Președintele României anunță ca Moldova va deveni membră UE într-un timp foarte scurt: ”Rezultatul alegerilor este absolut încurajator”
Aktual24, 30 septembrie 2025 20:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Timişoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există voinţă internă, cât şi pentru că ţările europene susţin includerea acestui stat cât mai rapid. Prezent în Conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
20:30
Nicușor Dan vrea reglementarea rețelelor sociale după momentul Călin Georgescu. „Cine a făcut campania, cunoștea foarte bine modul în care funcționau algoritmii” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, la Timișoara, că își dorește o reglementare a rețelelor sociale în România, în condițiile în care a existat suspiciunea că TikTok l-ar fi ajutat în campanie pe Călin Georgescu. Realitatea este însă că rețeaua de socializare nu avea filtre pentru comentarii, iar cine s-a ocupat de campania electorală […]
Acum 15 minute
20:20
Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au intevenit, marți, la Șantierul Naval Constanța, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la puntea superioară a unei nave aflate în reparație. Potrivit primelor informații, nu sunt raportate victime. La fața locului a intervenit Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD B2, Detașamentul Palas […]
Acum 30 minute
20:10
Președintele României anunță ca Moldova va deveni membră UE într-un timp foarte scurt: ”Rezultatul alegerilor este absolut încurajator” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Timişoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există voinţă internă, cât şi pentru că ţările europene susţin includerea acestui stat cât mai rapid. Prezent în Conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru […]
Acum o oră
19:40
De ce România va fi implicată puternic în reconstrucția Ucrainei. Președintele enumeră atuurile # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, la Timişoara, că ţara noastră are avantajul geografic în perspectiva participării la reconstrucţia Ucrainei, dar că „mai sunt multe de făcut” şi este necesară „o radiografie a companiilor” care pot fi incluse. Prezent în Conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun” de la Timişoara, […]
Acum 2 ore
19:10
Lovitură adânc in teritoriul Rusiei. Serviciile speciale ale Ucrainei l-au eliminat pe comandantul unei unități ruse specializate care vâna partizani – VIDEO # Aktual24
Un ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse și alți doi membri ai serviciului au fost uciși într-o operațiune a serviciilor secrete ucrainene în Caucazul de Nord, pe 27 septembrie, a declarat serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR). Locotenent-colonelul, asistentul său și un șofer au fost uciși în apropierea satului Tambukan din regiunea Stavropol din […]
18:40
Președintele Dan, noi declarații despre ”Georgescu, omul rușilor”. El arată că sunt cel puțin două probe foarte solide # Aktual24
Președintele Nicușot Dan a venit, marți, la solicitarea jurnaliștilor cu noi precizări privind anularea alegerilor de anul trecut și implicarea Rusiei în procesul electoral. ”Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 avem mult mai multe elemente și de context și specifice. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun […]
Acum 4 ore
18:10
NATO, mesaj pentru țările europene: „Trebuie să ne protejăm cerul. Este clar că sunt rușii în spate” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat marţi la eforturi suplimentare în vederea unei mai bune protejări a spaţiului aerian al ţărilor aliate, după o serie de intruziuni şi detectări de drone neidentificate, relatează DPA, citată de Agerpres. „Trebuie să ne protejăm cerul”, a declarat Rutte, vorbind alături de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von […]
18:10
Președintele Dan, alături de Bolojan. Anunță că 20% dintre angajații administrației locale și centrale vor fi disponibilizați # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, 30 septembrie, la Timișoara că se așteaptă ca 20% dintre funcționarii din administrația locală să fie disponibilizați. ”Dacă ne uităm la sistemul vedem că existe zone unde trebuie să fie ieșiri de oameni din sistem, precum sunt zone în care trebuie mai mulți oameni. E nevoie ca noi să […]
17:50
Ucraina ajută Danemarca. Experți militari ucraineni merg la danezi pentru a le arăta cum trebuie luptat cu dronele invadatoare ale Rusiei # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi trimiterea unei echipe militare în Danemarca pentru a „împărtăşi experienţa” de luptă contra dronelor ruse în cadrul unor „exerciţii comune”, după înmulţirea incidentelor ce implică drone în Europa, informează AFP, citată de Agerpres. „Băieţii noştri au sosit pentru a participa la exerciţii comune cu partenerii, care ar putea […]
17:40
„Game changer” în Ucraina. Permisiunea lui Trump de a lovi Rusia cu rachete, un moment de cotitură în război? # Aktual24
A dat Trump ok-ul Ucrainei să lovească în teritoriul rusesc cu rachete cu rază lungă de acțiune? Așa a transmis generalul Keith Kellogg, emisarul special al președintelui american, într-un interviu. Asta este realmente o veste importantă. Cu mențiunea că până nu vedem acțiuni concrete, inclusiv afirmarea acestui mesaj chiar de către Donald Trump, declarația lui […]
17:20
GPS antibruiaj de ultimă generație va fi integrat în rachete ghidate de precizie pentru a satisface nevoile NATO # Aktual24
Două companii din domeniul aerospațial și al tehnologiei de apărare și-au unit forțele pentru a dezvolta tehnologia de nouă generație a sistemului de poziționare globală (GPS) antibruiaj în arme ghidate de precizie. Tehnologia antibruiaj a BAE Systems va fi integrată în sistemele de capacitate de lovire în adâncime ale companiei sud coreene Hanwha Aerospace, relatează […]
17:10
AI face ravagii în Germania. Lufthansa va elimina 4.000 de locuri de muncă, Bosch încă 13.000 # Aktual24
Compania aeriană națională germană, Lufthansa, a confirmat luni informațiile conform cărora intenționează să elimine 4.000 de posturi administrative până în 2030. Compania a anunțat că va utiliza în schimb inteligența artificială (IA), digitalizarea și economiile de eficiență în rândul companiilor aeriene membre, relatează DW. Anunțul vine la câteva zile după ce o altă companie germană […]
16:50
Primul protest timid în Rusia după mai bine de un an: 1.000 de oameni, cu petiții la ușa lui Putin # Aktual24
Până la aproximativ 1.000 de persoane s-au așezat sâmbătă la rând în fața biroului de primire al președintelui Vladimir Putin, lângă Kremlin, pentru a depune plângeri scrise pe teme sociale și de mediu — una dintre cele mai mari adunări cu tentă opozițională de după începutul lui 2024. Cererile au vizat protejarea spațiilor verzi și […]
16:40
Într-un discurs la ONU, Beijingul își exprimă clar intenția de a remodela ordinea globală, profitând de retragerea lui Trump din organismele internaționale # Aktual24
La nici o lună după ce președintele chinez Xi Jinping a propus „Inițiativa sa de Guvernanță Globală”, Beijingul și-a exprimat clar intenția în cel mai global forum – că ar trebui și este calificată să ajute la modelarea ordinii mondiale, chiar dacă Statele Unite se retrag tot mai mult sub conducerea lui Donald Trump din […]
Acum 6 ore
16:30
Adevăratul scor al AUR este altul, anunță prim-vicele Marius Lulea: ”Nu este 40%, este mult mai jos, aproximativ 25%” # Aktual24
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a declarat marți într-un interviu că partidul AUR nu deține 40% dintre voturi acum, așa cum arată unele sondaj, și că cifrele reale sunt de aproximativ 25%. „Eu cred că AUR a atins un maxim. Eu nici nu cred în cifrele care apar în spațiul public. Eu cred că AUR este […]
16:10
China restricționează accesul „flotei din umbră” la unul dintre porturile sale cheie. Reacție la presiunile SUA # Aktual24
Noi reguli pentru admiterea petrolierelor vor intra în vigoare în portul chinezesc Qingdao pe 1 noiembrie. Navele mai vechi de 31 de ani, precum și cele care și-au schimbat datele de înmatriculare la Organizația Maritimă Internațională sau au certificate nevalide, vor fi interzise. În plus, toate navele petroliere care intră în portul Qingdao vor fi […]
16:10
Cotroceniul anunță că returnează bugetului de stat peste 3 milioane de euro. Dan: ”Este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României” # Aktual24
Administrația Prezidențială a anunțat marți că restituie bugetului de stat o sumă consistentă, peste 3 milioane de euro, arătând că astfel contribuie ”la efortul colectiv de reducere a cheltuielilor bugetare”. ”În contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială își onorează angajamentul anunțat […]
15:50
Forțele speciale ale Ucrainei au distrus „ochii” complexului S-400 Triumph al Rusiei din Crimeea: ”Sistemul a fost neutralizat” # Aktual24
Unitățile Forțelor Speciale de Operațiuni (SSO) au lovit stația radar a sistemului de apărare aeriană S-400 Triumph al Rusiei în Crimeea ocupată de Rusia, marți dimineața, 30 septembrie. Stația radar este descrisă ca fiind „ochii” complexului S-400 Triumph. Fără sistemul său de observare și ghidare, întregul S-400 își pierde capacitatea de luptă, se arată în […]
15:40
Neamț: O femeie și fiica ei au fost înjunghiate în propria curte de către un tânăr de 23 de ani # Aktual24
La data de 30 septembrie a.c., în jurul orei 12:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați de o femeie de 37 de ani, din localitatea Spiridonești, care a reclamat că atât ea, cât și fiica sa, în vârstă de 20 de ani, au fost atacate cu un cuțit în […]
15:30
Ucraina și-a modificat rachetele Neptune astfel încât acestea au lovit ținte aflate la sute de kilometri pe teritoriul Rusiei: ”O fabrică de componente militare a fost lovită” # Aktual24
Marina ucraineană a anunțat luni seară că o rachetă anti-navă Neptune a fost utilizată într-un atac de lungă distanță împotriva unei fabrici rusești din Briansk. Natura atacului indică faptul că Kievul a utilizat o versiune modificată — prezentată la începutul acestui an — a rachetei lansate de pe un camion, fabricată în țară. Deși racheta […]
15:10
Europa „nu este în război, dar… nu mai este în pace” cu Rusia, a declarat cancelarul german Friedrich Merz. Comentariile lui Merz vin după săptămâni de escaladare a provocărilor rusești pe teritoriul european, inclusiv multiple încălcări ale spațiului aerian și interferențe în alegerile din Republica Moldova, relatează Reuters. „Permiteți-mi să spun într-o propoziție care poate […]
14:50
Presshub: Raport al Departamentului de Stat al SUA: „9.635 de dosare au fost închise ca urmare a prescripție răspunderii penale” # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a publicat un raport privind privind climatul investițional din România în care arată principalele probleme pe care le-ar putea întâlni investitorii americani în țara noastră. Potrivit documentului, în România corupția este larg răspândită în anumite sectoare, aproape 10.000 de dosare s-au închis din cauza prescripției faptelor și condamnările sunt greu […]
14:40
”Vrem să folosim Luna ca o rampă de lansare pentru viitoarele călătorii pe Marte”. Misiunea Artemis II a NASA va zbura în jurul Lunii din februarie 2026 # Aktual24
NASA a anunțat că următoarea sa misiune pe Lună ar putea avea loc încă din februarie anul viitor. Dacă va avea succes, va marca prima dată când oamenii vor călători atât de departe de Pământ în peste 50 de ani. Misiunea, numită Artemis II, este primul zbor cu echipaj uman în cadrul ambițiosului program Artemis […]
Acum 8 ore
14:10
Lovitură pentru producătorii americani de film. Trump anunță o taxă vamală de 100% pentru filmele produse în străinătate # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat luni, într-o postare pe Truth Social, că va impune o taxă vamală de 100% „pentru toate filmele realizate în afara Statelor Unite”. Trump nu a specificat când sau cum ar putea fi implementată taxa vamală, relatează CNN. Dacă Trump își va îndeplini amenințarea, ar fi prima dată când impune practic […]
13:40
Călin Georgescu este încolțit. Deși își păstrează o postură bună și calmă, semnalele pe care le transmite candidatul extremist pro-rus îi trădează disperarea. El face eforturi să-și joace cărțile prin care vrea să pună presiune asupra instituțiilor și asupra diferiților actori politici. Eforturi de care are nevoie, fiind trimis în judecată în mai multe dosare, […]
13:20
Ciolacu a știut dar nu a făcut nimic. Rapoartele SRI au semnalat în anii trecuți legături între mișcarea suveranistă și Rusia. Fost șef al Comisiei SRI: „Decidenții politici au știut” # Aktual24
Ultimul raport al Comisiei de control asupra activității SRI adoptat în plenul Parlamentului se referă la anul 2020. De atunci, documentele aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024 au rămas secrete, pentru că nu au fost supuse votului în plenul reunit. În aceste rapoarte, însă, SRI ar fi atras atenția asupra legăturilor mișcării suveraniste cu […]
12:50
UE va trimite „acum” Ucrainei 2 miliarde de euro pentru drone: ”Acest lucru permite Ucrainei să își utilizeze întreaga capacitate” # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți dimineață că Ucraina va primi în curând 2 miliarde de euro pentru drone, fără a specifica însă de unde vor proveni acești bani. „Un total de 2 miliarde de euro vor fi cheltuiți acum pentru drone”, a declarat von der Leyen într-o declarație alături de […]
Acum 12 ore
12:20
Propagandista Anca Alexandrescu, susținută de Piedone la Primăria Capitalei: ”Are expertiză pe trei prim-miniștri” – VIDEO # Aktual24
Cristian Popescu Piedone, proaspăt președinte al unui partid pe care și l-a înființat, a declarat că Anca Alexandrescu (propagandistă a lui Călin Georgescu) ar putea să fie un bun primar al Capitalei. ”Doamna Anca Alexandrescu are expertiză, are expertiză de trei sau nu știu câți premieri, are expertiza pe primarul general Sorin Oprescu, are expertiză […]
12:10
Un tribunal din China a condamnat la moarte 11 persoane care au păgubit victime din întreaga lume cu peste 1,4 miliarde de dolari # Aktual24
Un tribunal din China a pronunțat condamnări la pedeapsa capitală împotriva a 11 membri ai unei organizații criminale majore, acuzați că au orchestratăîn Asia de Sud-Est o rețea extinsă de escrocherii, care a păgubit victime din întreaga lume cu peste 1,4 miliarde de dolari. Potrivit cotidianului britanic The Guardian, instanța intermediară din Wenzhou a decis […]
12:10
Marea Britanie va desfășura echipamente anti-drone în Danemarca după o serie de incidente cu drone neidentificate în țară. Ministrul britanic al Apărării, John Healy, a declarat acest lucru într-un interviu acordat Politico. Guvernul danez a ajuns la concluzia că dronele care zboară deasupra aeroporturilor țării în ultimele zile sunt operate de un „antreprenor profesionist”. „Nimeni […]
12:10
Surpriză: Netanyahu își cere scuze Qatarului pentru atacul de la Doha. ”Nu intenționăm să vă încălcăm din nou suveranitatea” # Aktual24
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a cerut scuze prim-ministrului qatarez Mohammed Al-Thani în timpul unei convorbiri telefonice pentru încălcarea suveranității țării în urma atacului aerian israelian asupra capitalei, Doha. În timpul conversației, Netanyahu și-a exprimat, de asemenea, regretul pentru moartea unui ofițer de securitate qatar în atac, relatează publicația americană Axios, citând surse. Potrivit relatărilor din […]
11:40
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe îl acuză pe primarul Robert Negoiță că ar achizițona „tablete de război”, în valoare de 2.400 de euro bucata, pentru Poliția Locală # Aktual24
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a lansat un atac dur la adresa Primăriei Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, după ce aceasta a anunțat achiziționarea a 200 de tablete pentru Poliția Locală, la prețul record de 12.000 lei pe bucată. Potrivit lui Gheorghe, tabletele vor fi folosite pentru „implementarea strategiei de informatizare a primăriei”, însă fostul […]
11:10
„Prietenul” lui Simion e dușmanul Rusiei: președintele polonez Nawrocki a semnat legea privind continuarea finanțării sistemului Starlink pentru Ucraina # Aktual24
Polonia și-a reafirmat angajamentul ferm față de sprijinul acordat Ucrainei în războiul împotriva Rusiei, continuând finanțarea sistemului de comunicații prin satelit Starlink. Acest lucru a fost posibil după ce președintele polonez Karol Nawrocki a semnat, pe 29 septembrie 2025, o lege ce prevede extinderea ajutorului financiar, conform anunțului făcut de ministrul ucrainean al Transformării Digitale, […]
10:40
Prin rectificarea bugetară din 2025, guvernul Bolojan va aloca mai mulți bani pentru partidele politice decât pentru Educație # Aktual24
Guvernul României a decis, prin proiectul de Ordonanță de Urgență privind rectificarea bugetară din septembrie 2025, să aloce mai mulți bani pentru rambursarea cheltuielilor electorale ale partidelor politice decât pentru Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Concret, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) va primi un supliment de 169 milioane lei pentru decontarea campaniei electorale prezidențiale din acest […]
10:10
O dronă rusească a ucis la Sumi o întreagă familie ucraineană – mama, tata și doi copii, de 4 și 6 ani # Aktual24
În noaptea de luni spre marți, un nou atac cu drone lansat de forțele rusești în regiunea Sumi, la granița cu Rusia, a dus la moartea unei familii întregi. Atacul a vizat o locuință din satul Cernecicina, aflat în comunitatea Krasnopillia, unde o dronă de luptă a lovit casa unei familii formate din părinți și […]
09:40
Diviziuni tot mai adânci la Pentagon: generalii americani critică strategia „mioapă” a secretarului Apărării, Pete Hegseth # Aktual24
Noua strategie militară propusă de secretarul apărării Pete Hegseth provoacă tensiuni în cadrul conducerii armatei americane, relevând un conflict major între liderii politici și cei în uniformă ai Pentagonului. Generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, alături de alți ofițeri superiori, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la direcția pe care administrația […]
09:00
Premierul Ilie Bolojan anunță că energia electrică se va ieftini începând cu a doua jumătate a anului 2026 # Aktual24
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat luni seară că facturile la energia electrică vor scădea începând cu a doua jumătate a anului viitor. Motivul principal este implementarea unor unități de stocare a energiei fotovoltaice, care vor permite utilizarea eficientă a energiei produse în orele de prânz, când aceasta este ieftină, în timpul serii, când cererea […]
08:50
Copiii din Donețkul ocupat de ruși, forțați să livreze apă pentru veteranii „operațiunii militare speciale”, în loc să meargă la școală # Aktual24
În teritoriul ocupat din Donețk, copiii sunt obligați să livreze apă în loc să meargă la școală, arată un raport al Centrului pentru Rezistența Națională (CNS). Elevii și studenții sunt transformați în forță de muncă care trebuie să îndeplinească un „plan” pentru distribuirea apei către așa-numiții „veterani ai operațiunii militare speciale” și persoane cu mobilitate […]
08:40
Bonusurile de pensionare de la Romsilva vor fi limitate la echivalentul unui singur salariu, anunță ministrul Mediului, Diana Buzoianu # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, 29 septembrie, o modificare importantă în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Buzoianu a informat că bonusurile de pensionare acordate angajaților vor fi de acum limitate la echivalentul unui singur salariu, în conformitate cu legislația națională. Până de curând, […]
08:20
Donald Trump va primi 24,5 milioane de dolari de la YouTube, pentru că i-a fost blocat contul – banii vor fi folosiți pentru mobilarea sălii de bal de la Casa Albă # Aktual24
YouTube va plăti aproape 25 de milioane de dolari președintelui american Donald Trump pentru a încheia un proces intentat după blocarea contului său în 2021. Dintre acești bani, 22 de milioane vor fi direcționați către Trust for the National Mall, o organizație non-profit, pentru mobilarea unei săli de bal din Casa Albă, care va fi […]
08:10
Mai ceva ca-n Caragiale: Un bilet de loterie uitat 6 luni într-o jachetă i-a adus unui bărbat din Germania 15 milioane de euro # Aktual24
Un bărbat din Germania a câștigat 15,3 milioane de euro (aproximativ 18 milioane de dolari) la loterie, după ce a descoperit un bilet uitat în buzunarul unei jachete, la șase luni după ce îl cumpărase. Bărbatul, care trăiește în Frankfurt n-a avut habar de câștigul imens pe tot parcursul primăverii și verii, în ciuda unei […]
07:50
Liderul AUR, umilit de Călin Georgescu: „George Simion a fost doar protejatul meu. Îmi mențin părerea și acum” # Aktual24
În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” de luni seară, fostul candidat la președinția României susținut de Kremlin, Călin Georgescu, a vorbit despre relația sa cu liderul AUR, George Simion, dar și despre contextul politic actual din România. Întrebat dacă îl consideră pe Simion un partener politic sau un protejat, Georgescu a fost tranșant: „Protejat. Eu […]
07:40
Familiile ostaticilor israelieni reținuți de Hamas salută planul de pace al lui Donald Trump, în timp ce membrii guvernului Netanyahu îl privesc cu scepticism # Aktual24
Planul propus de președintele american Donald Trump pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza a stârnit reacții puternice pe scena politică israeliană și a fost întâmpinat cu speranță de către familiile ostaticilor. Anunțul a fost făcut luni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, transmite The Times of […]
Acum 24 ore
07:20
SUA se îndreaptă spre „paralizie bugetară”, din cauza impasului dintre republicani și democrați, avertizează vicepreședintele JD Vance # Aktual24
Statele Unite se îndreaptă direct spre paralizie bugetară, a afirmat luni vicepreședintele JD Vance, la finalul unei întâlniri la Casa Albă între liderii republicani și democrați care nu a făcut decât să confirme impasul din negocieri înainte de termenul limită de marți seară. ”Vin aici să spună: «Dacă nu ne dați tot ce vrem, vom […]
07:10
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, gata să declare starea de urgență în întreaga țară în cazul unei agresiuni a SUA # Aktual24
Președintele venezuelean Nicolas Maduro este pregătit să declare starea de urgență în întreaga țară în caz de ”agresiune” din partea Statelor Unite care au desfășurat nave de război în Caraibe, a anunțat luni vicepreședinta Delcy Rodriguez. ”Președintele a semnat decretul privind tulburările externe”, a declarat Rodriguez în timpul unei ceremonii cu corpul diplomatic. Potrivit Reuters, […]
29 septembrie 2025
23:20
Blocaj al comunicațiilor în Afganistan după ce talibanii au oprit internetul pentru a „preveni viciul” # Aktual24
Afganistanul a rămas fără comunicații după ce autoritățile talibane au început să întrerupă conexiunile de fibră optică în mai multe provincii pentru a preveni „viciul”. „Un blocaj masiv la nivel național în telecomunicații este acum în vigoare. Observăm acum o conectivitate națională la 14% din nivelurile obișnuite”, a declarat Netblocks, o organizație de supraveghere care […]
23:00
Andrew Tate a scăpat de acuzațiile de violență sexuală din procesul civil din Marea Britanie # Aktual24
Andrew Tate scapă de acuzațiile penale în procesul intentat de patru britanice care au înaintat plângeri pentru abuzuri fizice şi sexuale. Femeile îl acuză pe autoproclamatul influencer misogin de violență sexuală. Una dintre ele îl acuză că a strâns-o de gât de mai multe ori în 2015, a biciuit-o cu o curea şi a îndreptat […]
22:40
YouTuberul MrBeast a ajuns din nou în gura lumii. El apără un video „periculos” care a stârnit furie pe internet: un bărbat care a evadat dintr-o clădire în flăcări pentru 500.000 de dolari # Aktual24
YouTuberul MrBeast și-a apărat cel mai recent videoclip – „Ai risca să mori pentru 500.000 de dolari” – care prezintă un cascador profesionist evadând dintr-o clădire în flăcări în timp ce colectează saci cu bani. Spectacolul a stârnit furie, deoarece unii utilizatori online au sugerat că este periculos și iresponsabil și ar putea pune în […]
22:30
Georgescu, delir la Tucă: susține că Charlie Kirk este mai important decât religia ortodoxă și orice altă religie. ”Nu s-a mai pomenit până acum, nici Vaticanul n-a realizat ce a realizat Charlie Kirk” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a avut o nouă ieșire delirantă, luni seară, într-un interviu pe care l-a acordat lui Marius Tucă. El a susținut că ”nu s-a pomenit până acum, nu a realizat nicio religie, nici Vaticanul n-a realizat, ce a realizat Charlie Kirk”. „Ce a însemnat acest erou Charlie Kirk? Pentru că, după decesul […]
22:30
Experții ONU în drepturile omului au declarat că sunt consternați de o „escaladare dramatică” a numărului de execuții în Iran, peste 1.000 de persoane fiind ucise în primele nouă luni ale anului 2025. „Amploarea execuțiilor din Iran este uluitoare și reprezintă o încălcare gravă a dreptului la viață”, au avertizat cei cinci raportori speciali într-o […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.