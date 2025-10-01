Locuințele s-au scumpit cu 19% în ultimul an. Cumpărătorii se așteaptă la noi majorări de preț

09:00

Este anchetă la o școală din județul Vaslui, unde o femeie de serviciu este acuzată că a agresat un elev de 7 ani și pe mama acestuia. Incidentul a ajuns atât în atenția Inspectoratului Școlar, cât și a Poliției, iar angajata a fost mutată la altă unitate pe perioada cercetărilor.