Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că ascunde banii din creșteri de taxe: Deficit de 9%, fără beneficii ca la Ciolacu
PSNews.ro, 30 septembrie 2025 13:50
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, marţi, că deficitul real (ESA) va fi peste 9%, iar aceasta este "dovada clară a eşecului austerităţii". "Din păcate, PSD a avut din nou dreptate! Premierul Bolojan tocmai a anunţat că ţinta de deficit din acest an va fi 8,4%! Ce nu a spus premierul este că acest deficit […]
Acum 5 minute
14:20
Vești bune de la AFM pentru cei care nu au prins loc, azi, în programul Rabla: Înscrierile ar putea continua # PSNews.ro
Programul „Rabla" 2025 pentru cumpărarea de mașini noi a început astăzi, după lungi așteptări, dar banii pentru mașinile pe benzină și hibrid s-au epuizat în doar 13 minute. Programul are anul acesta un buget mult mai mic decât în anii trecuți, de 200 de milioane de lei. Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a spus […]
14:20
MApN vrea 216 tancuri Abrams, de ultimă generaţie. Contractul este estimat la 6,5 miliarde de dolari # PSNews.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a transmis Parlamentului o solicitare prin care cere aprobarea pentru achiziţia a 216 tancuri principale de luptă și a 76 de vehicule derivate (16 tractoare de evacuare, 44 poduri mobile de asalt şi 16 dragoare de mine), într-un program evaluat la aproximativ 6,5 miliarde de euro, fără TVA. Documentul, pus în […]
Acum 30 minute
14:00
200 de milioane de lei pentru modernizarea Falezei Dunării, Galați. Primăria Galați a semnat contractul # PSNews.ro
Primăria Galaţi a anunţat că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării, valoarea investiţiei ridicându-se la 200 de milioane de lei. Printre lucrările care vor fi făcute se numără realizarea unor puncte de belvedere, a unor piste de biciclete, amplasarea unei fântâni arteziene, un skate park, o zonă deltaică şi un loc de joacă […]
14:00
VIDEO Victor Negrescu: România, susținător cheie al R. Moldova în drumul spre Uniunea Europeană # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a subliniat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, faptul că România rămâne principalul avocat al Republicii Moldova în drumul său european, prin expertiză, investiții și proiecte de interconectare. „De fiecare dată, indiferent de culoarea politică, liderii de la București au transmis mesaje clare de sprijin pentru Republica Moldova și parcursul său european", a […]
14:00
Fluxul net de investiţii străine directe a scăzut la 5,603 miliarde euro, în anul 2024, de la 6,748 miliarde de euro, în 2023, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investiţiilor străine directe (ISD), principala sursă de […]
14:00
Austeritatea și taxele guvernului Bolojan, degeaba. Deficitul bugetar al României este mai mare decât în 2024 # PSNews.ro
Deficitul bugetar al țării a ajuns la 86,3 mld. lei, în creștere cu mai bine de 5 mld. lei în ianuarie-august 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Deficitul înseamnă diferența dintre veniturile de la bugetul de stat și cheltuieli. Practic, guvernul Bolojan a cheltuit, în primele opt luni din an, cu 86 miliarde de […]
Acum o oră
13:50
13:40
Bolojan: Guvernul ar putea forța o HG pentru ca alegerile la Primăria Capitalei să aibă loc în noiembrie, dar… # PSNews.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, dar soluția și data trebuie stabilite prin consens, în cadrul coaliţiei, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan, lider PNL. Reamintim că PSD își dorește un candidat comun al coaliției, un social-democrat, la Primăria Capitalei, în timp ce […]
13:30
Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii americani se plâng de corupția funcționarilor publici români # PSNews.ro
Departamentul de Stat al SUA a realizat un raport în care consemnează că oamenii de afaceri americani s-au plâns de corupția de România. Cei mai amintiți sunt vameșii, funcționarii din cadrul municipiilor și orașelor și autoritățile fiscale. Este un raport mai puțin critic, față de ce s-a mai publicat și cu alte ocazii despre corupția […]
13:30
Transport sustenabil made in Romania: microbuze electrice cu autonomie de până la 500 km # PSNews.ro
Compania Aveuro International a prezentat oficial noua gamă de microbuze electrice, disponibile în mai multe configurații și deja utilizate pe scară largă în România prin programe europene. România face un pas important în domeniul mobilității verzi. La Câmpina, compania Aveuro International a prezentat oficial noua gamă de microbuze electrice, eveniment la care au participat jurnaliști […]
13:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că la rectificarea bugetară a cerut şi a reuşit să obţină 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV, astfel că poate demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-şi împlini visul de a avea un copil. Ministrul anunţă că, de la anul, vor folosi fonduri […]
13:30
Von der Leyen anunță că trimite Ucrainei două miliarde de euro pentru drone militare. Banii sunt din active rusești # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că Ucraina va primi în curând două miliarde de euro pentru drone militare. „În total, două miliarde de euro vor fi cheltuite acum pentru drone", a spus von der Leyen. „Acest lucru permite Ucrainei să-și extindă și să-și utilizeze întreaga capacitate și va permite, de […]
Acum 2 ore
13:20
Sfârșitul Transnistriei, anunțat de omul ce a declanșat războiul din Donbas. „Avanpostul loial Moscovei va fi strivit” # PSNews.ro
Transnistria, regiunea separatistă prin care Rusia ține sub control Republica Moldova de peste 35 de ani, ar putea să devină istorie în câteva săptămâni. Igor Ghirkin, cunoscut și sub numele de Strelkov, ofițer rus, lider separatist din Donețk și fost luptător pe frontul de pe Nistru, spune că o operațiune militară împotriva Tiraspolului ar putea […]
13:20
Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului” # PSNews.ro
Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului" Deputatul PSD Mihai Fifor spune că, dacă la nivel central, „premierul pare să fi înțeles că nu există soluții magice", la nivel local, lucrurile sunt „și mai delicate". Fostul ministru subliniază că o reformă făcută „la grămadă" riscă să accentueze dezechilibrele. Într-o postare pe Facebook, Fifor remarcă „Schimbarea […]
13:10
Frații Tristan și Andrew Tate s-au prezentat, marți, la sediul DIICOT, acolo unde procurorii le-au prelungit controlul judiciar pentru 60 de zile. La intrare, Tristan Tate le-a spus jurnaliștilor că cine crede în toate acuzațiile care i s-au adus de-a lungul timpului are un nivel de inteligență redus. „Din fericire, voi scăpa de toate dosarele […]
13:10
Gorghiu: Violenţa domestică nu e „o problemă între soţi”. Este crimă. Este frică zilnică. Este teroare în propria casă # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu, a declarat marţi, în plenul comun al Parlamentului, cu prilejul adoptării Declaraţiei „România fără violenţă domestică", că violenţa domestică nu e o ceartă, nu e un conflict, nu e „o problemă între soţi" ci este crimă, este frică zilnică şi este teroare în propria casă, acolo unde ar trebui să fie […]
13:00
Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. Cifrele care pun România în Top 10 european # PSNews.ro
Comerțul electronic din România este așteptat să atingă 3,5% din PIB în 2025, consolidându-și poziția în Top 10 state membre UE ca E-GDP, potrivit European E-Commerce Report 2025. România ocupă locul 9 la nivel european și locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia. „Suntem în Top 10 și avem șansa […]
13:00
‘Legea dă legitimitate puterii, nu invers’ – Mesajul tranșant al șefei CCR la deschiderea anului universitar # PSNews.ro
Președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a deschis marți anul universitar 2025-2026 la Facultatea de Drept a Universității din București cu un discurs centrat pe tema „Dreptul puterii și puterea dreptului", în fața conducerii academice, a invitaților — între care Ambasadorul Franței — și a studenților. „Ce înseamnă să fii jurist în România anului […]
12:50
Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă. Unele primării reduc subvențiile # PSNews.ro
Românii se așteaptă la facturi usturătoare pentru lunile friguroase, după valul de scumpiri și eliminarea plafonării la energie electrică. În unele orașe subvenția pentru căldură a fost redusă, astfel că prețul gigacaloriei a crescut. Primarul Bacăului, cel al Brașovului și edilul interimar al Capitalei au explicat la Digi24 care sunt problemele cu care se confruntă. […]
12:50
VIDEO Tudor Ioniță, redactor deschide.md: „Cetățenii din R. Moldova au votat integrarea europeană, nu doar un partid” # PSNews.ro
Noul Parlament și Guvern de la Chișinău au în față reforme urgente – justiția, inflația și promisiunile electorale – într-un context dominat de sprijinul pentru integrarea europeană, a afirmat jurnalistul Tudor Ioniță, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „Cele mai mari provocări pentru următoarele trei luni vor fi să aleagă un guvern care să-i convingă […]
12:50
Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia, suspendată. Explicațiile CFR # PSNews.ro
Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia va fi suspendată din octombrie. Măsura este necesară pentru a permite constructorului să execute lucrări în stațiile HC Neptun și Costinești Tabără, ce presupun demolarea peroanelor vechi și construirea unora noi, conforme standardelor actuale. În aprilie, Compania Națională de Căi Ferate „CFR" S.A. informa că au […]
12:40
O cometa uriașă, posibil artefact extraterestru, se apropie de sistemul solar. Confirmarea astrofizicianului Avi Loeb # PSNews.ro
O cometă care călătorește în afara sistemului solar și care se îndreaptă spre Pământ este mult mai mare decât au crezut inițial oamenii de știință, a detaliat un om de știință într-un nou raport. Avi Loeb susține că cometa ar putea fi chiar un artefact al tehnologiei extraterestre, mai degrabă decât un corp natural, deoarece […]
12:40
Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară # PSNews.ro
Dosarul lui Călin Georgescu în care este acuzat că lăudat Mișcarea Legionară și doctrina fascistă nu poate fi judecat pe fond, din cauză că magistrații nu preiau cauza. Ei și-au suspendat activitatea și nu intră în sala de judecată decât în cazul situațiilor urgente, ca protest față de reforma pensiilor speciale. Judecătorii de la Tribunalul […]
12:30
Angajații Romsilva, fără bonusuri de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă # PSNews.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă semnarea actului adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „SILVA". Cea mai semnificativă modificare se referă la bonusul de pensionare. Dacă vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de […]
12:30
13 minute! Atât a durat până s-au epuizat fondurile pentru mașinile non-electrice din programul Rabla, început azi # PSNews.ro
Zi importantă pentru cei care vor să-și schimbe mașina cu una nouă: astăzi a început programul „Rabla". După lungi discuții, amânări și modificări, Administrația Fondului pentru Mediu a primit cereri începând cu ora 10.00. Pentru că a fost redus bugetul pe acest an, după 13 minute de la lansarea programului s-au epuizat toate voucherele, în […]
12:30
Sorin Grindeanu: Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violență domestică # PSNews.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat în plenul comun al Parlamentului, în care a fost adoptată Declaraţia Parlamentului României cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei, că pentru a sparge tăcerea apăsătoare a stigmatului asociat violenţei domestice, trebuie să ne implicăm cu toţii, ca societate iar parteneriatele cu organizaţii non-guvernamentale, cu specialişti, cu instituţii de […]
Acum 4 ore
12:20
Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Discuții cu angajații Guvernului despre reorganizare. Câte posturi dispar # PSNews.ro
Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, a convocat marți angajații din aparatul de lucru al Guvernului la Palatul Victoria pentru a discuta despre reorganizarea instituției. Inițial programată pentru ora 10:00, întâlnirea a fost amânată pentru ora 11:30. Potrivit informațiilor Gândul, Guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să reducă posturile din aparatul central cu aproximativ o treime. […]
12:10
Jumătate din motorina importată în România vine din Turcia, unul dintre marii cumpărători de petrol rusesc # PSNews.ro
Jumătate din motorina importată în România în prima jumătate din acest an vine din Turcia, suspiciunea fiind că mare parte din ea este obținută din ra
12:10
SURSE Netanyahu a prezentat scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra capitalei Doha # PSNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat luni scuze omologului său din Qatar pentru atacurile israeliene care au vizat Hamas în această ţară, într-o convorbire telefonică de la Casa Albă, a indicat un diplomat, relatează AFP, transmite Agerpres. Diplomatul, care s-a adresat sub rezerva anonimatului, a declarat că Netanyahu şi-a exprimat regretul pentru încălcarea suveranităţii Qatarului […] Articolul SURSE Netanyahu a prezentat scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra capitalei Doha apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO Gafă de protocol la Timișoara: președintele Nicușor Dan, moment în stilul lui Joe Biden # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan și-a început marți vizita la Timișoara cu un moment comemorativ în Piața Victoriei, unde a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificării”, din fața Catedralei Mitropolitane. Imaginile surprinse de presa locală arată cum, după salutul gărzii de onoare, șeful statului ezită înaintea intonării imnului României. Pentru câteva secunde, pare să părăsească locul, fiind readus pe […] Articolul VIDEO Gafă de protocol la Timișoara: președintele Nicușor Dan, moment în stilul lui Joe Biden apare prima dată în PS News.
12:00
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. 20 # PSNews.ro
„Păstrați în casă bani cash, în bancnote de valoare mică”. Recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză pare să fie aplicată deja de mulți dintre români. Fie că s-au lovit de situații în care bancomatele sau POS-urile nu au funcționat, fie că au învățat din experiența altor popoare, românii sunt de acord că e […] Articolul Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. 20 apare prima dată în PS News.
12:00
Compania germană de bunuri de larg consum Henkel a decis că va întrerupe producția de săpun Fa, după mai mult de 70 de ani Săpunul Fa este la vânzare din 1954. Acum, însă, este argumentat că săpunul solid clasic nu se mai încadrează în portofoliul reînnoit al companiei, motiv pentru care producția este întreruptă. Henkel […] Articolul Produs celebru folosit de români în comunism dispare. Săpunul Fa, scos de pe piață apare prima dată în PS News.
11:40
VIDEO Victor Negrescu, vicepreședinte PE: R. Moldova trăiește cel mai bun moment extern de până acum # PSNews.ro
Victoria electorală a forțelor pro-europene este o șansă reală pentru accelerarea aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu, în direct, la Puterea Știrilor. Totuși, acesta a subliniat că „nu e suficient doar să câștigi alegerile, important este să înțelegi și responsabilitățile”. Reforma și bunăstarea – condiții esențiale Victor […] Articolul VIDEO Victor Negrescu, vicepreședinte PE: R. Moldova trăiește cel mai bun moment extern de până acum apare prima dată în PS News.
11:20
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor # PSNews.ro
Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan. El a explicat, la Digi 24, că acest lucru se va întâmpla datorită unităților de stocare a energiei fotovoltaice. ‘Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să o folosim […] Articolul Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor apare prima dată în PS News.
11:10
Premierul României Ilie Bolojan a afirmat luni seară, 29 septembrie, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, sau ar putea să fie amânate pentru primăvară şi a precizat că, prin consens în cadrul coaliţiei, trebuie găsită cea mai bună formulă. Ilie Bolojan a fost […] Articolul Când crede premierul Bolojan că pot fi organizate alegerile pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
10:50
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut, astăzi, 29 septembrie, o întâlnire de lucru cu structurile operative ale MAI. Asta, pentru a discuta despre reforma instituției, care va fi realizată la finalul unui proces de consultare. Astăzi, 29 septembrie, Predoiu a avut o întâlnire de lucru cu structurile operative ale MAI. În același timp, ministrul de […] Articolul Reformă în MAI! Discuții despre comasări și creșterea vârstei de pensionare apare prima dată în PS News.
10:40
Guvernul trebuie să decidă până în octombrie reducerile de personal din instituțiile centrale # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că până în luna octombrie urmează să fie realizată o analiză a instituţiilor centrale în cazul cărora este necesară o reducere de personal. „Acest lucru trebuie făcut şi îl facem deja în perioada următoare şi sper să ajungem la o concluzie. (…) Cât mai repede posibil, […] Articolul Guvernul trebuie să decidă până în octombrie reducerile de personal din instituțiile centrale apare prima dată în PS News.
10:30
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a declarat, luni, în emisiunea „Marius Tucă Show”, că „tăcerea nu înseamnă retragere”, ci o etapă de analiză atentă înainte de a acționa. El a făcut referire la retragerea din politică. „Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te retragi, nu te […] Articolul Călin Georgescu s-a răzgândit, după ce și-a anunțat retragerea din politică apare prima dată în PS News.
10:30
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie „militar voluntar în termen” 4 luni. Câţi bani primesc # PSNews.ro
CSAT a dat undă verde pentru Legea Apărării Nationale şi Legea care va pregăti românii pentru apărarea ţării în caz de război. Armata caută tineri între 18 si 35 de ani care să devină militari voluntari în termen si să facă instructie timp de patru luni. În plus, MApN a cerut azi acordul Parlamentului pentru […] Articolul Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie „militar voluntar în termen” 4 luni. Câţi bani primesc apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:10
Accident cu trotinetă, în această dimineață, în București. Trotinetistul, căzut pe trecerea de pietoni # PSNews.ro
Un accident cu trotinetă a avut loc în urmă cu scurt timp, 30 septembrie, la intersecția dintre Calea Dorobanți și Strada Mihai Eminescu. Un membru al comunității „Info Trafic Bucuresti si Ilfov” a făcut anunțul într-o postare pe grupul de Facebook. Internautul a anunțat că accidentul cu trotinetă a avut loc pe Calea Dorobanți, la […] Articolul Accident cu trotinetă, în această dimineață, în București. Trotinetistul, căzut pe trecerea de pietoni apare prima dată în PS News.
10:10
Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan: La SRI poate fi șef și un om politic. „Nu partidele sunt problema # PSNews.ro
Ilie Bolojan a declarat, luni seara, la Digi24, în legătură cu declarația Președintelui Nicușor Dan, care a spus că își dorește o persoană care nu are carnet de partid la conducerea SRI, că „nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”. Premierul a mai adăugat că „partidele care sunt în Coaliție ar trebui să asigure votul […] Articolul Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan: La SRI poate fi șef și un om politic. „Nu partidele sunt problema apare prima dată în PS News.
09:40
Statele din Uniunea Europeană (UE) traversează un moment dificil și par tot mai aproape de o confruntare militară cu Rusia. Cazul dronelor din ultimele zile i-a făcut pe mulți politicieni români și europeni să se întreacă în declarații care să anunțe acțiuni militare, dar ulterior faptele s-au dovedit temperate. La nivelul UE și NATO s-a […] Articolul ANALIZĂ NATO, aproape de război cu Rusia? Ce riscăm dacă doborâm dronele sau avioanele apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:00
Victor Chirilă, ambasadorul R. Moldova la București, în direct la Puterea Știrilor, marți de la ora 16:00 # PSNews.ro
Marți, de la ora 16:00, Victor Chirilă, ambasadorul R.Moldova la București, este invitat în direct la „Puterea Știrilor” moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Discuția va viza rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova și implicațiile acestora pentru scena politică de la Chișinău, dar și pentru relația cu România și Uniunea Europeană. Urmărește LIVE pentru […] Articolul Victor Chirilă, ambasadorul R. Moldova la București, în direct la Puterea Știrilor, marți de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
20:00
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, luni, după ce a fost publicat proiectul recrificării bugetare, că este ”un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale şi nu pot fi ignorate”. ”Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp, a transmis ministrul. ”Astăzi am publicat rectificarea bugetară […] Articolul Ministrul Finanțelor, mesaj ferm transmis odată cu proiectul rectificării bugetare apare prima dată în PS News.
19:50
Europol: Peste 17.000 de angajați MAI pot ieși la pensie. Creșterea vârstei ar genera instabilitate # PSNews.ro
Sindicaliştii Europol, care au participat, luni, la discuţiile cu ministrul Cătălin Predoiu, afirmă că orice modificare legislativă adusă vârstei de pensionare ”ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate”, peste 17.000 de angajaţi ai MAI putând să iasă deja la pensie, urmând a se adăuga deficitului de personal de 23%. Sistemul ar intrat, astfel, în colaps. Sindicaliştii […] Articolul Europol: Peste 17.000 de angajați MAI pot ieși la pensie. Creșterea vârstei ar genera instabilitate apare prima dată în PS News.
19:50
The Guardian: Partidul pro-european a câştigat alegerile din Moldova, dar obstacolele în calea aderării la UE rămân # PSNews.ro
În final, rezultatele au fost mai bune decât îndrăzniseră să spere aliaţii occidentali ai Moldovei. La alegerile parlamentare de duminică, partidul pro-european al preşedintei Maia Sandu a obţinut o victorie convingătoare, confirmând orientarea spre Vest a acestei foste republici sovietice cu 2,4 milioane de locuitori, scrie The Guardian. Cu toate voturile numărate, partidul de guvernământ […] Articolul The Guardian: Partidul pro-european a câştigat alegerile din Moldova, dar obstacolele în calea aderării la UE rămân apare prima dată în PS News.
19:40
Senatul a aprobat legea care blochează majorarea salariilor pentru şefii companiilor cu datorii # PSNews.ro
Senatul a adoptat, luni, proiectul legislativ iniţiat de formaţiunea Uniunea Salvaţi România, care interzice majorarea indemnizaţiilor pentru conducerea companiilor de stat aflate pe pierdere sau cu datorii. Potrivit iniţiativei, care a fost adoptată cu 104 voturi pentru şi 12 abţineri, operatorii economici unde statul sau autorităţile locale deţin majoritatea acţiunilor şi care înregistrează restanţe fiscale […] Articolul Senatul a aprobat legea care blochează majorarea salariilor pentru şefii companiilor cu datorii apare prima dată în PS News.
19:40
Surpriză la Chișinău: Prima ședință a Legislativului moldovean va fi prezidată de un comunist sadea. Care este motivul # PSNews.ro
La generații distanță, cei mai tineri deputați nu au nici 30 de ani Prima ședință a Legislativului European va fi prezidată, potrivit lefii moldovene, de Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, în calitate de cel mai în vârstă parlamentar al țării. De altfel, Voronin are și el un loc în noul Parlament, în […] Articolul Surpriză la Chișinău: Prima ședință a Legislativului moldovean va fi prezidată de un comunist sadea. Care este motivul apare prima dată în PS News.
19:30
MApN schimbă legile. Câți bani vor câștiga românii care intră în serviciul militar voluntar și care e durata acestuia # PSNews.ro
Ministerul Apărării Naționale modifică legi vitale pentru apărarea României. Va fi introdus serviciul militar voluntar, prin care tinerii vor trece printr-o pregătire militară de 4 luni, iar la final vor primi aproximativ 6.000 de euro. În același timp, MApN schimbă legea în așa fel încât să poată să lovească ținte aflate în afara țării. Noile […] Articolul MApN schimbă legile. Câți bani vor câștiga românii care intră în serviciul militar voluntar și care e durata acestuia apare prima dată în PS News.
19:30
Recompensă pentru prinderea lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, căutat de luni bune. Câți bani oferă MAI # PSNews.ro
Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că și-a ucis cu sălbăticie concubina și i-a dat foc la casă, apare acum și pe site-ul Europol. Fotografia individului care este căutat de luni bune în țară a fost publicată acum câteva zile împreună cu mandatul european de arestare. Reprezentanții IJP Mureș au diverse explicații despre procedură. Emil […] Articolul Recompensă pentru prinderea lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, căutat de luni bune. Câți bani oferă MAI apare prima dată în PS News.
