Frică, laude şi tăcere - reacţii la întâlnirea lui Trump cu generalii americani
Digi24.ro, 1 octombrie 2025 00:30
Discursurile preşedintelui american Donald Trump şi al secretarului apărării Pete Hegseth la o reuniune rară a liderilor militari americani au fost întâmpinate cu critici aspre din partea democraţilor, cu laude din partea republicanilor şi cu o reacţie discretă până acum din partea oficialilor militari înşişi, relatează Reuters.
Acum o oră
00:30
00:20
Oana Țoiu: România plănuiește să înceapă rapid producția de drone defensive împreună cu Ucraina # Digi24.ro
România speră să înceapă rapid producția de drone defensive pe teritoriul său, împreună cu Ucraina, pentru a fi folosite intern dar și de către aliații din UE și NATO, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu într-un interviu pentru Reuters.
Acum 2 ore
00:00
Ce s-a întâmplat în aceste zile în Republica Moldova este mai mult decât un simplu proces electoral. Este un răspuns curajos și matur dat unuia dintre cele mai agresive atacuri hibride lansate de Federația Rusă asupra unei democrații europene în devenire.
30 septembrie 2025
23:40
Este anchetă în Gorj, după un atac ca-n filme. Două persoane mascate l-au așteptat în fața porții pe șoferul unui microbuz școlar și l-au bătut cu bestialitate. Victima a ajuns la spital cu multiple fracturi.
23:40
Cât a costat campania electorală a lui Călin Georgescu. Președintele Nicușor Dan vorbește de zeci de milioane de euro # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că oameni din domeniul consultanţei politice i-au precizat că finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu s-ar fi putut ridica la 20 de milioane de euro, deşi procurorii au date cu privire la un milion de euro plătit de omul de afaceri Bogdan Peşchir. În plus, şeful statului intuieşte că „în spatele lui Călin Georgescu au fost nişte oameni din corupţia românească a anilor '90 – 2000”.
23:20
Buzoianu, despre reorganizarea Romsilva: Nu putem să plătim din tăieri de păduri activități precum hoteluri, vândut de gemuri, băuturi # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, marți seară, la Digi24, că reorganizarea Romsilva este importantă „pentru că noi nu mai putem să plătim din tăieri de păduri activități secundare care nu se susțin și de care Romsilva nu are de ce să se ocupe”, făcând referire și la pierderile înregistrate de hotelul care aparține de Regie. „Dacă activitățile secundare aduc bani, foarte bine, pot fi folosiți pentru administrarea pădurilor, dar nu invers, să se ducă pe hoteluri, vândut de gemuri și băuturi răcoritoare”, mai reclamă aceasta.
23:20
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România are, în prezent, un mecanism de comandă în cazul survolării unui corp străin deasupra teritoriului naţional, subliniind că, în cazul în care ar fi vorba despre avioane fără pilot, drone, abordarea ar trebui să fie una mai degrabă activă, iar în cazul unui avion cu pilot - una mai degrabă prudentă. El a explicat și ce reprezintă conceptul scutul de drone (drone wall) vehiculat la nivelul NATO.
23:10
Diana Buzoianu, despre construcțiile din parcurile Capitalei: „În goana după profit, se aruncă la gunoi sănătatea a milioane de oameni” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că problema clădirilor construite în spațiile verzi destinate agrementului, precum parcurile, ar trebui abordată în interiorul Coaliței de guvernare. „Ar trebui să ne asumăm faptul că nu vom mai putea să avem o legislație care este prea laxă cu oamenii care distrug spațiile verzi”, a subliniat demnitarul, adăugând că, din punctul său de vedere, măsura ar trebui să fie clară: o interdicție de a se construi în astfel de zone.
Acum 4 ore
23:00
Momentul în care cutremurul din Filipine lovește insula Cebu: filmare dintr-o mașină aflată în mers pe un pod # Digi24.ro
Momentul în care cutremurul de magnitudine 6,9 a lovit marți seara mai multe insule din Filipine a fost surprins în imagini de o cameră de la bordul unei mașini care traversa un pod de pe insula Cebu. Cel puțin cinci oameni au murit în urma seismului, mai multe drumuri au fost afectate, clădiri s-au prăbușit, iar alimentarea cu energie elctrică a fost întreruptă.
22:50
Ministrul Mediului, despre instituțiile din subordine: Sunt diferențe mari de salariu, deci frustrare. Pe teren nu mai au oameni # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, marți seară, la Digi24, că „principala problemă la autoritățile din subordinea Ministerului este că există diferențe foarte mari de salariu, deci o frustrare foarte mare între oamenii care duc munca reală și oamenii care stau în birouri și iau deciziile din pix”. Ea subliniază că „există și o mare problemă cu personalul, în sensul că sunt zone întregi în care lucrările de pe teren nu mai au oameni”. „Organigramele sunt pline în birouri, aproape la toate instituțiile”, mai spune oficialul din Guvern.
22:50
Ce chirie va plăti de la 1 octombrie Administrația Apelor Române pentru sediul central. Instituția achita 54.000 de euro pe lună # Digi24.ro
Administrația Națională Apele Române folosește un sediu pentru care plătește 54.000 de euro unui offshore din Cipru. În legătură cu acest subiect, ministrul Mediului a spus la Digi24 că noul director numit recent în funcție a renegociat contractul, iar suma aproape s-a înjumătățit. În opinia sa, ceea ce a dus la scăderea facturii pentru chirie a fost modul în care actuala conducere administrează instituția.
22:30
Mesajul transmis de Vladimir Putin în aceeași zi în care Donald Trump l-a numit „tigru de hârtie”: Luptăm și învingem # Digi24.ro
Într-un mesaj video care marchează a treia aniversare a anexării a patru regiuni ucrainene de către Rusia, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Moscova duce o „bătălie dreaptă” pentru a susține voința poporului din Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson.
22:30
Un cutremur puternic a avut loc în Filipine: cel puțin cinci morți, curent electric întrerupt, clădiri și drumuri avariate # Digi24.ro
Cel puţin cinci persoane au murit după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9, care s-a produs la o adâncime mică, de 10 km, a avut loc marţi seara în largul coastelor din centrul Filipinelor. Seismul a provocat pagube clădirilor şi drumurilor şi a întrerupt alimentarea cu energie electrică în unele regiuni, relatează AFP.
22:20
Diana Buzoianu, despre francezii care ne fură apa și aurul pe fundul lacurilor: Extremiștii refuză măsurile reale privind problema apei # Digi24.ro
Diana Buzoianu a vorbit marți seara, în exclusivitate la Digi24, despre campania de știri false din mediul online în care se spune că apa din lacurile de acumulare este scoasă și dusă în Franța, sau că francezii caută aurul de pe fundul lacurilor. Ministrul Mediului spune că este o conspirație a extremiștilor ca să justifice, de fapt, de ce ei nu vor să susțină măsurile reale care trebuie să fie luate când vorbim de problema cu apa”. Ministrul Mediului a mai precizat că România a plătit un studiu efectuat de Banca Mondială cu privire la strategia de aprovizionare cu apă a tuturor zonelor afectate de secetă, precum și pentru infrastructura necesară prevenirii inundațiilor
22:10
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de reciclare cu flyere pe hârtie o sa înnebunesc” # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că în 2026 va demara o campanie națională de educare și comunicare privind reciclarea, pentru a încerca să crească procentul de reciclare a deșeurilor, care acum, la nivel național se află la doar 13%. Întrebată dacă va fi din nou o campanie în care li se va spune oamenilor să colecteze separat, ministra a spus că dacă mai aude de o campanie cu flyere de hârtie va înnebuni. Totodată, a anunțat că încearcă să mute proiectele de mediu care n-au mai prins bani din PNNR în gestiunea Administrației Fondului de Mediu (AFM).
22:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a anunțat, în exclusivitate pentru Digi24, că Programul Rabla ar putea fi finanțat, în 2026, din fonduri europene și ar urma să aibă noi criterii de eligibilitate, „cu caracter social”, pentru aplicanți. „Veniturile persoanelor care aplică vor fi luate în considerare”, a subliniat ministrul.
21:40
Decizia surpriză a UEFA, după anunțul lui Donald Trump despre planul de pace din Fâșia Gaza # Digi24.ro
UEFA a amânat un vot privind suspendarea Israelului pentru a da o șansă să funcționeze unui nou plan de pace anunțat de președintele american Donald Trump, potrivit The Times.
21:40
Interes scăzut față de tichetele Rabla pentru mașinile electrice. Explicațiile ministrului Diana Buzoianu # Digi24.ro
Diminuarea valorii tichetelor Rabla pentru mașinile electrice a dus la scăderea interesului populației pentru acest tip de voucher, a anunțat, în exclusivitate la Digi24, ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Bugetul pentru mașini non-electrice s-a epuizat în doar 13 minute de la lansarea programului Rabla. În schimb, ecotichetul pentru mașinile complet electrice a fost micșorat și are în prezent valoarea de 18.500 lei.
21:30
Nicuşor Dan: Discuţia privind reorganizarea administrativ-teritorială nu există până la bugetul pe 2026 # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Timişoara, despre reorganizarea administrativ-teritorială, că „discuţia asta nu există până la momentul bugetului pe 2026, deci probabil că nu va exista pe parcursul anului 2025”.
21:10
Schimbări în programul trenurilor către și dinspre Aeroportul Otopeni: zece garnituri vor fi anulate zilnic între 14 și 17 octombrie # Digi24.ro
Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă şi retur nu vor circula în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00, pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară, anunță CFR Călători.
21:10
Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg. Care a fost subiectul central al discuțiilor # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a avut marți, 30 septembrie, la Varșovia, o întrevedere cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent (r) Keith Kellogg, potrivit unui comunicat de presă al MApN.
Acum 6 ore
20:40
„Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin în fața generalilor americani # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a vorbit, în discursul său adresat generalilor SUA, despre una dintre conversațiile sale cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin, în timpul căreia a insinuat că Rusia este un „tigru de hârtie”.
20:30
Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european # Digi24.ro
Prinţesa moştenitoare a Ţărilor de Jos, Amalia, a început serviciul militar, a anunţat marţi Casa Regală olandeză. Fiica regelui Willem-Alexander şi a reginei Maxima, în vârstă de 21 de ani, a fost încadrată ca marinar de clasa a III-a în marină şi ca soldat de clasa a III-a în forţele terestre şi aeriene.
20:20
Trump a răbufnit în fața generalilor: „Nu-mi vor da mie Premiul Nobel, ci vreunui tip care n-a făcut nimic”. Ce spune despre Putin # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump și-a repetat marţi, în discursul ţinut în faţa liderilor militari americani, afirmaţiile potrivit cărora a rezolvat mai multe războaie şi conflicte, dar se așteaptă ca Premiul Nobel pentru Pace să nu meargă la el, ci la o persoană fără merite, anunță The New York Post.
20:10
Cum s-a folosit Călin Georgescu de Tik Tok. Nicușor Dan vrea reglementarea rețelelor sociale # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, la Timişoara, că a existat suspiciunea că TikTok l-a ajutat în campanie pe candidatul Călin Georgescu, însă realitatea este că această reţea de socializare nu avea filtre pentru comentarii, iar cine s-a ocupat de campania electorală a acestui candidat cunoştea foarte bine algoritmii. Nicuşor Dan a precizat că îşi doreşte o reglementare a reţelelor sociale în România.
20:00
Ce crede Nicuşor Dan despre aderarea Serbiei la UE: „Este nevoie de voință politică și de nişte standarde” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat marţi, la Timişoara, că şi-ar dori ca Serbia să facă parte din Uniunea Europeană, dar a adăugat că aceasta ar trebui să îndeplinească anumite standarde, precum orice altă ţară care doreşte integrarea europeană.
19:50
Orașele „periculoase” din SUA, folosite ca „terenuri de antrenament” pentru armată. Îndemnul lui Trump pentru șefii militari americani # Digi24.ro
Președintele Donald Trump le-a spus, marți, înalților oficiali militari ai națiunii că trupele armatei ar trebui să folosească orașele americane „periculoase” drept „terenuri de antrenament”, potrivit Axios.
19:40
Industria de videochat, în vizorul ANAF. Sunt verificate sute de persoane cu venituri nedeclarate. Planul Fiscului de a recupera taxele # Digi24.ro
De la micii contribuabili care vând lucruri personale pe platformele online și până la industria de videochat, cu toții au intrat acum în vizorul Fiscului. Inspectorii au găsit cel puțin 500 de persoane care activează în sectorul videochatului și au venituri nedeclarate de milioane de lei, anunță Digi24. ANAF încearcă să identifice metode alternative de plată prin care se încasează banii, doar că situația este extrem de complicată. „Cei din industria de videochat sau creatorii de conținut (...) au sediul undeva pe o insuliță legată de Canada, te duci cu bărcuța să le duci o notificare din partea noastră”, spune Cosmin Neculiță, șeful serviciului Antifraudă.
19:30
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot face avioanele P-8 Poseidon # Digi24.ro
Statele Unite au desfășurat în Norvegia aeronave militare capabile să „vâneze” submarine și să desfășoare operațiuni de spionaj și au efectuat misiuni în apropierea teritoriului Rusiei la Marea Baltică, transmite Newsweek, care citează date obținute din surse deschise.
19:30
Președintele consideră „exagerată” discuția despre efectele politice ale unei respingeri la CCR a reformei pensiilor magistraților # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre o respingere a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, că dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea, şi a societăţii şi a coaliţiei, să facă o lege care să nu aibă probleme, arătând că nu vede o problemă în asta şi că, în opinia sa, „este o chestiune mult exagerată în spaţiul public”.
19:20
Cea mai ieftină asigurare RCA din România nu va mai fi disponibilă. ASF interzice o firmă din Bulgaria începând cu 1 octombrie # Digi24.ro
Firma care vindea cel mai ieftin RCA în România a fost interzisă definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară din cauza întârzierilor dosarelor de daună și chiar neîndeplinirea unor obligații contractuale. Firma din Bulgaria are 200.000 de clienți la noi în țară și a precizat că interdicția reprezintă o sancțiune disproporționată în raport cu gravitatea presupusei fapte.
19:10
Legea pregătirii populației pentru război, aproape gata. Care e cea mai importantă prevedere potrivit președintelui Nicușor Dan # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre legea pregătirii populaţiei pentru război, că în foarte puţin timp, această lege va fi transmisă de către Guvern, Parlamentului iar cea mai importantă modificare este introducerea stagiului militar voluntar, plătit de statul român.
19:10
Demnitarii din cancelaria lui Bolojan nu mai beneficiază de șoferi de la 1 octombrie. Care este stadiul tăierilor promise de Guvern # Digi24.ro
Din octombrie, demnitarii din cancelaria premierului, adică secretarii și consilierii de stat, nu vor mai beneficia de șofer personal. În plus, numărul mașinilor închiriate de Executiv pentru angajații din subordine s-ar fi redus de la 30 la 15, iar din cei opt ospătari de care beneficiază inclusiv premierul și miniștrii ar urma să rămână doar patru, a transmis șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, Mihai Jurca, la Interviurile Digi24.ro. Sunt probleme, însă, în privința numărului angajaților, care încă nu a fost redus, în ciuda promisiunilor făcute în urmă cu mai bine de două luni.
Acum 8 ore
19:00
Criză politică în SUA: guvernul se îndreaptă spre primul blocaj bugetar din ultimii 6 ani. Negocierile din Congres, în impas # Digi24.ro
Guvernul SUA se îndreaptă cu pași repezi spre prima închidere a activității sale din ultimii șase ani, fără semne că liderii Congresului sunt aproape de un acord asupra legislației pentru continuarea finanțării federale, după termenul limită de marți seară, pentru a preveni concedierea temporară a lucrătorilor și închiderea agențiilor, informează The Guardian.
19:00
Nicușor Dan explică diferența de reacție la interferența Rusiei în alegerile din Republica Moldova față de cele din România # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, că a urmărit cu mare interes desfăşurarea alegerilor din Republica Moldova şi chiar s-a trezit de două ori noaptea pentru a urmări rezultatele. Şeful statului spune că, spre deosebire de România, Republica Moldova a fost prevenită de un eventual atac al Rusiei în aceste alegeri, pe când România a fost pinsă pe picior greşit de viteza tehnologică a operaţiunii.
18:50
Bogdan Ivan: Am cerut la ANRE anchete pentru prețurile mari la energie. Există distorsiuni în piață # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marți, la Digi24, că a cerut anchete la ANRE pentru a analiza modul de formare a prețului la energie, în contextul acuzațiile de majorare speculativă a prețurilor. Oficialul a precizat că Autoritatea a lucrat împreună cu Consiliul Concurenței iar în prezent patru furnizori au coborât prețul energiei de la 1,5 lei la 1 leu, 1,1 lei, 1,2 lei, 1,25 lei MWh. „Există niște distorsiuni în piață. Problema de fond e să facem mai multă energie. Când avem mai multă energie, mai greu să speculezi cu piața”, mai spune Ivan. El a mai spus că va discuta în CSAT despre problema costului ridicat al energiei în România față de media europeană.
18:50
Cod roșu de inundații în Ibiza: străzi pline de apă și oameni blocați în locuințe. Mobilizare majoră a echipelor de intervenție # Digi24.ro
Vremea rea a devastat mai multe regiuni spaniole. Meteorologii din peninsula iberică au emis o avertizare cod roșu de ploi torențiale pentru insulele Ibiza și Formentera. Sunt așteptate precipitații care vor cumula până la 180 de milimetri pe metru pătrat într-un interval de 12 ore. Furtuna anterioară a făcut prăpăd. Pompierii din Ibiza au fost mobilizați pentru a salva mai multe persoane rămase captive autoturismele lor sau în locuințe, anunță autoritățile locale, citate de BBC.
18:40
Președintele SUA a anunțat că se gândește să facă armata „mai mare”. Trump spune că alegerea sa „a făcut diferența” în recrutări # Digi24.ro
Donald Trump a declarat, marți, în discursul său adresat amiralilor și generalilor, că administrația sa dezbate posibilitatea de a „mări” armata, potrivit NBC.
18:40
Nicușor Dan susține concedierea unor angajați de la stat: E nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că este nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni din sistem şi e nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, precizând că este sigur că în coaliţie se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună, asumată.
18:40
Nicuşor Dan anunţă o evaluare privind educaţia: Trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung pentru o calitate mai mare în învățământ # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă o evaluare privind educaţia, într-o lună, el arătând că noi trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung şi pe universitar şi preuniversitar, cum facem ca să avem o calitate mai mare în învăţământ.
18:30
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Avem dovada că au fost folosite conturi și firme din Rusia. O să prezint datele la Copenhaga # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General, prezentat recent şi o să se ducă mâine la Copenhaga, să informeze pe partenerii noştri, despre conţinutul acestuia. Şeful statului a mai spus că nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, după acest raport.
18:20
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă din ajutorul pentru acest an # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă, marţi, că au fost încărcate cardurile sociale cu câte 125 de lei, prima tranșă a ajutorului de 250 de lei anual, pentru cei peste 1,1 milioane de beneficiari ai programului Sprijin pentru România, dintre care 68.928 sunt beneficiari noi. Ministrul anunţă, însă, că de anul viitor statul va schimba abordarea şi va oferi servicii comunitare integrate — asistenţă socială, educaţie, sănătate, consiliere, locuri de muncă.
18:10
Nicușor Dan a încălcat protocolul la un eveniment organizat la Timișoara. Imagini cu fâstâceala președintelui # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la Timișoara, la un eveniment în cadrul căruia a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989. Șeful statului a avut însă parte de un moment delicat în timpul ceremoniei.
18:00
Bogdan Ivan: România plătește aproape cea mai scumpă energie din lume. Vrem să investim masiv în nuclear, gaz și baterii # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marți, la Digi24, că România plătește „aproape cea mai scumpă energie din lume” pentru că, în urmă cu 5 ani, a început un proces prin care a închis „foarte multe capacități de producție a energiei electrice bazate pe gaz și cărbune”. Acesta a subliniat că, deoarece România nu are capacități de stocare a energiei provenite din surse fotovoltaice, exportă la un preț mic, de 0,2 euro pentru 1 MWh. Oficialul precizează că abordarea sa la Minister este de a investi „masiv în reactoare nucleare, în gaz și în capacități de stocare, anume baterii, pentru a putea echilibra prețul pe piață și pentru a putea avea o energie mai ieftină în perioada 6.00-22.00”.
18:00
Ce ar fi dus la despărțirea dintre Nicole Kidman și Keith Urban. Declarația publică făcută de cântărețul de muzică country soției sale # Digi24.ro
Vestea că Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani împreună a fost un șoc atât pentru prieteni, cât și pentru fani, scrie The Times. Aniversarea lor a fost în iunie, iar în mai erau împreună pe covorul roșu la Premiile Academiei de Muzică Country din Texas.
17:50
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu anunță că „România sprijină integrarea Muntenegrului în UE și stabilitatea în Balcanii de Vest” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a avut, marți, o întrevedere cu omologul său din Muntenegru, Filip Ivanovic, în marja Conferinței de Securitate de la Varșovia. Discuțiile au vizat sprijinul comun pentru securitatea în regiunea Balcanilor de Vest, dar și susținerea României pentru parcursul european al Muntenegrului, se arată într-un comunicat de presă emis de MApN.
17:50
Circulația trenurilor între Constanța și Mangalia, suspendată de la 1 octombrie. Pasagerii vor fi preluați cu mijloace auto # Digi24.ro
Traficul feroviar va fi suspendat, de la 1 octombrie, pe relația Constanța - Mangalia, pentru executarea unor lucrări la în stațiile HC Neptun și Costinești Tabără, potrivit unui anunț al Sucursalei Regională de Căi Ferate (SRCF) Constanța. Ca urmare, pe durata lucrărilor, care ar urma sa dureze circa patru luni, pasagerii vor fi transferați pe cale rutieră, cu mijloace de transport auto puse la dispoziție de CFR Călători, în baza biletelor de tren.
17:40
Trump și-a amintit de conflictul cu Medvedev în discursul din fața generalilor SUA: „O persoană stupidă. A folosit cuvântul nuclear” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a abordat mai multe subiecte în discursul său ținut în fața conducerii militare a SUA, vorbind doar sporadic din adresarea pe care o avea pregătită, potrivit The Guardian.
17:40
Ministrul Energiei: Schemele de ajutor pentru energie vor continua. Nu vor fi creșteri ale facturii de gaz # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marţi, la Digi24, că schemele de ajutor pentru energie care au fost valabile în anii trecuţi vor fi păstrate în continuare pentru încălzire, termoficare, încălzire cu lemne, gaz. El a dat asigurări că nu vor fi creşteri ale facturii de gaz, pentru că preţul e plafonat până în 31 martie 2026. Ivan a mai afirmat că Ministerul lucrează ca după 31 martie 2026 să nu existe o creştere accelerată a preţului iar România să aibă un preţ aproximativ similar cu cel din prezent, în plafonul de 120 de lei.
17:30
Andrew Tate se compară cu Donald Trump, după ce a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie # Digi24.ro
Controversatul influencer, Andrew Tate, a venit cu o postare pe platforma X, după ce a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie. Acesta se compară cu Donald Trump spunând: „Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de președintele SUA”
