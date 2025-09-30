Nava marinei italiene, care a însoțit flotila internațională care se îndreaptă spre Gaza, se va retrage pentru a evita „un incident diplomatic” cu Israelul

18:10

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, 30 septembrie, la Timișoara că se așteaptă ca 20% dintre funcționarii din administrația locală să fie disponibilizați. ”Dacă ne uităm la sistemul vedem că existe zone unde trebuie să fie ieșiri de oameni din sistem, precum sunt zone în care trebuie mai mulți oameni. E nevoie ca noi să […]