațiilor urgente, ca protest față de reforma pensiilor speciale. Judecătorii de la Tribunalul […] Articolul Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
12:30
Angajații Romsilva, fără bonusuri de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă # PSNews.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă semnarea actului adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”. Cea mai semnificativă modificare se referă la bonusul de pensionare. Dacă vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de […] Articolul Angajații Romsilva, fără bonusuri de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă apare prima dată în PS News.
12:30
13 minute! Atât a durat până s-au epuizat fondurile pentru mașinile non-electrice din programul Rabla, început azi # PSNews.ro
Zi importantă pentru cei care vor să-și schimbe mașina cu una nouă: astăzi a început programul „Rabla”. După lungi discuții, amânări și modificări, Administrația Fondului pentru Mediu a primit cereri începând cu ora 10.00. Pentru că a fost redus bugetul pe acest an, după 13 minute de la lansarea programului s-au epuizat toate voucherele, în […] Articolul 13 minute! Atât a durat până s-au epuizat fondurile pentru mașinile non-electrice din programul Rabla, început azi apare prima dată în PS News.
12:30
Sorin Grindeanu: Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violență domestică # PSNews.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat în plenul comun al Parlamentului, în care a fost adoptată Declaraţia Parlamentului României cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei, că pentru a sparge tăcerea apăsătoare a stigmatului asociat violenţei domestice, trebuie să ne implicăm cu toţii, ca societate iar parteneriatele cu organizaţii non-guvernamentale, cu specialişti, cu instituţii de […] Articolul Sorin Grindeanu: Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violență domestică apare prima dată în PS News.
Acum o oră
12:20
Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Discuții cu angajații Guvernului despre reorganizare. Câte posturi dispar # PSNews.ro
Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, a convocat marți angajații din aparatul de lucru al Guvernului la Palatul Victoria pentru a discuta despre reorganizarea instituției. Inițial programată pentru ora 10:00, întâlnirea a fost amânată pentru ora 11:30. Potrivit informațiilor Gândul, Guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să reducă posturile din aparatul central cu aproximativ o treime. […] Articolul Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Discuții cu angajații Guvernului despre reorganizare. Câte posturi dispar apare prima dată în PS News.
12:10
Jumătate din motorina importată în România vine din Turcia, unul dintre marii cumpărători de petrol rusesc # PSNews.ro
Jumătate din motorina importată în România în prima jumătate din acest an vine din Turcia, suspiciunea fiind că mare parte din ea este obținută din rafinarea petrolului rusesc, în condițiile în care Turcia este, după India, cel mai mare cumpărător de țiței din Rusia. Dincolo de chestiunile de concurență corectă, importurile de carburanți cu origine […] Articolul Jumătate din motorina importată în România vine din Turcia, unul dintre marii cumpărători de petrol rusesc apare prima dată în PS News.
12:10
SURSE Netanyahu a prezentat scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra capitalei Doha # PSNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat luni scuze omologului său din Qatar pentru atacurile israeliene care au vizat Hamas în această ţară, într-o convorbire telefonică de la Casa Albă, a indicat un diplomat, relatează AFP, transmite Agerpres. Diplomatul, care s-a adresat sub rezerva anonimatului, a declarat că Netanyahu şi-a exprimat regretul pentru încălcarea suveranităţii Qatarului […] Articolul SURSE Netanyahu a prezentat scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra capitalei Doha apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO Gafă de protocol la Timișoara: președintele Nicușor Dan, moment în stilul lui Joe Biden # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan și-a început marți vizita la Timișoara cu un moment comemorativ în Piața Victoriei, unde a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificării”, din fața Catedralei Mitropolitane. Imaginile surprinse de presa locală arată cum, după salutul gărzii de onoare, șeful statului ezită înaintea intonării imnului României. Pentru câteva secunde, pare să părăsească locul, fiind readus pe […] Articolul VIDEO Gafă de protocol la Timișoara: președintele Nicușor Dan, moment în stilul lui Joe Biden apare prima dată în PS News.
12:00
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. 20 # PSNews.ro
„Păstrați în casă bani cash, în bancnote de valoare mică”. Recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză pare să fie aplicată deja de mulți dintre români. Fie că s-au lovit de situații în care bancomatele sau POS-urile nu au funcționat, fie că au învățat din experiența altor popoare, românii sunt de acord că e […] Articolul Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. 20 apare prima dată în PS News.
12:00
Compania germană de bunuri de larg consum Henkel a decis că va întrerupe producția de săpun Fa, după mai mult de 70 de ani Săpunul Fa este la vânzare din 1954. Acum, însă, este argumentat că săpunul solid clasic nu se mai încadrează în portofoliul reînnoit al companiei, motiv pentru care producția este întreruptă. Henkel […] Articolul Produs celebru folosit de români în comunism dispare. Săpunul Fa, scos de pe piață apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
11:40
VIDEO Victor Negrescu, vicepreședinte PE: R. Moldova trăiește cel mai bun moment extern de până acum # PSNews.ro
Victoria electorală a forțelor pro-europene este o șansă reală pentru accelerarea aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu, în direct, la Puterea Știrilor. Totuși, acesta a subliniat că „nu e suficient doar să câștigi alegerile, important este să înțelegi și responsabilitățile”. Reforma și bunăstarea – condiții esențiale Victor […] Articolul VIDEO Victor Negrescu, vicepreședinte PE: R. Moldova trăiește cel mai bun moment extern de până acum apare prima dată în PS News.
11:20
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor # PSNews.ro
Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan. El a explicat, la Digi 24, că acest lucru se va întâmpla datorită unităților de stocare a energiei fotovoltaice. ‘Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să o folosim […] Articolul Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor apare prima dată în PS News.
11:10
Premierul României Ilie Bolojan a afirmat luni seară, 29 septembrie, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, sau ar putea să fie amânate pentru primăvară şi a precizat că, prin consens în cadrul coaliţiei, trebuie găsită cea mai bună formulă. Ilie Bolojan a fost […] Articolul Când crede premierul Bolojan că pot fi organizate alegerile pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
10:50
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut, astăzi, 29 septembrie, o întâlnire de lucru cu structurile operative ale MAI. Asta, pentru a discuta despre reforma instituției, care va fi realizată la finalul unui proces de consultare. Astăzi, 29 septembrie, Predoiu a avut o întâlnire de lucru cu structurile operative ale MAI. În același timp, ministrul de […] Articolul Reformă în MAI! Discuții despre comasări și creșterea vârstei de pensionare apare prima dată în PS News.
10:40
Guvernul trebuie să decidă până în octombrie reducerile de personal din instituțiile centrale # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că până în luna octombrie urmează să fie realizată o analiză a instituţiilor centrale în cazul cărora este necesară o reducere de personal. „Acest lucru trebuie făcut şi îl facem deja în perioada următoare şi sper să ajungem la o concluzie. (…) Cât mai repede posibil, […] Articolul Guvernul trebuie să decidă până în octombrie reducerile de personal din instituțiile centrale apare prima dată în PS News.
10:30
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a declarat, luni, în emisiunea „Marius Tucă Show”, că „tăcerea nu înseamnă retragere”, ci o etapă de analiză atentă înainte de a acționa. El a făcut referire la retragerea din politică. „Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te retragi, nu te […] Articolul Călin Georgescu s-a răzgândit, după ce și-a anunțat retragerea din politică apare prima dată în PS News.
10:30
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie „militar voluntar în termen” 4 luni. Câţi bani primesc # PSNews.ro
CSAT a dat undă verde pentru Legea Apărării Nationale şi Legea care va pregăti românii pentru apărarea ţării în caz de război. Armata caută tineri între 18 si 35 de ani care să devină militari voluntari în termen si să facă instructie timp de patru luni. În plus, MApN a cerut azi acordul Parlamentului pentru […] Articolul Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie „militar voluntar în termen” 4 luni. Câţi bani primesc apare prima dată în PS News.
10:10
Accident cu trotinetă, în această dimineață, în București. Trotinetistul, căzut pe trecerea de pietoni # PSNews.ro
Un accident cu trotinetă a avut loc în urmă cu scurt timp, 30 septembrie, la intersecția dintre Calea Dorobanți și Strada Mihai Eminescu. Un membru al comunității „Info Trafic Bucuresti si Ilfov” a făcut anunțul într-o postare pe grupul de Facebook. Internautul a anunțat că accidentul cu trotinetă a avut loc pe Calea Dorobanți, la […] Articolul Accident cu trotinetă, în această dimineață, în București. Trotinetistul, căzut pe trecerea de pietoni apare prima dată în PS News.
10:10
Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan: La SRI poate fi șef și un om politic. „Nu partidele sunt problema # PSNews.ro
Ilie Bolojan a declarat, luni seara, la Digi24, în legătură cu declarația Președintelui Nicușor Dan, care a spus că își dorește o persoană care nu are carnet de partid la conducerea SRI, că „nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”. Premierul a mai adăugat că „partidele care sunt în Coaliție ar trebui să asigure votul […] Articolul Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan: La SRI poate fi șef și un om politic. „Nu partidele sunt problema apare prima dată în PS News.
09:40
Statele din Uniunea Europeană (UE) traversează un moment dificil și par tot mai aproape de o confruntare militară cu Rusia. Cazul dronelor din ultimele zile i-a făcut pe mulți politicieni români și europeni să se întreacă în declarații care să anunțe acțiuni militare, dar ulterior faptele s-au dovedit temperate. La nivelul UE și NATO s-a […] Articolul ANALIZĂ NATO, aproape de război cu Rusia? Ce riscăm dacă doborâm dronele sau avioanele apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:00
Victor Chirilă, ambasadorul R. Moldova la București, în direct la Puterea Știrilor, marți de la ora 16:00 # PSNews.ro
Marți, de la ora 16:00, Victor Chirilă, ambasadorul R.Moldova la București, este invitat în direct la „Puterea Știrilor” moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Discuția va viza rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova și implicațiile acestora pentru scena politică de la Chișinău, dar și pentru relația cu România și Uniunea Europeană. Urmărește LIVE pentru […] Articolul Victor Chirilă, ambasadorul R. Moldova la București, în direct la Puterea Știrilor, marți de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
20:00
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, luni, după ce a fost publicat proiectul recrificării bugetare, că este ”un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale şi nu pot fi ignorate”. ”Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp, a transmis ministrul. ”Astăzi am publicat rectificarea bugetară […] Articolul Ministrul Finanțelor, mesaj ferm transmis odată cu proiectul rectificării bugetare apare prima dată în PS News.
19:50
Europol: Peste 17.000 de angajați MAI pot ieși la pensie. Creșterea vârstei ar genera instabilitate # PSNews.ro
Sindicaliştii Europol, care au participat, luni, la discuţiile cu ministrul Cătălin Predoiu, afirmă că orice modificare legislativă adusă vârstei de pensionare ”ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate”, peste 17.000 de angajaţi ai MAI putând să iasă deja la pensie, urmând a se adăuga deficitului de personal de 23%. Sistemul ar intrat, astfel, în colaps. Sindicaliştii […] Articolul Europol: Peste 17.000 de angajați MAI pot ieși la pensie. Creșterea vârstei ar genera instabilitate apare prima dată în PS News.
19:50
The Guardian: Partidul pro-european a câştigat alegerile din Moldova, dar obstacolele în calea aderării la UE rămân # PSNews.ro
În final, rezultatele au fost mai bune decât îndrăzniseră să spere aliaţii occidentali ai Moldovei. La alegerile parlamentare de duminică, partidul pro-european al preşedintei Maia Sandu a obţinut o victorie convingătoare, confirmând orientarea spre Vest a acestei foste republici sovietice cu 2,4 milioane de locuitori, scrie The Guardian. Cu toate voturile numărate, partidul de guvernământ […] Articolul The Guardian: Partidul pro-european a câştigat alegerile din Moldova, dar obstacolele în calea aderării la UE rămân apare prima dată în PS News.
19:40
Senatul a aprobat legea care blochează majorarea salariilor pentru şefii companiilor cu datorii # PSNews.ro
Senatul a adoptat, luni, proiectul legislativ iniţiat de formaţiunea Uniunea Salvaţi România, care interzice majorarea indemnizaţiilor pentru conducerea companiilor de stat aflate pe pierdere sau cu datorii. Potrivit iniţiativei, care a fost adoptată cu 104 voturi pentru şi 12 abţineri, operatorii economici unde statul sau autorităţile locale deţin majoritatea acţiunilor şi care înregistrează restanţe fiscale […] Articolul Senatul a aprobat legea care blochează majorarea salariilor pentru şefii companiilor cu datorii apare prima dată în PS News.
19:40
Surpriză la Chișinău: Prima ședință a Legislativului moldovean va fi prezidată de un comunist sadea. Care este motivul # PSNews.ro
La generații distanță, cei mai tineri deputați nu au nici 30 de ani Prima ședință a Legislativului European va fi prezidată, potrivit lefii moldovene, de Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, în calitate de cel mai în vârstă parlamentar al țării. De altfel, Voronin are și el un loc în noul Parlament, în […] Articolul Surpriză la Chișinău: Prima ședință a Legislativului moldovean va fi prezidată de un comunist sadea. Care este motivul apare prima dată în PS News.
19:30
MApN schimbă legile. Câți bani vor câștiga românii care intră în serviciul militar voluntar și care e durata acestuia # PSNews.ro
Ministerul Apărării Naționale modifică legi vitale pentru apărarea României. Va fi introdus serviciul militar voluntar, prin care tinerii vor trece printr-o pregătire militară de 4 luni, iar la final vor primi aproximativ 6.000 de euro. În același timp, MApN schimbă legea în așa fel încât să poată să lovească ținte aflate în afara țării. Noile […] Articolul MApN schimbă legile. Câți bani vor câștiga românii care intră în serviciul militar voluntar și care e durata acestuia apare prima dată în PS News.
19:30
Recompensă pentru prinderea lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, căutat de luni bune. Câți bani oferă MAI # PSNews.ro
Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că și-a ucis cu sălbăticie concubina și i-a dat foc la casă, apare acum și pe site-ul Europol. Fotografia individului care este căutat de luni bune în țară a fost publicată acum câteva zile împreună cu mandatul european de arestare. Reprezentanții IJP Mureș au diverse explicații despre procedură. Emil […] Articolul Recompensă pentru prinderea lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, căutat de luni bune. Câți bani oferă MAI apare prima dată în PS News.
19:20
Fost ministru de Finanțe, despre situația economică: Nu e dezastru! Este deficit pe investiții # PSNews.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu (PSD), a publicat, luni, situația economică la 8 luni și afirmă că țara se dezvoltă prin investiții, nu prin austeritate. „Situația la 8 luni: investiții: 3,8% din PIB!!! Deficit primar: 2,8% din PIB!!! Nominal: 72 mld. investiții. Deficit primar: 53 mld. (rotunjit). Datoria nou creată acoperită integral de cheltuieli […] Articolul Fost ministru de Finanțe, despre situația economică: Nu e dezastru! Este deficit pe investiții apare prima dată în PS News.
19:10
VIDEO Tudor Ioniță (Deschide.md): R. Moldova nu mai are alternativa rusă. Singurul parcurs este cel european # PSNews.ro
Jurnalistul Tudor Ioniță, redactor la portalul Deschide.md și declarat indezirabil în Federația Rusă pentru o perioadă de cinci ani, a fost invitat în studioul PS News pentru a comenta rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova și impactul acestora asupra direcției geopolitice a țării. De la echilibru între Est și Vest la alegerea unei singure direcții […] Articolul VIDEO Tudor Ioniță (Deschide.md): R. Moldova nu mai are alternativa rusă. Singurul parcurs este cel european apare prima dată în PS News.
19:10
Zbor deviat după ce un pasager și-a mâncat pașaportul, iar altul a încercat să și-l distrugă # PSNews.ro
Un zbor Ryanair, care ar fi trebuit să lege orașul Milano de Londra, a fost deviat de urgență spre Paris după ce doi pasageri au avut un comportament cel puțin neobișnuit: unul a rupt și a înghițit pagini din pașaport, iar altul a încercat să-l distrugă aruncându-l în toaleta avionului. Incidentul, petrecut la doar 15-20 […] Articolul Zbor deviat după ce un pasager și-a mâncat pașaportul, iar altul a încercat să și-l distrugă apare prima dată în PS News.
19:00
Polițist de la Antidrog din Capitală, acuzat că vindea informații unei rețele de traficanți # PSNews.ro
Un număr de 20 de persoane, între care un agent de poliție de la Antidrog, au fost reținute în urma destructurării unei rețele de trafic de droguri de tip piramidal. Anchetatorii au ridicat cantități mari de heroină, cocaină și alte opioide, o armă și sume importante de bani. Duminică și luni, procurorii Direcției de Investigare […] Articolul Polițist de la Antidrog din Capitală, acuzat că vindea informații unei rețele de traficanți apare prima dată în PS News.
19:00
Cetăţenii moldoveni aflaţi în afara ţării au votat masiv în favoarea partidului pro-european al preşedintei Maia Sandu la alegerile parlamentare de duminică. Potrivit datelor centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC), în urma numărării voturilor din cele 301 secţii de votare din străinătate, PAS a obţinut 218.503 voturi din totalul celor 277.965 de voturi exprimate, ceea […] Articolul 78,61% din voturile din diaspora au fost pentru partidul pro-european al Maiei Sandu apare prima dată în PS News.
18:50
Ministerul Finanţelor a publicat, luni, Proiectul Ordonanţei de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025. Ministerul Finanţelor a publicat, luni, Proiectul Ordonanţei de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025. Citeste mai mult AICI Articolul DOCUMENT Proiectul rectificării bugetare a fost pus în transparenţă decizională apare prima dată în PS News.
18:40
Predoiu anunță că se pregăteşte reforma MAI. Consultări cu structurile operative, sindicate şi primari # PSNews.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut, luni, o întâlnire de lucru cu structurile operative ale MAI, pentru a discuta despre reforma instituţiei, cae va fi realizată la finalul unui proces de consultare. Tot luni, Călătlin Predoiu a discutat cu sindicaliştii din sistem, dar şi cu primar din Asociaţia Municipiilor pentru a găsi cele mai […] Articolul Predoiu anunță că se pregăteşte reforma MAI. Consultări cu structurile operative, sindicate şi primari apare prima dată în PS News.
18:40
VIDEO Stelian Bujduveanu: „Bucureștiul are nevoie urgent de reguli pentru aprovizionarea și ridicarea gunoiului” # PSNews.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, anunță, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, introducerea unui program de aprovizionare și ridicare a deșeurilor, pentru a decongestiona traficul în cele mai aglomerate ore. „Tranzitarea capitalei trebuie să se facă pe inelul de centură A0, care va fi gata în aproximativ un an”, a spus edilul, precizând că […] Articolul VIDEO Stelian Bujduveanu: „Bucureștiul are nevoie urgent de reguli pentru aprovizionarea și ridicarea gunoiului” apare prima dată în PS News.
18:30
Meduzele albastre au pus stăpânire pe litoralul românesc. Cum explică cercetătorii fenomenul # PSNews.ro
Mii de meduze albastre au acoperit plajele de la Sulina până la Vama Veche, pe zeci de kilometri, și au transformat într-un loc straniu. Creaturile marine, aflate la capătul ciclului de viață, sunt aduse de valuri și curenți la mal, iar puținii turiști care încă mai sunt pe litoral au fost surprinși de aceste imagini. […] Articolul Meduzele albastre au pus stăpânire pe litoralul românesc. Cum explică cercetătorii fenomenul apare prima dată în PS News.
18:30
Daniel David: Anul 2025 este probabil cel mai dificil și periculos an pentru țară după Revoluție # PSNews.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat luni că anul 2025 este ‘probabil cel mai dificil și periculos an pentru țară după Revoluția din 1989’, în contextul crizelor politice, economice și internaționale, și a subliniat că sistemul de învățământ a fost salvat de la blocaj datorită măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern. Daniel David a […] Articolul Daniel David: Anul 2025 este probabil cel mai dificil și periculos an pentru țară după Revoluție apare prima dată în PS News.
18:20
Ambasada SUA la Chișinău a transmis luni un mesaj cu ocazia rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,2% din voturi și și-a asigurat majoritatea în Parlament. Într-un mesaj pe platforma X, Ambasada SUA la Chișinău a salutat rezultatul scrutinului parlamentar desfășurat duminică și […] Articolul Prima reacție din SUA, în urma rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova apare prima dată în PS News.
18:20
Cum arată cel mai mare avion din lume, care va putea transporta patru aeronave de vânătoare F-35 # PSNews.ro
Un startup aflat în fază avansată de dezvoltare a celui mai mare avion din lume, inițial destinat transportului palelor gigantice ale turbinelor eoliene, dorește acum ca aeronavele sale să transporte elicoptere Chinook și avioane de vânătoare pentru armata americană, potrivit Business Insider. Windrunner ar trebui să ofere de 12 ori mai mult spațiu de marfă […] Articolul Cum arată cel mai mare avion din lume, care va putea transporta patru aeronave de vânătoare F-35 apare prima dată în PS News.
18:10
Un val de mesaje înșelătoare circulă în aceste zile pe SMS și aplicații de chat, folosind numele Google pentru a promite cadouri sau premii de aniversare. În realitate, este vorba despre o campanie de phishing atent mascată, care are ca scop furtul de date bancare, parole sau chiar accesul complet la conturile Google ale victimelor. […] Articolul „Google Day”, noua înșelătorie periculoasă. Cum funcționează campania de phishing apare prima dată în PS News.
18:10
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, cardinalul Lucian Mureșan, care a încetat din viață joi, la 94 de ani, a fost înmormântat luni în Catedrala Arhiepiscopală Majoră ‘Sfânta Treime’ din Blaj, cel dintâi edificiu baroc românesc din Transilvania. La funeralii, la care au fost prezenți sute de credincioși, a participat și președintele […] Articolul Cardinalul Lucian Mureșan a fost înmormântat în Catedrala din Blaj, lângă iconostas apare prima dată în PS News.
18:00
Antreprenori români: Vlakim accelerează, de la 1 la 42 de milioane în 2 ani și drumuri modernizate în Ilfov și Prahova # PSNews.ro
În mai puțin de doi ani, Vlakim SPG 92 SRL a devenit un jucător de referință pe piața lucrărilor de infrastructură rutieră, cu o creștere financiară de peste 4000% și proiecte care transformă mobilitatea locală în Ilfov, Prahova și Dâmbovița. Ascensiunea financiară spectaculoasă a Vlakim SPG 92 Proiecte de infrastructură cu impact direct asupra comunităților […] Articolul Antreprenori români: Vlakim accelerează, de la 1 la 42 de milioane în 2 ani și drumuri modernizate în Ilfov și Prahova apare prima dată în PS News.
18:00
Câți români vor primi în perioada următoare ajutor pentru energie. Anunțul ministrului Muncii # PSNews.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranşă de plată pentru încă 168.606 beneficiari ai sprijinului pentru energie, în valoare totală de 16,7 milioane de lei, a anunţat luni ministrul Muncii, Florin Manole. „Astăzi, încă 168.606 de români vulnerabili primesc sprijin pentru energie în valoare de 16,7 milioane lei pentru […] Articolul Câți români vor primi în perioada următoare ajutor pentru energie. Anunțul ministrului Muncii apare prima dată în PS News.
18:00
Curtea de Apel Cluj dispune confiscarea sumei de 2,6 milioane lei de la Cătălin Cherecheș # PSNews.ro
Curtea de Apel Cluj a decis, luni, confiscarea sumei de 2,6 milioane lei de la Cătălin Cherecheş, fost primar al municipiului Baia Mare, reprezentând avere nejustificată, transmite Agerpres. „Admite sesizarea formulată de Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Cluj prin Ordonanţa nr. 2/28.11.2019 pronunţată în dosarul nr. 520/33/2019 împotriva persoanei […] Articolul Curtea de Apel Cluj dispune confiscarea sumei de 2,6 milioane lei de la Cătălin Cherecheș apare prima dată în PS News.
18:00
Hotelul din Prahova care a ars nu avea autorizații și fusese închis de ISU. Tinerele decedate erau angajate # PSNews.ro
Cele două tinere care au murit în incendiul violent al unui hotel de lângă Ploiești erau angajate ale unității de cazare. Femeile au fost surprinse de flăcări în timp ce se aflau în mansardă și nu au avut nicio șansă de scăpare. Hotelul nu avea autorizație de securitate la incendiu și tocmai fusese închis […] Articolul Hotelul din Prahova care a ars nu avea autorizații și fusese închis de ISU. Tinerele decedate erau angajate apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.