Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO

22:20

Diana Buzoianu a vorbit marți seara, în exclusivitate la Digi24, despre campania de știri false din mediul online în care se spune că apa din lacurile de acumulare este scoasă și dusă în Franța, sau că francezii caută aurul de pe fundul lacurilor. Ministrul Mediului spune că este o conspirație a extremiștilor ca să justifice, de fapt, de ce ei nu vor să susțină măsurile reale care trebuie să fie luate când vorbim de problema cu apa”. Ministrul Mediului a mai precizat că România a plătit un studiu efectuat de Banca Mondială cu privire la strategia de aprovizionare cu apă a tuturor zonelor afectate de secetă, precum și pentru infrastructura necesară prevenirii inundațiilor