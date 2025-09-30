Val polar cu ninsori și drumuri închise în România
National.ro, 30 septembrie 2025 21:20
Valul polar anunțat de meteorologi ajunge în România, aducând schimbări bruște de vreme, cu temperaturi cu până la 15 grade mai mici față de valorile normale și ninsori abundente la munte. Specialiștii avertizează că acesta este cel mai puternic episod de frig al toamnei 2025. Val polar cu efecte severe: scăderi de temperatură și vânt
• • •
Adrian Năstase reacționează ferm la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a afirmat recent că România nu era pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. Fostul premier subliniază că integrarea a fost rezultatul unor eforturi colosale și avertizează că nu este normal ca aceste realizări să fie minimalizate. Adrian Năstase: „Aderarea la Uniunea Europeană a fost rodul
Bacteria Serratia marcescens a fost identificată în scurgerea unei chiuvete din secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria" din Iași, unde șapte pacienți minori și-au pierdut viața. Este prima probă pozitivă depistată după aproape două săptămâni de rezultate negative, ceea ce ridică semne serioase de întrebare despre igienă și despre modul în care autoritățile
Aurul a atins marți un nou record, continuând creșterea de luni, pe fondul perspectivelor unei iminente închideri a administrației americane, care a afectat politica monetară a Rezervei Federale înaintea deciziei privind rata dobânzii din luna viitoare. Prețul aurului a crescut cu până la 0,9%, atingând un nivel record de 3.867,25 dolari pe uncie, depășind maximul
Alianța pentru Agricultură și Cooperare din România avertizează că bugetul pentru fermieri propus de Comisia Europeană pune în pericol securitatea alimentară a statelor UE. În loc să mențină bugetul și să îl actualizeze cu rata inflației, Comisia îl reduce, ceea ce face ca România să primească un buget pentru 2028-2034 cu aproape 50% mai mic
Uniunea Europeană se pregătește să înceapă "lucrările tehnice" privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la blocul comunitar, în ciuda blocadei continue impuse de Ungaria în calea avansării negocierilor. Ucraina a depus cererea de aderare în 2022, la câteva săptămâni după invazia rusă, fiind urmată în scurt timp de Republica Moldova. Au început oficial negocierile
Cine nu și-ar dori „pace eternă" în Orientul Mijlociu? Prezentat astfel, planul în 20 de puncte al administrației Trump, menit să pună capăt războiului din Gaza, părea o ocazie de neratat. Primindu-l pe prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, Donald Trump nu a fost zgârcit cu complimentele: pentru consilierii săi, pentru oaspetele său, pentru liderii din regiune.
Valencia a deschis proces împotriva Netflix și a casei de producție „Conspiraçao Filmes", acuzând „falsuri grave" în documentarul „Baila, Vini", dedicat lui Vinicius Jr. Conform clubului, imaginile subtitrate ar fi distorsionat realitatea și ar fi prezentat greșit incidentele rasiste petrecute pe „Mestalla", afectând imaginea echipei și a fanilor săi. Concret, Valencia reclamă faptul că în
Marea ieftinire a energiei electrice se va produce în vara anului viitor, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Soluția magică a acestuia este punerea în funcțiune a bateriilor din parcurile fotovoltaice, care, susține acesta, ar da mai multă energie în sistemul deficitar. Problema este că panourile solare produc vara, și nu în sezonul rece, ceea ce
Un ucrainean suspectat de sabotarea Nord Stream, Volodimir Z., arestat în Polonia. Unde a fost prins # National.ro
Un cetățean ucrainean căutat de Germania pentru presupusa sa implicare în exploziile de la conductele Nord Stream, din toamna lui 2022, identificat drept „Volodimir Z.", a fost reținut în Polonia. Au apărut deja și primele precizări din partea avocatului suspectului, despre care presa polonă anunță că a fost prins lângă Varşovia. De altfel, în luna
Hipocampul, o structură mică în formă de căluț de mare aflată în lobul temporal, joacă un rol crucial în memorie, orientare spațială și procese de învățare. Dar ce se întâmplă când stresul cronic devine parte din viața noastră? Studiile arată că expunerea prelungită la stres poate duce la micșorarea hipocampului, afectând direct capacitatea de concentrare,
SUA ar putea livra Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, decizia finală urmând să fie luată de Donald Trump. Dar Ucraina nu are capacitatea de a lansa Tomahawk, iar stocurile americane de astfel de arme și sistemele lor de lansare sunt mult prea puține și mult prea valoroase pentru ca Pentagonul să se despartă de ele.
Jurgen Klopp a lansat un nou atac dur la adresa FIFA, acuzând forul mondial că își bate joc de sănătatea fotbaliștilor printr-un calendar sufocant și prin introducerea de competiții inutile. Fostul antrenor al lui Liverpool a ironizat organizația: „Orice aș spune, e ca și cum aș vorbi cu cuptorul meu cu microunde". Germanul a declarat
Pe tot cuprinsul Europei, în timp ce războiul din Ucraina continuă să facă ravagii și sprijinul militar al Statelor Unite este incert, numeroase guverne se confruntă cu alegeri bugetare dificile. Pe de o parte, în cadrul summitului NATO, au promis o creștere istorică a bugetelor militare, până la 3,5 % din produsul intern brut –
Vestea așteptată de milioane de pensionari. Când se acordă ajutorul financiar în valoare de 400 lei # National.ro
Ministrul Muncii din Guvernul Bolojan, social-democratul Florin Manole, a făcut, marți, 30 septembrie, un anunț menit să ajungă în atenția a peste 2,7 milioane de pensionari, cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei. Concret, șeful de la Ministerul Muncii a anunțat marţi că 2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu
Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală "Solidaritatea", Dorin Modure, a criticat dur Guvernul Bolojan, pe care l-a acuzat că protejează, în continuare, firmele care cotizează la partide. Acesta a arătat că analizele de risc pentru evaziunea fiscală nu se fac tocmai pentru că se lovesc de aceste societăți. În ce privește o altă majorare a
Săptămâna asta urmează rectificarea bugetară. Adică scuturatul buzunarelor goale sub presiunea ghilotinei plăților dobânzilor. Pentru împrumuturile făcute de lupi si plătite de oile condamnate la tăieri tot mai cinice. Ultimii 5 ani au fost sub domnia lupilor. Care se încăpățânează să conducă în continuare acțiunile de jupuire. Motivele invocate s-au schimbat dar jupuitorii nu. Să
Statele Unite acoperă 16% din bugetul anual al NATO și suportă cea mai mare parte a sarcinii operaționale și logistice pentru securitatea Europei. Când Donald Trump s-a întors la Casa Albă, i-a trimis pe vicepreședintele JD Vance și pe proaspătul secretar al Apărării, Pete Hegseth, să avertizeze europenii că „noul șerif" de la Washington intenționa
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat. Motivul pentru care s-a luat această decizie # National.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut ar fi urmat să ajungă, marți, în fața magistraților, pentru primul termen în dosarul în care e trimis în judecată pentru propagandă legionară. Doar că procesul lui Călin Georgescu a fost amânat. Nu este pentru prima oară când se întâmplă acest lucru. Procesul, amânat din cauza protestului
Trump a numit ziua de luni „potențial una dintre cele mai mari zile din istorie". Căutările de a rezolva problema Orientului Mijlociu se termină de obicei cu dezamăgire, dar acordul Trump este mai bine înțeles ca o modalitate de a depăși războiul din Gaza în regiune și de a muta presiunea asupra Hamas. După o
„Numerarul este sfânt”. Reacția unui cunoscut economist și profesor universitar, după recomandarea BCE de a ține bani cash în casă # National.ro
„Numerarul este sfânt" – este de părere Cristian Păun, profesor universitar la ASE București. Opinia sa vine ca reacție la recomandarea Băncii Centrale Europene (BCE) ca oamenii să aibă în locuințe o rezervă de bani lichizi (cash), preferabil în bancnote de valoare mică. Specialistul în economie subliniază că, spre deosebire de banii electronici, care depind
MasterChef: Concurenții tratați ca niște chefi cu 15 ani de experiență, dar cu 75.000 de euro pe masă # National.ro
La MasterChef România, sezonul 10, concurenții nu mai sunt priviți ca niște pasionați de gătit, ci ca niște bucătari cu ștate vechi, de parcă ar fi crescut în bucătării Michelin. Orice greșeală, fie că e un sos prea sărat sau un plating mai puțin fotogenic, este taxată cu o severitate demnă de examenelor de la
1. Nicușor Dan înainte de alegerile din Moldova: "Dragi basarabeni, ieșiți la vot!" Nicușor Dan după alegerile din Moldova: "Dragi basarabeni, vă felicit!" Dragă Nicușor, vezi că s-au supărat fiindcă i-ai făcut "basarabeni". Așa le zice și Simion. Au replicat că sunt moldoveni, că statul Basarabia nu există pe hartă și că mulți dintre ei
Fost ministru PSD, atac la adresa premierului Bolojan: „Aceasta este dovada clară a eșecului austerității/Nu putem continua așa!” # National.ro
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, critică în termeni duri planul economic al premierului Ilie Bolojan. Acesta susține, într-un mesaj transmis marți, 30 septembrie, că deficitul real (ESA) va fi peste 9%, iar aceasta este „dovada clară a eşecului austerităţii". „Din păcate, PSD a avut din nou dreptate! Premierul Bolojan tocmai a anunțat
Nicușor Dan s-a încurcat în protocol, la Timișoara! Cum a fost surprins președintele – VIDEO # National.ro
Aflat marți, 30 septembrie, la Timișoara, președintele Nicușor Dan a părut să uite protocolul oficial și a dat să plece chiar înainte de intonarea imnului național. A fost întors din drum rapid, iar situația s-a „remediat" din mers. Președintele Nicușor Dan și-a început marți dimineață vizita la Timișoara cu un moment comemorativ în Piața Victoriei,
Cu cât ar putea crește salariul minim în 2026. Două variante, în analiza Ministerului Muncii # National.ro
Românii plătiți cu salariul minim ar putea avea, de anul viitor, un venit ceva mai mare în buzunare. Deja Ministerul Muncii lucrează la două scenarii privind majorarea salariului minim brut, în 2026, o decizie ce ar putea influența veniturile a peste un milion de angajați. Salariul minim brut ar putea fi majorat până la 4.752
Bolojan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Cu cât se fac mai repede, cu atât mai bine/„Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță” # National.ro
Când vor avea loc, până la urmă, alegerile pentru Primăria Capitalei? Întrebat despre această chestiune, premierul Ilie Bolojan, totodată liderul PNL, a dat de înțeles că ar fi bine ca alegerile pentru fotoliul rămas vacant la Primăria Municipiului București să aibă loc cât mai curând. Premierul Bolojan a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar
Călin Georgescu susține că George Simion a fost „protejatul” lui, nu partener: „S-a maturizat mult, mai are însă multe de făcut” # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georg
Bolojan a anunțat de când ar urma să scadă facturile la energie. „Trebuie să terminăm hidrocentralele” # National.ro
Șeful Guvernului a vorbit, într-un interviu la un post TV, despre facturile la energie și când ar urma ele să scadă. Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seară, 29 septembrie, premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului a explicat că acest lucru se va întâmpla datorită […] The post Bolojan a anunțat de când ar urma să scadă facturile la energie. „Trebuie să terminăm hidrocentralele” first appeared on Ziarul National.
Evoluția acțiunii Transgaz din ultimii ani evidențiază impactul pozitiv al investițiilor inteligente și al unui management orientat către performanță sustenabilă. Creșterea constantă a valorii titlurilor companiei nu reflectă doar rezultate financiare solide, ci și încrederea pieței în rolul strategic al Transgaz pentru securitatea energetică a României și a regiunii. Pe parcursul ultimelor 12 luni, între […] The post Evoluția acțiunii Transgaz (TGN) la BVB: performanță remarcabilă în anul 2025 first appeared on Ziarul National.
BERBEC Astăzi veți avea dorința de a lua o decizie rapidă fără a obține toate faptele sau a grăbi ceva. Veți fi cu adevărat inspirat să găsiți modalități de a vă simplifica viața când vine vorba de bani. Faceți din implementarea acestor planuri o prioritate. TAUR Astăzi veți avea timp să vă concentrați asupra unui […] The post Horoscop 30 septembrie 2025 – Fii tu însuți cu orice preț first appeared on Ziarul National.
N-a trecut bine duminica electorală din Republica Moldova, că luni dimineață, cu ochii abia deschiși și discursul deja scris de consilieri, a ieșit președintele Nicușor Dan să transmită „mesajul istoric”. Emoție, patriotism, europenism cât să curgă Dunărea pe invers. Așa am aflat și noi, românii, că nu mai suntem pe primul loc în grija șefului […] The post Nicușoare, dar pe România când o ajuți? first appeared on Ziarul National.
Sat fără câini. Echipajele medicale de pe ambulanțe, măcelărite de bolnavi psihic și drogați # National.ro
Viața echipajelor de pe ambulanțe este pusă în pericol în fiecare zi. Acestea sunt obligate să transporte bolnavi psihici și drogați, care devin agresivi și atacă personalul medical, sub privirile indiferente ale echipajelor de poliție care însoțesc, de la distanță, ambulanța. Incidentul de la Sighetul Marmației, unde un ambulanțier a fost înjunghiat de către un […] The post Sat fără câini. Echipajele medicale de pe ambulanțe, măcelărite de bolnavi psihic și drogați first appeared on Ziarul National.
Noul program de vize al Chinei, menit să atragă talente străine din domeniul tehnologiei, demarează săptămâna aceasta și ar spori șansele Beijingului în rivalitatea geopolitică cu Washingtonul, întrucât noua politică a SUA în materie de vize îi determină pe potențialii solicitanți să caute alternative. „Simbolismul este puternic: în timp ce SUA ridică bariere, China le […] The post China atrage talentele străine. America ridică bariere first appeared on Ziarul National.
Abuz fără precedent. Distribuitorii vor să intre în casele prosumatorilor ca să le oprească energia injectată în sistem # National.ro
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) a avut o reacție extrem de dură după ce a depistat operatori de distribuție care solicitau instalatorilor de sisteme fotovoltaice să le dea accesul la invertoarele prosumatorilor. Prin accesul abuziv la invertoarele românilor, operatorii de distribuție ar putea reduce intenționat producția fotovoltaică exact în orele de vârf și […] The post Abuz fără precedent. Distribuitorii vor să intre în casele prosumatorilor ca să le oprească energia injectată în sistem first appeared on Ziarul National.
Cartonașul verde a intrat oficial în fotbalul masculin, la Campionatul Mondial U20. Inovația FIFA a fost folosită pentru prima dată la Maroc – Spania, scor 2-0, și nu de arbitru, ci de selecționerul marocan Mohamed Ouahbi. Noutatea adusă de FIFA le oferă antrenorilor dreptul de a contesta deciziile „centralului”. Prin arătarea cartonașului verde, tehnicienii pot […] The post S-a dat în premieră cartonașul verde! Nu arbitrul este responsabil first appeared on Ziarul National.
Studenții protestează în Piața Victoriei împotriva tăierilor de burse și a măsurilor Guvernului # National.ro
Aproximativ 250 de studenți protestează luni în Piața Victoriei din București, manifestându-se împotriva tăierilor de burse și a măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan. De ce protestează studenții și ce mesaje transmit către autorități În ciuda vremii ploioase, studenții protestează în fața clădirii Guvernului, acuzând autoritățile că afectează direct accesul la educație prin eliminarea gratuității la […] The post Studenții protestează în Piața Victoriei împotriva tăierilor de burse și a măsurilor Guvernului first appeared on Ziarul National.
Primele tensiuni între Antonio Conte și Kevin De Bruyne au apărut după eșecul campioanei Napoli pe „San Siro”, 1-2 cu AC Milan. Belgianul, autorul golului din penalty (60), s-a enervat după ce a fost schimbat de antrenor în minutul 72, în momentul în care echipa avea superioritate numerică și încerca egalarea. În locul său a […] The post Mișcă DeBruyne în fața lui Conte? “Nu și-a găsit persoana potrivită” first appeared on Ziarul National.
Evoluția poziției militare care a fost adoptată de cele 32 de țări membre ale NATO în urma incursiunilor dronelor ruse în spațiul aerian al Alianței, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, apoi a avioanelor de vânătoare în Estonia, pe 19 septembrie, este un pas ale cărui implicații nu pot fi încă evaluate în totalitate, […] The post Regulile de angajare în fața incursiunilor Rusiei: NATO se trezește din somn? first appeared on Ziarul National.
Episodul 13 de la Asia Express din 28 septembrie a fost dovada clară că emisiunea a alunecat într-o parodie fără frâne. Concurenții au pășit în Vietnam, dar în loc de aventură și adrenalină am avut parte de un spectacol care semăna mai degrabă cu o repetiție pentru o piesă de amatori, pusă pe o scenă […] The post Asia Express a luat-o razna în Vietnam first appeared on Ziarul National.
BREAKING NEWS: Horațiu Potra, arestat în Emiratele Arabe Unite. La fel și alți doi membri ai familiei sale/MJ, anunț de ultimă oră # National.ro
Informații de ultimă oră vin de la Ministerul Justiției. E vorba despre un comunicat prin care se confirmă arestarea a trei cetățeni români pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. Și anume a lui Horațiu Potra, a fiului acestuia și a nepotului mercenarului. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat, luni, 29 septembrie, arestarea, la solicitarea statului […] The post BREAKING NEWS: Horațiu Potra, arestat în Emiratele Arabe Unite. La fel și alți doi membri ai familiei sale/MJ, anunț de ultimă oră first appeared on Ziarul National.
Anii de cheltuieli masive pentru apărare au blocat Rusia într-o stare de militarizare care a transformat fabricile și a atras sute de mii de muncitori. Creșterea bruscă a ajutat la prevenirea contracției economiei, făcând retragerea periculoasă. Vladimir Putin consideră că este nevoie de o forță de luptă bine echipată și dorește să integreze industria de […] The post Chiar dacă armele vor amuți în Ucraina, economia Rusiei nu va părăsi câmpul de luptă first appeared on Ziarul National.
Avertizare cumplită a Consiliului Fiscal. Datoria publică a României va depăși 100% din PIB # National.ro
Consiliul Fiscal atrage atenția că datoria publică a România va urca la circa 60% din PIB în 2025 și va depăși 100% din PIB în 2032. Astfel, în opinia Consiliului, pentru a evita acest scenariu catastrofic, este nevoie de măsuri de ajustare a cheltuielilor, dar și de creștere a veniturilor. În măsurile Guvernului Bolojan nu […] The post Avertizare cumplită a Consiliului Fiscal. Datoria publică a României va depăși 100% din PIB first appeared on Ziarul National.
Guvernul condus de către Ilie Bolojan ar urma să adopte proiectul prin care se reglementează stagiul militar voluntar în România. Astfel, cei cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani vor avea posibilitatea să se înscrie în acest stagiu militar voluntar, să fie pregătiți câteva luni de zile, în care vor fi și plătiți, […] The post SURSE. Guvernul Bolojan ar urma să adopte stagiul militar voluntar first appeared on Ziarul National.
