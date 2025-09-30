Qatarul anunţă o reuniune cu Hamas şi Turcia, precum şi obţinerea de garanţii de securitate într-o convorbire cu Trump
PSNews.ro, 30 septembrie 2025 18:20
Qatarul anunţă marţi că o reuniune este prevăzută marţi cu mişcarea islamistă palestiniană Hamas, în vederea discutării planului de pace în Fâşia Gaza al lui Donald Trump, în prezenţa unor reprezentanţi ai Turciei, relatează AFP. ”Delegaţia negociatorilor (Hamas) a promis să studieze (planul de pace al lui Trump) în mod responsabil”, anunţă un purtător de […] Articolul Qatarul anunţă o reuniune cu Hamas şi Turcia, precum şi obţinerea de garanţii de securitate într-o convorbire cu Trump apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
19:00
Șeful Cancelariei, exemplu de reducere a cheltuielilor: Eu am călătorit singur la Roma și am dormit în Ambasadă # PSNews.ro
Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan, a fost prezent în direct la Interviurile Digi24.ro. În urmă cu două luni, de la Guvern se promitea reducerea risipei bugetare: angajați mai puțini în birourile de la Palatul Victoria, dar și tăierea cheltuielilor exagerate de protocol – mai puțini șoferi pentru demnitari și mai puține mese în […] Articolul Șeful Cancelariei, exemplu de reducere a cheltuielilor: Eu am călătorit singur la Roma și am dormit în Ambasadă apare prima dată în PS News.
19:00
Fost ministru de la Chișinău: Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România # PSNews.ro
PAS, partidul Maiei Sandu, a câștigat alegerile parlamentare la Chișinău, iar parcursul european al Republicii Moldova va continua, în pofida marilor provocări ce o așteaptă. Un fost ministru moldovean și un politolog de talie mondială, decorat de statul francez, explică, pentru „Adevărul”, care ar trebui să fie orizontul de așteptări în privința integrării europene a Republicii […] Articolul Fost ministru de la Chișinău: Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
18:50
Nicușor Dan: ‘Am citit tot dosarul anulării alegerilor’ / Când va desecretiza ședința CSAT # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General, prezentat recent şi o să se ducă mâine la Copenhaga, să informeze pe partenerii noştri, despre conţinutul […] Articolul Nicușor Dan: ‘Am citit tot dosarul anulării alegerilor’ / Când va desecretiza ședința CSAT apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
18:40
Comisia Europeană a aprobat preluarea casei de modă italiene Versace de către rivala Prada # PSNews.ro
Comisia Europeană a aprobat preluarea casei de modă italiene Versace de către rivala Prada. Tranzacția se referă în principal la proiectarea, fabricarea și distribuția de produse de lux. Executivul comunitar a ajuns acum la concluzia că tranzacția nu ridică probleme de concurență, având în vedere pozițiile limitate pe piață ale societăților care rezultă din tranzacția […] Articolul Comisia Europeană a aprobat preluarea casei de modă italiene Versace de către rivala Prada apare prima dată în PS News.
18:40
Legea majoratului online, tot mai aproape de realitate. Până la 16 ani, accesul posibil doar cu acord parental # PSNews.ro
Comisiile juridică, pentru comunicații și de cultură au acordat marți, 30 septembrie, raport favorabil, cu amendamente, propunerii legislative privind majoratul online, prin care minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, accesează servicii online și creează conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil. Restricția nu se aplică platformelor online dedicate învățării, […] Articolul Legea majoratului online, tot mai aproape de realitate. Până la 16 ani, accesul posibil doar cu acord parental apare prima dată în PS News.
18:30
VIDEO Ambasadorul Victor Chirilă: „Aș scoate frontiera dintre România și R.Moldova”. Răspuns dur pentru critici # PSNews.ro
Ambasadorul R.Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat la finalul emisiunii Puterea Știrilor că cel mai important pas pentru consolidarea relației dintre România și Republica Moldova ar fi eliminarea frontierei dintre cele două state. Potrivit acestuia, frontiera rămâne un „mare impediment” pentru integrarea economică și pentru cetățenii care circulă zilnic între cele două țări. „Aș […] Articolul VIDEO Ambasadorul Victor Chirilă: „Aș scoate frontiera dintre România și R.Moldova”. Răspuns dur pentru critici apare prima dată în PS News.
18:30
Președintele confirmă că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați. Până la ce termen anticipează # PSNews.ro
Nicușor Dan a vorbit despre disponibilizarea a 20% dintre angajații din admisnitrația publică și locală și a precizat că în timpul mandatului său se va ajunge la acest procent în privința concedierilor. „Am avut o mică dezbatere cu dnul. Simion pe subiectul ăsta. Vorbim de funcționari din Administrație, nu vorbim de Poliție, Sănătate, Educație. Acei […] Articolul Președintele confirmă că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați. Până la ce termen anticipează apare prima dată în PS News.
18:30
Banii înapoi! Mii de jandarmi trebuie să restituie o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat # PSNews.ro
Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Aproape 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost somați să restituie o parte din măririle de salarii, primite în primăvara anului trecut. Dintr-o eroare de calcul legată de procentele cuvenite, explică acum șefii Direcției, care anunță și că alți 700 de jandarmi vor lua retroactiv bani în plus. Cei […] Articolul Banii înapoi! Mii de jandarmi trebuie să restituie o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat apare prima dată în PS News.
Acum o oră
18:20
Qatarul anunţă o reuniune cu Hamas şi Turcia, precum şi obţinerea de garanţii de securitate într-o convorbire cu Trump # PSNews.ro
Qatarul anunţă marţi că o reuniune este prevăzută marţi cu mişcarea islamistă palestiniană Hamas, în vederea discutării planului de pace în Fâşia Gaza al lui Donald Trump, în prezenţa unor reprezentanţi ai Turciei, relatează AFP. ”Delegaţia negociatorilor (Hamas) a promis să studieze (planul de pace al lui Trump) în mod responsabil”, anunţă un purtător de […] Articolul Qatarul anunţă o reuniune cu Hamas şi Turcia, precum şi obţinerea de garanţii de securitate într-o convorbire cu Trump apare prima dată în PS News.
18:10
Replică acidă din PNL la criticile social-democraților: „Aceleaşi figuri reşapate şi gălăgioase” # PSNews.ro
Liderul PNL Maramureş, Ionel Bogdan, declară marţi că dacă acesta este „Noul PSD”, tot cu Adrian Câciu şi Marius Budăi în prim-plan, aceleaşi figuri reşapate şi gălăgioase, nu e de mirare că spaţiul public e sufocat de aceleaşi teorii vechi. El ăi critică pe cei doi reprezentanţi ai PSD, despre care afirmă că zilnic par […] Articolul Replică acidă din PNL la criticile social-democraților: „Aceleaşi figuri reşapate şi gălăgioase” apare prima dată în PS News.
18:10
Nicușor Dan ignoră CCR în privința pensiei magistraților: „Decizia Curții Constituționale e mult exagerată” # PSNews.ro
Întrebat ce se va întâmpla dacă CCR va respinge legea pensiilor speciale, care-i vizează și pe magistrați, Nicușor Dan a precizat că „decizia CCR e mult, mult exagerată”. „Decizia CCR e mult, mult exagerată. Există în societate aproape unanimitate că în orice sistem posibil pensia să fie cât salariul. Există unanimitate în clasa politică că […] Articolul Nicușor Dan ignoră CCR în privința pensiei magistraților: „Decizia Curții Constituționale e mult exagerată” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:00
Trump amenință că va concedia „pe loc” generalii care nu îi plac, la reuniunea fără precedent de la Quantico # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că se va întâlni cu liderii militari americani şi că îi va concedia pe loc pe cei care nu îi plac, el urmând să participe la o reuniune misterioasă şi neobişnuită convocată de şeful Pentagonului, Pete Hegseth, cu toţi comandanţii americani din întreaga lume, transmite News.ro. „Mă voi întâlni […] Articolul Trump amenință că va concedia „pe loc” generalii care nu îi plac, la reuniunea fără precedent de la Quantico apare prima dată în PS News.
18:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că schemele de ajutor iniţiale, care au fost valabile şi în anii trecuţi, vor fi păstrate în continuare, pentru încălzire, pentru termoficare, pentru ajutorul de încălzire de lemne, gaz şi aşa mai departe, el dând asigurări că nu vor fi creşteri ale facturii de gaz, pentru că preţul […] Articolul Anunțul momentului despre facturile de gaz. Ce îi așteaptă pe români la iarnă apare prima dată în PS News.
17:50
Aflat într-o plimbare, la pas, în centrul Timișoarei, președintele Nicușor Dan a fost luat la rost de mai mulți cetățeni nemulțumiti. „De ce ne-ați mințit în scris? Rușine sa va fie!”, „De ce ne-ați mințit?”, i-au strigat oamenii. Pe imagini se vede că strigătele oamenilor i-au atras atenția președintelui Nicușor Dan. A avut un impuls […] Articolul Nicușor Dan, huiduit la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine să vă fie!” apare prima dată în PS News.
17:50
Rectificarea bugetară din toamna acestui an oferă Ministerului Educației resurse suplimentare pentru a finaliza proiectele din PNRR până la termenul-limită de 31 august 2026. Potrivit ministrului Daniel David, renegocierile purtate cu Comisia Europeană au permis evitarea pierderii unor sume substanțiale. „Când am preluat mandatul de ministru în decembrie 2024 (…) analiza (…) a arătat că […] Articolul Daniel David anunță ce aduce rectificarea bugetară pentru proiectele PNRR din educație apare prima dată în PS News.
17:40
O chiuvetă de la ATI, sursa de infectare de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi, unde au murit 7 copii # PSNews.ro
Probele prelevate au arătat că sursa contaminării de la spitalul „Sfânta Maria” din Iași era scurgerea unei chiuvete de la ATI, au declarat surse pentru Observator. Amintim că, în ultimele trei săptămâni, nouă copii au fost infectaţi cu bacteria Serratia marcescens. Șapte dintre ei, cu vârste diferite, au murit: unul avea doar câteva zile, iar […] Articolul O chiuvetă de la ATI, sursa de infectare de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi, unde au murit 7 copii apare prima dată în PS News.
17:40
Pîslaru: Am încărcat cardurile sociale pentru cei peste 1 milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România # PSNews.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a anunţat finalizarea încărcării cardurilor sociale pentru peste 1 milion de beneficiari ai programului „Sprijin pentru România”, destinat persoanelor aflate în cea mai mare nevoie, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ministrului Dragoş Pîslaru. Fondurile, care pot fi utilizate pentru alimente şi mese calde, vizează pensionarii de […] Articolul Pîslaru: Am încărcat cardurile sociale pentru cei peste 1 milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România apare prima dată în PS News.
17:30
Ninsorile abundente din zona montană au pus în dificultate traficul pe DN7C – Transfăgărășan, unde se circulă în condiții de iarnă. Echipajele au intervenit pentru deszăpezirea carosabilului. Zăpada s-a așternut pe drumul național DN7C – Transfăgărășan într-un strat consistent de peste 10 cm, astfel încât echipajele de deszăpezire Districtului Bâlea au ieșit pentru curățarea carosabilului. […] Articolul FOTO Ninsorile abundente generează haos pe Transfăgărășan. Avertisment pentru șoferi apare prima dată în PS News.
17:30
Reforma minciunii: Guvernul Bolojan promite tăieri, dar crește cheltuielile cu 23 de miliarde # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan demonstrează tot mai mult că reformele rămân doar în declarații, în timp ce cifrele arată că România nu reușește să-și rezolve problemele economice. Credibilitatea Guvernului se reduce drastic după eșecul cu deficitul bugetar, iar acest lucru îl transmit și marii creditori internaționali. Creditorii internaționali nu au încredere în Guvern Guvernul condus de […] Articolul Reforma minciunii: Guvernul Bolojan promite tăieri, dar crește cheltuielile cu 23 de miliarde apare prima dată în PS News.
17:30
Garaj la preț de garsonieră în Capitală. O construcție veche, ridicată în 1972 și folosită în prezent drept garaj a fost scoasă la vânzare pe o platformă imobiliară pentru suma de 50.000 de euro. Clădirea, care beneficiază și de o curte liberă de 20 de metri pătrați, include și un grup sanitar separat. Utilitățile – […] Articolul Oferta care șochează piața imobiliară: Garaj la preț de garsonieră, în București apare prima dată în PS News.
17:20
„Regele asfaltului” din România, interesat să preia combinatul siderurgic Liberty Galați. Ce condiție pune # PSNews.ro
Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, este interesat să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat al industriei metalurgice, conform informațiilor obținute de Economedia. Informația a fost confirmată de Remus Borza, care a precizat că au loc discuții, în prezent, preponderent […] Articolul „Regele asfaltului” din România, interesat să preia combinatul siderurgic Liberty Galați. Ce condiție pune apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO Ambasadorul R.Moldova la București, V.Chirilă – Dragă UE, te rugăm foarte mult, ajută-ne să pornim carul din loc # PSNews.ro
Ambasadorul R.Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat marți, la emisiunea Puterea Știrilor, că rezultatul covârșitor obținut de PAS la secțiile de votare din România – aproape 90% – reprezintă „un mesaj foarte puternic transmis politicienilor” de către societatea moldovenească. „Societatea vede viitorul său în Uniunea Europeană și aceasta este calea pe care trebuie să […] Articolul VIDEO Ambasadorul R.Moldova la București, V.Chirilă – Dragă UE, te rugăm foarte mult, ajută-ne să pornim carul din loc apare prima dată în PS News.
17:20
Pete Hegseth: Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului # PSNews.ro
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth s-a adresat, marți, sutelor de generali și amirali americani convocați din întreaga lume la baza Marine Corps Quantico din nordul Virginiei. Și președintele Donald Trump participă la eveniment, despre care oficialii militari și istoricii spun că este fără precedent ca amploare și anvergură, potrivit New York Times. Secretarul Apărării […] Articolul Pete Hegseth: Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului apare prima dată în PS News.
17:10
Anunț surpriză de la Nicușor Dan: Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025 # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025 cu ocazia rectificării bugetare, aproximativ 17% din creditele bugetare. „În luna iulie am spus că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am […] Articolul Anunț surpriză de la Nicușor Dan: Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025 apare prima dată în PS News.
17:10
Regele Charles a vizitat expoziția dedicată Reginei Maria la Institutului Cultural Român din Londra. # PSNews.ro
Regele Charles a vizitat o expoziție a Institutul Cultural Român din Londra dedicată Reginei Maria și Transilvaniei. Regele Charles al III-lea este stră-strănepot al reginei Victoria, prin linia britanică (de la regele Edward al VII-lea, fiul reginei Victoria). Prin urmare, Regina Maria și străbunicul lui Charles, regele George al V-lea, erau veri primari. Regina Maria […] Articolul Regele Charles a vizitat expoziția dedicată Reginei Maria la Institutului Cultural Român din Londra. apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:00
Primele declarații ale premierului Bolojan după întrevederea cu directorul executiv al FMI # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi, o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional, discuţiile concentrându-se asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului, acesta transmiţând că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei colectării veniturilor. ”Prim-ministrul României, […] Articolul Primele declarații ale premierului Bolojan după întrevederea cu directorul executiv al FMI apare prima dată în PS News.
16:50
VIDEO Victor Negrescu: Alegerile din Moldova, un adevărat referendum pentru Uniunea Europeană # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu afirmă că alegerile din Republica Moldova au reprezentat un nou referendum pentru Europa, exprimând voința cetățenilor pentru reforme și integrare accelerată în Uniunea Europeană. Republica Moldova, un nou referendum pentru aderarea la UE „A fost un nou referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană și, de fapt, un referendum cu privire […] Articolul VIDEO Victor Negrescu: Alegerile din Moldova, un adevărat referendum pentru Uniunea Europeană apare prima dată în PS News.
16:50
Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort în apropierea unui hotel din Paris # PSNews.ro
Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort lângă hotelul Hyatt Regency, o clădire înaltă din Porte Maillot, în vestul Parisului, au relatat marţi publicațiile Le Parisien şi Le Figaro, citate de agenţia Reuters. Un purtător de cuvânt al poliţiei din Paris a refuzat să comenteze. Apelurile către Ambasada Africii de Sud au […] Articolul Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort în apropierea unui hotel din Paris apare prima dată în PS News.
16:30
Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Naţional al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, anunţă formaţiunea. ”Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Naţional al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie […] Articolul AUR organizează Congresul Naţional al partidului, pe 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia apare prima dată în PS News.
16:20
Magistrala 6 prinde contur: Metrorex a finalizat al doilea tunel pe Secțiunea Sud. Care vor fi noile stații # PSNews.ro
Metrorex a anunțat, marți, că utilajul de foraj „Sfânta Ana” a încheiat lucrările la cel de-al doilea segment de tunel la secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou. Metrorex a anunțat, marți, că utilajul de foraj „Sfânta Ana” a încheiat lucrările la cel de-al doilea segment de tunel dintre viitoarele stații de metrou Tokyo și […] Articolul Magistrala 6 prinde contur: Metrorex a finalizat al doilea tunel pe Secțiunea Sud. Care vor fi noile stații apare prima dată în PS News.
16:10
Incredibil: Deținuții din Mioveni au strâns bani și și-au luat bolid de 100.000 euro pentru drumurile la tribunal # PSNews.ro
Deținuții de la Mioveni au strâns ban pe ban pentru o mașină nouă, în care să fie transportați la procese de unitatea de detenție. Din cei 40% care le revin, din munca prestată, alături de cei 60% care rămân penitenciarului, au cumpărat un autovehicul de 100.000 de euro. O țară ce are comenzile inversate, ca […] Articolul Incredibil: Deținuții din Mioveni au strâns bani și și-au luat bolid de 100.000 euro pentru drumurile la tribunal apare prima dată în PS News.
16:00
ANAF intră pe urmele vânzătorilor online: Tranzacțiile de peste 10.000 lei vor fi verificate # PSNews.ro
ANAF a introdus un prag de semnificaţie de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală, cum ar fi vânzarea de bunuri pe platformele online ca OLX sau Publi24, a anunţat Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit E-commerce În căutarea eficienţei, după ani de creştere accelerată – Ediţia a VI-a. […] Articolul ANAF intră pe urmele vânzătorilor online: Tranzacțiile de peste 10.000 lei vor fi verificate apare prima dată în PS News.
15:50
Tăriceanu, atac la Nicușor Dan: Declarațiile despre aderarea României la UE sunt iresponsabile # PSNews.ro
România era pregătită să devină membru al Uniunii Europene, a afirmat, marţi, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, care a adăugat că, altfel, UE nu şi-ar fi asumat integrarea ţării noastre. Precizarea vine după ce preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România era nepregătită, acum 20 ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una […] Articolul Tăriceanu, atac la Nicușor Dan: Declarațiile despre aderarea României la UE sunt iresponsabile apare prima dată în PS News.
15:50
Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern # PSNews.ro
Petre Florin Manole, a anunțat că aproximativ 2,75 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi a doua tranșă ajutorul de 800 de lei. Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a anunțat că aproximativ 2,75 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor beneficia în […] Articolul Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern apare prima dată în PS News.
15:40
Incendiu pe Şantierul Naval din Constanţa. Puntea superioară a unei nave a luat foc, după o explozie # PSNews.ro
Un incendiu a izbucnit marți, 30 septembrie, pe puntea superioară a unei nave aflate în reparații în doc la Șantierul Naval Constanța, au anunțat reprezentanții ISU Dobrogea. Potrivit autorităților, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere (ASAS), un echipaj SMURD B2, o autospecială de stingere, o autoplatformă și o autospecială de stingere, scrie Radio Constanța. Potrivit reprezentanților […] Articolul Incendiu pe Şantierul Naval din Constanţa. Puntea superioară a unei nave a luat foc, după o explozie apare prima dată în PS News.
15:40
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova arată o orientare ferm pro-europeană a diasporei moldovenești, în contrast cu cea românească, unde partidele naționaliste și eurosceptice au dominat scrutinul de anul trecut. Vot pro-european masiv în diaspora moldovenească În diaspora Republicii Moldova, aproape 80% dintre alegători au votat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea președintei Maia […] Articolul Cum au votat diaspora din R. Moldova și cea din România la alegerile parlamentare apare prima dată în PS News.
15:30
Plafonul lunar al tichetelor de creșă crește la 710 lei. Cum se acordă și cine poate beneficia de ele # PSNews.ro
Legea stabilește și obligația angajatorilor de a informa angajații cu privire la creșele și entitățile cu care emitentul tichetelor are contracte Începând cu 1 octombrie, plafonul lunar al tichetelor de creșă crește la 710 lei. Tichetele de creșă sunt oferite lunar angajaților și sunt destinate exclusiv plății totale sau parțiale a educației timpurii antepreșcolare. Tichetele […] Articolul Plafonul lunar al tichetelor de creșă crește la 710 lei. Cum se acordă și cine poate beneficia de ele apare prima dată în PS News.
15:20
Rezultate preliminare: Cine sunt deputații care s-ar putea regăsi în viitorul Parlament al R. Moldova # PSNews.ro
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, arată că în viitorul Parlament vor accede cinci formațiuni politice – două blocuri electorale și trei partide politice, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va deține majoritatea, transmite MOLDPRES. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, după procesarea a 99,78 la sută din procesele-verbale, PAS a obținut 50,14% din voturi, […] Articolul Rezultate preliminare: Cine sunt deputații care s-ar putea regăsi în viitorul Parlament al R. Moldova apare prima dată în PS News.
15:20
O flotă misterioasă de avioane-cisternă ale SUA traversează Atlanticul. Speculațiile sunt în toi # PSNews.ro
Deplasarea neobișnuită a unei flote de avioane-cisternă americane KC-135 peste Atlantic a stârnit valuri de speculații în rândul analiștilor militari și observatorilor din comunitatea de informații deschisă. Evenimentul are loc cu doar câteva ore înainte de o întâlnire discretă, dar fără precedent, între președintele Donald Trump și conducerea de vârf a armatei SUA. Potrivit datelor […] Articolul O flotă misterioasă de avioane-cisternă ale SUA traversează Atlanticul. Speculațiile sunt în toi apare prima dată în PS News.
15:10
Loto 6/49 aduce o veste bună pentru jucători! Începând cu tragerile din 5 octombrie 2025, premiul la categoria a IV-a (trei numere ghicite) va fi majorat de la 30 de lei la 50 de lei. Măsura anunțată de Loteria Română are scopul de a răsplăti mai bine câștigurile mici, dar constante, și de a stimula atractivitatea celui […] Articolul Schimbare la Loto 6/49! Cei care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani apare prima dată în PS News.
15:10
Barometrul vizibilităţii miniştrilor – Premierul Bolojan pe primul loc, urmat de ministrul Finanţelor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna august, locul al doilea în top revenind ministrului Finanţelor Alexandru Nazare, care urcă de pe locul 4 în iulie, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. […] Articolul Barometrul vizibilităţii miniştrilor – Premierul Bolojan pe primul loc, urmat de ministrul Finanţelor apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:00
Milioane de oameni pot încasa 50% în plus la pensie pentru nici 5% din salariu. Proiect în Parlament # PSNews.ro
Deputata Raluca Turcan, membră a PNL și fost ministru, a anunțat depunerea unui proiect de lege care prevede posibilitatea ca cei 8,3 milioane de români care participă obligatoriu în sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) să poată contribui peste cei 4,75% din salariu cât este acum prevederea legală, astfel încât să poată încasa o […] Articolul Milioane de oameni pot încasa 50% în plus la pensie pentru nici 5% din salariu. Proiect în Parlament apare prima dată în PS News.
15:00
Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare 2025 # PSNews.ro
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 arată un sprijin covârșitor pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în diaspora, în special în România. În cele 23 de secții de votare destinate moldovenilor din România, PAS a obținut 25.740 de voturi, consolidând tendința observată încă de la alegerile prezidențiale din 2024. În al […] Articolul Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare 2025 apare prima dată în PS News.
14:50
Bălțata românească pleacă la Beijing. România, prima ţară din Europa ce redeschde piaţa spre China pe material seminal # PSNews.ro
România a devenit prima ţară din Europa care a reuşit să redeschidă piaţa spre China pe material seminal, pregătirile pentru prima livrare fiind în toi, a declarat marţi, pentru Agerpres, directorul Semtest-BVN Mureş, Valer Sician. ‘După mai mulţi ani în care piaţa a fost blocată, iată că România a redeschis piaţa spre China şi ne […] Articolul Bălțata românească pleacă la Beijing. România, prima ţară din Europa ce redeschde piaţa spre China pe material seminal apare prima dată în PS News.
14:50
Partidele proruse din Republica Moldova au obținut cel mai mic rezultat la alegerile parlamentare din ultimii 30 de ani. Analiștii politici de la Chișinău avertizează că oricum Federația Rusă nu va renunța la politicile sale de destabilizare a țării. Ei spun că partidul proeuropean Acțiune și Solidaritate trebuie rapid să reanimeze strategia de reformă a […] Articolul Partidele proruse din Moldova înregistrează cel mai slab scor din ultimii 30 de ani apare prima dată în PS News.
14:40
ANAF ar urma să înregistreze o creștere exponențială a colectărilor dacă Temu și Shein introduc în România plata ramburs cu numerar la momentul livrării, a declarat șeful serviciului Antifraudă al Fiscului, Cosmin Neculiță. Segmentul de livrări cu plata ramburs, pentru care firmele de curierat depun la ANAF declaraţii fiscale lunare, nu înregistrează la acest moment […] Articolul Temu și Shein ar putea crește încasările ANAF prin plata ramburs în România apare prima dată în PS News.
14:40
Partidul lui Nicușor Dan. Ion Cristoiu știe când se va lansa și cum se numește noua formațiune politică # PSNews.ro
Ion Cristoiu e sigur că președintele Nicușor Dan își face partid. Potrivit jurnalistului, șeful statului ar lucra în vederea lansării propriei formațiuni politice. Cristoiu a dezvăluit că șeful statului ar fi ales deja și numele partidului și se fac sondaje pentru testarea acestui demers politic. ”Se lucrează (pentru noul partid – n.r.), vă spun din […] Articolul Partidul lui Nicușor Dan. Ion Cristoiu știe când se va lansa și cum se numește noua formațiune politică apare prima dată în PS News.
14:30
Parlamentarii români, obligați să declare cu cine se întâlnesc și de ce înainte de a cere modificarea unei legi # PSNews.ro
Parlamentul a adoptat modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor, introducând obligaţia ca aleşii să publice în Registrul unic al transparenţei intereselor (RUTI) toate întâlnirile avute cu terţi privind modificarea sau completarea unor iniţiative legislative. Proiectul a trecut cu 236 de voturi „pentru”, 13 „împotrivă” şi 105 abţineri şi completează articolul 12 din Legea nr. 96/2006. Noua […] Articolul Parlamentarii români, obligați să declare cu cine se întâlnesc și de ce înainte de a cere modificarea unei legi apare prima dată în PS News.
14:30
La un an după lansarea în Statele Unite, folosirea recunoașterii faciale pentru depistarea celor care imită persoane publice pe rețelele sociale deținute de Meta ajunge și în Uniunea Europeană. Recunoașterea facială a început să fie folosită în anumite regiuni ale lumii de anul trecut pentru identificarea reclamelor frauduloase, care folosesc imaginea celebrităților pentru a încerca […] Articolul La un an după lansarea în Statele Unite, Meta introduce recunoașterea facială în Europa apare prima dată în PS News.
14:20
Vești bune de la AFM pentru cei care nu au prins loc, azi, în programul Rabla: Înscrierile ar putea continua # PSNews.ro
Programul „Rabla” 2025 pentru cumpărarea de mașini noi a început astăzi, după lungi așteptări, dar banii pentru mașinile pe benzină și hibrid s-au epuizat în doar 13 minute. Programul are anul acesta un buget mult mai mic decât în anii trecuți, de 200 de milioane de lei. Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a spus […] Articolul Vești bune de la AFM pentru cei care nu au prins loc, azi, în programul Rabla: Înscrierile ar putea continua apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.