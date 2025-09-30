Managerul de la CS Dinamo îi pune la colț pe părinții scandalagii. „Frustrații” și-au primit porția de săpuneală și de la două foste canotoare

16:45

Statuia lui Ioan de Hunedoara a fost coborâtă, miercuri, după mai mult de un secol și jumătate de pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor, pentru a fi restaurată. Operațiunea a fost dificilă, din cauza înălțimii turnului, dar și a volumului și stării avansate de degradare a monumentului.