Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că ascunde banii din creșteri de taxe: Deficit de 9%, fără beneficii ca la Ciolacu

19:50

Sindicaliştii Europol, care au participat, luni, la discuţiile cu ministrul Cătălin Predoiu, afirmă că orice modificare legislativă adusă vârstei de pensionare "ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate", peste 17.000 de angajaţi ai MAI putând să iasă deja la pensie, urmând a se adăuga deficitului de personal de 23%. Sistemul ar intrat, astfel, în colaps. Sindicaliştii […]