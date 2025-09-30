Anunț surpriză de la Nicușor Dan: Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025
PSNews.ro, 30 septembrie 2025 17:10
Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025 cu ocazia rectificării bugetare, aproximativ 17% din creditele bugetare. „În luna iulie am spus că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am […]
• • •
Acum 10 minute
17:20
„Regele asfaltului” din România, interesat să preia combinatul siderurgic Liberty Galați. Ce condiție pune # PSNews.ro
Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului", omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, este interesat să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat al industriei metalurgice, conform informațiilor obținute de Economedia. Informația a fost confirmată de Remus Borza, care a precizat că au loc discuții, în prezent, preponderent […]
17:20
VIDEO Ambasadorul R.Moldova la București, V.Chirilă – Dragă UE, te rugăm foarte mult, ajută-ne să pornim carul din loc # PSNews.ro
Ambasadorul R.Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat marți, la emisiunea Puterea Știrilor, că rezultatul covârșitor obținut de PAS la secțiile de votare din România – aproape 90% – reprezintă „un mesaj foarte puternic transmis politicienilor" de către societatea moldovenească. „Societatea vede viitorul său în Uniunea Europeană și aceasta este calea pe care trebuie să […]
17:20
Pete Hegseth: Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului # PSNews.ro
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth s-a adresat, marți, sutelor de generali și amirali americani convocați din întreaga lume la baza Marine Corps Quantico din nordul Virginiei. Și președintele Donald Trump participă la eveniment, despre care oficialii militari și istoricii spun că este fără precedent ca amploare și anvergură, potrivit New York Times. Secretarul Apărării […]
Acum 30 minute
17:10
17:10
Regele Charles a vizitat expoziția dedicată Reginei Maria la Institutului Cultural Român din Londra. # PSNews.ro
Regele Charles a vizitat o expoziție a Institutul Cultural Român din Londra dedicată Reginei Maria și Transilvaniei. Regele Charles al III-lea este stră-strănepot al reginei Victoria, prin linia britanică (de la regele Edward al VII-lea, fiul reginei Victoria). Prin urmare, Regina Maria și străbunicul lui Charles, regele George al V-lea, erau veri primari. Regina Maria […]
17:00
Primele declarații ale premierului Bolojan după întrevederea cu directorul executiv al FMI # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi, o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional, discuţiile concentrându-se asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului, acesta transmiţând că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei colectării veniturilor. "Prim-ministrul României, […]
Acum o oră
16:50
VIDEO Victor Negrescu: Alegerile din Moldova, un adevărat referendum pentru Uniunea Europeană # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu afirmă că alegerile din Republica Moldova au reprezentat un nou referendum pentru Europa, exprimând voința cetățenilor pentru reforme și integrare accelerată în Uniunea Europeană. Republica Moldova, un nou referendum pentru aderarea la UE „A fost un nou referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană și, de fapt, un referendum cu privire […]
16:50
Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort în apropierea unui hotel din Paris # PSNews.ro
Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort lângă hotelul Hyatt Regency, o clădire înaltă din Porte Maillot, în vestul Parisului, au relatat marţi publicațiile Le Parisien şi Le Figaro, citate de agenţia Reuters. Un purtător de cuvânt al poliţiei din Paris a refuzat să comenteze. Apelurile către Ambasada Africii de Sud au […]
16:30
Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Naţional al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, anunţă formaţiunea. "Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Naţional al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie […]
Acum 2 ore
16:20
Magistrala 6 prinde contur: Metrorex a finalizat al doilea tunel pe Secțiunea Sud. Care vor fi noile stații # PSNews.ro
Metrorex a anunțat, marți, că utilajul de foraj „Sfânta Ana" a încheiat lucrările la cel de-al doilea segment de tunel la secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou. Metrorex a anunțat, marți, că utilajul de foraj „Sfânta Ana" a încheiat lucrările la cel de-al doilea segment de tunel dintre viitoarele stații de metrou Tokyo și […]
16:10
Incredibil: Deținuții din Mioveni au strâns bani și și-au luat bolid de 100.000 euro pentru drumurile la tribunal # PSNews.ro
Deținuții de la Mioveni au strâns ban pe ban pentru o mașină nouă, în care să fie transportați la procese de unitatea de detenție. Din cei 40% care le revin, din munca prestată, alături de cei 60% care rămân penitenciarului, au cumpărat un autovehicul de 100.000 de euro. O țară ce are comenzile inversate, ca […]
16:00
ANAF intră pe urmele vânzătorilor online: Tranzacțiile de peste 10.000 lei vor fi verificate # PSNews.ro
ANAF a introdus un prag de semnificaţie de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală, cum ar fi vânzarea de bunuri pe platformele online ca OLX sau Publi24, a anunţat Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit E-commerce În căutarea eficienţei, după ani de creştere accelerată – Ediţia a VI-a. […]
15:50
Tăriceanu, atac la Nicușor Dan: Declarațiile despre aderarea României la UE sunt iresponsabile # PSNews.ro
România era pregătită să devină membru al Uniunii Europene, a afirmat, marţi, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, care a adăugat că, altfel, UE nu şi-ar fi asumat integrarea ţării noastre. Precizarea vine după ce preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România era nepregătită, acum 20 ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una […]
15:50
Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern # PSNews.ro
Petre Florin Manole, a anunțat că aproximativ 2,75 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi a doua tranșă ajutorul de 800 de lei. Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a anunțat că aproximativ 2,75 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor beneficia în […]
15:40
Incendiu pe Şantierul Naval din Constanţa. Puntea superioară a unei nave a luat foc, după o explozie # PSNews.ro
Un incendiu a izbucnit marți, 30 septembrie, pe puntea superioară a unei nave aflate în reparații în doc la Șantierul Naval Constanța, au anunțat reprezentanții ISU Dobrogea. Potrivit autorităților, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere (ASAS), un echipaj SMURD B2, o autospecială de stingere, o autoplatformă și o autospecială de stingere, scrie Radio Constanța. Potrivit reprezentanților […]
15:40
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova arată o orientare ferm pro-europeană a diasporei moldovenești, în contrast cu cea românească, unde partidele naționaliste și eurosceptice au dominat scrutinul de anul trecut. Vot pro-european masiv în diaspora moldovenească În diaspora Republicii Moldova, aproape 80% dintre alegători au votat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea președintei Maia […]
15:30
Plafonul lunar al tichetelor de creșă crește la 710 lei. Cum se acordă și cine poate beneficia de ele # PSNews.ro
Legea stabilește și obligația angajatorilor de a informa angajații cu privire la creșele și entitățile cu care emitentul tichetelor are contracte Începând cu 1 octombrie, plafonul lunar al tichetelor de creșă crește la 710 lei. Tichetele de creșă sunt oferite lunar angajaților și sunt destinate exclusiv plății totale sau parțiale a educației timpurii antepreșcolare. Tichetele […]
Acum 4 ore
15:20
Rezultate preliminare: Cine sunt deputații care s-ar putea regăsi în viitorul Parlament al R. Moldova # PSNews.ro
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, arată că în viitorul Parlament vor accede cinci formațiuni politice – două blocuri electorale și trei partide politice, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va deține majoritatea, transmite MOLDPRES. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, după procesarea a 99,78 la sută din procesele-verbale, PAS a obținut 50,14% din voturi, […]
15:20
O flotă misterioasă de avioane-cisternă ale SUA traversează Atlanticul. Speculațiile sunt în toi # PSNews.ro
Deplasarea neobișnuită a unei flote de avioane-cisternă americane KC-135 peste Atlantic a stârnit valuri de speculații în rândul analiștilor militari și observatorilor din comunitatea de informații deschisă. Evenimentul are loc cu doar câteva ore înainte de o întâlnire discretă, dar fără precedent, între președintele Donald Trump și conducerea de vârf a armatei SUA. Potrivit datelor […]
15:10
Loto 6/49 aduce o veste bună pentru jucători! Începând cu tragerile din 5 octombrie 2025, premiul la categoria a IV-a (trei numere ghicite) va fi majorat de la 30 de lei la 50 de lei. Măsura anunțată de Loteria Română are scopul de a răsplăti mai bine câștigurile mici, dar constante, și de a stimula atractivitatea celui […]
15:10
Barometrul vizibilităţii miniştrilor – Premierul Bolojan pe primul loc, urmat de ministrul Finanţelor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna august, locul al doilea în top revenind ministrului Finanţelor Alexandru Nazare, care urcă de pe locul 4 în iulie, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. […]
15:00
Milioane de oameni pot încasa 50% în plus la pensie pentru nici 5% din salariu. Proiect în Parlament # PSNews.ro
Deputata Raluca Turcan, membră a PNL și fost ministru, a anunțat depunerea unui proiect de lege care prevede posibilitatea ca cei 8,3 milioane de români care participă obligatoriu în sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) să poată contribui peste cei 4,75% din salariu cât este acum prevederea legală, astfel încât să poată încasa o […]
15:00
Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare 2025 # PSNews.ro
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 arată un sprijin covârșitor pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în diaspora, în special în România. În cele 23 de secții de votare destinate moldovenilor din România, PAS a obținut 25.740 de voturi, consolidând tendința observată încă de la alegerile prezidențiale din 2024. În al […]
14:50
Bălțata românească pleacă la Beijing. România, prima ţară din Europa ce redeschde piaţa spre China pe material seminal # PSNews.ro
România a devenit prima ţară din Europa care a reuşit să redeschidă piaţa spre China pe material seminal, pregătirile pentru prima livrare fiind în toi, a declarat marţi, pentru Agerpres, directorul Semtest-BVN Mureş, Valer Sician. 'După mai mulţi ani în care piaţa a fost blocată, iată că România a redeschis piaţa spre China şi ne […]
14:50
Partidele proruse din Republica Moldova au obținut cel mai mic rezultat la alegerile parlamentare din ultimii 30 de ani. Analiștii politici de la Chișinău avertizează că oricum Federația Rusă nu va renunța la politicile sale de destabilizare a țării. Ei spun că partidul proeuropean Acțiune și Solidaritate trebuie rapid să reanimeze strategia de reformă a […]
14:40
ANAF ar urma să înregistreze o creștere exponențială a colectărilor dacă Temu și Shein introduc în România plata ramburs cu numerar la momentul livrării, a declarat șeful serviciului Antifraudă al Fiscului, Cosmin Neculiță. Segmentul de livrări cu plata ramburs, pentru care firmele de curierat depun la ANAF declaraţii fiscale lunare, nu înregistrează la acest moment […]
14:40
Partidul lui Nicușor Dan. Ion Cristoiu știe când se va lansa și cum se numește noua formațiune politică # PSNews.ro
Ion Cristoiu e sigur că președintele Nicușor Dan își face partid. Potrivit jurnalistului, șeful statului ar lucra în vederea lansării propriei formațiuni politice. Cristoiu a dezvăluit că șeful statului ar fi ales deja și numele partidului și se fac sondaje pentru testarea acestui demers politic. "Se lucrează (pentru noul partid – n.r.), vă spun din […]
14:30
Parlamentarii români, obligați să declare cu cine se întâlnesc și de ce înainte de a cere modificarea unei legi # PSNews.ro
Parlamentul a adoptat modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor, introducând obligaţia ca aleşii să publice în Registrul unic al transparenţei intereselor (RUTI) toate întâlnirile avute cu terţi privind modificarea sau completarea unor iniţiative legislative. Proiectul a trecut cu 236 de voturi „pentru", 13 „împotrivă" şi 105 abţineri şi completează articolul
14:30
La un an după lansarea în Statele Unite, folosirea recunoașterii faciale pentru depistarea celor care imită persoane publice pe rețelele sociale deținute de Meta ajunge și în Uniunea Europeană. Recunoașterea facială a început să fie folosită în anumite regiuni ale lumii de anul trecut pentru identificarea reclamelor frauduloase, care folosesc imaginea celebrităților pentru a încerca […] Articolul La un an după lansarea în Statele Unite, Meta introduce recunoașterea facială în Europa apare prima dată în PS News.
14:20
Vești bune de la AFM pentru cei care nu au prins loc, azi, în programul Rabla: Înscrierile ar putea continua # PSNews.ro
Programul „Rabla” 2025 pentru cumpărarea de mașini noi a început astăzi, după lungi așteptări, dar banii pentru mașinile pe benzină și hibrid s-au epuizat în doar 13 minute. Programul are anul acesta un buget mult mai mic decât în anii trecuți, de 200 de milioane de lei. Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a spus […] Articolul Vești bune de la AFM pentru cei care nu au prins loc, azi, în programul Rabla: Înscrierile ar putea continua apare prima dată în PS News.
14:20
MApN vrea 216 tancuri Abrams, de ultimă generaţie. Contractul este estimat la 6,5 miliarde de dolari # PSNews.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a transmis Parlamentului o solicitare prin care cere aprobarea pentru achiziţia a 216 tancuri principale de luptă și a 76 de vehicule derivate (16 tractoare de evacuare, 44 poduri mobile de asalt şi 16 dragoare de mine), într-un program evaluat la aproximativ 6,5 miliarde de euro, fără TVA. Documentul, pus în […] Articolul MApN vrea 216 tancuri Abrams, de ultimă generaţie. Contractul este estimat la 6,5 miliarde de dolari apare prima dată în PS News.
14:00
200 de milioane de lei pentru modernizarea Falezei Dunării, Galați. Primăria Galați a semnat contractul # PSNews.ro
Primăria Galaţi a anunţat că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării, valoarea investiţiei ridicându-se la 200 de milioane de lei. Printre lucrările care vor fi făcute se numără realizarea unor puncte de belvedere, a unor piste de biciclete, amplasarea unei fântâni arteziene, un skate park, o zonă deltaică şi un loc de joacă […] Articolul 200 de milioane de lei pentru modernizarea Falezei Dunării, Galați. Primăria Galați a semnat contractul apare prima dată în PS News.
14:00
VIDEO Victor Negrescu: România, susținător cheie al R. Moldova în drumul spre Uniunea Europeană # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a subliniat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, faptul că România rămâne principalul avocat al Republicii Moldova în drumul său european, prin expertiză, investiții și proiecte de interconectare. „De fiecare dată, indiferent de culoarea politică, liderii de la București au transmis mesaje clare de sprijin pentru Republica Moldova și parcursul său european”, a […] Articolul VIDEO Victor Negrescu: România, susținător cheie al R. Moldova în drumul spre Uniunea Europeană apare prima dată în PS News.
14:00
Fluxul net de investiţii străine directe a scăzut la 5,603 miliarde euro, în anul 2024, de la 6,748 miliarde de euro, în 2023, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investiţiilor străine directe (ISD), principala sursă de […] Articolul BNR: Investiţiile străine directe au scăzut la 5,6 miliarde euro, în anul 2024 apare prima dată în PS News.
14:00
Austeritatea și taxele guvernului Bolojan, degeaba. Deficitul bugetar al României este mai mare decât în 2024 # PSNews.ro
Deficitul bugetar al țării a ajuns la 86,3 mld. lei, în creștere cu mai bine de 5 mld. lei în ianuarie-august 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Deficitul înseamnă diferența dintre veniturile de la bugetul de stat și cheltuieli. Practic, guvernul Bolojan a cheltuit, în primele opt luni din an, cu 86 miliarde de […] Articolul Austeritatea și taxele guvernului Bolojan, degeaba. Deficitul bugetar al României este mai mare decât în 2024 apare prima dată în PS News.
13:50
Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că ascunde banii din creșteri de taxe: Deficit de 9%, fără beneficii ca la Ciolacu # PSNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, marţi, că deficitul real (ESA) va fi peste 9%, iar aceasta este “dovada clară a eşecului austerităţii”. “Din păcate, PSD a avut din nou dreptate! Premierul Bolojan tocmai a anunţat că ţinta de deficit din acest an va fi 8,4%! Ce nu a spus premierul este că acest deficit […] Articolul Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că ascunde banii din creșteri de taxe: Deficit de 9%, fără beneficii ca la Ciolacu apare prima dată în PS News.
13:40
Bolojan: Guvernul ar putea forța o HG pentru ca alegerile la Primăria Capitalei să aibă loc în noiembrie, dar… # PSNews.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, dar soluția și data trebuie stabilite prin consens, în cadrul coaliţiei, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan, lider PNL. Reamintim că PSD își dorește un candidat comun al coaliției, un social-democrat, la Primăria Capitalei, în timp ce […] Articolul Bolojan: Guvernul ar putea forța o HG pentru ca alegerile la Primăria Capitalei să aibă loc în noiembrie, dar… apare prima dată în PS News.
13:30
Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii americani se plâng de corupția funcționarilor publici români # PSNews.ro
Departamentul de Stat al SUA a realizat un raport în care consemnează că oamenii de afaceri americani s-au plâns de corupția de România. Cei mai amintiți sunt vameșii, funcționarii din cadrul municipiilor și orașelor și autoritățile fiscale. Este un raport mai puțin critic, față de ce s-a mai publicat și cu alte ocazii despre corupția […] Articolul Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii americani se plâng de corupția funcționarilor publici români apare prima dată în PS News.
13:30
Transport sustenabil made in Romania: microbuze electrice cu autonomie de până la 500 km # PSNews.ro
Compania Aveuro International a prezentat oficial noua gamă de microbuze electrice, disponibile în mai multe configurații și deja utilizate pe scară largă în România prin programe europene. România face un pas important în domeniul mobilității verzi. La Câmpina, compania Aveuro International a prezentat oficial noua gamă de microbuze electrice, eveniment la care au participat jurnaliști […] Articolul Transport sustenabil made in Romania: microbuze electrice cu autonomie de până la 500 km apare prima dată în PS News.
13:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că la rectificarea bugetară a cerut şi a reuşit să obţină 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV, astfel că poate demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-şi împlini visul de a avea un copil. Ministrul anunţă că, de la anul, vor folosi fonduri […] Articolul Ministrul Muncii anunță suplimentarea programului FIV cu 100 milioane lei apare prima dată în PS News.
13:30
Von der Leyen anunță că trimite Ucrainei două miliarde de euro pentru drone militare. Banii sunt din active rusești # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că Ucraina va primi în curând două miliarde de euro pentru drone militare. „În total, două miliarde de euro vor fi cheltuite acum pentru drone”, a spus von der Leyen. „Acest lucru permite Ucrainei să-și extindă și să-și utilizeze întreaga capacitate și va permite, de […] Articolul Von der Leyen anunță că trimite Ucrainei două miliarde de euro pentru drone militare. Banii sunt din active rusești apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:20
Sfârșitul Transnistriei, anunțat de omul ce a declanșat războiul din Donbas. „Avanpostul loial Moscovei va fi strivit” # PSNews.ro
Transnistria, regiunea separatistă prin care Rusia ține sub control Republica Moldova de peste 35 de ani, ar putea să devină istorie în câteva săptămâni. Igor Ghirkin, cunoscut și sub numele de Strelkov, ofițer rus, lider separatist din Donețk și fost luptător pe frontul de pe Nistru, spune că o operațiune militară împotriva Tiraspolului ar putea […] Articolul Sfârșitul Transnistriei, anunțat de omul ce a declanșat războiul din Donbas. „Avanpostul loial Moscovei va fi strivit” apare prima dată în PS News.
13:20
Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului” # PSNews.ro
Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului” Deputatul PSD Mihai Fifor spune că, dacă la nivel central, „premierul pare să fi înțeles că nu există soluții magice”, la nivel local, lucrurile sunt „și mai delicate”. Fostul ministru subliniază că o reformă făcută „la grămadă” riscă să accentueze dezechilibrele. Într-o postare pe Facebook, Fifor remarcă „Schimbarea […] Articolul Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului” apare prima dată în PS News.
13:10
Frații Tristan și Andrew Tate s-au prezentat, marți, la sediul DIICOT, acolo unde procurorii le-au prelungit controlul judiciar pentru 60 de zile. La intrare, Tristan Tate le-a spus jurnaliștilor că cine crede în toate acuzațiile care i s-au adus de-a lungul timpului are un nivel de inteligență redus. „Din fericire, voi scăpa de toate dosarele […] Articolul Frații Tate s-au prezentat la DIICOT. Ce spune Tristan despre acuzații apare prima dată în PS News.
13:10
Gorghiu: Violenţa domestică nu e „o problemă între soţi”. Este crimă. Este frică zilnică. Este teroare în propria casă # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu, a declarat marţi, în plenul comun al Parlamentului, cu prilejul adoptării Declaraţiei „România fără violenţă domestică”, că violenţa domestică nu e o ceartă, nu e un conflict, nu e „o problemă între soţi” ci este crimă, este frică zilnică şi este teroare în propria casă, acolo unde ar trebui să fie […] Articolul Gorghiu: Violenţa domestică nu e „o problemă între soţi”. Este crimă. Este frică zilnică. Este teroare în propria casă apare prima dată în PS News.
13:00
Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. Cifrele care pun România în Top 10 european # PSNews.ro
Comerțul electronic din România este așteptat să atingă 3,5% din PIB în 2025, consolidându-și poziția în Top 10 state membre UE ca E-GDP, potrivit European E-Commerce Report 2025. România ocupă locul 9 la nivel european și locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia. „Suntem în Top 10 și avem șansa […] Articolul Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. Cifrele care pun România în Top 10 european apare prima dată în PS News.
13:00
‘Legea dă legitimitate puterii, nu invers’ – Mesajul tranșant al șefei CCR la deschiderea anului universitar # PSNews.ro
Președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a deschis marți anul universitar 2025-2026 la Facultatea de Drept a Universității din București cu un discurs centrat pe tema „Dreptul puterii și puterea dreptului”, în fața conducerii academice, a invitaților — între care Ambasadorul Franței — și a studenților. „Ce înseamnă să fii jurist în România anului […] Articolul ‘Legea dă legitimitate puterii, nu invers’ – Mesajul tranșant al șefei CCR la deschiderea anului universitar apare prima dată în PS News.
12:50
Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă. Unele primării reduc subvențiile # PSNews.ro
Românii se așteaptă la facturi usturătoare pentru lunile friguroase, după valul de scumpiri și eliminarea plafonării la energie electrică. În unele orașe subvenția pentru căldură a fost redusă, astfel că prețul gigacaloriei a crescut. Primarul Bacăului, cel al Brașovului și edilul interimar al Capitalei au explicat la Digi24 care sunt problemele cu care se confruntă. […] Articolul Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă. Unele primării reduc subvențiile apare prima dată în PS News.
12:50
VIDEO Tudor Ioniță, redactor deschide.md: „Cetățenii din R. Moldova au votat integrarea europeană, nu doar un partid” # PSNews.ro
Noul Parlament și Guvern de la Chișinău au în față reforme urgente – justiția, inflația și promisiunile electorale – într-un context dominat de sprijinul pentru integrarea europeană, a afirmat jurnalistul Tudor Ioniță, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „Cele mai mari provocări pentru următoarele trei luni vor fi să aleagă un guvern care să-i convingă […] Articolul VIDEO Tudor Ioniță, redactor deschide.md: „Cetățenii din R. Moldova au votat integrarea europeană, nu doar un partid” apare prima dată în PS News.
12:50
Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia, suspendată. Explicațiile CFR # PSNews.ro
Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia va fi suspendată din octombrie. Măsura este necesară pentru a permite constructorului să execute lucrări în stațiile HC Neptun și Costinești Tabără, ce presupun demolarea peroanelor vechi și construirea unora noi, conforme standardelor actuale. În aprilie, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informa că au […] Articolul Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia, suspendată. Explicațiile CFR apare prima dată în PS News.
