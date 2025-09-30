Carlos Alcaraz s-a retras de la Masters-ul de la Shanghai. Ibericul, anunț în ziua triumfului de la Tokyo
Antena Sport, 30 septembrie 2025 18:20
Carlos Alcaraz, proaspăt câştigător al turneului ATP 500 de la Tokyo, a anunţat marţi că se va retrage de la turneul Masters 1000 de la Shanghai, care începe miercuri, din cauza unor "probleme fizice", scrie AFP. "Sufăr de unele probleme fizice şi, după ce le-am discutat cu echipa mea, credem că cea mai bună decizie […]
• • •
Acum 30 minute
18:40
Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow # Antena Sport
Mirel Rădoi a primit o veste foarte bună înaintea meciului dintre Rakow şi Universitatea Craiova, din prima etapă a fazei principale din Conference League. Formaţia din Oltenia nu s-a putut baza pe Oleksandr Romanchuk la meciul cu Dinamo, încheiat la egalitate, scor 2-2. Fundaşul ucrainean, care a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai […]
Acum o oră
18:20
18:00
Seară magică în UCL (LIVE SCORE). Real Madrid, Interul lui Chivu, Liverpool și Bayern promit meciuri mari # Antena Sport
Cea de-a doua etapă din grupa unică a Ligii Campionilor debutează astăzi, 30 octombrie, iar meciurile puse la dispoziție sunt extrem de interesante. În aceeași seară, Real Madrid, Liverpool, Inter sau Bayern se vor lupta pentru victorie, însă există și alte meciuri extrem de interesante. Chelsea o întâlnește pe Benfica, în ceea ce reprezintă revenirea […]
Acum 2 ore
17:50
Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă # Antena Sport
Jayson Papeau a revenit în Liga 1, dar nu la Rapid. Francezul de 29 de ani a semnat cu Unirea Slobozia, echipă antrenată de Andrei Prepeliţă. Papeau a mai jucat în ţara noastră la Rapid, echipă la care a evoluat în perioada iulie 2022 – septembrie 2024. După plecarea de la Rapid, Papeau a ajuns […]
17:30
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie, de pe as.ro. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie 1. Ţinta lui Becali Gigi Becali luptă cu Neluţu Varga pentru transferul ierii în Liga 1. Marinos Tzionis, jucătorul cotat la 900.000 de euro de la UTA, e […]
17:20
Unirea Slobozia vrea cât mai puțini suporteri ai lui Dinamo la meci. Decizia luată de ialomițeni # Antena Sport
Dinamo o întâlnește etapa viitoare pe Unirea Slobozia în campionat, în cadrul unui meci care va avea loc la echipa lui Andrei Prepeliță acasă. Cu trei zile înainte de meci, ialomițenii au pus în vânzare biletele și au luat o măsură care cu siguranță va fi considerată nedreaptă de suporterii alb-roșilor. Pe pagina oficială a […]
17:00
Pedri nu s-a ferit de cuvinte înainte de Barcelona – PSG, meci din a doua etapă a fazei principale UEFA Champions League. Catalanii primesc vizita deţinătoarei trofeului şi a echipei pregătite de fostul antrenor al Barcelonei, Luis Enrique. Ultima oară, cele două echipe s-au întâlnit în sferturile de finală din 2024, atunci când PSG a […]
Acum 4 ore
16:50
Programul complet al Marelui Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) # Antena Sport
După un weekend de pauză, Formula 1 revine cu Marele Premiu de la Singapore, acolo unde are loc cursa stradală, sub cerul nopţii. După prestaţia excelentă din Azerbaidjan, acolo unde a dominat autoritar cursa, Max Verstappen pune presiune pe Oscar Piastri şi Lando Norris, cei doi piloţi de la McLaren din fruntea clasamentului. Programul complet […]
16:30
"Dau apartament pentru un bilet cu Real Madrid!" "Albii" joacă în UCL la 6.400 km de casă, la un pas de China # Antena Sport
Real Madrid tocmai a făcut cea mai lungă deplasare din istoria participărilor sale în UEFA Champions League. Spaniolii au mers la Alma-Ata, în Kazahstan, unde marți seară, de la 19:45, întâlnesc surpriza competiției, Kairat. Concret, distanța parcursă de Real Madrid a fost de circa 6.400 de kilometri, iar zborul până la Alma-Ata, fosta capitală și […]
16:00
Jucătorii lui Liverpool, treziţi la 3 dimineaţa din cauza focurilor de artificii ale ultraşilor lui Galatasaray # Antena Sport
La Istanbul, jucătorii echipei Liverpool au fost treziţi în noaptea de luni spre marţi de artificiile fanilor Galatasaray în faţa hotelului lor, înaintea celui de-al doilea meci din Liga Campionilor de marţi seară. În timp ce se aflau la Istanbul pentru a înfrunta Galatasaray în Liga Campionilor marţi, somnul jucătorilor de la Liverpool a fost […]
16:00
Daniil Medvedev a răbufnit din nou: "Cine ești tu să decizi pentru mine?". Rusul, în conflict cu arbitrul de scaun # Antena Sport
Daniil Medvedev a avut un nou derapaj la adresa unui arbitru, de această dată în semifinalele turneului de la Beijing. În partida contra americanului Learner Tien, tenismenul rus a avut probleme la picior în setul decisiv, iar arbitrul de scaun i-a acordat o penalizare pentru lipsă de efort. Iritat, Medvedev a intrat în conflict cu […]
15:20
Denis Drăguș ratează meciurile cu Moldova și Austria. Lovitură pentru naționala României # Antena Sport
Denis Drăguș a primit verdictul medicilor după ce s-a accidentat în partida dintre Eyupspor și Goztepe din Turcia. Atacantul lui Mircea Lucescu urmează să stea pe bară în jur de patru săptămâni, ceea ce face sigură absența sa din partidele României din luna octombrie. "Tricolorii" dau peste Austria în preliminariile pentru Cupa Mondială, iar înainte […]
15:00
Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Tokyo (Japonia), dotat cu premii totale de 2.226.470 de dolari, marţi, după ce l-a învins în finală pe americanul Taylor Fritz, numărul 5 în lume, cu un simetric 6-4, 6-4. Alcaraz a obţinut victoria după o oră şi 33 de minute. Alcaraz, titlul […]
Acum 6 ore
14:30
Veste uriașă pentru FCSB. Un om de bază al lui Elias Charalambous revine după accidentare # Antena Sport
FCSB urmează să se bazeze în curând din nou pe serviciile lui Valentin Crețu, jucătorul care a ratat ultimele patru partide ale roș-albaștrilor. Săptămânile trecute, fundașul dreapta al lui Elias Charalambous a suferit o fisură la un metatarsian, iar revenirea sa se apropie. Valentin Crețu ar urma să revină de astăzi, 30 septembrie, la antrenamente, […]
14:30
Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi # Antena Sport
Adrian Porumboiu ar putea finanţa FC Botoşani, revelaţia acestui sezon. Fostul patron de la Vaslui a discutat în mai multe rânduri cu Valeriu Iftime şi, pentru prima dată, a recunoscut că ar putea fi mai mult decât un susţinător. Porumboiu a fost omul responsabil cu banii la Vaslui timp de 10 ani, el cheltuind peste […]
14:00
Inevitabilul s-a produs! William Saliba a semnat prelungirea cu Arsenal. Lovitură pentru Real Madrid # Antena Sport
Arsenal a confirmat marţi că fundaşul William Saliba şi-a prelungit cu încă trei ani, până în 2030, contractul, în contextul interesului lui Real Madrid pentru jucătorul francez, scrie AFP. "Mă simt ca acasă. Avem o echipă bună, un lot bun, un staff bun. Antrenorul este perfect pentru mine; cred că este cel mai bun loc […]
13:40
Jucătorul român de la Real Madrid, numit "fenomen" de legendarul Marcelo: "Felicitări" # Antena Sport
Eduardo Corlat, fotbalistul de 16 ani care a semnat în această iarnă un contract cu cei de la Real Madrid, a ajuns recent la un acord pentru prelungirea înțelegerii sale. "Edu" a ținut să marcheze acest moment pe contul său oficial de pe rețelele sociale și a primit un comentariu fabulos de la una dintre […]
13:30
Principala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 # Antena Sport
FCSB şi CFR Cluj luptă pentru transferul iernii din fotbalul românesc. Marinos Tzionis, aripa stânga de la UTA, este jucătorul cotat la 900.000 de euro, ajuns la Arad la începutul anului. Internaţionalul cipriot a convins şi în meciul contra naţionalei lui Mircea Lucescu, el fiind unul dintre cei mai buni jucători ai Ciprului, în duelul […]
13:10
Basarab Panduru, stupefiat de ce se întâmplă în fotbalul românesc: "Bă, de ce te întorci" # Antena Sport
Basarab Panduru, fostul internațional în vârstă de 55 de ani, a analizat situația jucătorilor români care pleacă în străinătate de mici, după care aleg să se întoarcă în țară. Analistul a ajuns la această discuție după meciul dintre "U" Cluj și CFR Cluj, în care Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie, a marcat. Fotbalistul de […]
Acum 8 ore
12:50
Cine arbitrează meciul dintre FCSB și Young Boys Berna. Centralul, un suedez cu origini din Iraq # Antena Sport
Suedezul Mohammed Al-Hakim arbitrează meciul FCSB – Young Boys Berna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa a doua a grupei principale din Liga Europa. Roș-albaștrii vin după victoria cu Go Ahead Eagles din prima etapă, în timp ce formația din capitala Elveției a suferit un eșec usturător contra celor de […]
12:30
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român # Antena Sport
Ion Ţiriac este unul dintre cele mai cunoscute nume din ţara noastră. Totuşi, magnatul român ar fi trebuit să aibă un alt nume de familie, dacă nu existau două "intervenţii" de-a lungul timpului. În trecut, miliardarul de 86 de ani dezvăluia că, iniţial, pe cei din familia sa îi chema "Chiriac", dar între timp a […]
12:30
Jose Mourinho, moment genial înainte de revenirea pe Stamford Bridge. Ce a făcut la conferința de presă # Antena Sport
Jose Mourinho urmează să se întoarcă pe Stamford Bridge pentru duelul dintre Benfica, echipa sa actuală, și Chelsea, unul dintre cluburile la care a scris istorie ca antrenor. Înainte de meciul care va avea loc astăzi de la ora 22:00, "The Special One" a oferit un moment emoționant la conferința de presă premergătoare. După ce […]
12:10
Cum controlează Adrian Mutu un teren al statului câștigat fără licitație. Programul, făcut în beneficiul propriu # Antena Sport
Adrian Mutu și-a înființat în acest an o academie de fotbal alături de Paul Nicolau Pescaboar, iar terenul pe care urmează să își desfăș
12:00
Decizia radicală pe care Iga Swiatek e pregătită să o ia: “Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea” # Antena Sport
Numărul doi mondial, poloneza Iga Swiatek, a declarat că sezonul de tenis este prea lung şi prea intens şi că opţiunea inteligentă pentru ea ar fi să-şi reducă programul pentru sănătatea sa, chiar dacă asta înseamnă să renunţe la turneele obligatorii, relatează Reuters. Circuitele masculine şi feminine au fost criticate din cauza sezonului de 11 […] The post Decizia radicală pe care Iga Swiatek e pregătită să o ia: “Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea” appeared first on Antena Sport.
11:30
SuperFAZE: Marius Niculae, despre idolii copilăriei, World Cup 1994 şi antrenamentele cu Ronaldo # Antena Sport
SuperFAZE, în fiecare luni noapte, după Asia Express, doar la Antena 1! Am fost și noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 și 1998 au rămas în inimile românilor, iar poveștile Generației de Aur continuă la SuperFAZE. În acest episod, Marius Niculae retrăiește emoțiile carierei […] The post SuperFAZE: Marius Niculae, despre idolii copilăriei, World Cup 1994 şi antrenamentele cu Ronaldo appeared first on Antena Sport.
11:00
Tragedie în fotbalul din Spania. Un portar de 19 ani a murit după un traumatism la cap suferit într-un meci # Antena Sport
Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Raul Ramirez, tânărul portar al unui club amator din liga a cincea din nordul ţării. Victimă a unui traumatism la cap în timpul meciului de sâmbătă trecută, în cadrul întâlnirii dintre clubul său, Colindres, şi Revilla, portarul în vârstă de 19 ani a murit luni după două […] The post Tragedie în fotbalul din Spania. Un portar de 19 ani a murit după un traumatism la cap suferit într-un meci appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:50
Jucătorul de la FCSB care l-a “vrăjit” pe Mihai Stoica: “Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa” # Antena Sport
Mihai Stoica nu s-a ferit să laude jucătorii de la FCSB după prima victorie obținută în campionat după o “secetă” de opt etape. Printre remarcații președintelui Consiliului de Administrație s-a numărat și Florin Tănase, marcator în meciul cu Oțelul, pe care l-a catalogat drept un specialist în materie de lovituri de la 11 metri în […] The post Jucătorul de la FCSB care l-a “vrăjit” pe Mihai Stoica: “Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa” appeared first on Antena Sport.
10:30
Florin Piersic a anunţat, la 89 de ani, care e piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră # Antena Sport
Florin Piersic a dezvăluit, după ce a fost invitat de onoare la derby-ul Clujului, care este piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră. Este vorba de “Oameni şi şoareci”, piesă inspirată după nuvela realistă a lui John Steinbeck, apărută în 1937, la doar un an după naşterea marelui […] The post Florin Piersic a anunţat, la 89 de ani, care e piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră appeared first on Antena Sport.
09:40
Lucian Sânmărtean a anunţat cum poate fi salvat Octavian Popescu, la FCSB: “Am avut o discuţie lungă de 30 de minute” # Antena Sport
Octavian Popescu nu îşi regăseşte forma din primele sezoane petrecute la FCSB şi a ajuns rezervă la echipa lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, adunând în acest sezon 248 de minute în 6 meciuri, trecându-şi în cont un assist. Pe vremea când jucătorul ajuns la 22 de ani era chemat la naţionala de tineret, Lucian […] The post Lucian Sânmărtean a anunţat cum poate fi salvat Octavian Popescu, la FCSB: “Am avut o discuţie lungă de 30 de minute” appeared first on Antena Sport.
09:10
Vestea uriaşă primită de Inter şi Milan! Investiţie de 1.2 miliarde de euro. Decizia luată la 03:46 dimineaţa # Antena Sport
Consiliul municipal din Milano a votat în cursul nopţii de luni spre marţi în favoarea vânzării stadionului San Siro către cluburile de fotbal Inter Milano şi AC Milan, un pas crucial înainte de demolarea actualului stadion şi construirea unei noi arene, informează AFP. După mai mult de unsprezece ore de dezbateri, care au implicat 239 […] The post Vestea uriaşă primită de Inter şi Milan! Investiţie de 1.2 miliarde de euro. Decizia luată la 03:46 dimineaţa appeared first on Antena Sport.
08:50
Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” # Antena Sport
Mihai Stoica a vorbit despre situaţia lui Malcom Edjouma, jucătorul de 28 de ani de la FCSB care ajunsese pe lista neagră a lui Gigi Becali. Totuşi, desele probleme de lot l-au făcut pe patron să îl folosească în opt meciuri ale acestui sezon. Mijlocaşul cotat la 800.000 de euro are contract cu FCSB până […] The post Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” appeared first on Antena Sport.
08:30
La aproape 41 de ani – îi va împlini la 30 decembrie – LeBron James încă nu ştie dacă cel de-al 23-lea sezon în NBA, ce va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY, va fi şi ultimul pentru el. Întrebat despre viitor, în cadrul Media Day al Los Angeles Lakers, numărul 23 al francizei a preferat […] The post LeBron James începe sezonul 23 din NBA: “Nu ştiu când va fi finalul” appeared first on Antena Sport.
08:20
Mircea Lucescu şi FRF au primit o veste foarte bună. Lorenzo Biliboc, aripa de 18 ani de la CFR Cluj, a ales să joace pentru naţionala României, chiar dacă acesta are dublă cetăţenie, italiană şi română. Fotbalistul cotat la 300.000 de euro a fost crescut la grupele de juniori ale lui Juventus, înainte să ajungă […] The post Noua senzaţie din Liga 1 vrea la naţionala lui Mircea Lucescu: “Eu aleg România!” appeared first on Antena Sport.
08:00
Mihai Stoica a analizat parcursul echipelor cu care FCSB va lupta în continuare pentru play-off-ul din Liga 1 şi a avut o reacţie dură faţă de specialiştii de la Football Meets Data, care, în funcţie de statistică, oferă şanse echipelor pentru a-şi îndeplini anumite obiective. Înainte de primul meci din grupa Europa League, FCSB se […] The post Mihai Stoica nu s-a putut abţine şi a răbufnit în direct: “E o prostie monumentală” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:30
Formaţia lui Dan Şucu, Genoa, umilită acasă de Lazio. Nicolae Stanciu a jucat din minutul 69. Nota românului # Antena Sport
Echipa italiană Lazio Roma a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Genoa, în etapa a cincea din Serie A. Lazio a controlat meciul şi Matteo Cancellieri a deschis scorul încă din minutul 4. În minutul 30 Valentin Castellanos, care oferise pasa decisivă la primul gol, şi-a trecut numele pe lista marcatorilor şi la […] The post Formaţia lui Dan Şucu, Genoa, umilită acasă de Lazio. Nicolae Stanciu a jucat din minutul 69. Nota românului appeared first on Antena Sport.
00:10
Bernadette Szocs – Yu-Jhun Li, LIVE VIDEO, 06:35. Românca, duel “de foc” la China Smash # Antena Sport
Meciul Bernadette Szocs – Yu-Jhun Li va fi în direct în AntenaPLAY marţi, de la ora 06:35. Meciul lui “Bernie” poate fi urmărit şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. În primul tur de la China Smash, Bernadette Szocs a învins-o fără drept de apel, cu 3-0 la seturi (11-5, 11-8, […] The post Bernadette Szocs – Yu-Jhun Li, LIVE VIDEO, 06:35. Românca, duel “de foc” la China Smash appeared first on Antena Sport.
00:00
Universitatea Cluj a remizat pe teren propriu cu rivala CFR, în ultimul joc al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Deși s-au marcat patru goluri, meciul nu a fost cel mai spectaculos, ba mai mult, finalul a fost unul destul de modest. Ioan Ovidiu Sabău a recunoscut la finalul partidei că nivelul de încredere […] The post Ioan Ovidiu Sabău a spus adevărul, după U Cluj – CFR 2-2: „Știu ce probleme avem” appeared first on Antena Sport.
29 septembrie 2025
23:40
Laurenţiu Reghecampf (50 de ani) ar putea fi demis de Al-Hilal Omdurman. Chiar dacă echipa lui e lider în Sudan, la egalitate de puncte cu formaţia aflată pe locul 2, Al Merreikh şi cu cea de pe 3, Al-Ahli Wad Medani, conducătorii lui Al-Hilal Omdurman sunt nemulţumiţi de jocul echipei. Campioană de 31 de ori […] The post Aflat în pericol de demitere, Laurenţiu Reghecampf a luat o decizie surprinzătoare! appeared first on Antena Sport.
23:30
Universitatea Cluj și CFR s-au anihilat reciproc în ultimul meci al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Cele două formații au picat fizic în ultimul sfert de oră și au părut mulțumite cu rezultatul de pe tabelă. Suporterii gazdelor au organizat un moment special în startul disputei, când l-au omagiat pe ”Maestrul” Florin Piersic, […] The post Andrea Mandorlini a făcut praf regula U21, după remiza cu U Cluj: „Ceva halucinant” appeared first on Antena Sport.
23:30
Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj – CFR Cluj 2-2: “Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi” # Antena Sport
Dan Nistor (37 de ani) şi-a avertizat serios colegii de echipă după derby-ul U Cluj – CFR Cluj 2-2. Oaspeţii au deschis scorul, “Şepcile roşii” au marcat apoi două goluri, dar nu au reuşit să câştige, Lorenzo Biliboc egalând în minutul 58. Dan Nistor a vorbit despre ce i s-a întâmplat lui Sepsi sezonul trecut, […] The post Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj – CFR Cluj 2-2: “Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi” appeared first on Antena Sport.
23:10
Moment viral la conferința de presă a lui Inter! Cristi Chivu, în lacrimi înaintea meciului de Champions League # Antena Sport
Inter va primi marți vizita celor de la Slavia Praga, în etapa a doua a fazei principale de UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Cristi Chivu își dorește să bifeze al doilea succes din actuala ediție a Ligii. La conferința de presă ce a avut loc luni, antrenorul român a fost protagonistul unui moment amuzant, […] The post Moment viral la conferința de presă a lui Inter! Cristi Chivu, în lacrimi înaintea meciului de Champions League appeared first on Antena Sport.
22:50
Imagini de senzaţie înainte de Genoa – Lazio! Fanii au cântat “You’ll Never Walk Alone” sub privirile lui Şucu # Antena Sport
Imagini superbe cu fanii formaţiei patronate de Dan Şucu, Genoa, înainte de startul meciului cu Lazio. Fanii formaţiei Genoa au cântat celebra melodie “You’ll Never Walk Alone”, compusă de Richard Rodgers în 1945 şi devenită un hit în 1963 atunci când formaţia din Liverpool Gerry and the Pacemakers a realizat un cover al piesei. Melodia […] The post Imagini de senzaţie înainte de Genoa – Lazio! Fanii au cântat “You’ll Never Walk Alone” sub privirile lui Şucu appeared first on Antena Sport.
22:30
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul # Antena Sport
A apărut motivarea instanţei în procesul pe care Ionel Ganea (52 de ani) l-a pierdut cu Poliţia Rutieră. Procesul a avut loc după scandalul de la Arena Naţională, de la amicalul România – Irlanda de Nord, din 2024, atunci când Ionel Ganea a refuzat să oprească la semnalul oamenilor legii. Ganea s-a ales atunci cu […] The post “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul appeared first on Antena Sport.
22:20
Imagini de colecţie! Florin Piersic, invitat de onoare la derby-ul U Cluj – CFR Cluj! Scenografia “Şepcilor roşii” # Antena Sport
Universitatea Cluj și CFR închid etapa cu numărul 11 din Liga 1. La partida care are loc pe Cluj Arena, atmosfera a fost întreținută încă din startul partidei de suporterii oaspeților, care au afișat o scenografie spectaculoasă. Invitatul surpriză care a dat simbolic lovitura de începere a jocului a fost nimeni altul decât Florin Piersic. […] The post Imagini de colecţie! Florin Piersic, invitat de onoare la derby-ul U Cluj – CFR Cluj! Scenografia “Şepcilor roşii” appeared first on Antena Sport.
21:40
Jucătorul căruia Gigi Becali i-a dat bani să plece a deschis scorul în derby-ul U Cluj – CFR Cluj! # Antena Sport
Damjan Djokovic (35 de ani) a deschis scorul în minutul 9 al derby-ului Clujului, dintre U şi CFR. Este al doilea gol al sezonului pentru croat, care a mai marcat chiar în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Mai are şi un assist în acest început de campionat. În ianuarie 2024, Gigi Becali îi plătea […] The post Jucătorul căruia Gigi Becali i-a dat bani să plece a deschis scorul în derby-ul U Cluj – CFR Cluj! appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Putea să ajungă campioană la atletism, dar a devenit instructor de fitness # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Putea să ajungă campioană la atletism, dar a devenit instructor de fitness appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Dacă o învinge pe Young Boys, FCSB va avea prima oară în acest sezon 3 victorii la rând # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dacă o învinge pe Young Boys, FCSB va avea prima oară în acest sezon 3 victorii la rând appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Marco Leu îi calcă pe urme regretatului său tată, Mihai Leu appeared first on Antena Sport.
20:50
Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! # Antena Sport
Turcia, Irlanda, Slovenia şi mai multe ţări nordice au cerut excluderea Israelului din competiţii, în contextul războiului din Gaza. Chiar dacă presa din Israel se aştepta la o excludere, se pare că nu va fi vorba despre aşa ceva. După invazia din Ucraina, Rusia a fost exclusă din competiţiile sportive internaţionale. Preşedintele SUA, Donald Trump, […] The post Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! appeared first on Antena Sport.
20:10
Gigi Becali a reacţionat după scandalul de la meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: “Două roşii îi dădeam” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a analizat faza eliminării căpitanului Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu (33 de ani), din meciul cu Dinamo, care s-a terminat 2-2. “Câinii” au egalat după eliminarea lui Bancu şi puteau chiar să ia toate cele 3 puncte pe stadionul Ion Oblemenco, la ocazia mare a lui Karamoko din prelungiri. Gigi Becali […] The post Gigi Becali a reacţionat după scandalul de la meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: “Două roşii îi dădeam” appeared first on Antena Sport.
