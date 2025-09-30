Inteligența Artificială amenință joburile „de birou”. Care sunt locurile de muncă greu de automatizat
30 septembrie 2025
La doar 23 de ani, Jacob Palmer conduce deja propria firmă de instalații electrice. A pornit pe acest drum în 2024, după ce a renunțat la facultate și a început ca ucenic electrician.
Noul protocol al României pentru securitatea spațiului aerian. Ce se va întâmpla cu următoarea dronă care intră în spațiul nostru # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că România trebuie să adopte „o poziție activă” în fața intruziunilor cu drone — inclusiv prin doborârea acelora care pătrund în spațiul aerian —, în timp ce pentru aeronavele cu pilot pledează pentru o abordare mai prudentă
Cutremur de 6,9 în Filipine: cinci morți, oameni prinși sub clădiri prăbușite și pene de curent # Adevarul.ro
Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,9 a zguduit centrul Filipinelor marți seara, provocând moartea a cinci persoane și daune clădirilor și drumurilor. Curentul s-a întrerupt în anumite zone, iar cursurile școlare au fost anulate.
Brandul românesc de lactate care intră pe piața din Dubai: Kefirul de Tecuci și brânzeturile de la Artesana ajung în Emiratele Arabe # Adevarul.ro
Un brand românesc de lactate ajunge în Dubai cu kefirul și brânzeturile artizanale.
Horoscop miercuri, 1 octombrie. Nativii unei zodii au oportunitatea de a-și extinde orizontul pe plan profesional # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 1 octombrie.
Preparatul delicios care te ține sătul mult timp. Bilic: „Nu există un produs mai echilibrat nutrițional” # Adevarul.ro
Potrivit nutriționistei, astfel de mâncăruri sunt extrem de benefice, deoarece conțin multă apă, ceea ce ajută la hidratare.
Ponta, ironii după reacțiile la rezultatul alegerilor din Moldova: „România va fi moldovenizată” # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta a declarat că „România va fi moldovenizată”, având în vedere reacțiile liderilor țării la victoria PAS, partid pro-european, la alegerile de duminică, 28 septembrie.
Nu este doar vedeta toamnei în deserturi, ci și un aliat surprinzător al glicemiei tale.
Ponta critică decizia MApN de a cumpăra tancuri: „Unde vă duceți cu ele? Toată lumea folosește drone” # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta a criticat Ministerul Apărării Naționale (MApN) pentru decizia de a achiziționa tancuri Abrams, întrucât, în prezent „toată lumea folosește drone”.
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja estul NATO, anunță Oana Țoiu # Adevarul.ro
România speră să lanseze rapid pe teritoriul său producția de drone defensive împreună cu Ucraina, atât pentru uz intern, cât și pentru aliații Uniunii Europene și NATO, a declarat, marți, ministrul de externe Oana Țoiu.
NATO ia în calcul închiderea spațiului aerian deasupra vestului Ucrainei. Ideea nu mai este „nebunească” # Adevarul.ro
În ultimele săptămâni, Federația Rusă pare să fi intensificat ceea ce experții numesc „testarea apărării colective a NATO”.
Ministrul Apărării, discuții la Varșovia cu emisarul SUA pentru Ucraina despre întărirea securității regionale # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avut marți, 30 septembrie, o întrevedere la Varșovia cu emisarul special al Statelor Unite pentru Ucraina, pentru a discuta cooperarea strategică România–SUA și sprijinul pentru Ucraina.
România lansează o strategie pentru combaterea bolilor cardio și cerebrovasculare. Anunțul ministrului Sănătății # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat marți, 30 septembrie, la lansarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardio și Cerebrovasculare. Potrivit ministrului documentul „marchează un moment istoric pentru reforma sistemului sanitar din România.”
Un fost consilier al unui membru al partidului de extremă dreapta din Germania, Alternative für Deutschland (AfD), a fost condamnat la aproape cinci ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei.
Trump îl numește „om prost” pe Medvedev și i-a amintit Rusiei de ce a trimis submarinele nucleare în largul coastei sale # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a criticat declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev și a explicat că SUA au trimis submarine nucleare ca răspuns la avertismentele nucleare ale Rusiei, subliniind pericolul folosirii iresponsabile a termenului „nuclear”.
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei olandeze, intră în armată. Este primul membru feminin al familiei regale în uniformă # Adevarul.ro
Prințesa Amalia, fiica regelui Willem-Alexander și a reginei Maxima, a început serviciul militar, a anunțat marți Casa Regală olandeză.
Demnitarii din Guvern rămân fără șofer personal. Cât a economisit Executivul după limitarea privilegiilor # Adevarul.ro
Șeful cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a anunțat că demnitarii din cancelaria premierului nu vor mai beneficia de șofer personal.
„Pregătiți-vă de război”. Pete Hegseth atacă „generalii grași” și admite că armata SUA nu este gata de luptă # Adevarul.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a promis „mai multe schimbări de conducere” în cadrul armatei, într-un discurs fără precedent susținut în fața a sute de oficiali de rang înalt, cărora le-a sugerat să demisioneze dacă nu sunt de acord.
Șeful CJ Iași, despre importanța construirii A8: „De la Iași la Pașcani faci 1h54, iar Oradea–Budapesta 2h45” # Adevarul.ro
Costel Alexe, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, a declarat că Autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş va aduce dezvoltare regiunii, unul din tronsoane fiind realizat prin programul SAFE („Acțiunea pentru securitatea Europei”).
Bacteria Serratia, depistată în scurgerea unei chiuvete de la ATI a spitalului din Iași. Nouă copii infectați, șapte decese # Adevarul.ro
Analizele de laborator efectuate la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” au confirmat prezența bacteriei Serratia marcescens în scurgerea unei chiuvete din unitatea de terapie intensivă.
Haos la bordul unui zbor Ryanair: un pasager beat a încercat să deschidă ușile avionului în zbor. Aeronava a aterizat de urgență # Adevarul.ro
Scene incredibile la bordul unui avion Ryanair: un britanic beat a încercat să deschidă ușa în timpul zborului, forțând aterizarea de urgență în Franța. Bărbatul, liderul unei petreceri de burlaci, și câțiva dintre prietenii săi au fost imediat reținuți de poliție.
Guvernul are ca obiectiv reducerea cu 20% a personalului administrativ. Nicușor Dan: „E nevoie să plece oameni din sistem” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre reforma administrației că „e nevoie ca noi să echilibrăm sistemul”, întrucât „există zone însemnate unde e nevoie de ieşiri din sistem, după cum există zone în care e nevoie de mai mulţi oameni în sistem”.
Un accident rutier între două camioane și o mașină a avut loc pe DN 56 A, la ieșirea din localitatea Izmișa din Mehedinți. În urma incidentului, trei persoane au fost rănite.
Aeroportul din Bruxelles, lovit de grevă. Toate zborurile de pe 14 octombrie vor fi anulate # Adevarul.ro
Aeroportul din Bruxelles a anunţat marţi că va anula toate zborurile de plecare din data de 14 octombrie, din cauza unei greve naţionale organizate de sindicatele belgiene, care protestează împotriva unui plan de reducere a costurilor propus de guvern.
Donald Trump revendică Premiul Nobel pentru Pace: „Ar fi o mare insultă pentru SUA să nu-l primesc” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat că ar fi o „insultă” la adresa Statelor Unite dacă nu ar primi Premiul Nobel pentru Pace, în baza rolului său autoproclamat în soluționarea mai multor conflicte.
Nicușor Dan, despre implicarea Rusiei în alegeri: „Ne mai trebuie câteva luni. Când am imaginea completă voi ieși public” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la Timișoara, că autoritățile române nu pot face public întregul dosar privind imixtiunea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024, subliniind că mai sunt necesare câteva luni pentru completarea investigațiilor.
Transportul feroviar pe secţia Constanţa - Mangalia, suspendat de la 1 octombrie. CFR Călători asigură transportul cu autobuze # Adevarul.ro
CFR Călători a anunțat că transportul feroviar pe secţia Constanţa - Mangalia va fi suspendat de la 1 octombrie 2025, pentru lucrări. Cu toate acestea, compania a anunțat că va asigura transportul cu autobuze.
Cum arată planul de transformare a Parcului Izvor. Proiectul futurist a primit undă verde de la Primăria București # Adevarul.ro
Parcul Izvor va fi transformat dintr-un spațiu de tranzit într-un proiect urban european de regenerare, a informat marți, 30 septembrie, președintele Alianței Pentru Pădure, Laurențiu Ciornei.
Nicușor Dan propune altă modalitate de predare pentru ca elevii să nu mai urască matematica # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, susține că matematica a ajuns să fie respinsă de majoritatea copiilor români, nu din cauza dificultății materiei, ci a modului în care aceasta este predată.
Directorul FBI a oferit pistoale imprimate 3D poliției din Noua Zeelandă. Cadoul, considerat ilegal, a fost distrus # Adevarul.ro
Directorul FBI, Kash Patel, a oferit cadou șefilor poliției și serviciilor de informații din Noua Zeelandă pistoale nefuncționale, realizate din plastic prin imprimare 3D, deși sunt ilegale în acea țară.
Serviciul militar voluntar plătit, inclus în noua lege a Armatei. Câți bani vor primi tinerii. Nicușor Dan: „O eventualitate pe care nu ne-o dorim” # Adevarul.ro
Președintele României a anunțat marți, 30 septembrie, că proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare a fost aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și urmează să fie trimis de Guvern către Parlament.
Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu directorul executiv al FMI. Cei doi au discutat despre situația bugetară actual # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, 30 septembrie, cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI). Cei doi au discutat despre situația bugetară actuală și despre măsurile necesare pentru corectarea deficitului.
Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția „Maria a României. Regina artistă”, deschisă la Londra # Adevarul.ro
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a vizitat luni spaţiul expoziţional al fundaţiei Majestăţii Sale din Londra pentru a admira cea mai nouă expoziţie, "Maria a României. Regina artistă", organizată de Institutul Cultural Român.
Dănuț Pilă, șeful CA al spitalului din Iași unde au murit șapte copii, este un fost angajat SRI, director la Drumuri și pensionar special # Adevarul.ro
Dănuț Pilă este președintele Consiliului de Administrație al Spitalului de pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, unitate medicală unde șapte copii și-au pierdut viața din cauza unor infecții nosocomiale.
MApN pregătește noi achiziții de tancuri și instruire militară, cu producție și mentenanță în țară # Adevarul.ro
Ministerul Apărării a cerut Parlamentului aprobarea pentru extinderea programului „Tanc principal de luptă”, cu achiziții de peste 6 miliarde de euro pentru tancuri Abrams, derivate, muniții și producție în țară, pentru creșterea capacității de apărare.
Moment ridicol produs de Pete Hegseth. A încercat să facă un truc cu skateboard-ul, dar s-a lovit cu placa între picioare # Adevarul.ro
Pete Hegseth, secretarul Apărării al SUA, a creat un moment amuzant după ce, încercând să facă un truc cu skateboard-ul, s-a lovit între picioare cu placa.
Garaj la preț de garsonieră în Capitală. Oferta care șochează piața imobiliară: „Are și un grup sanitar separat” # Adevarul.ro
Garaj la preț de garsonieră în Capitală. O construcție veche, ridicată în 1972 și folosită în prezent drept garaj a fost scoasă la vânzare pe o platformă imobiliară pentru suma de 50.000 de euro.
Ibiza și Insulele Baleare, sub cod roșu de ploi torențiale. Autoritățile semnalează un „pericol extraordinar” # Adevarul.ro
Agenția spaniolă de meteorologie (Aemet) a emis un cod roşu pentru Ibiza și Formentera din Insulele Baleare, avertizând asupra unui „pericol extraordinar” din cauza riscului de „inundații și viituri pe cursurile de apă”, cauzate de „ploi torențiale”.
Abrudean: „Eu n-am mai auzit premieri în ultimii ani să condiționeze reformele de propriul mandat. E vorba de responsabilitate” # Adevarul.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit în cadrul unui interviu pentru „Adevărul” despre reformele pe care Guvernul Bolojan și le-a asumat, punctând că este pentru prima dată când un premier condiționează reformele de mandatul său.
Avertisment de la Moscova. Peskov indică următoarele ținte: „Odesa și Nicolaev vor să-și lege destinele de Rusia dar se tem să spună” # Adevarul.ro
Moscova a lăsat să se înțeleagă că următoarele regiuni ucrainene vizate de pretențiile sale teritoriale ar putea fi Odesa și Nicolaev.
Congresului Naţional al AUR va avea loc pe 30 noiembrie, la Alba Iulia, potrivit unui comunicat oficial.
Statuia lui Ioan de Hunedoara, dată jos din turn. Urme stranii găsite pe armura cavalerului de la Castelul Corvinilor # Adevarul.ro
Statuia lui Ioan de Hunedoara a fost coborâtă, miercuri, după mai mult de un secol și jumătate de pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor, pentru a fi restaurată. Operațiunea a fost dificilă, din cauza înălțimii turnului, dar și a volumului și stării avansate de degradare a monumentului.
SUA cooperează cu Belarusul pentru a deschide un canal de comunicare cu Putin, spune trimisul lui Trump # Adevarul.ro
Statele Unite poartă discuții cu Belarus ca parte a eforturilor de a menține canale deschise de comunicare cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg marți, 30 septembrie, la Forumul de Securitate de la Varșovia.
Un tânăr declarat mort a apărut în carne și oase la propria înmormântare, organizată de familie: „Nu eu sunt cel din sicriu” # Adevarul.ro
Un tânăr de 22 de ani a apărut viu și nevătămat la propria înmormântare, lăsându-şi fără cuvinte rudele și prietenii care se adunaseră pentru un ultim rămas bun.
O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal marți, 30 septembrie, de fostul concubin. Mama victimei a fost, de asemenea, atacată, dar a supraviețuit și a sunat la 112.
Qatarul ar fi primit garanții de securitate din partea lui Trump și o o promisiune de la Netanyahu că Israel că nu va mai ataca această țară # Adevarul.ro
Qatarul a anunțat că a primit garanții privind securitatea sa din partea SUA şi o promisiune de la Israel că nu va mai ataca țara din Golf, asigurări primite în timpul unei conversații telefonice desfășurate luni între cele trei state, transmit marți AFP și Reuters.
Administrația Prezidențială dă înapoi la bugetul de stat 17,5 milioane de lei. Nicușor Dan: „Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț” # Adevarul.ro
Administrația Prezidențială anunță o reducere substanțială a propriului buget pentru 2025, în contextul măsurilor de austeritate cerute populației. Președintele Nicușor Dan a transmis că instituția va returna statului aproximativ 17,5 milioane de lei, echivalentul a 17% din creditele bugetare.
Polonezii l-au reținut pe instructorul ucrainean de scufundări, suspectat de implicare în sabotajul cobductelor Nord Stream # Adevarul.ro
Un instructor ucrainean de scufundări, identificat ca Volodimir Z., a fost reținut în Polonia la cererea autorităților germane, care îl suspectează de implicare în exploziile conductelor de gaz Nord Stream din 2022.
Ministrul german al Transporturilor a leșinat în timpul unei ședințe a cabinetului cancelarului Merz # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Patrick Schnieder, a fost transportat marţi la spital după ce a leşinat în timpul unei şedinţe a Cabinetului, la Berlin, transmite agenţia DPA, citată de Agerpres.
Perchezițiile și reținerile în dosarul corupției electorale continuă în Republica Moldova și după alegerile parlamentare de duminică.
