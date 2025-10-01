UE intenționează să reducă cotele de import de oțel și să majoreze tarifele la 50%
Adevarul.ro, 1 octombrie 2025 14:30
Comisia Europeană va propune reducerea cu aproape jumătate a cotelor de import de oțel și majorarea taxelor vamale pentru volumele care depășesc aceste niveluri la 50%, în conformitate cu tarifele impuse de SUA și Canada.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
15:00
În Craiova au început deja amenajările pentru Târgul de Crăciun: ce tematică vor avea decorațiunile # Adevarul.ro
În Craiova au început deja pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, astfel încât primele instalații, ornamente de sezon și decoruri vor apărea încă din luna octombrie.
15:00
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile mănăstirii # Adevarul.ro
După trei ani de procese și controverse, cazul de la Mănăstirea Frăsinei, în care au fost implicate fapte de corupere a minorilor și viol, a ajuns la final. Pedepsele au fost modificate substanțial de instanțele superioare, iar decizia este definitivă.
15:00
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească sau se află în Italia. Trenurile, în blocaj temporar # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că în perioada 2 octombrie, ora 21:00 – 3 octombrie, ora 21:00, este programată o grevă națională în sectorul transportului feroviar.
15:00
Hamas are nevoie de două, trei zile pentru a răspunde propunerii de pace a lui Trump, potrivit unei surse. Ce modificări ar cere gruparea # Adevarul.ro
Oficialii Hamas doresc modificarea unor clauze din planul de pace propus de președintele american Donald Trump, inclusiv cea privind dezarmarea, a declarat pentru AFP o sursă palestiniană apropiată conducerii grupării teroriste.
Acum 30 minute
14:30
Locuințele s-au scumpit cu 19% în ultimul an. Cumpărătorii se așteaptă la noi majorări de preț # Adevarul.ro
Locuințele s-au scumpit cu 19% în ultimul an, potrivit ultimului studiu de piață realizat în marile orașe ale României, care indică o nouă tendință de majorare a prețurilor în următoarea perioadă.
14:30
Comisia Europeană va propune reducerea cu aproape jumătate a cotelor de import de oțel și majorarea taxelor vamale pentru volumele care depășesc aceste niveluri la 50%, în conformitate cu tarifele impuse de SUA și Canada.
Acum o oră
14:15
Două românce, sechestrate în Italia și obligate să consume cocaină de un conaţional. Carabinierii au spart uşa şi l-au arestat pe agresor # Adevarul.ro
Două tinere românce au trecut prin clipe de groază în Italia, după ce au fost sechestrate, amenințate cu arma și obligate să consume droguri de un conaţional.
Acum 2 ore
14:00
Programul Național de Fertilizare in Vitro va fi reluat: peste 6.600 de familii vor putea primi sprijin # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că Programul Național de Fertilizare in Vitro (FIV) va continua în 2025, după ce la rectificarea bugetară au fost alocate 100 de milioane de lei. Fondurile vor permite sprijinirea a peste 6.600 de familii care își doresc un copil.
13:45
Statele Unite au desfășurat în Norvegia avioane de patrulare maritimă P-8 Poseidon, care efectuează misiuni în apropierea teritoriului rusesc din Marea Baltică, conform imaginilor din satelit, datelor de urmărire a zborurilor și datelor furnizate de armata norvegiană.
13:45
Polițiștii au efectuat miercuri mai multe percheziții domiciliare în trei județe și municipiul București, în urma unor pângeri potrivit cărora angajați ai CFR Marfă ar fi furat piese de locomotive și combustibil.
13:45
Sistemul își arată colții. Judecătoarea care a dat o sentință istorică în România, cercetată de Inspecția Judiciară. „Nu sunt ușor de intimidat” # Adevarul.ro
Judecătoarea Sorina Mărinaș este acuzată de colegii că a încălcat Codul Deontologic, după ce a comentat pe Facebook o sentință fără precedent, într-un caz unic în România.
13:30
De la 54.000 la 29.000 de euro pe lună. Diana Buzoianu anunță reducerea chiriei la sediul „Apele Române” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Administrația Națională „Apele Române” va plăti, începând cu 1 octombrie, o chirie redusă pentru sediul său central. Costurile scad de la 54.000 de euro lunar la 29.000 de euro, după renegocierea contractului de către noul director al instituției.
13:15
Un expert în securitate critică lipsa de pregătire a lui Nicușor Dan, după gafa de protocol. „O marionetă mânuită de sforari cu rele intenții” # Adevarul.ro
Expertul în securitate și politici de apărare Hari Bucur Marcu l-a criticat dur pe președintele României, Nicușor Dan, după momentul stânjenitor de la Timișoara, unde șeful statului a încurcat protocolul în fața gărzii de onoare și a fost readus pe poziție de către SPP.
13:15
Drumul Marmurei, noua șosea montană din Munții Poiana Ruscă. Drumul prin sălbăticie leagă trei județe din vestul României # Adevarul.ro
Drumul Marmurei, un traseu spectaculos care face legătura prin Munții Poiana Ruscă între județele Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin, printr-un ținut sălbatic și greu accesibil, va fi modernizat cu fonduri europene, printr-o investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro.
Acum 4 ore
13:00
Deputatul Dumitru Coarnă, ales în Parlament din partea SOS, a înființat partidul Forța Alternativă pentru România (FAR), o formațiune de centru-dreapta, bazată pe valori creștin-democrate, patriotism și implicare civică activă.
13:00
Festivalul Oktoberfest a fost închis temporar, după o amenințare cu bombă și o explozie mortală # Adevarul.ro
Festivalul Oktoberfest din München a fost închis temporar de autorități, după o amenințare cu bombă, au anunțat oficialii locali miercuri.
13:00
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu producătorii de carne de porc despre problema pestei porcine # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat miercuri cu reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România, privind măsurile necesare în combaterea pestei porcine africane.
12:45
Consilieri de rang înalt ai Casei Albe pledează pentru înlăturarea lui Maduro de la putere în Venezuela # Adevarul.ro
Presiunea consilierilor de top ai președintelui Trump de a-l înlătura pe Nicolás Maduro din funcția de lider al Venezuelei s-a intensificat în ultimele zile, oficialii administrației discutând despre o campanie amplă de a spori presiunea militară pentru a-l sili să plece, spun oficiali americani.
12:45
Când ar putea începe controalele cu drone pentru identificarea construcțiilor ilegale. Anunțul ministrului Cseke Attila # Adevarul.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a confirmat că Guvernul ia în calcul folosirea dronelor deasupra proprietăților private pentru a identifica construcțiile nedeclarate la fisc, ca parte a unui plan amplu de reformă fiscală locală.
12:30
Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia. Avertismentul Institutului pentru Studiul Războiului # Adevarul.ro
Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia și ar putea lansa incursiuni suplimentare cu drone, dând vina pe Ucraina, a avertizat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) marți seară.
12:30
Ultima metodă neconvențională folosită Arteta la Arsenal face carieră. După hoți de buzunare, câini și becuri, mai nou apelează la piloți de vânătoare # Adevarul.ro
Antrenorul „tunerilor” cere ajutorul Forțelor Aeriene Britanice pentru a îmbunătăți comunicarea în echipă. Și nu este prima sa mișcare inedită.
12:30
Leontina Văduva - prima din excepționala generație de cântărețe române de operă care au cucerit scenele europene # Adevarul.ro
Una dintre cele mai apreciate soprane lirice ale generației sale, Leontina Văduva a fost decorată de statul francez cu Ordinul cavaler.
12:15
Ceartă ca la ușa cortului la CJ Brăila: „Zât să-i spui lui mă-ta, porcule”. Cuvinte grele între șeful PSD și un consilier liberal # Adevarul.ro
Ședința Consiliului Județean Brăila a fost suspendată marți seară după ce președintele Consiliului Județean și un consilier județean s-au certat ca la ușa cortului.
12:15
Ambasada SUA la București îşi suspendă activitatea pe Facebook. Ce se întâmplă cu serviciile de pașapoarte și vize # Adevarul.ro
Ambasada Statelor Unite la București a anunțat că își va suspenda activitatea online și va limita actualizările, ca urmare a shutdown-ului din SUA.
12:00
Bolojan, întrevedere cu președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu. Discuții despre sprijinul pentru aderarea la UE # Adevarul.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a avut miercuri, 1 octombrie, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Cei doi au discutat cu privire la rezultatul alegerilor din statul vecin.
12:00
Trump propune folosirea orașelor periculoase ca „terenuri de antrenament” pentru armată: „America este sub invazie din interior” # Adevarul.ro
Armata SUA ar trebui să folosească oraşele americane ca „terenuri de antrenament”, în contextul unei campanii federale de reprimare a criminalităţii.
12:00
Vremea se răcește brusc în toată țara: ninsori la munte, coduri galbene și portocalii de ploi pentru jumătate de teritoriu # Adevarul.ro
Meteorologii anunţă că în perioada 2 – 4 octombrie, vremea se va răci semnificativ în toată ţara, iar ploile abundente şi vântul puternic vor afecta mai multe regiuni, în special sudul şi estul României.
11:45
UE pregătește redirecționarea banilor înghețați ai Rusiei pentru a sprijini industria europeană de apărare # Adevarul.ro
Comisia Europeană vizează folosirea celor 140 de miliarde de euro blocați în active rusești pentru acordarea unui împrumut fără dobândă Ucrainei, bani care ar urma să fie utilizați, cel puțin parțial, pentru achiziționarea de armament produs în Europa, scrie politico.eu.
11:45
Accident violent în Iași: momentul în care un șofer băut intră pe contrasens într-o mașină cu 4 copii # Adevarul.ro
Șapte persoane, printre care patru copii, au fost rănite într-un accident grav produs în comuna Erbiceni, județul Iași. Șoferul vinovat, un tânăr de 25 de ani, a urcat băut la volan și a intrat pe contrasens, izbindu-se violent de o altă mașină.
11:30
Rakow Częstochowa - Universitatea Craiova, în Conference League. Unde pot fi văzuți oltenii la debutul în grupă # Adevarul.ro
Liderul din Superliga de fotbal merge în Polonia pentru meciul din prima etapă.
11:30
Agresorul livratorului din Bangladesh, rasist și în fața judecătorilor: nu poate să respire acelaşi aer cu „subumanii” și are „sânge pur” # Adevarul.ro
Bărbatul din Bucureşti care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat incidentul, a declarat, apoi, că nu poate să respire acelaşi aer cu ”subumanii ăştia” şi că el a avut mereu ”sânge pur”.
11:15
Trump pregătește „biciul” pentru Putin, avertizează președintele Finlandei. „Răbdarea s-a terminat” # Adevarul.ro
Deși mulți lideri europeni privesc cu scepticism retorica lui Donald Trump în privința Rusiei, președintele Finlandei, Alexander Stubb, crede că liderul american se pregătește să aplice o presiune mult mai dură asupra Kremlinului.
11:15
Bărbat fără picioare, lăsat fără indemnizația de handicap: „Ce putea să se întâmple? Să-mi crească un deget?” Schimbarea care a dus la decizia revoltătoare # Adevarul.ro
Un bărbat din județul Suceava, care trăiește de peste 20 de ani fără ambele picioare, a rămas fără indemnizația de handicap. Decizia DGASPC a stârnit revoltă, după ce instituția a invocat procedura de reevaluare ca justificare pentru suspendarea plății celor 728 de lei lunar.
11:15
Liderii Uniunii Europene se întrunesc miercuri, la Copenhaga, pentru discuţii informale privind consolidarea capacităţilor de apărare comună ale UE, sprijinirea ţărilor din Europa de Est aflate la graniţa cu Rusia şi furnizarea de ajutor suplimentar Ucrainei devastate de război.
Acum 6 ore
11:00
Adrian Năstase, ironii la adresa lui Nicușor Dan: „Este posibil ca, o vreme, să fi fost plecat din țară” # Adevarul.ro
Fostul premier Adrian Năstase răspunde afirmațiilor făcute de Nicușor Dan, care a declarat că în urmă cu 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, țara nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană.
11:00
„Zeița vie” a Nepalului: ritualul traumatizant prin care a fost aleasă fetița de 2 ani care n-are voie să atingă pământul # Adevarul.ro
O fetiţă de numai 2 ani din Nepal a fost numită noua zeiţă-copil Kumari, continuând astfel o tradiţie veche, dar intens criticată de organizaţiile pentru drepturile omului. Ceremonia oficială de învestire este programată pentru 1 octombrie.
11:00
O farmacistă a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiată de fostul iubit. Individul a fost reținut # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 41 de ani a fost transportată în stare gravă la spital, după ce ar fi fost înjunghiată de fostul concubin, pe fondul unor discuţii în contradictoriu, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău.
10:45
„Un superstar de o frumuseţe magnifică”. Ultimul omagiu pentru Claudia Cardinale la Paris. Actrița va fi incinerată # Adevarul.ro
Câteva sute de persoane, printre care mai multe personalităţi din lumea cinematografiei, au participat, marţi, la Paris, la funeraliile actriţei franco-italiene Claudia Cardinale, o figură importantă a cinematografiei italiene din anii 1960, care a decedat săptămâna trecută la vârsta de 87 de ani.
10:30
Comisia Europeană a prezentat luni patru proiecte majore de apărare, între care un „zid de drone” menit să blocheze posibile atacuri aeriene rusești. Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a securității europene în fața incursiunilor Moscovei.
10:15
Descoperire revoluționară în depistarea precoce a cancerului. Cum ajută radiografiile color la stabilirea diagnosticului # Adevarul.ro
O echipă de cercetători din Statele Unite a dezvoltat un nou tip de radiografie care produce imagini color, mult mai detaliate decât cele obţinute prin metodele tradiţionale.
10:00
Naționala feminină de handbal a Românei și-a pus selecționer. Noul antrenor a stabilit „tactica” pentru Mondiale: „Cu Dumnezeu înainte!” # Adevarul.ro
Ovidiu Mihăilă este alesul federației pentru a conduce naționala la Campionatul Mondial.
10:00
Românii de peste 45 de ani își caută masiv de muncă. Mulți dintre ei au rămas fără job # Adevarul.ro
Românii de peste 45 de ani își caută masiv de muncă, o bună parte dintre ei rămânând fără joburi în urma restructurărilor, în timp ce alții au fost nevoiți să se reorienteze pentru a avea mai multă stabilitate și mai mulți bani.
10:00
O româncă a fost condamnată definitiv în Italia, după ce a ținut opt ani o pensionară italiană în Galaţi și i-a golit conturile # Adevarul.ro
O îngrijitoare româncă a ajuns în fața instanței supreme din Italia, fiind găsită vinovată de exploatarea unei pensionare italience, pe care a adus-o în România și i-a golit conturile.
09:45
Cel puţin nouă persoane - inclusiv un copil - au murit în urma unor ploi violente în regiunea ucraineană Odesa (sud), iar în oraşul omonim, în şapte ore a plouat cât în două luni, anunţă miercuri salvatori, relatează AFP.
09:45
Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală. Ce categorii beneficiază de compensare 100% sau 50% # Adevarul.ro
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, în special a persoanelor din categoriile de risc.
09:45
O companie aeriană care opera zboruri de patru ori pe săptămână și-a anunțat pasagerii că a anulat toate zborurile și și-a concediat toți angajații, îndemnâîndu-i să se orienteze către alte companii aeriene.
09:30
Grecia, paralizată de o grevă generală la nivel național. Angajații cer condiții mai bune de muncă # Adevarul.ro
Sindicatele şi sectorul public şi privat din Grecia au declanşat miercuri o grevă generală de 24 de ore, cerând condiţii mai bune de muncă şi respectarea drepturilor angajaţilor, informează publicaţia grecească To Vima.
09:15
Un copil de 11 ani a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Surorile și mama copilului sunt și ele în stare gravă # Adevarul.ro
Un copil în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Ţuţcani, comuna Măluşteni, a decedat, iar mama minorului şi două fete de 14, respectiv 16 ani, care prezentau simptome digestive, au fost transportate la spital.
09:15
O dronă necunoscută a paralizat peste noapte funcționarea unui aeroport din Norvegia: „Am încheiat operațiunea fără să găsim pilotul” # Adevarul.ro
Activitatea aeroportului din oraşul norvegian Brenneisund a fost paralizată în noaptea de 30 septembrie, după ce o dronă necunoscută a fost observată zburând în apropierea pistei. Incidentul a ridicat îngrijorări de securitate și este investigat de autorităţile norvegiene.
Acum 8 ore
09:00
Anchetă la o şcoală din Vaslui, unde o femeie de serviciu este acuzată că ar fi lovit un copil de 7 ani, dar şi pe mama acestuia # Adevarul.ro
Este anchetă la o școală din județul Vaslui, unde o femeie de serviciu este acuzată că a agresat un elev de 7 ani și pe mama acestuia. Incidentul a ajuns atât în atenția Inspectoratului Școlar, cât și a Poliției, iar angajata a fost mutată la altă unitate pe perioada cercetărilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.