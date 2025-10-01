Cei 27 se concentrează asupra apărării la summitul de la Copenhaga,după semnalări ale unor drone în spaţiul aerian danez. Patru proiecte-far UE: apărarea spaţiului, consolidarea flancului de est, apărarea antirachetă şi ”zidul antidronă”
News.ro, 1 octombrie 2025 15:50
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) se reunesc miercuri la Copenhaga pentru a consolida apărarea continentului european împotriva ameninţării ruse, în timp ce drone misterioase în spaţiul aerian danez au crescut tensiunea în ultimele zile, relatează AFP.
• • •
16:30
Europa se află ”într-o confruntare cu Rusia”, estimează preşedintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului şefilor de stat şi de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca, relatează AFP.
Acum o oră
15:50
15:40
Elveţianul Roger Federer se află în fruntea listei nominalizaţilor pentru introducerea în 2026 în International Tennis Hall of Fame, anunţaţi miercuri.
15:40
Nicole Kidman cere divorţul de Keith Urban, invocând „dificultăţi conjugale şi diferenţe ireconciliabile” # News.ro
Nicole Kidman a depus cererea de divorţ de Keith Urban după 19 ani de căsătorie, punând capăt în mod surprinzător unei uniuni îndelungate şi aparent de succes, care a reunit două superstaruri din lumea filmului şi a muzicii.
Acum 2 ore
15:30
Ministerul Culturii anunţă finalizarea cu succes a Investiţiei 7 - Accelerarea digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, finanţate prin PNRR # News.ro
Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de coordonator de reforme şi investiţii şi administrator al Schemei de ajutor de minimis, anunţă finalizarea, la data de 30 septembrie 2025, a Investiţiei 7 - Accelerarea digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 11 - Turism şi cultură. Odată cu închiderea acestei investiţii, România îşi îndeplineşte integral Jalonul 349 şi Ţinta 350 asumate prin PNRR.
15:30
Un bărbat de 43 de ani este cercetat după ce a agresat o tânără de 19 ani / Poliţiştii au stabilit că cei doi au avut o relaţie atunci când fata era minoră şi se afla în îngrijirea agresorului # News.ro
Un bărbat în vârstă de 43 de ani este cercetat de poliţiştii din Bucureşti după ce a agresat şi a ameninţat o tânără de 19 ani. Anchetatorii au stabilit că cei doi au avut o relaţie care a debutat atunci când victima avea 13 ani şi s-a încheiat când aceasta avea 18 ani. În acea perioadă, bărbatul, care o avea în îngrijire pe fată, a întreţinut relaţii intime cu aceasta în mod repetat.
15:20
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României au scăzut la finalul lunii septembrie la 65,015 miliarde euro # News.ro
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) au scăzut la finalul lunii septembrie la 65,015 miliarde euro, faţă de 65,188 miliarde euro la 31 august 2025.
15:10
Baza militară franceză Mourmelon-le-Grand, în care au fost formaţi militari ucraineni în 2024, survolată de drone # News.ro
Drone neidentificate au survolat toate unităţile bazei militare Mourmelon-le-Grand, în Marne, sediul celui de-al 501-lea Regiment de tancuri de luptă, dezvăluie un cotidian regional francez, L'Union, relatează Euronews.
15:10
Alfred Simonis: Astăzi intră în vigoare noua organigramă a Consiliului Judeţean Timiş/ Am disponibilizat peste 500 de persoane # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat că a intrat în vigoare noua organigramă a CJ Timiş, în urma disponibilizării a peste 500 de angajaţi.
15:10
Vestas a câştigat contractul de aproape 100 milioane lei fără TVA, pentru serviciile de mentenanţă a turbinelor eoliene ale parcului eolian Crucea Nord, care aparţine Hidrolectrica # News.ro
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din ţară, a atribuit companiei Vestas CEU România SRL contractul în valoare de 99,78 milioane lei pentru asigurarea serviciilor de mentenanţă a turbinelor eoliene ale parcului eolian Crucea Nord.
15:10
Întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România le va susţine pentru a fi incluse la finanţare prin instrumentul financiar SAFE, la Palatul Victoria / Discuţii despre cadrul legislativ existent şi despre eventualele ajustări necesare # News.ro
O nouă întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România le va susţine pentru a fi incluse la finanţare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe) a avut loc astăzi, la Palatul Victoria, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan, anunţă Executivul. Pe lângă lista de proiecte, oficialii au discutat despre cadrul legislativ existent şi despre eventualele ajustări necesare pentru a sprijini implementarea acestora. România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru statele membre. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.
15:00
Participarea în continuare a Israelului la competiţiile internaţionale de fotbal trebuie să fie gestionată în primul rând de forul european UEFA, a declarat miercuri vicepreşedintele FIFA, Victor Montagliani, potrivit Reuters.
14:40
Cod portocaliu de inundaţii, de vineri dimineaţă, până sâmbătă, la prânz, pe râuri din mai multe judeţe. De joi, intră în vigoare un cod galben valabil pentru cursuri de apă din 24 de judeţe # News.ro
Hidrologii au emis, miercuri, două avertizări privind posibile creşteri ale nivelului în cazul mai multor cursuri de apă. Joi, intră în vigoare o atenţionare cod galben valabilă pentru cursuri de apă din 24 de judeţe, iar de vineri dimineaţă râuri care traversează opt judeţe sunt sub avertizare cod portocaliu. Localnicii din zonele pentru care au fost emise avertizări sunt sfătuiţi să cureţe şanţurile de scurgere din gospodării, să protejeze bunurile aflate în zone joase şi să fie pregătiţi pentru eventuale evacuări preventive, acolo unde situaţia o impune.
14:40
Anchetă în Franţa după ce un petrolier din flota fantomă rusă, suspectat de survolarea cu drone în Danemarca, staţionează în largul parcului eolian Saint-Nazaire # News.ro
Parchetul din Brest a anunţat miercuri, confirmând o dezvăluire a cotidianului Ouest-France, că a deschis o anchetă, după ce Marina franceză a semnalat un petrolier imobilizat în largul parcului eolian Saint-Nazaire, suspectat de faptul că este implicat în survolarea cu drone care a perturbat traficul aerian în Danemarca, relatează AFP.
Acum 4 ore
14:30
Emanuel Ungureanu: La Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi au murit zece copii, nu şapte, din cauza infecţiilor nosocomiale / Voi face plângere la Parchetul General pentru a se stabili cauza morţii acestor copii # News.ro
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunţat că la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi au murit zece copii, nu şapte, din cauza infecţiilor nosocomiale, pentru că a mai fost un focar de Klebsiella în luna iunie. El a precizat că va face plângere penală la Parchetul General pentru ca procurorii să stabilească cu precizie cauza morţii acestor copii.
14:30
Constanţa: Un bărbat a fost amendat cu 7000 de lei după ce ar fi tras cu un pistol cu bile asupra unui câine/ / Animalul, care nu era agresiv, nu a suferit răni în urma incidentului # News.ro
Un bărbat a fost amendat cu 7000 de lei de poliţiştii din Constanţa după ce ar fi tras cu un pistol airsoft cu bile asupra unui câine deşi animalul nu avea comportament agresiv. Acesta a fost dus la un control de specialitate care a stabilit că nu a suferit răni în urma incidentului. Pistolul a fost ridicat de poliţişti.
14:20
AUR l-a chemat pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, luni, la Ora Guvernului”, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea ”Micii producători agricoli, în pragul falimentului – risc al securităţii alimentare” # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost chemat în data de 6 octombrie, la Ora Guvernului”, în plenul Camerei Deputaţilor, de către grupul parlamentar AUR, dezbaterea vizând micii producători agricoli, aflaţi în pragul falimentului.
14:00
Dezbateri despre femicid, neofascismul online şi offline, război, în programul DocTalks la Astra Film Festival 2025 # News.ro
Într-o lume marcată de războaie, violenţă digitală, ură viralizată online şi confuzii identitare, Astra Film Festival aduce în prim-plan DocTalks, programul de dezbateri deschise publicului, care pornesc de la cele mai valoroase şi mai puternice filme documentare din festival şi se vor desfăşura la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat din Sibiu. Programul DocTalks este un laborator de idei viu, unde realitatea de pe ecran se prelungeşte în întrebări care cer răspunsuri, în dezbateri care contestă şi provoacă, în încercări colective de a înţelege un prezent tot mai tulbure. Astra Film Festival are loc la Sibiu între 17-26 octombrie.
14:00
Manchester City: Rodri nu este pregătit să joace trei meciuri pe săptămână, spune Guardiola # News.ro
Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, nu este pregătit să joace trei meciuri pe săptămână, deoarece continuă să depună eforturi pentru a-şi recăpăta forma fizică, a declarat antrenorul Pep Guardiola înaintea confruntării din Liga Campionilor împotriva AS Monaco, relatează Reuters.
13:50
13:50
Filarmonica „George Enescu” deschide Stagiunea 2025-2026 cu două concerte simfonice sold-out dirijate de Kent Nagano şi cu recitalul de pian al artistului în rezidenţă Mihai Ritivoiu # News.ro
Filarmonica „George Enescu” deschide miercuri Stagiunea 2025-2026 cu un program artistic interpretat în colaborare cu artişti renumiţi din străinătate şi din ţară. Publicul este invitat la concertele de la Ateneul Român până la 26 iunie 2026.
13:50
Nicuşor Dan cere Parlamentului reexaminarea legii care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câştigurile din tranzacţiile cu monede virtuale: Contravine principiilor de echitate fiscală şi angajamentelor asumate în PNRR # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea legii care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câştigurile din tranzacţiile cu monede virtuale, el arătând că prevederile contravin principiilor de echitate fiscală şi angajamentelor asumate de statul român, în PNRR şi infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilităţi şi măsuri precum creşterea impozitului pentru veniturile din tranzacţii cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură regăsită în pachetul II de reforme pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea.
13:40
Ştefan Hruşcă revine în luna decembrie pe scenele din 11 oraşe ale ţării, într-un turneu cu colinde tradiţionale, potrivit organizatorilor.
13:40
Rafila: Vaccinarea gratuită împotriva infecţiei cu HPV este extinsă până la vârsta de 26 de ani, începând de la 1 octombrie. În România, incidenţa cancerului de col uterin este cea mai ridicata din UE şi face peste 1500 de victime anual # News.ro
Vaccinarea gratuită împotriva infecţiei cu HPV este extinsă până la vârsta de 26 de ani, începând de la 1 octombrie, anunţă fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila care apreciază că vaccinarea este esenţială pentru prevenirea cancerului de col uterin şi a altor tipuri de cancer asociate acestui virus, în condiţiile în care, în România, incidenţa cancerului de col uterin este cea mai ridicata din UE şi face peste 1500 de victime anual, în rândul femeilor.
13:40
Serialul „Minunata şi năstruşnica lume a lui Gumball” are premiera în 6 octombrie la Cartoon Network # News.ro
„Minunata şi năstruşnica lume a lui Gumball”, continuare a serialului multi-premiat „Uimitoarea lume a lui Gumball”, are premiera în 6 octombrie, la ora 16.00, pe Cartoon Network. Noul sezon include 40 de episoade de câte 11 minute, cu un generic de deschidere complet nou şi momente muzicale originale.
13:40
13:20
Oana Murariu (USR), după ce Camera Deputaţilor a respins proiectul de lege care prevede ca şi judecătorii de la ÎCCJ să fie evaluaţi: Votul de astăzi din Parlament este o greşeală. Nimeni nu este mai presus de lege, nimeni nu este Dumnezeu # News.ro
Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, proiectul iniţiat de deputatul USR Oana Murariu, prin care ar fi fost reintrodusă evaluarea pentru judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Proiectul legislativ merge la Senat, for decizional în acest caz. Oana Murariu, iniţiatoarea proiectului, spune că votul deputaţilor este o greşeală, pentru că nimeni nu este mai presus de lege şi nimeni nu este Dumnezeu să nu îi fie evaluată activitatea.
13:10
Premierul Ilie Bolojan, discuţii cu reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România, despre măsurile necesare în combaterea pestei porcine africane # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România, privind măsurile necesare în combaterea pestei porcine africane şi sprijinul sectorului suin, şeful Executivului subliniind necesitatea unei acţiuni mai ferme din partea statului şi a responsabilizării instituţiilor implicate, pentru respectarea legislaţiei şi identificarea celor mai eficiente soluţii împotriva răspândirii pestei porcine africane.
13:10
Studenţii anunţă un nou protest în Piaţa Victoriei, joi, de la ora 11.00 / Ei sunt nemulţumiţi de reducerea fondului de burse şi de limitarea dreptului de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele # News.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă un protest în Piaţa Victoriei, care va avea loc joi, de la ora 11.00. Studenţii sunt nemulţumiţi, printre altele, de reducerea fondului de burse şi de limitarea dreptului de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele şi susţin că nu vor opri manifestaţiile până când nu vor vedea că au fost luate măsuri care să le respecte drepturile. Repreentanţii studenţilor au cerut să fie primiţi în audienţă de către premierul Ilie Bolojan.
13:10
Armata israeliană anunţă miercuri că blochează strada al-Rachid - ultima cale de acces în nordul Fâşiei Gaza dinspre sudul enclavei, relatează AFP.
12:50
Cushman & Wakefield Echinox: Stocul spaţiilor industriale şi logistice din piaţa locală se apropie de 8 milioane de metri pătraţi, peste 60% din stoc este localizat la maxim o oră de condus de Bucureşti; Moldova şi Oltenia, cel mai puţin dezvoltate # News.ro
Stocul spaţiilor industriale şi logistice din piaţa locală se apropie de pragul de 8 milioane de metri pătraţi, peste 60% din acesta fiind localizat în proiecte aflate la maxim o oră de condus de Bucureşti, în timp ce Moldova şi Oltenia rămân cele mai puţin dezvoltate, arată un raport realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.
12:50
Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Apele Române nu vor mai plăti 54.000 de euro, lunar, pentru sediu. Chiria a fost redusă aproape la jumătate # News.ro
Ministrul USR a Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că „Apele Române” nu vor mai plăti chiria uriaşă de 54.000 de euro lunar pentru sediu, suma fiind redusă la 29.000 de euro în urma renegocierii contractului. Noul director al instituţiei, numit recent în funcţie, a reuşit să renegocieze contractul, reducând aproape la jumătate costurile, precizează ministrul.
12:50
Centrala nucleară de la Zaporojie nu prezintă niciun ”pericol imediat”, anunţă AIEA, după ce Zelenski evocă o situaţie ”critică” # News.ro
Centrala Nucleară de la Zaporojie, ocupată de către forţele ruse în sud-estul Ucrainei, nu prezintă niciun ”pericol imediat”, atât timp cât funcţionează cu ajutorul ”generatoarelor diesel de urgenţă”, anunţă miercuri directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi , după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat drept ”critică” situaţia centralei, nealimentată cu curent de peste o săptămână, relatează AFP.
12:50
România, reprezentată de patru sportivi la Campionatele Mondiale de Haltere / Cristian Luca ratează competiţia din motive medicale # News.ro
România va fi reprezentată de patru sportivi, în perioada 2 – 10 octombrie, la Campionatele Mondiale de Seniori la Haltere, găzduite de localitatea norvegiană Forde.
12:40
Forumul de Afaceri România – Emiratele Arabe Unite, un pas concret spre noi parteneriate economice # News.ro
În data de 30 septembrie 2025, la Braşov, Ambasada Emiratelor Arabe Unite în România, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, a organizat Forumul de Afaceri România – Emiratele Arabe Unite, un eveniment dedicat consolidării relaţiilor economice bilaterale şi identificării de noi oportunităţi de colaborare între comunităţile de afaceri din România şi UAE.
12:40
Piaţa de capital la finalul primului semestru: Capitalizarea bursieră de pe piaţa reglementată a ajuns la 396,15 miliarde de lei la finalul lunii iunie, în creştere cu 13% faţă de sfârşitul anului 2024 # News.ro
Capitalizarea bursieră de pe piaţa reglementată a atins nivelul de 396,15 miliarde de lei la finalul lunii iunie, în creştere cu aproximativ 13% faţă de nivelul consemnat la sfârşitul anului 2024, arată datele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Acum 6 ore
12:30
12:20
UPDATE-Un mort în urma unei explozii, la Munchen. Sărbătoarea berii Oktoberfest, închisă temporar # News.ro
O persoană grav rănită a murit, într-un imobil rezidenţial care a fost incendiat în mod voit, într-un conflict familial, a anunţat miercuri Poliţia din Munchen, după care a precizat că explozivi au fost descoperiţi în clădirea respecitvă şi că studiază ”posibile legături” între incendiu şi festivalul berii Oktoberfest, închis temporar, relatează AFP.
12:20
Anunţul Ambasadei SUA la Bucureşti în contextul suspendării serviciilor guvernului SUA după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale # News.ro
Ambasadei SUA la Bucureşti anunţă, în contextul suspendării serviciilor guvernului SUA după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale, că serviciile pentru paşapoarte şi vize la Ambasadele şi consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate, în măsura posibilităţilor.
12:10
Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi anunţă că începe etapa de pre-înscriere pentru vouchere de aproape 40.000 de lei pentru achiziţionarea de scaune rulante, cadre, orteze şi proteze, aparate auditive, cititoare de ecran # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) anunţă începerea etapei de preînscriere pentru vouchere de 40.000 de lei destinate achiziţionării de tehnologii asistive şi de acces, constând în scaune rulante, cadre de mers, orteze şi proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate, mobilier adaptat, sisteme de alarmă şi alte dispozitive care cresc autonomia. Proiectul are ca scop creşterea incluziunii sociale şi a autonomiei copiilor cu dizabilităţi. ”Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) oferă sprijin copiilor cu dizabilităţi prin acordarea de e-vouchere pentru achiziţionarea de tehnologii asistive şi de acces. Această iniţiativă face parte din proiectul "Tech-Assist" şi are ca scop creşterea incluziunii sociale şi a autonomiei copiilor”, au transmis, miercuri, reprezentanţii ANPDPD.
12:00
Vaslui: Un copil a murit, iar mama şi surorile lui sunt la spital, după ce li s-a făcut rău, prezentând manifestări digestive şi somnolenţă # News.ro
Un copil de 11 ani a murit, iar mama şi surorile lui au fost transportate la spital, după ce li s-a făcut rău, prezentând greţuri şi vărsături, dar şi somnolenţă. Manevrele de resuscitare în cazul copilului de 11 ani nu au dat rezultat, iar mama şi surorile sunt în stare gravă, fiind transferate de la Bârlad la un spital din Iaşi. Nu se cunosc deocamdată cauzele care au provocat stările de rău ale familiei.
11:50
Percheziţii în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în municipiul Bucureşti după ce CFR Marfă a reclamat furt de componente ale locomotivelor şi de combustibil # News.ro
Optsprezece percheziţii au loc miercuri în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în municipiul Bucureşti după ce CFR Marfă a reclamat furt de componente ale locomotivelor şi de combustibil, fiind vizaţi angajaţi ai companiei.
11:50
Tenis de masă: Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs, în sferturile de dublu la China Smash 2025 # News.ro
Perechea favorită 7, Elizabeta Samara/Bernadette Szocs (#45 mondial), s-a calificat miercuri printre primele opt perechi de dublu feminin la China Smash 2025.
11:30
Italianul Jannik Sinner şi-a revenit după dezamăgirea de la US Open, revenind miercuri în cercul câştigătorilor la China Open, la Beijing, unde l-a învins în pe Learner Tien, finalist pentru prima dată la nivel de turneu, scor 6-2, 6-2. Pentru Sinner este al treilea titlu din acest sezon.
11:30
11:20
Trump anunţă că se apropie de de un acord cu Harvardul. ”Ei vor plăti 500 de milioane de dolari” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă că administraţia sa se apropie de un acord financiar cu Universitatea Harvard- ţinta numărul unu a cruciadei sale împotriva lumii universitare -, prin care instituţia urmează să se angajeze să plătească 500 de milioane de dolari, relatează AFP.
11:20
Dolj: Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a condus o maşină cu o alcoolemie de 2,18 g/l în sânge / El nu avea nici permis de conducere # News.ro
Un bărbat a fost reţinut de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, după ce a condus o maşinâ având o alcoolemie de 2,18 g/l în sânge şi fără a avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.
11:10
Bolojan s-a întâlnit cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu - rezultatul alegerilor, proiectele de conectivitate şi cooperare transfrontalieră şi sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova, pe agenda discuţiilor - FOTO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, pe agenda discuţiilor aflându-se rezultatul alegerilor, proiectele de conectivitate şi cooperare transfrontalieră şi sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova.
11:10
Poşta Română acuză ”unii registratori” din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) că resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost # News.ro
Compania Naţională „Poşta Română”, care a lansat recent serviciul StartPost, destinat antreprenorilor, start-up-urilor şi freelancerilor, atrage atenţia că unii registratori din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), instituţie finanţată integral de la bugetul de stat, resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost. Compania anunţă că va acţiona în instanţă registratorii responsabili pentru recuperarea eventualelor prejudicii cauzate prin respingerile arbitrare.
11:00
ANM - Vreme foarte rece, ploi şi vânt, iar la munte va ninge, de joi până sâmbătă seară. Cea mai afectată va fi jumătatea sudică a ţării, pentru care au fost emise atenţionări cod galben şi portocaliu de ploi şi de vânt. Vizată, inclusiv Capitala - HARTA # News.ro
Meteorologii anunţă că de joi până sâmbătă seră temperaturile vor fi scăzute, va ploua, iar la munte va ninge. Zone din jumătatea de sud a ţării se vor afla în acest interval sub avertizări de ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului. La munte, la peste1500 de metri altitudine, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 - 40 de centimetri.
