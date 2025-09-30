Qatarul anunţă o reuniune cu Hamas şi Turcia, precum şi obţinerea de garanţii de securitate într-o convorbire cu Trump

14:20

Programul „Rabla" 2025 pentru cumpărarea de mașini noi a început astăzi, după lungi așteptări, dar banii pentru mașinile pe benzină și hibrid s-au epuizat în doar 13 minute. Programul are anul acesta un buget mult mai mic decât în anii trecuți, de 200 de milioane de lei. Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a spus […]