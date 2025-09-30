Nicușor Dan, detalii despre summit-ul de la Copenhaga: „Se vor discuta chestiuni legate de războiul din Ucraina / Se va discuta sprijinul politic”

18:00

Florile au reprezentat mereu simboluri ale emoțiilor noastre. De la trandafirul cel romantic, până la energia solară transmisă de floarea soarelui. Așadar, îți propunem un test rapid: tot ce trebuie să faci este să alegi o floare care te atrage cel mai mult și să vezi ce spune despre tine. 1. Trandafirul – Pasionalul Dacă […]