Robert Badea, medaliat la Mondialele de juniori, cântă în apă la fiecare antrenament

16:10

Deținuții de la Mioveni au strâns ban pe ban pentru o mașină nouă, în care să fie transportați la procese de unitatea de detenție. Din cei 40% care le revin, din munca prestată, alături de cei 60% care rămân penitenciarului, au cumpărat un autovehicul de 100.000 de euro. O țară ce are comenzile inversate, ca […] Articolul Incredibil: Deținuții din Mioveni au strâns bani și și-au luat bolid de 100.000 euro pentru drumurile la tribunal apare prima dată în PS News.