Rezultate preliminare: Cine sunt deputații care s-ar putea regăsi în viitorul Parlament al R. Moldova
PSNews.ro, 30 septembrie 2025 15:20
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, arată că în viitorul Parlament vor accede cinci formațiuni politice – două blocuri electorale și trei partide politice, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va deține majoritatea, transmite MOLDPRES. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, după procesarea a 99,78 la sută din procesele-verbale, PAS a obținut 50,14% din voturi, […]
• • •
Acum 5 minute
15:50
Tăriceanu, atac la Nicușor Dan: Declarațiile despre aderarea României la UE sunt iresponsabile # PSNews.ro
România era pregătită să devină membru al Uniunii Europene, a afirmat, marţi, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, care a adăugat că, altfel, UE nu şi-ar fi asumat integrarea ţării noastre. Precizarea vine după ce preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România era nepregătită, acum 20 de ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una […]
15:50
Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern # PSNews.ro
Petre Florin Manole, a anunțat că aproximativ 2,75 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi a doua tranșă ajutorul de 800 de lei. Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a anunțat că aproximativ 2,75 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor beneficia în […]
Acum 15 minute
15:40
Incendiu pe Şantierul Naval din Constanţa. Puntea superioară a unei nave a luat foc, după o explozie # PSNews.ro
Un incendiu a izbucnit marți, 30 septembrie, pe puntea superioară a unei nave aflate în reparații în doc la Șantierul Naval Constanța, au anunțat reprezentanții ISU Dobrogea. Potrivit autorităților, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere (ASAS), un echipaj SMURD B2, o autospecială de stingere, o autoplatformă și o autospecială de stingere, scrie Radio Constanța. Potrivit reprezentanților […]
15:40
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova arată o orientare ferm pro-europeană a diasporei moldovenești, în contrast cu cea românească, unde partidele naționaliste și eurosceptice au dominat scrutinul de anul trecut. Vot pro-european masiv în diaspora moldovenească În diaspora Republicii Moldova, aproape 80% dintre alegători au votat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea președintei Maia […]
Acum 30 minute
15:30
Plafonul lunar al tichetelor de creșă crește la 710 lei. Cum se acordă și cine poate beneficia de ele # PSNews.ro
Legea stabilește și obligația angajatorilor de a informa angajații cu privire la creșele și entitățile cu care emitentul tichetelor are contracte Începând cu 1 octombrie, plafonul lunar al tichetelor de creșă crește la 710 lei. Tichetele de creșă sunt oferite lunar angajaților și sunt destinate exclusiv plății totale sau parțiale a educației timpurii antepreșcolare. Tichetele […]
Acum o oră
15:20
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, arată că în viitorul Parlament vor accede cinci formațiuni politice – două blocuri electorale și trei partide politice, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va deține majoritatea, transmite MOLDPRES. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, după procesarea a 99,78 la sută din procesele-verbale, PAS a obținut 50,14% din voturi, […]
15:20
O flotă misterioasă de avioane-cisternă ale SUA traversează Atlanticul. Speculațiile sunt în toi # PSNews.ro
Deplasarea neobișnuită a unei flote de avioane-cisternă americane KC-135 peste Atlantic a stârnit valuri de speculații în rândul analiștilor militari și observatorilor din comunitatea de informații deschisă. Evenimentul are loc cu doar câteva ore înainte de o întâlnire discretă, dar fără precedent, între președintele Donald Trump și conducerea de vârf a armatei SUA. Potrivit datelor […]
15:10
Loto 6/49 aduce o veste bună pentru jucători! Începând cu tragerile din 5 octombrie 2025, premiul la categoria a IV-a (trei numere ghicite) va fi majorat de la 30 de lei la 50 de lei. Măsura anunțată de Loteria Română are scopul de a răsplăti mai bine câștigurile mici, dar constante, și de a stimula atractivitatea celui […]
15:10
Barometrul vizibilităţii miniştrilor – Premierul Bolojan pe primul loc, urmat de ministrul Finanţelor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna august, locul al doilea în top revenind ministrului Finanţelor Alexandru Nazare, care urcă de pe locul 4 în iulie, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. […]
15:00
Milioane de oameni pot încasa 50% în plus la pensie pentru nici 5% din salariu. Proiect în Parlament # PSNews.ro
Deputata Raluca Turcan, membră a PNL și fost ministru, a anunțat depunerea unui proiect de lege care prevede posibilitatea ca cei 8,3 milioane de români care participă obligatoriu în sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) să poată contribui peste cei 4,75% din salariu cât este acum prevederea legală, astfel încât să poată încasa o […]
15:00
Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare 2025 # PSNews.ro
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 arată un sprijin covârșitor pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în diaspora, în special în România. În cele 23 de secții de votare destinate moldovenilor din România, PAS a obținut 25.740 de voturi, consolidând tendința observată încă de la alegerile prezidențiale din 2024. În al […]
Acum 2 ore
14:50
Bălțata românească pleacă la Beijing. România, prima ţară din Europa ce redeschde piaţa spre China pe material seminal # PSNews.ro
România a devenit prima ţară din Europa care a reuşit să redeschidă piaţa spre China pe material seminal, pregătirile pentru prima livrare fiind în toi, a declarat marţi, pentru Agerpres, directorul Semtest-BVN Mureş, Valer Sician. 'După mai mulţi ani în care piaţa a fost blocată, iată că România a redeschis piaţa spre China şi ne […]
14:50
Partidele proruse din Republica Moldova au obținut cel mai mic rezultat la alegerile parlamentare din ultimii 30 de ani. Analiștii politici de la Chișinău avertizează că oricum Federația Rusă nu va renunța la politicile sale de destabilizare a țării. Ei spun că partidul proeuropean Acțiune și Solidaritate trebuie rapid să reanimeze strategia de reformă a […]
14:40
ANAF ar urma să înregistreze o creștere exponențială a colectărilor dacă Temu și Shein introduc în România plata ramburs cu numerar la momentul livrării, a declarat șeful serviciului Antifraudă al Fiscului, Cosmin Neculiță. Segmentul de livrări cu plata ramburs, pentru care firmele de curierat depun la ANAF declaraţii fiscale lunare, nu înregistrează la acest moment […]
14:40
Partidul lui Nicușor Dan. Ion Cristoiu știe când se va lansa și cum se numește noua formațiune politică # PSNews.ro
Ion Cristoiu e sigur că președintele Nicușor Dan își face partid. Potrivit jurnalistului, șeful statului ar lucra în vederea lansării propriei formațiuni politice. Cristoiu a dezvăluit că șeful statului ar fi ales deja și numele partidului și se fac sondaje pentru testarea acestui demers politic. "Se lucrează (pentru noul partid – n.r.), vă spun din […]
14:30
Parlamentarii români, obligați să declare cu cine se întâlnesc și de ce înainte de a cere modificarea unei legi # PSNews.ro
Parlamentul a adoptat modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor, introducând obligaţia ca aleşii să publice în Registrul unic al transparenţei intereselor (RUTI) toate întâlnirile avute cu terţi privind modificarea sau completarea unor iniţiative legislative. Proiectul a trecut cu 236 de voturi „pentru", 13 „împotrivă" şi 105 abţineri şi completează articolul 12 din Legea nr. 96/2006. Noua […]
14:30
La un an după lansarea în Statele Unite, folosirea recunoașterii faciale pentru depistarea celor care imită persoane publice pe rețelele sociale deținute de Meta ajunge și în Uniunea Europeană. Recunoașterea facială a început să fie folosită în anumite regiuni ale lumii de anul trecut pentru identificarea reclamelor frauduloase, care folosesc imaginea celebrităților pentru a încerca […]
14:20
Vești bune de la AFM pentru cei care nu au prins loc, azi, în programul Rabla: Înscrierile ar putea continua # PSNews.ro
Programul „Rabla" 2025 pentru cumpărarea de mașini noi a început astăzi, după lungi așteptări, dar banii pentru mașinile pe benzină și hibrid s-au epuizat în doar 13 minute. Programul are anul acesta un buget mult mai mic decât în anii trecuți, de 200 de milioane de lei. Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a spus […]
14:20
MApN vrea 216 tancuri Abrams, de ultimă generaţie. Contractul este estimat la 6,5 miliarde de dolari # PSNews.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a transmis Parlamentului o solicitare prin care cere aprobarea pentru achiziţia a 216 tancuri principale de luptă și a 76 de vehicule derivate (16 tractoare de evacuare, 44 poduri mobile de asalt şi 16 dragoare de mine), într-un program evaluat la aproximativ 6,5 miliarde de euro, fără TVA. Documentul, pus în […]
14:00
200 de milioane de lei pentru modernizarea Falezei Dunării, Galați. Primăria Galați a semnat contractul # PSNews.ro
Primăria Galaţi a anunţat că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării, valoarea investiţiei ridicându-se la 200 de milioane de lei. Printre lucrările care vor fi făcute se numără realizarea unor puncte de belvedere, a unor piste de biciclete, amplasarea unei fântâni arteziene, un skate park, o zonă deltaică şi un loc de joacă […]
14:00
VIDEO Victor Negrescu: România, susținător cheie al R. Moldova în drumul spre Uniunea Europeană # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a subliniat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, faptul că România rămâne principalul avocat al Republicii Moldova în drumul său european, prin expertiză, investiții și proiecte de interconectare. „De fiecare dată, indiferent de culoarea politică, liderii de la București au transmis mesaje clare de sprijin pentru Republica Moldova și parcursul său european", a […]
14:00
Fluxul net de investiţii străine directe a scăzut la 5,603 miliarde euro, în anul 2024, de la 6,748 miliarde de euro, în 2023, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investiţiilor străine directe (ISD), principala sursă de […]
14:00
Austeritatea și taxele guvernului Bolojan, degeaba. Deficitul bugetar al României este mai mare decât în 2024 # PSNews.ro
Deficitul bugetar al țării a ajuns la 86,3 mld. lei, în creștere cu mai bine de 5 mld. lei în ianuarie-august 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Deficitul înseamnă diferența dintre veniturile de la bugetul de stat și cheltuieli. Practic, guvernul Bolojan a cheltuit, în primele opt luni din an, cu 86 miliarde de […]
Acum 4 ore
13:50
Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că ascunde banii din creșteri de taxe: Deficit de 9%, fără beneficii ca la Ciolacu # PSNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, marţi, că deficitul real (ESA) va fi peste 9%, iar aceasta este "dovada clară a eşecului austerităţii". "Din păcate, PSD a avut din nou dreptate! Premierul Bolojan tocmai a anunţat că ţinta de deficit din acest an va fi 8,4%! Ce nu a spus premierul este că acest deficit […]
13:40
Bolojan: Guvernul ar putea forța o HG pentru ca alegerile la Primăria Capitalei să aibă loc în noiembrie, dar… # PSNews.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, dar soluția și data trebuie stabilite prin consens, în cadrul coaliţiei, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan, lider PNL. Reamintim că PSD își dorește un candidat comun al coaliției, un social-democrat, la Primăria Capitalei, în timp ce […]
13:30
Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii americani se plâng de corupția funcționarilor publici români # PSNews.ro
Departamentul de Stat al SUA a realizat un raport în care consemnează că oamenii de afaceri americani s-au plâns de corupția de România. Cei mai amintiți sunt vameșii, funcționarii din cadrul municipiilor și orașelor și autoritățile fiscale. Este un raport mai puțin critic, față de ce s-a mai publicat și cu alte ocazii despre corupția […]
13:30
Transport sustenabil made in Romania: microbuze electrice cu autonomie de până la 500 km # PSNews.ro
Compania Aveuro International a prezentat oficial noua gamă de microbuze electrice, disponibile în mai multe configurații și deja utilizate pe scară largă în România prin programe europene. România face un pas important în domeniul mobilității verzi. La Câmpina, compania Aveuro International a prezentat oficial noua gamă de microbuze electrice, eveniment la care au participat jurnaliști […]
13:30
Ministrul Muncii, Florin Manole,
13:30
Von der Leyen anunță că trimite Ucrainei două miliarde de euro pentru drone militare. Banii sunt din active rusești # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că Ucraina va primi în curând două miliarde de euro pentru drone militare. „În total, două miliarde de euro vor fi cheltuite acum pentru drone”, a spus von der Leyen. „Acest lucru permite Ucrainei să-și extindă și să-și utilizeze întreaga capacitate și va permite, de […] Articolul Von der Leyen anunță că trimite Ucrainei două miliarde de euro pentru drone militare. Banii sunt din active rusești apare prima dată în PS News.
13:20
Sfârșitul Transnistriei, anunțat de omul ce a declanșat războiul din Donbas. „Avanpostul loial Moscovei va fi strivit” # PSNews.ro
Transnistria, regiunea separatistă prin care Rusia ține sub control Republica Moldova de peste 35 de ani, ar putea să devină istorie în câteva săptămâni. Igor Ghirkin, cunoscut și sub numele de Strelkov, ofițer rus, lider separatist din Donețk și fost luptător pe frontul de pe Nistru, spune că o operațiune militară împotriva Tiraspolului ar putea […] Articolul Sfârșitul Transnistriei, anunțat de omul ce a declanșat războiul din Donbas. „Avanpostul loial Moscovei va fi strivit” apare prima dată în PS News.
13:20
Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului” # PSNews.ro
Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului” Deputatul PSD Mihai Fifor spune că, dacă la nivel central, „premierul pare să fi înțeles că nu există soluții magice”, la nivel local, lucrurile sunt „și mai delicate”. Fostul ministru subliniază că o reformă făcută „la grămadă” riscă să accentueze dezechilibrele. Într-o postare pe Facebook, Fifor remarcă „Schimbarea […] Articolul Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului” apare prima dată în PS News.
13:10
Frații Tristan și Andrew Tate s-au prezentat, marți, la sediul DIICOT, acolo unde procurorii le-au prelungit controlul judiciar pentru 60 de zile. La intrare, Tristan Tate le-a spus jurnaliștilor că cine crede în toate acuzațiile care i s-au adus de-a lungul timpului are un nivel de inteligență redus. „Din fericire, voi scăpa de toate dosarele […] Articolul Frații Tate s-au prezentat la DIICOT. Ce spune Tristan despre acuzații apare prima dată în PS News.
13:10
Gorghiu: Violenţa domestică nu e „o problemă între soţi”. Este crimă. Este frică zilnică. Este teroare în propria casă # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu, a declarat marţi, în plenul comun al Parlamentului, cu prilejul adoptării Declaraţiei „România fără violenţă domestică”, că violenţa domestică nu e o ceartă, nu e un conflict, nu e „o problemă între soţi” ci este crimă, este frică zilnică şi este teroare în propria casă, acolo unde ar trebui să fie […] Articolul Gorghiu: Violenţa domestică nu e „o problemă între soţi”. Este crimă. Este frică zilnică. Este teroare în propria casă apare prima dată în PS News.
13:00
Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. Cifrele care pun România în Top 10 european # PSNews.ro
Comerțul electronic din România este așteptat să atingă 3,5% din PIB în 2025, consolidându-și poziția în Top 10 state membre UE ca E-GDP, potrivit European E-Commerce Report 2025. România ocupă locul 9 la nivel european și locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia. „Suntem în Top 10 și avem șansa […] Articolul Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. Cifrele care pun România în Top 10 european apare prima dată în PS News.
13:00
‘Legea dă legitimitate puterii, nu invers’ – Mesajul tranșant al șefei CCR la deschiderea anului universitar # PSNews.ro
Președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a deschis marți anul universitar 2025-2026 la Facultatea de Drept a Universității din București cu un discurs centrat pe tema „Dreptul puterii și puterea dreptului”, în fața conducerii academice, a invitaților — între care Ambasadorul Franței — și a studenților. „Ce înseamnă să fii jurist în România anului […] Articolul ‘Legea dă legitimitate puterii, nu invers’ – Mesajul tranșant al șefei CCR la deschiderea anului universitar apare prima dată în PS News.
12:50
Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă. Unele primării reduc subvențiile # PSNews.ro
Românii se așteaptă la facturi usturătoare pentru lunile friguroase, după valul de scumpiri și eliminarea plafonării la energie electrică. În unele orașe subvenția pentru căldură a fost redusă, astfel că prețul gigacaloriei a crescut. Primarul Bacăului, cel al Brașovului și edilul interimar al Capitalei au explicat la Digi24 care sunt problemele cu care se confruntă. […] Articolul Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă. Unele primării reduc subvențiile apare prima dată în PS News.
12:50
VIDEO Tudor Ioniță, redactor deschide.md: „Cetățenii din R. Moldova au votat integrarea europeană, nu doar un partid” # PSNews.ro
Noul Parlament și Guvern de la Chișinău au în față reforme urgente – justiția, inflația și promisiunile electorale – într-un context dominat de sprijinul pentru integrarea europeană, a afirmat jurnalistul Tudor Ioniță, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „Cele mai mari provocări pentru următoarele trei luni vor fi să aleagă un guvern care să-i convingă […] Articolul VIDEO Tudor Ioniță, redactor deschide.md: „Cetățenii din R. Moldova au votat integrarea europeană, nu doar un partid” apare prima dată în PS News.
12:50
Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia, suspendată. Explicațiile CFR # PSNews.ro
Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia va fi suspendată din octombrie. Măsura este necesară pentru a permite constructorului să execute lucrări în stațiile HC Neptun și Costinești Tabără, ce presupun demolarea peroanelor vechi și construirea unora noi, conforme standardelor actuale. În aprilie, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informa că au […] Articolul Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia, suspendată. Explicațiile CFR apare prima dată în PS News.
12:40
O cometa uriașă, posibil artefact extraterestru, se apropie de sistemul solar. Confirmarea astrofizicianului Avi Loeb # PSNews.ro
O cometă care călătorește în afara sistemului solar și care se îndreaptă spre Pământ este mult mai mare decât au crezut inițial oamenii de știință, a detaliat un om de știință într-un nou raport. Avi Loeb susține că cometa ar putea fi chiar un artefact al tehnologiei extraterestre, mai degrabă decât un corp natural, deoarece […] Articolul O cometa uriașă, posibil artefact extraterestru, se apropie de sistemul solar. Confirmarea astrofizicianului Avi Loeb apare prima dată în PS News.
12:40
Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară # PSNews.ro
Dosarul lui Călin Georgescu în care este acuzat că lăudat Mișcarea Legionară și doctrina fascistă nu poate fi judecat pe fond, din cauză că magistrații nu preiau cauza. Ei și-au suspendat activitatea și nu intră în sala de judecată decât în cazul situațiilor urgente, ca protest față de reforma pensiilor speciale. Judecătorii de la Tribunalul […] Articolul Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară apare prima dată în PS News.
12:30
Angajații Romsilva, fără bonusuri de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă # PSNews.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă semnarea actului adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”. Cea mai semnificativă modificare se referă la bonusul de pensionare. Dacă vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de […] Articolul Angajații Romsilva, fără bonusuri de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă apare prima dată în PS News.
12:30
13 minute! Atât a durat până s-au epuizat fondurile pentru mașinile non-electrice din programul Rabla, început azi # PSNews.ro
Zi importantă pentru cei care vor să-și schimbe mașina cu una nouă: astăzi a început programul „Rabla”. După lungi discuții, amânări și modificări, Administrația Fondului pentru Mediu a primit cereri începând cu ora 10.00. Pentru că a fost redus bugetul pe acest an, după 13 minute de la lansarea programului s-au epuizat toate voucherele, în […] Articolul 13 minute! Atât a durat până s-au epuizat fondurile pentru mașinile non-electrice din programul Rabla, început azi apare prima dată în PS News.
12:30
Sorin Grindeanu: Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violență domestică # PSNews.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat în plenul comun al Parlamentului, în care a fost adoptată Declaraţia Parlamentului României cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei, că pentru a sparge tăcerea apăsătoare a stigmatului asociat violenţei domestice, trebuie să ne implicăm cu toţii, ca societate iar parteneriatele cu organizaţii non-guvernamentale, cu specialişti, cu instituţii de […] Articolul Sorin Grindeanu: Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violență domestică apare prima dată în PS News.
12:20
Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Discuții cu angajații Guvernului despre reorganizare. Câte posturi dispar # PSNews.ro
Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, a convocat marți angajații din aparatul de lucru al Guvernului la Palatul Victoria pentru a discuta despre reorganizarea instituției. Inițial programată pentru ora 10:00, întâlnirea a fost amânată pentru ora 11:30. Potrivit informațiilor Gândul, Guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să reducă posturile din aparatul central cu aproximativ o treime. […] Articolul Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Discuții cu angajații Guvernului despre reorganizare. Câte posturi dispar apare prima dată în PS News.
12:10
Jumătate din motorina importată în România vine din Turcia, unul dintre marii cumpărători de petrol rusesc # PSNews.ro
Jumătate din motorina importată în România în prima jumătate din acest an vine din Turcia, suspiciunea fiind că mare parte din ea este obținută din rafinarea petrolului rusesc, în condițiile în care Turcia este, după India, cel mai mare cumpărător de țiței din Rusia. Dincolo de chestiunile de concurență corectă, importurile de carburanți cu origine […] Articolul Jumătate din motorina importată în România vine din Turcia, unul dintre marii cumpărători de petrol rusesc apare prima dată în PS News.
12:10
SURSE Netanyahu a prezentat scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra capitalei Doha # PSNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat luni scuze omologului său din Qatar pentru atacurile israeliene care au vizat Hamas în această ţară, într-o convorbire telefonică de la Casa Albă, a indicat un diplomat, relatează AFP, transmite Agerpres. Diplomatul, care s-a adresat sub rezerva anonimatului, a declarat că Netanyahu şi-a exprimat regretul pentru încălcarea suveranităţii Qatarului […] Articolul SURSE Netanyahu a prezentat scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra capitalei Doha apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO Gafă de protocol la Timișoara: președintele Nicușor Dan, moment în stilul lui Joe Biden # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan și-a început marți vizita la Timișoara cu un moment comemorativ în Piața Victoriei, unde a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificării”, din fața Catedralei Mitropolitane. Imaginile surprinse de presa locală arată cum, după salutul gărzii de onoare, șeful statului ezită înaintea intonării imnului României. Pentru câteva secunde, pare să părăsească locul, fiind readus pe […] Articolul VIDEO Gafă de protocol la Timișoara: președintele Nicușor Dan, moment în stilul lui Joe Biden apare prima dată în PS News.
12:00
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. 20 # PSNews.ro
„Păstrați în casă bani cash, în bancnote de valoare mică”. Recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză pare să fie aplicată deja de mulți dintre români. Fie că s-au lovit de situații în care bancomatele sau POS-urile nu au funcționat, fie că au învățat din experiența altor popoare, românii sunt de acord că e […] Articolul Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. 20 apare prima dată în PS News.
12:00
Compania germană de bunuri de larg consum Henkel a decis că va întrerupe producția de săpun Fa, după mai mult de 70 de ani Săpunul Fa este la vânzare din 1954. Acum, însă, este argumentat că săpunul solid clasic nu se mai încadrează în portofoliul reînnoit al companiei, motiv pentru care producția este întreruptă. Henkel […] Articolul Produs celebru folosit de români în comunism dispare. Săpunul Fa, scos de pe piață apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:40
VIDEO Victor Negrescu, vicepreședinte PE: R. Moldova trăiește cel mai bun moment extern de până acum # PSNews.ro
Victoria electorală a forțelor pro-europene este o șansă reală pentru accelerarea aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu, în direct, la Puterea Știrilor. Totuși, acesta a subliniat că „nu e suficient doar să câștigi alegerile, important este să înțelegi și responsabilitățile”. Reforma și bunăstarea – condiții esențiale Victor […] Articolul VIDEO Victor Negrescu, vicepreședinte PE: R. Moldova trăiește cel mai bun moment extern de până acum apare prima dată în PS News.
