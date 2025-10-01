Cei 27 se concentrează asupra apărării la summitul de la Copenhaga,după semnalări ale unor drone în spaţiul aerian danez. Patru proiecte-far UE: apărarea spaţiului, consolidarea flancului de est, apărarea antirachetă şi ”zidul antidronă”

13:10

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă un protest în Piaţa Victoriei, care va avea loc joi, de la ora 11.00. Studenţii sunt nemulţumiţi, printre altele, de reducerea fondului de burse şi de limitarea dreptului de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele şi susţin că nu vor opri manifestaţiile până când nu vor vedea că au fost luate măsuri care să le respecte drepturile. Repreentanţii studenţilor au cerut să fie primiţi în audienţă de către premierul Ilie Bolojan.