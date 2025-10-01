Un nou eşec în Senatul american pentru a evita „shutdown-ul”. Casa Albă ordonă agenţiilor federale să înceapă punerea în aplicare a planurilor de închidere

19:00

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre o respingere a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, că dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea, şi a societăţii şi a coaliţiei, să facă o lege care să nu aibă probleme, arătând că nu vede o problemă în asta şi că, în opinia sa, ”este o chestiune mult exagerată în spaţiul public”.