Nava marinei italiene, care a însoțit flotila internațională care se îndreaptă spre Gaza, se va retrage pentru a evita „un incident diplomatic” cu Israelul
Aktual24, 30 septembrie 2025 23:20
Marina italiană va înceta să însoțească flotila internațională Global Sumud care încearcă să livreze ajutoare umanitare în Gaza odată ce aceasta se va apropia la 278 de țărm, a anunțat marți Ministerul italian al Apărării. Flotila Global Sumud, formată din peste 40 de ambarcațiuni civile, inclusiv șase nave grecești, care transportă parlamentari, avocați și activiști, […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
23:20
Nava marinei italiene, care a însoțit flotila internațională care se îndreaptă spre Gaza, se va retrage pentru a evita „un incident diplomatic” cu Israelul # Aktual24
Marina italiană va înceta să însoțească flotila internațională Global Sumud care încearcă să livreze ajutoare umanitare în Gaza odată ce aceasta se va apropia la 278 de țărm, a anunțat marți Ministerul italian al Apărării. Flotila Global Sumud, formată din peste 40 de ambarcațiuni civile, inclusiv șase nave grecești, care transportă parlamentari, avocați și activiști, […]
Acum o oră
23:00
Insulele spaniole Ibiza și Formentera au fost lovite de rămășițele fostului uragan Gabrielle. Au fost plasate sub alertă roșie de „pericol extraordinar” în urma ploilor torențiale # Aktual24
Insulele spaniole Ibiza și Formentera au fost lovite, marți, de inundații extinse. Cele două insule au fost plasate sub „alertă roșie”, serviciul național de meteorologie AEMET avertizând în legătură cu ploile torențiale. Până la ora 20:30, ora locală, marți, capitala Ibizei, Ibiza Town, a înregistrat 254 mm de ploaie în 24 de ore, aeroportul din […]
22:40
Cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade în centrul Filipinelor. Cel puțin o persoană a murit și mai multe au fost rănite # Aktual24
Cel puțin o persoană a murit în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,9 în centrul Filipinelor, potrivit autorităților locale, pe măsură ce cresc temerile privind distrugeri considerabile. Cutremurul a avut loc în jurul orei 22:00, ora locală, potrivit USGS, la doar aproximativ 10 kilometri sub nivelul mării, la vest de Palompon din Filipine și […]
Acum 2 ore
22:10
Germania solicită extrădarea unui scafandru ucrainean implicat în atacul din 2022 asupra conductei de gaze Nord Stream # Aktual24
Germania solicită extrădarea unui ucrainean arestat în Polonia, suspectat că a plasat explozibilii pe conducta Nord Stream din Marea Baltică în 2022. Bărbatul, identificat în presa poloneză drept Volodymyr Z și de Germania drept Vladimir Z, este descris ca fiind un scafandru antrenat și este căutat de anchetatorii din Germania, care cred că a făcut […]
22:00
Trump acordă Hamas „trei sau patru zile” pentru a da un răspuns în privința planului său de pace pentru Gaza # Aktual24
Donald Trump a dat Hamas un ultimatum de „trei sau patru zile” pentru a răspunde planului său de pace și reconstrucție în Gaza, avertizând că gruparea militantă își va „primi pedeapsa în iad” dacă va respinge acordul, în timp ce ofensiva israeliană continuă, provocând noi victime civile. Propunerea lui Trump a fost anunțată într-o conferință […]
21:50
Șeful FBI, Kash Patel, le-a oferit oficialilor din Noua Zeelandă arme imprimate 3D. Deținerea acestora este ilegală în țară # Aktual24
Aflat într-o vizită în Noua Zeelandă, directorul FBI, Kash Patel, le-a oferit șefilor poliției și serviciilor secrete cadouri sub forma unor pistoale inoperabile, a căror deținere este ilegală conform legilor privind armele și care trebuiau distruse, au declarat agențiile de aplicare a legii din Noua Zeelandă pentru Associated Press. Replicile din plastic imprimate 3D erau […]
Acum 4 ore
21:30
O știre referitoare la Serviciul Român de Informații a venit astăzi și e din categoria „cum naiba a zburat asta pe sub radar pentru atâția ani?” Faptul că din 2020 NU mai avem rapoarte ale Comisiei de control a Camerei Deputaților și Senatului despre activitatea SRI aprobate de Parlament. Ani de zile. Asta în condițiile […]
20:50
Primul festival „Halloween în Cetate” la Sighișoara. Proiecții multimedia, parade și spectacole de magie # Aktual24
Turnurile și casele istorice din incinta Cetății Medievale a Sighișoarei vor fi colorate cu ajutorul unor proiecții de lumini și umbre și al instalațiilor multimedia, iar pe străzi vor circula personaje fantastice, la prima ediție a Festivalului „Halloween în Cetate”, carre va avea loc în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. „Pornind de la ideea […]
20:40
Marea Britanie înăsprește cerințele pentru refugiații care solicită permis de ședere pe termen nelimitat # Aktual24
Infractorilor și persoanelor care nu vorbesc limba engleză la „un standard ridicat” li se va refuza permisiunea de a se stabili în Regatul Unit, a anunțat ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, în cadrul unor propuneri menite să limiteze amenințarea electorală crescândă din partea Reform UK. Într-un discurs în care se prezintă drept un „ministru […]
20:30
Nicușor Dan vrea reglementarea rețelelor sociale după momentul Călin Georgescu. „Cine a făcut campania, cunoștea foarte bine modul în care funcționau algoritmii” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, la Timișoara, că își dorește o reglementare a rețelelor sociale în România, în condițiile în care a existat suspiciunea că TikTok l-ar fi ajutat în campanie pe Călin Georgescu. Realitatea este însă că rețeaua de socializare nu avea filtre pentru comentarii, iar cine s-a ocupat de campania electorală […]
20:20
Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au intevenit, marți, la Șantierul Naval Constanța, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la puntea superioară a unei nave aflate în reparație. Potrivit primelor informații, nu sunt raportate victime. La fața locului a intervenit Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD B2, Detașamentul Palas […]
20:10
Președintele României anunță ca Moldova va deveni membră UE într-un timp foarte scurt: ”Rezultatul alegerilor este absolut încurajator” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Timişoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există voinţă internă, cât şi pentru că ţările europene susţin includerea acestui stat cât mai rapid. Prezent în Conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru […]
19:40
De ce România va fi implicată puternic în reconstrucția Ucrainei. Președintele enumeră atuurile # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, la Timişoara, că ţara noastră are avantajul geografic în perspectiva participării la reconstrucţia Ucrainei, dar că „mai sunt multe de făcut” şi este necesară „o radiografie a companiilor” care pot fi incluse. Prezent în Conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun” de la Timişoara, […]
Acum 6 ore
19:10
Lovitură adânc in teritoriul Rusiei. Serviciile speciale ale Ucrainei l-au eliminat pe comandantul unei unități ruse specializate care vâna partizani – VIDEO # Aktual24
Un ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse și alți doi membri ai serviciului au fost uciși într-o operațiune a serviciilor secrete ucrainene în Caucazul de Nord, pe 27 septembrie, a declarat serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR). Locotenent-colonelul, asistentul său și un șofer au fost uciși în apropierea satului Tambukan din regiunea Stavropol din […]
18:40
Președintele Dan, noi declarații despre ”Georgescu, omul rușilor”. El arată că sunt cel puțin două probe foarte solide # Aktual24
Președintele Nicușot Dan a venit, marți, la solicitarea jurnaliștilor cu noi precizări privind anularea alegerilor de anul trecut și implicarea Rusiei în procesul electoral. ”Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 avem mult mai multe elemente și de context și specifice. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun […]
18:10
NATO, mesaj pentru țările europene: „Trebuie să ne protejăm cerul. Este clar că sunt rușii în spate” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat marţi la eforturi suplimentare în vederea unei mai bune protejări a spaţiului aerian al ţărilor aliate, după o serie de intruziuni şi detectări de drone neidentificate, relatează DPA, citată de Agerpres. „Trebuie să ne protejăm cerul”, a declarat Rutte, vorbind alături de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von […]
18:10
Președintele Dan, alături de Bolojan. Anunță că 20% dintre angajații administrației locale și centrale vor fi disponibilizați # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, 30 septembrie, la Timișoara că se așteaptă ca 20% dintre funcționarii din administrația locală să fie disponibilizați. ”Dacă ne uităm la sistemul vedem că existe zone unde trebuie să fie ieșiri de oameni din sistem, precum sunt zone în care trebuie mai mulți oameni. E nevoie ca noi să […]
17:50
Ucraina ajută Danemarca. Experți militari ucraineni merg la danezi pentru a le arăta cum trebuie luptat cu dronele invadatoare ale Rusiei # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi trimiterea unei echipe militare în Danemarca pentru a „împărtăşi experienţa” de luptă contra dronelor ruse în cadrul unor „exerciţii comune”, după înmulţirea incidentelor ce implică drone în Europa, informează AFP, citată de Agerpres. „Băieţii noştri au sosit pentru a participa la exerciţii comune cu partenerii, care ar putea […]
17:40
„Game changer” în Ucraina. Permisiunea lui Trump de a lovi Rusia cu rachete, un moment de cotitură în război? # Aktual24
A dat Trump ok-ul Ucrainei să lovească în teritoriul rusesc cu rachete cu rază lungă de acțiune? Așa a transmis generalul Keith Kellogg, emisarul special al președintelui american, într-un interviu. Asta este realmente o veste importantă. Cu mențiunea că până nu vedem acțiuni concrete, inclusiv afirmarea acestui mesaj chiar de către Donald Trump, declarația lui […]
Acum 8 ore
17:20
GPS antibruiaj de ultimă generație va fi integrat în rachete ghidate de precizie pentru a satisface nevoile NATO # Aktual24
Două companii din domeniul aerospațial și al tehnologiei de apărare și-au unit forțele pentru a dezvolta tehnologia de nouă generație a sistemului de poziționare globală (GPS) antibruiaj în arme ghidate de precizie. Tehnologia antibruiaj a BAE Systems va fi integrată în sistemele de capacitate de lovire în adâncime ale companiei sud coreene Hanwha Aerospace, relatează […]
17:10
AI face ravagii în Germania. Lufthansa va elimina 4.000 de locuri de muncă, Bosch încă 13.000 # Aktual24
Compania aeriană națională germană, Lufthansa, a confirmat luni informațiile conform cărora intenționează să elimine 4.000 de posturi administrative până în 2030. Compania a anunțat că va utiliza în schimb inteligența artificială (IA), digitalizarea și economiile de eficiență în rândul companiilor aeriene membre, relatează DW. Anunțul vine la câteva zile după ce o altă companie germană […]
16:50
Primul protest timid în Rusia după mai bine de un an: 1.000 de oameni, cu petiții la ușa lui Putin # Aktual24
Până la aproximativ 1.000 de persoane s-au așezat sâmbătă la rând în fața biroului de primire al președintelui Vladimir Putin, lângă Kremlin, pentru a depune plângeri scrise pe teme sociale și de mediu — una dintre cele mai mari adunări cu tentă opozițională de după începutul lui 2024. Cererile au vizat protejarea spațiilor verzi și […]
16:40
Într-un discurs la ONU, Beijingul își exprimă clar intenția de a remodela ordinea globală, profitând de retragerea lui Trump din organismele internaționale # Aktual24
La nici o lună după ce președintele chinez Xi Jinping a propus „Inițiativa sa de Guvernanță Globală”, Beijingul și-a exprimat clar intenția în cel mai global forum – că ar trebui și este calificată să ajute la modelarea ordinii mondiale, chiar dacă Statele Unite se retrag tot mai mult sub conducerea lui Donald Trump din […]
16:30
Adevăratul scor al AUR este altul, anunță prim-vicele Marius Lulea: ”Nu este 40%, este mult mai jos, aproximativ 25%” # Aktual24
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a declarat marți într-un interviu că partidul AUR nu deține 40% dintre voturi acum, așa cum arată unele sondaj, și că cifrele reale sunt de aproximativ 25%. „Eu cred că AUR a atins un maxim. Eu nici nu cred în cifrele care apar în spațiul public. Eu cred că AUR este […]
16:10
China restricționează accesul „flotei din umbră” la unul dintre porturile sale cheie. Reacție la presiunile SUA # Aktual24
Noi reguli pentru admiterea petrolierelor vor intra în vigoare în portul chinezesc Qingdao pe 1 noiembrie. Navele mai vechi de 31 de ani, precum și cele care și-au schimbat datele de înmatriculare la Organizația Maritimă Internațională sau au certificate nevalide, vor fi interzise. În plus, toate navele petroliere care intră în portul Qingdao vor fi […]
16:10
Cotroceniul anunță că returnează bugetului de stat peste 3 milioane de euro. Dan: ”Este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României” # Aktual24
Administrația Prezidențială a anunțat marți că restituie bugetului de stat o sumă consistentă, peste 3 milioane de euro, arătând că astfel contribuie ”la efortul colectiv de reducere a cheltuielilor bugetare”. ”În contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială își onorează angajamentul anunțat […]
15:50
Forțele speciale ale Ucrainei au distrus „ochii” complexului S-400 Triumph al Rusiei din Crimeea: ”Sistemul a fost neutralizat” # Aktual24
Unitățile Forțelor Speciale de Operațiuni (SSO) au lovit stația radar a sistemului de apărare aeriană S-400 Triumph al Rusiei în Crimeea ocupată de Rusia, marți dimineața, 30 septembrie. Stația radar este descrisă ca fiind „ochii” complexului S-400 Triumph. Fără sistemul său de observare și ghidare, întregul S-400 își pierde capacitatea de luptă, se arată în […]
15:40
Neamț: O femeie și fiica ei au fost înjunghiate în propria curte de către un tânăr de 23 de ani # Aktual24
La data de 30 septembrie a.c., în jurul orei 12:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați de o femeie de 37 de ani, din localitatea Spiridonești, care a reclamat că atât ea, cât și fiica sa, în vârstă de 20 de ani, au fost atacate cu un cuțit în […]
Acum 12 ore
15:30
Ucraina și-a modificat rachetele Neptune astfel încât acestea au lovit ținte aflate la sute de kilometri pe teritoriul Rusiei: ”O fabrică de componente militare a fost lovită” # Aktual24
Marina ucraineană a anunțat luni seară că o rachetă anti-navă Neptune a fost utilizată într-un atac de lungă distanță împotriva unei fabrici rusești din Briansk. Natura atacului indică faptul că Kievul a utilizat o versiune modificată — prezentată la începutul acestui an — a rachetei lansate de pe un camion, fabricată în țară. Deși racheta […]
15:10
Europa „nu este în război, dar… nu mai este în pace” cu Rusia, a declarat cancelarul german Friedrich Merz. Comentariile lui Merz vin după săptămâni de escaladare a provocărilor rusești pe teritoriul european, inclusiv multiple încălcări ale spațiului aerian și interferențe în alegerile din Republica Moldova, relatează Reuters. „Permiteți-mi să spun într-o propoziție care poate […]
14:50
Presshub: Raport al Departamentului de Stat al SUA: „9.635 de dosare au fost închise ca urmare a prescripție răspunderii penale” # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a publicat un raport privind privind climatul investițional din România în care arată principalele probleme pe care le-ar putea întâlni investitorii americani în țara noastră. Potrivit documentului, în România corupția este larg răspândită în anumite sectoare, aproape 10.000 de dosare s-au închis din cauza prescripției faptelor și condamnările sunt greu […]
14:40
”Vrem să folosim Luna ca o rampă de lansare pentru viitoarele călătorii pe Marte”. Misiunea Artemis II a NASA va zbura în jurul Lunii din februarie 2026 # Aktual24
NASA a anunțat că următoarea sa misiune pe Lună ar putea avea loc încă din februarie anul viitor. Dacă va avea succes, va marca prima dată când oamenii vor călători atât de departe de Pământ în peste 50 de ani. Misiunea, numită Artemis II, este primul zbor cu echipaj uman în cadrul ambițiosului program Artemis […]
14:10
Lovitură pentru producătorii americani de film. Trump anunță o taxă vamală de 100% pentru filmele produse în străinătate # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat luni, într-o postare pe Truth Social, că va impune o taxă vamală de 100% „pentru toate filmele realizate în afara Statelor Unite”. Trump nu a specificat când sau cum ar putea fi implementată taxa vamală, relatează CNN. Dacă Trump își va îndeplini amenințarea, ar fi prima dată când impune practic […]
13:40
Călin Georgescu este încolțit. Deși își păstrează o postură bună și calmă, semnalele pe care le transmite candidatul extremist pro-rus îi trădează disperarea. El face eforturi să-și joace cărțile prin care vrea să pună presiune asupra instituțiilor și asupra diferiților actori politici. Eforturi de care are nevoie, fiind trimis în judecată în mai multe dosare, […]
13:20
Ciolacu a știut dar nu a făcut nimic. Rapoartele SRI au semnalat în anii trecuți legături între mișcarea suveranistă și Rusia. Fost șef al Comisiei SRI: „Decidenții politici au știut” # Aktual24
Ultimul raport al Comisiei de control asupra activității SRI adoptat în plenul Parlamentului se referă la anul 2020. De atunci, documentele aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024 au rămas secrete, pentru că nu au fost supuse votului în plenul reunit. În aceste rapoarte, însă, SRI ar fi atras atenția asupra legăturilor mișcării suveraniste cu […]
12:50
UE va trimite „acum” Ucrainei 2 miliarde de euro pentru drone: ”Acest lucru permite Ucrainei să își utilizeze întreaga capacitate” # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți dimineață că Ucraina va primi în curând 2 miliarde de euro pentru drone, fără a specifica însă de unde vor proveni acești bani. „Un total de 2 miliarde de euro vor fi cheltuiți acum pentru drone”, a declarat von der Leyen într-o declarație alături de […]
12:20
Propagandista Anca Alexandrescu, susținută de Piedone la Primăria Capitalei: ”Are expertiză pe trei prim-miniștri” – VIDEO # Aktual24
Cristian Popescu Piedone, proaspăt președinte al unui partid pe care și l-a înființat, a declarat că Anca Alexandrescu (propagandistă a lui Călin Georgescu) ar putea să fie un bun primar al Capitalei. ”Doamna Anca Alexandrescu are expertiză, are expertiză de trei sau nu știu câți premieri, are expertiza pe primarul general Sorin Oprescu, are expertiză […]
12:10
Un tribunal din China a condamnat la moarte 11 persoane care au păgubit victime din întreaga lume cu peste 1,4 miliarde de dolari # Aktual24
Un tribunal din China a pronunțat condamnări la pedeapsa capitală împotriva a 11 membri ai unei organizații criminale majore, acuzați că au orchestratăîn Asia de Sud-Est o rețea extinsă de escrocherii, care a păgubit victime din întreaga lume cu peste 1,4 miliarde de dolari. Potrivit cotidianului britanic The Guardian, instanța intermediară din Wenzhou a decis […]
12:10
Marea Britanie va desfășura echipamente anti-drone în Danemarca după o serie de incidente cu drone neidentificate în țară. Ministrul britanic al Apărării, John Healy, a declarat acest lucru într-un interviu acordat Politico. Guvernul danez a ajuns la concluzia că dronele care zboară deasupra aeroporturilor țării în ultimele zile sunt operate de un „antreprenor profesionist”. „Nimeni […]
12:10
Surpriză: Netanyahu își cere scuze Qatarului pentru atacul de la Doha. ”Nu intenționăm să vă încălcăm din nou suveranitatea” # Aktual24
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a cerut scuze prim-ministrului qatarez Mohammed Al-Thani în timpul unei convorbiri telefonice pentru încălcarea suveranității țării în urma atacului aerian israelian asupra capitalei, Doha. În timpul conversației, Netanyahu și-a exprimat, de asemenea, regretul pentru moartea unui ofițer de securitate qatar în atac, relatează publicația americană Axios, citând surse. Potrivit relatărilor din […]
11:40
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe îl acuză pe primarul Robert Negoiță că ar achizițona „tablete de război”, în valoare de 2.400 de euro bucata, pentru Poliția Locală # Aktual24
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a lansat un atac dur la adresa Primăriei Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, după ce aceasta a anunțat achiziționarea a 200 de tablete pentru Poliția Locală, la prețul record de 12.000 lei pe bucată. Potrivit lui Gheorghe, tabletele vor fi folosite pentru „implementarea strategiei de informatizare a primăriei”, însă fostul […]
11:10
„Prietenul” lui Simion e dușmanul Rusiei: președintele polonez Nawrocki a semnat legea privind continuarea finanțării sistemului Starlink pentru Ucraina # Aktual24
Polonia și-a reafirmat angajamentul ferm față de sprijinul acordat Ucrainei în războiul împotriva Rusiei, continuând finanțarea sistemului de comunicații prin satelit Starlink. Acest lucru a fost posibil după ce președintele polonez Karol Nawrocki a semnat, pe 29 septembrie 2025, o lege ce prevede extinderea ajutorului financiar, conform anunțului făcut de ministrul ucrainean al Transformării Digitale, […]
10:40
Prin rectificarea bugetară din 2025, guvernul Bolojan va aloca mai mulți bani pentru partidele politice decât pentru Educație # Aktual24
Guvernul României a decis, prin proiectul de Ordonanță de Urgență privind rectificarea bugetară din septembrie 2025, să aloce mai mulți bani pentru rambursarea cheltuielilor electorale ale partidelor politice decât pentru Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Concret, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) va primi un supliment de 169 milioane lei pentru decontarea campaniei electorale prezidențiale din acest […]
Acum 24 ore
10:10
O dronă rusească a ucis la Sumi o întreagă familie ucraineană – mama, tata și doi copii, de 4 și 6 ani # Aktual24
În noaptea de luni spre marți, un nou atac cu drone lansat de forțele rusești în regiunea Sumi, la granița cu Rusia, a dus la moartea unei familii întregi. Atacul a vizat o locuință din satul Cernecicina, aflat în comunitatea Krasnopillia, unde o dronă de luptă a lovit casa unei familii formate din părinți și […]
09:40
Diviziuni tot mai adânci la Pentagon: generalii americani critică strategia „mioapă” a secretarului Apărării, Pete Hegseth # Aktual24
Noua strategie militară propusă de secretarul apărării Pete Hegseth provoacă tensiuni în cadrul conducerii armatei americane, relevând un conflict major între liderii politici și cei în uniformă ai Pentagonului. Generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, alături de alți ofițeri superiori, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la direcția pe care administrația […]
09:00
Premierul Ilie Bolojan anunță că energia electrică se va ieftini începând cu a doua jumătate a anului 2026 # Aktual24
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat luni seară că facturile la energia electrică vor scădea începând cu a doua jumătate a anului viitor. Motivul principal este implementarea unor unități de stocare a energiei fotovoltaice, care vor permite utilizarea eficientă a energiei produse în orele de prânz, când aceasta este ieftină, în timpul serii, când cererea […]
08:50
Copiii din Donețkul ocupat de ruși, forțați să livreze apă pentru veteranii „operațiunii militare speciale”, în loc să meargă la școală # Aktual24
În teritoriul ocupat din Donețk, copiii sunt obligați să livreze apă în loc să meargă la școală, arată un raport al Centrului pentru Rezistența Națională (CNS). Elevii și studenții sunt transformați în forță de muncă care trebuie să îndeplinească un „plan” pentru distribuirea apei către așa-numiții „veterani ai operațiunii militare speciale” și persoane cu mobilitate […]
08:40
Bonusurile de pensionare de la Romsilva vor fi limitate la echivalentul unui singur salariu, anunță ministrul Mediului, Diana Buzoianu # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, 29 septembrie, o modificare importantă în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Buzoianu a informat că bonusurile de pensionare acordate angajaților vor fi de acum limitate la echivalentul unui singur salariu, în conformitate cu legislația națională. Până de curând, […]
08:20
Donald Trump va primi 24,5 milioane de dolari de la YouTube, pentru că i-a fost blocat contul – banii vor fi folosiți pentru mobilarea sălii de bal de la Casa Albă # Aktual24
YouTube va plăti aproape 25 de milioane de dolari președintelui american Donald Trump pentru a încheia un proces intentat după blocarea contului său în 2021. Dintre acești bani, 22 de milioane vor fi direcționați către Trust for the National Mall, o organizație non-profit, pentru mobilarea unei săli de bal din Casa Albă, care va fi […]
08:10
Mai ceva ca-n Caragiale: Un bilet de loterie uitat 6 luni într-o jachetă i-a adus unui bărbat din Germania 15 milioane de euro # Aktual24
Un bărbat din Germania a câștigat 15,3 milioane de euro (aproximativ 18 milioane de dolari) la loterie, după ce a descoperit un bilet uitat în buzunarul unei jachete, la șase luni după ce îl cumpărase. Bărbatul, care trăiește în Frankfurt n-a avut habar de câștigul imens pe tot parcursul primăverii și verii, în ciuda unei […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.