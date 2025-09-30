Nicușor Dan oferă un orizont de timp foarte clar de integrare a Moldovei in UE: un termen de 3 ani e foarte realist, cu tot cu Transnistria
Gândul, 30 septembrie 2025 21:20
De la București președintele Nicușor Dan oferă un termen pentru momentul în care Republicii Moldova la Uniunea European. Acesta consideră că, după câștigarea forțelor pro-europene, la Chișinău, va continua procesul început în vederea aderării. Președintele României crede că Moldova va deveni membru al Uniunii în „trei ani”. Au fost niște alegeri esențiale prin prisma a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
Acum 15 minute
21:50
Aliații lui Trump depun eforturi pentru evitarea BLOCAJULUI instituțional /Sute de mii de angajați riscă să intre în șomaj tehnic # Gândul
Republicanii din Senatul SUA depun eforturi pentru evitarea intrării țării în blocaj instituțional, în contextul în care liderii Partidului Democrat refuză compromisurile propuse de președintele Donald Trump pentru finanțarea agențiilor federale în noul an fiscal, care începe de la 1 octombrie. Liderul grupului republican, majoritar în Senat, John Thune, a anunțat că două proiecte de […]
21:50
Orașul din Europa în care mai locuiesc doar doi PENSIONARI și nici măcar nu se înțeleg foarte bine. Motivele care au dus la depopularea zonei # Gândul
Satul italian Nortosce, aflat într-un colț retras în provincia Perugia, este locul în care mai trăiesc doar doi oameni, pensionari, care nici măcar nu se înțeleg foarte bine. Fiecare cu propria rutină, fără a fi însă apropiați. Relațiile dintre ei sunt reci, iar întâlnirile inevitabile, la fântâna romană sau pe ulițele pustii, se rezumă la […]
Acum 30 minute
21:40
Aventurile lui Țiriac și Gigi Becali în Africa. Magnatul de la Monte Carlo cumpără terenuri de VÂNĂTOARE. Mogulul din Pipera ctitorește BISERICI # Gândul
Ion Țiriac a vorbit despre planurile lui de extindere în Africa, un continent în care în trecut a investit și Gigi Becali, însă din motive diferite. Fostul tenismen a dezvăluit cât pământ deține în prezent în Africa, mai exact în Namibia. Ion Țiriac a explicat că are foarte multe lucruri de care trebuie să se […]
21:40
Nicușor Dan: Următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă. Prudență, când vine vorba de avion cu pilot # Gândul
Nicușor Dan anunță că următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă, dar recomandă acțiune „mai degrabă prudentă”, când vine vorba despre avioane cu pilot. „Noi suntem membri NATO, avem colaborare în cadrul NATO, dar decizia cu privire la teritoriul național aparține tării respective. Dacă țările respective au reglementări diferite, asta […]
21:40
Nicușor Dan neagă realitatea: „Nu au existat incursiuni în spațiile aeriene ale țărilor NATO…mai puțin în zona Baltică” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat la Euronews, referitor de dronele rusești care au survolat spațiul NATO, că are o abordare „activă”, când vine vorba de drone, însă este „prudent” în ceea ce privește aeronavele cu pilot. „Dacă e vorba de drone, mai degrabă activă, dacă e vorba de avioane cu pilot, prudentă. Eu cred că […]
21:40
România se împrumută ca să cumpere cele mai ineficiente arme în războiul din Ucraina, tancuri. Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan # Gândul
România se împrumută ca să cumpere cele mai ineficiente arme în războiul din Ucraina, tancuri. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de președintele Nicușor Dan, într-un interviu la Euronews. „Fondurile sunt pentru echipament miliar și pentru așa numita infrastructură cu folosință duală civilă și militară. Vorbim de o sumă alocată pentru România, […]
Acum o oră
21:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță o nouă schemă pentru consumatorii vulnerabili. Vor fi majorate voucherele de căldură? # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a anunțat că lucrează la o schemă care să prevadă un preț redus la energie pentru consumatorii vulnerabili, conform mediafax.ro. „Lucrez acum la o schemă prin care să avem un preț redus pentru consumatorii vulnerabili. Și aici lucrez la un mecanism foarte clar”. Întrebat marți, la Digi24, dacă va fi majorată valoarea voucherelor de căldură […]
21:30
Nicușor Dan anunță că următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă. Recomandă prudenta când vine vorba de avion cu pilot. # Gândul
Nicușor Dan anunță că următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă, dar recomandă acțiune „mai degrabă prudentă”, când vine vorba despre avioane cu pilot. Noi suntem membri NATO, avem colaborare în cadrul NATO, dar decizia cu privire la teritoriul național aparține tării respective. Dacă țările respective au reglementări diferite, asta […]
21:20
Nicușor Dan oferă un orizont de timp foarte clar de integrare a Moldovei in UE: un termen de 3 ani e foarte realist, cu tot cu Transnistria # Gândul
De la București președintele Nicușor Dan oferă un termen pentru momentul în care Republicii Moldova la Uniunea European. Acesta consideră că, după câștigarea forțelor pro-europene, la Chișinău, va continua procesul început în vederea aderării. Președintele României crede că Moldova va deveni membru al Uniunii în „trei ani”. Au fost niște alegeri esențiale prin prisma a […]
21:20
Nicușor Dan, detalii despre summit-ul de la Copenhaga: „Se vor discuta chestiuni legate de războiul din Ucraina / Se va discuta sprijinul politic” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit la Euronews despre subiectele pe care le va discuta cu oficialii europeni la summit-ul de la Copengaga. „Ceea ce este important sunt discuțiile care au avut loc la nivel tehnic între miniștrii Apărării, acestea sunt elementele consistente care va duce la o decizie politică în structurile europene și la nivel […]
21:20
Călin Popescu Tăriceanu l-a numit habarnist pe Nicușor Dan. Președintele a declarat că România nu era pregătită să adere la UE # Gândul
Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a reacționat la declarația lui Nicușor Dan în care spunea că România nu era pregătită să adere la Uniunea Europeană. Călin Popescu Tăriceanu l-a numit pe Nicușor Dan habarnist în momentul în care a făcut acea declarație și că nu deține informații corecte, dar nici responsabilitatea declarațiilor. „Eu am fost […]
21:10
Lia Olguța Vasilescu tună și fulgeră pe Facebook: “Pentru proști… Dar DOAR PENTRU PROȘTI!” Vezi ce a înfuriat-o pe primărița din Craiova. # Gândul
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis un mesaj dur, în care a argumentat motivul pentru care nu au fost plantați pomi în zona unde se construiește parcul Madonna Dudu. De asemenea, aceasta a precizat că nu au fost tăiați copaci în zonele sesizate, întrucât acolo era un teren viran. Lia Olguța Vasilescu a explicat […]
21:10
Costinești, în topul vânătorilor de FANTOME. Turiștii sunt îndemnați să vină în celebra stațiune pentru a vedea epava Evanghelia # Gândul
Stațiunea Costinești apare într-un top inedit lângă destinații din Italia, Spania și Scoția. Pasionații de povești cu fantome sunt sfătuiți să viziteze „stațiunea tineretului”, special pentru celebra epavă „Evanghelia”, aflată în largul Mării Negre Clasamentul este făcut de o platformă internațională de navigație și se referă la destinații înfricoșătoare, cum ar fi Loch Ness în […]
21:10
Polonia vrea să majoreze impozitul plătit de bănci de la 19% la 30%, pentru a finanța cheltuielile pentru APĂRARE # Gândul
Guvernul polonez a aprobat un plan de creștere a impozitului plătit de bănci de la 19% la 30%, pentru a compensa sporirea fondurilor alocate pentru apărare. Ministerul de Finanțe intenționează să strângă astfel 3,1 miliarde de dolari în următorii doi ani, în încercarea de a consolida bugetul pe fondul cheltuielilor record de apărare ca reacție […]
Acum 2 ore
21:00
Jandarmi chemați să dea înapoi o parte din salariile mărite. Un calcul greșit a iscat o situație fără precedent # Gândul
Jandarmeria Capitalei se confruntă cu o situație fără precedent. Aproximativ 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost puși să restituie o parte din măririle salariale, pe care le-au primit în primăvara anului trecut. Din cauza unui calcul greșit a procentelor cuvenite, șefii Direcției anunță că ți alți 700 de jandarmi vor lua retroactiv bani în […]
21:00
Cât costă un garaj din 1972 în Capitală. Îți iei o garsonieră decentă! „Are și WC”. Cât costă un garaj din 1972 în Capitală Garaj vândut la preț de garsonieră în Capitală. Construcția veche din 1972 este folosită drept garaj și se vinde pentru „doar” 50.000 de euro, scrie adevărul.ro. Clădirea are o curte de […]
21:00
Victor Ponta: „Eu mă gândeam să românizăm Republica Moldova / După reacțiile de duminică și luni, România va fi moldovenizată” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat la emisiunea „Tucă Show” reacțiile din România la rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, unde partidul pro-european PAS al Maiei Sandu a câștigat cu peste 50% din voturi. Victor Ponta a precizat că multe publicații „implicate în propagandă” au insinuat că România ar trebui să ia exemplul […]
20:50
Republica Cehă limitează accesul cetăţenilor RUȘI cu paşapoarte diplomatice şi vize de afaceri pe teritoriul său # Gândul
Guvernul ceh doreşte să dea un exemplu şi să devină prima ţară din Uniunea Europeană care limitează intrarea pe teritoriul său a cetăţenilor ruşi cu paşapoarte diplomatice sau vize de afaceri, din motive de securitate națională. Această măsură se aplică la toate frontierele terestre și aeriene ale țării, cu excepția cetăţenilor ruşi acreditaţi la ambasada […]
20:50
Victor Ponta taxează achiziția de tancuri a României de 8 mld. euro: Toată lumea folosește drone în război, nu ne mai trebuie tancuri # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a comentat, la emisiunea Marius Tucă Show, achiziția Armatei României. MApN vrea să cumpere peste 200 de tancuri, cu o valoare totală de aproape 8 mld. euro. „Oameni buni, unde vă duceți cu tancurile? Cine conduce tancurile? Cine plătește motorina la tancuri? Astăzi toată lumea folosește drone. Nu ne mai trebuie […]
20:50
Federația Română de Handbal a anunțat oficial lotul lărgit al echipei naționale de senioare, convocat în vederea pregătirii pentru Campionatul Mondial de Handbal, găzduită de Țările de Jos și Germania. Competiția se desfășoară în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2025. Deocamdată, tricolorele nu au selecționer după ce Florentin Pera și Bogdan Burcea au demisionat. […]
20:40
Lia Olguța Vasilescu, răspuns virulent la acuzațiile referitoare la noul parc din centrul Craiovei: „Nu am tăiat vreun copac, acolo era teren viran” # Gândul
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis un mesaj dur, în care a argumentat motivul pentru care nu au fost plantați pomi în zona unde se construiește parcul Madonna Dudu. De asemenea, aceasta a precizat că nu au fost tăiați copaci în zonele sesizate, întrucât acolo era un teren viran. Lia Olguța Vasilescu a explicat […]
20:30
De când sunt OBLIGATORII cauciucurile de iarnă, de fapt! Soferii riscă amenzi de peste 4.000 de lei # Gândul
Odată cu venirea iernii, șoferii încep să își facă griji pentru schimbarea anvelopelor. E adevărat că în legislația rutieră din România nu prevede o dată fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă, ci totul depinde de condițiile meteo. Mai exact, conducătorii auto sunt obligați să aibă mașinile echipate cu astfel de anvelope ori de câte ori […]
Acum 4 ore
20:00
Doi israelieni, răniți după ce au fost atacați cu masina de un PALESTINIAN, la periferia Ierusalimului # Gândul
Doi adolescenți au fost răniți, dintre care unul grav, într-un nou incident violent petrecut la marginea Ierusalimului, după ce mașina unui palestinian radicalizat i-a acroșat în plin. Conform The Times Of Israel, pe imaginile camerelor de supraveghere montate în zonă se poate observa cum mașina își schimbă brusc sensul de mers și intră în cei […]
19:50
România, afectată de un VAL POLAR care traversează Europa. Meteorologii anunță ninsori abundente și temperaturi mult mai scăzute decât în mod obișnuit # Gândul
Meteorologii au avertizat că România va fi afectată puternic de un val polar care traversează Europa, anunțând chiar ninsori abundente și temperaturi mult mai scăzute decât în mod obișnuit. Așadar, vremea se schimbă radical, iar temperaturile vor scădea cu până la 15 grade față de normal, vântul va sufla puternic și ninsorile la munte vor […]
19:50
Ion Țiriac a vorbit despre planurile lui de extindere în Africa, un continent în care în trecut a investit și Gigi Becali, însă din motive diferite. Fostul tenismen a dezvăluit cât pământ deține în prezent în Africa, mai exact în Namibia. Ion Țiriac a explicat că are foarte multe lucruri de care trebuie să se […]
19:50
Kremlinul susține că Ucraina ar orchestra o acțiune provocatoare în Polonia, pentru a atrage statele NATO din Europa în război cu Rusia # Gândul
Autoritățile din Ucraina ar intenționa să organizeze o acțiune cu caracter de provocare în Polonia, a anunțat Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR). Conform comunicatului SVR, publicat de agenția de știri rusă de stat TASS, informațiile obținute de agenția rusă arată că Ucraina ar încerca să atragă statele membre NATO din Europa într-o confruntare […]
19:40
Ședință de Guvern EXTRAORDINARĂ. Executivul Bolojan discută RECTIFICAREA BUGETARĂ. Cine pierde, cine câștigă # Gândul
Guvernul se întrunește miercuri în ședință extraordinară pentru proiectul de rectificare bugetară. Ședința este programată, miercuri, de la ora 16.00, informează un comunicat al Guvernului. Potrivit proiectului de ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetară, pus în transparență, luni, de Ministerul de Finanțe. Bugetul de stat pe anul 2025 se diminuează la venituri cu […]
19:30
Mara Bănică, ultimele noutăți despre Ioana Popescu: „Am reușit să o depunem la capelă”. De ce a apelat la fostul iubit al vedetei # Gândul
Mara Bănică a transmis un mesaj emoționant în care oferă ultimele detalii despre înmormântarea Ioanei Popescu și a mulțumit oamenilor din mass-media care au contribuit la pregătirea funeraliilor regretatei jurnaliste. Printre oamenii de presă menționați de Mara Bănică se numără și Adrian Artene, dar și Florian Bichir sau Sorin Bălan. Mara Bănică a anunțat, cu […]
19:20
Statul ajută familiile cu tichete de creșă. Ministerul Muncii a indexat valoarea ajutorului de la stat. Cine primește cei 710 lei # Gândul
Tichetele de creșă reprezintă bilete acordate în fiecare lună angajaților, ele au ca scop acoperirea parțială sau integrală a taxelor de creșă sau a serviciilor de educație timpurie antepreșcolară. Ele sunt disponibile doar în format electronic, pot fi utilizate exclusiv pentru achitarea taxelor la creșa copilului, din octombrie 2025, plafonul de acordare al acestora este […]
19:10
Ministrul Pîslaru se laudă că le-a pus pe card 125 de lei românilor nevoiași: „Am promis, am livrat” / Românii l-au taxat în comentarii # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți, încărcarea cardurilor sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România. Într-o postare cu iz electoral, ministrul a ținut să mulțumească întregului minister pentru efortul depus. Nicăieri în toată postarea kilometrică nu a spus nimic despre cuantumul ajutorului care a fost […]
19:00
Trump avertizează că vor fi DISPONIBILIZĂRI masive în cazul blocajului instituțional /„Doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat, marți, că foarte mulți angajați federali ar putea fi disponibilizați dacă politicienii din Partidul Democrat, pe care i-a acuzat că se preocupă mai mult de imigranți, nu vor accepta proiectul bugetar din Congres. Întrebat câți angajați federali vor fi concediați dacă se va ajunge la blocaj instituțional din cauza […]
18:40
Kumari, fetița ZEIȚĂ întruchipată la care se prosternează nepalezii. Cum sunt alese micuțele din Himalaya pentru a fi temporar venerate # Gândul
Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost aleasă noua Kumari, sau „zeiță-fecioară”, înlocuind-o pe fosta Kumari, care devine muritoare la atingerea pubertății. Ceremonia a avut loc marți, când familia și credincioșii au purtat fetița prin străzile capitalei până la templul-palat unde va locui pentru câțiva ani, în timpul festivalului hindus […]
18:30
O tânără din Alexandria a MURIT în Maramureș, în urma unui accident de ATV. Femeia avea 30 de ani și era însărcinată # Gândul
O tânără însărcinată, în vârstă de 30 de ani, din Alexandria (județul Teleorman), a murit – duminică – în urma unui accident de ATV petrecut un accident grav a avut loc în Săpânța, județul Maramureș. Vehiculul off-road, închiriat, care era condus de un tânăr de 29 de ani, tot din Teleorman, s-ar fi răsturnat după […]
18:20
Ministrul Dragoș Pîslaru: CARDURILE sociale pentru cei peste un milion de beneficiari au fost încărcate # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți, încărcarea cardurilor sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România. Ministrul a adăugat, însă, că de anul viitor statul va schimba abordarea şi va oferi servicii comunitare integrate — asistenţă socială, educaţie, sănătate, consiliere, locuri de muncă. „Am promis, am […]
18:10
Brațul lung al ANAF ajunge și la vânzătorii de pe OLX. Pragul anunțat de Fisc le dă emoții multor români # Gândul
În efortul de a atrage bani la buget, mai ales în contextul unui deficit record, ANAF a luat în vizor surse de venituri importante cum ar fi platformele online ca OLX sau Publi24. În acest sens, ANAF va introduce un prag de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală, cum […]
18:10
Trump: Departamentul Apărării ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de ANTRENAMENT” pentru Armată și Garda Națională # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a sugerat că Departamentul Apărării ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de antrenament” pentru Armată și Garda Națională. „I-am spus lui Pete Hegseth, ar trebui să folosim unele dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru Armata noastră, Garda Națională, dar militară, pentru că vom intra în Chicago […]
Acum 6 ore
18:00
„Zeitatea” la care se închină nepalezii este o fetiță de doar doi ani. Ce condiții trebuie să îndeplinească cele mici pentru a deveni „KUMARI” # Gândul
Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost aleasă noua Kumari, sau „zeiță-fecioară”, înlocuind-o pe fosta Kumari, care devine muritoare la atingerea pubertății. Ceremonia a avut loc marți, când familia și credincioșii au purtat fetița prin străzile capitalei până la templul-palat unde va locui pentru câțiva ani, în timpul festivalului hindus […]
18:00
Florile au reprezentat mereu simboluri ale emoțiilor noastre. De la trandafirul cel romantic, până la energia solară transmisă de floarea soarelui. Așadar, îți propunem un test rapid: tot ce trebuie să faci este să alegi o floare care te atrage cel mai mult și să vezi ce spune despre tine. 1. Trandafirul – Pasionalul Dacă […]
17:50
Unde se pot ține LEGUMELE rădăcinoase, precum morcovii și țelina, pentru a rezista săptămâni întregi. Metoda prin care nu se vor mai înmuia # Gândul
Legumele rădăcinoase, cum ar fi morcovii și țelina, sunt ingrediente esențiale în bucătări, fiind des folosite în supe, ciorbe, salate sau garnituri. Doar că ele își pierd repede prospețimea: se înmoaie și își pierd aroma, devenind inutilizabile după doar câteva zile. Din fericire, însă, există metode simple și eficiente de a le păstra crocante și […]
17:50
Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent” # Gândul
Nicușor Dan a vorbit despre disponibilizarea a 20% dintre angajații din admisnitrația publică și locală și a precizat că în timpul mandatului său se va ajunge la acest procent în privința concedierilor. „Am avut o mică dezbatere cu dnul. Simion pe subiectul ăsta. Vorbim de funcționari din Administrație, nu vorbim de Poliție, Sănătate, Educație. Acei […]
17:50
Ce salariu primește un român la cules de portocale în Spania. Ce „avere” poate să strângă în șase luni # Gândul
Munca sezonieră în Spania, în special la culesul de fructe, este o opțiune tot mai populară în rândul românilor, iar unul din motivele principale este legat de salariile atractive și posibilitatea de a câștiga bani într-un timp foarte scurt. În perioada aceasta din an, campania de cules portocale și mandarine reprezintă o oportunitate buna, mai […]
17:50
Nicușor Dan ignoră CCR în privința pensiei magistraților: „Decizia CCR e mult exagerată. Există unanimitate că lucrul ăsta trebuie să se întâmple” # Gândul
Întrebat ce se va întâmpla dacă CCR va respinge legea pensiilor speciale, care-i vizează și pe magistrați, Nicușor Dan a precizat că „decizia CCR e mult, mult exagerată”. „Decizia CCR e mult, mult exagerată. Există în societate aproape unanimitate că în orice sistem posibil pensia să fie cât salariul. Există unanimitate în clasa politică că […]
17:40
Autostrada Transilvania – A3 avansează cu pași repezi. Imagini spectaculoase cu lotul Chiribiş – Biharia # Gândul
Stadiul lucrărilor pe mai multe tronsoane care compun Autostrada Transilvania arată un progres semnificativ. Trei oferte au fost depuse pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe lotul Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania – A3. Autostrada Transilvalnia. Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a primit 3 oferte la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe […]
17:40
INFRASTRUCTURĂ Sector 5: O nouă rampă pentru persoanele cu dizabilități pe strada Nedeleanu Ion (P) # Gândul
Infrastructură 5 anunță finalizarea unei noi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, amplasată pe strada Nedeleanu Ion. Rampa a fost construită cu prioritate la un bloc unde domiciliază persoane cu mobilitate redusă, pentru a facilita accesul acestora și a spori siguranța tuturor locatarilor. Proiectul face parte din demersurile continue de modernizare a infrastructurii pietonale […]
17:40
Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat, referitor la desecretizarea ședinței CSAT cu privire la anularea alegerilor din noiembrie 2024, că „nu are în momentul de față o imagine completă”. „În măsura în care există dorință, România poate să ajute aceste țări. Apoi s-a discutat despre rolul orașelor în UNE și echilibrul între state și orașe. Și […]
17:40
Piloții companiei aeriene germane Lufthansa au decis să intre în grevă pe fondul disputelor cu conducerea legate de nivelul pensiilor. La o zi după ce Lufthansa și-a setat ținte financiare ambițioase, nemulțumirile în rândul angajaților au început să curgă. În timp ce unii au fost concediați, alții se pregătesc de grevă, relatează Bloomberg. Sindicatul Vereinigung […]
17:30
Nicușor Dan, HUIDUIT la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine sa va fie!” i-au strigat mai multi timișoreni. # Gândul
Aflat într-o plimbare, la pas, în centrul Timișoarei, președintele Nicușor Dan a fost luat la rost de mai multi cetățeni nemulțumiti. „De ce ne-ați mințit în scris. Rușine sa va fie”? De ce ne-ați mințit” i-au strigat oamenii. Pe imagini se vede ca strigatele oamenilor i-au atras atenția președintelui Nicușor Dan. A avut un impuls de […]
17:30
Polonia a reținut un cetățean ucrainean suspectat de implicare în sabotajul gazoductului Nord Stream. Bărbatul ar fi fost căutat în baza unui mandat european de arestare emis de o instanță germană. Un purtător de cuvânt al biroului Procurorului districtual din Varșovia a confirmat reținerea unui suspect, conform Bloomberg. Volodimir Z., un scafandru ucrainean căutat de […]
17:30
Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii # Gândul
Două din cele 6 servicii secrete pe care România le are în prezent beneficiază, din nou, de bani în plus la rectificarea bugetară. Serviciul Român de Informații și Serviciul de Protecție și Pază scapă de tăieri. Potrivit proiectului de rectificare pus în transparență de Ministerul Finanțelor, Serviciul Român de Informații primește de la bugetul de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.