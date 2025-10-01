Zelenski avertizează asupra situaţiei „critice” de la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de o săptămână de la alimentarea cu energie electrică

18:50

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, că a urmărit cu mare interes desfăşurarea alegerilor din Republica Moldova şi chiar s-a trezit de două ori noaptea pentru a urmări rezultatele. Şeful statului spune că, spre deosebire de România, Republica Moldova a fost prevenită de un eventual atac al Rusiei în aceste alegeri, pe când România a fost pinsă pe picior greşit de viteza tehnologică a operaţiunii.