De ce creierul are nevoie de somn profund pentru detoxifiere și prevenirea bolilor neurodegenerative
National.ro, 1 octombrie 2025 17:40
Ai observat vreodată că după o noapte albă nu doar că ești obosit(ă), dar și memoria, atenția și dispoziția par să fie complet date peste cap? Explicația este simplă: în timpul somnului profund, creierul trece printr-un proces unic de detoxifiere. Fără el, toxinele și deșeurile metabolice se acumulează și cresc riscul de boli neurodegenerative precum
Există temeri legate de faptul că IA generativă ar putea perturba democrația, submina educația sau concedia mii de lucrători. Însă adevărata revoluție a inteligenței artificiale este preluarea insidioasă a relațiilor interpersonale și distrugerea lor. Un start-up „companion" IA, numit Friend, tocmai a investit peste un milion de dolari în cea mai mare campanie publicitară din
Ai observat vreodată că după o noapte albă nu doar că ești obosit(ă), dar și memoria, atenția și dispoziția par să fie complet date peste cap? Explicația este simplă: în timpul somnului profund, creierul trece printr-un proces unic de detoxifiere. Fără el, toxinele și deșeurile metabolice se acumulează și cresc riscul de boli neurodegenerative precum
Dan Voiculescu la Mihai Morar: „Sunt lucruri pe care nu le-am spus niciodată până acum” # National.ro
Joi, 2 octombrie, de la ora 19:00, Dan Voiculescu revine în spațiul public cu o apariție inedită. Fondatorul trustului media Intact va fi invitatul lui Mihai Morar la podcastul „Fain & Simplu", într-un episod-eveniment. Este pentru prima dată, după mulți ani de discreție, când Dan Voiculescu acceptă să vorbească deschis într-un interviu de lungă durată.
Cristi Chivu scrie istorie la Inter Milano. Românul a bifat al doilea succes consecutiv în grupele Ligii Campionilor, 3-0 cu Slavia Praga, după 2-0 cu Ajax, și a devenit doar al patrulea antrenor din istoria clubului care câștigă primele două meciuri din această competiție. Înaintea lui, performanța fusese reușită de Roberto Mancini, Claudio Ranieri și
Conflictele nu mai sunt o excepție, ci au devenit o amenințare permanentă. În acest sens, ordinea internațională se îndreaptă către o zonă de turbulențe în care războaiele regionale și rivalitățile dintre marile puteri se întrepătrund pentru a contura un viitor incert. Războiul din Ucraina a readus pe teritoriul european logica brutală a înfruntării de intensitate
Galatasaray a produs șocul etapei în Liga Campionilor, învingând Liverpool cu 1-0 pe „Ali Sami Yen", iar după fluierul final a găsit o modalitate ironică de a sărbători. Pe contul oficial de „X", clubul turc a postat o fotografie cu jucătorii bucurându-se, alături de imaginea lui Milos Kerkez, rămas prăbușit pe gazon. Mesajul a fost
Polonia, Estonia și România au raportat încălcări ale spațiului aerian de către drone și avioane rusești. Însă Europa se confruntă cu o multitudine de provocări care vor îngreuna adoptarea unei reacții rapide. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luna trecută că Uniunea Europeană va construi un „zid de drone", dar complexitatea acestui
Un judecător din New York a spus că un procuror bun ar putea „convinge un mare juriu să acuze un sandviș cu șuncă". Dacă Donald Trump este sincer când spune că George Soros, în vârstă de 95 de ani, este un om rău care ar trebui să fie în închisoare, cu siguranță se poate aranja
Discuția privind propunerea de pace a lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza se învârte în jurul unei singure întrebări: cine este pentru și cine este împotrivă? Israelul, statele arabe și Uniunea Europeană sunt pentru. Jihadul Islamic Palestinian și Hamas sunt împotrivă. Progresiștii – activiști deghizați în politicieni – vorbesc despre Hamas ca și cum ar
Din 7 octombrie, peste jumătate din trenurile care circulă pe liniile electrificate, adică pe cele mai importante rute, vor fi oprite. Motivul este neplata facturilor către Electrificare CFR. Pentru că Guvernul, după ce a tăiat și din compensație, a refuzat să achite contravaloarea gratuităților din transportul pe calea ferată, nici reeșalonările la plată pentru CFR
Șocul shutdown-ului din SUA se resimte la nivel mondial. Futures pentru bursele din SUA scad, în timp în Europa toate pieţele mari sunt pe creştere, potrivit Mediafax. Indicele BET are +0,25%. La Washington, blocajul bugetar ameninţă să paralizeze multe dintre operaţiunile guvernului Statelor Unite, pentru prima dată în aproape şapte ani. După ce preşedintele Donald
1. Partidele "suveraniste" (pompos și îmbâcsit cuvânt) n-au distrus până acum ceva în România. USR, în schimb, ne calcă zilnic pe nervi cu trotineta. Dar dacă îți e scârbă de USR (mie îmi e) nu înseamnă că trebuie să-l acuzi pe aerianul Nicușor Dan și când nu greșește. "Suveraniștii", pesediștii și liberaliii de soi, nicidecum
Criza guvernamentală din SUA are efecte și la București. Mesajul transmis de Ambasada SUA în România: „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii…” # National.ro
Pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București nu va mai fi actualizată din cauza lipsei fondurilor, se arată într-un mesaj postat miercuri, 1 octombrie. „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă",
Asia Express a devenit un laborator de suferință ambalat ca reality show, un loc unde concurenții sunt tratați ca niște eroi din romanele rusești, dar fără profunzimea lor; doar cu rucsacuri, ploaie și camere care filmează fiecare cădere nervoasă. Antena 1 ridică totul la rang de tragedie modernă, de parcă în spatele premiului ar sta
Călin Georgescu, la poliție, pentru semnarea controlului judiciar: Acuzele aduse mie sunt false. Le cer să demonstreze că nu sunt false # National.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 1 octombrie, la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Trimis în judecată de procurori în două dosare, acesta se află sub măsura controlului judiciar și trebuie să se prezinte, săptămânal, la poliție, pentru a îndeplini această formalitate impusă de oamenii legii. Georgescu a
Percheziții în Capitală și în trei județe. Angajați ai CFR Marfă, suspectați că ar fi furat combustibil și piese de locomotive – FOTO # National.ro
Oamenii legii fac nu mai puțin de 18 percheziții miercuri, 1 octombrie, în trei județe – Dâmbovița, Teleorman, Ilfov, precum și în București, într-un dosar cu acuzații de furt calificat. Totul, ca urmare a unei sesizări făcute de CFR Marfă privind furtul de piese de locomotive și combustibil, ancheta vizând mai mulți angajați ai companiei,
Sute de tineri din toată țara își pun ideile în mișcare: Bursa SAB 2025 oferă soluții pentru mobilitatea urbană românească # National.ro
România trece printr-o tranziție accelerată în domeniul mobilității, iar orașele se sufocă sub presiunea traficului și a poluării. Într-un astfel de context, Concursul Național Bursa SAB 2025 aduce împreună mii de tineri din toată țara, cu un scop ambițios: să găsească soluții care pot rescrie viitorul transportului urban. Competiția este organizată de Senatul Științific al
Cutremur puternic în Filipine: zeci de oameni au murit/Seismul, urmat de sute de replici – VIDEO # National.ro
Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,9, a lovit marți Filipine. Din informațiile disponibile până la acest moment, aproximativ 60 de persoane și-au pierdut viața. Autoritățile locale și spitalele sunt în alertă, mai ales că seismul a fost urmat de un număr mare de replici. Autorităţile din Filipine afirmă că au primit raportări că 60 de
Un copil din Vaslui a murit. Mama și surorile lui au ajuns la spital, după ce s-ar fi intoxicat cu ciuperci # National.ro
Situație dramatică într-o familie din județul Vaslui. Un băiat de 11 ani și-a pierdut viața, iar mama și surorile lui adolescente au ajuns la spital, la Bârlad. Un copil în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Țuțcani, comuna Mălușteni, a decedat, iar mama minorului și două fete de 14, respectiv 16 ani, care prezentau
Cât ar fi costat campania lui Călin Georgescu. Nicușor Dan vorbește de zeci de milioane de euro. Cine crede preşedintele că s-a aflat în spatele fostului candidat: „Intuiţie” # National.ro
Revine în atenție subiectul anulării alegerilor prezidențiale de la finalul anului trecut. Și nu oricum, ci în contextul unor declarații pe care le-a făcut actualul șef al statului pe această temă. Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că oameni din consultanţă politică i-au precizat că finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu s-ar fi putut ridica
Horoscop 1 octombrie 2025 – Dacă sunteți deja într-o relație, veți fi plini de euforie # National.ro
BERBEC Astăzi veți avea dorința de a lua o decizie rapidă fără a a grăbi ceva. Incapatanarea ta te poate face sa te izolezi. Faceți un efort pentru a înțelege. Multe uși se vor deschide dacă o veți face. TAUR Astăzi veți avea timp să vă concentrați asupra unui proiect personal, dar nu discutați-l
România se pregătește să cheltuiască miliarde de euro pentru achiziția de tancuri, printr-un program amplu al Ministerului Apărării Naționale, în condițiile în care deficitul bugetar este la un nivel record. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a explicat că fondurile sunt destinate echipamentelor militare și infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară.
Valul polar anunțat de meteorologi ajunge în România, aducând schimbări bruște de vreme, cu temperaturi cu până la 15 grade mai mici față de valorile normale și ninsori abundente la munte. Specialiștii avertizează că acesta este cel mai puternic episod de frig al toamnei 2025. Val polar cu efecte severe: scăderi de temperatură și vânt
Adrian Năstase reacționează ferm la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a afirmat recent că România nu era pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. Fostul premier subliniază că integrarea a fost rezultatul unor eforturi colosale și avertizează că nu este normal ca aceste realizări să fie minimalizate. Adrian Năstase: „Aderarea la Uniunea Europeană a fost rodul
Bacteria Serratia marcescens a fost identificată în scurgerea unei chiuvete din secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria" din Iași, unde șapte pacienți minori și-au pierdut viața. Este prima probă pozitivă depistată după aproape două săptămâni de rezultate negative, ceea ce ridică semne serioase de întrebare despre igienă și despre modul în care autoritățile
Aurul a atins marți un nou record, continuând creșterea de luni, pe fondul perspectivelor unei iminente închideri a administrației americane, care a afectat politica monetară a Rezervei Federale înaintea deciziei privind rata dobânzii din luna viitoare. Prețul aurului a crescut cu până la 0,9%, atingând un nivel record de 3.867,25 dolari pe uncie, depășind maximul
Alianța pentru Agricultură și Cooperare din România avertizează că bugetul pentru fermieri propus de Comisia Europeană pune în pericol securitatea alimentară a statelor UE. În loc să mențină bugetul și să îl actualizeze cu rata infl
Uniunea Europeană se pregătește să înceapă ”lucrările tehnice” privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la blocul comunitar, în ciuda blocadei continue impuse de Ungaria în calea avansării negocierilor. Ucraina a depus cererea de aderare în 2022, la câteva săptămâni după invazia rusă, fiind urmată în scurt timp de Republica Moldova. Au început oficial negocierile […] The post Cum promovează UE aderarea Ucrainei și Moldovei: sare peste Ungaria first appeared on Ziarul National.
Cine nu și-ar dori „pace eternă” în Orientul Mijlociu? Prezentat astfel, planul în 20 de puncte al administrației Trump, menit să pună capăt războiului din Gaza, părea o ocazie de neratat. Primindu-l pe prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, Donald Trump nu a fost zgârcit cu complimentele: pentru consilierii săi, pentru oaspetele său, pentru liderii din regiune. […] The post Cine nu și-ar dori „pace eternă” în Orientul Mijlociu? first appeared on Ziarul National.
Valencia a deschis proces împotriva Netflix și a casei de producție „Conspiraçao Filmes”, acuzând „falsuri grave” în documentarul „Baila, Vini”, dedicat lui Vinicius Jr. Conform clubului, imaginile subtitrate ar fi distorsionat realitatea și ar fi prezentat greșit incidentele rasiste petrecute pe „Mestalla”, afectând imaginea echipei și a fanilor săi. Concret, Valencia reclamă faptul că în […] The post Valencia a dat Netflix în judecată! first appeared on Ziarul National.
Marea ieftinire a energiei electrice se va produce în vara anului viitor, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Soluția magică a acestuia este punerea în funcțiune a bateriilor din parcurile fotovoltaice, care, susține acesta, ar da mai multă energie în sistemul deficitar. Problema este că panourile solare produc vara, și nu în sezonul rece, ceea ce […] The post Bolojan promite curent mai ieftin de la anul. Doar când e soare first appeared on Ziarul National.
Un ucrainean suspectat de sabotarea Nord Stream, Volodimir Z., arestat în Polonia. Unde a fost prins # National.ro
Un cetățean ucrainean căutat de Germania pentru presupusa sa implicare în exploziile de la conductele Nord Stream, din toamna lui 2022, identificat drept „Volodimir Z.”, a fost reținut în Polonia. Au apărut deja și primele precizări din partea avocatului suspectului, despre care presa polonă anunță că a fost prins lângă Varşovia. De altfel, în luna […] The post Un ucrainean suspectat de sabotarea Nord Stream, Volodimir Z., arestat în Polonia. Unde a fost prins first appeared on Ziarul National.
Hipocampul, o structură mică în formă de căluț de mare aflată în lobul temporal, joacă un rol crucial în memorie, orientare spațială și procese de învățare. Dar ce se întâmplă când stresul cronic devine parte din viața noastră? Studiile arată că expunerea prelungită la stres poate duce la micșorarea hipocampului, afectând direct capacitatea de concentrare, […] The post Cum stresul cronic micșorează hipocampul – centrul memoriei și învățării first appeared on Ziarul National.
SUA ar putea livra Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, decizia finală urmând să fie luată de Donald Trump. Dar Ucraina nu are capacitatea de a lansa Tomahawk, iar stocurile americane de astfel de arme și sistemele lor de lansare sunt mult prea puține și mult prea valoroase pentru ca Pentagonul să se despartă de ele. […] The post Tomahawk pentru Ucraina. America strică orzul pe gâște first appeared on Ziarul National.
Jurgen Klopp a lansat un nou atac dur la adresa FIFA, acuzând forul mondial că își bate joc de sănătatea fotbaliștilor printr-un calendar sufocant și prin introducerea de competiții inutile. Fostul antrenor al lui Liverpool a ironizat organizația: „Orice aș spune, e ca și cum aș vorbi cu cuptorul meu cu microunde”. Germanul a declarat […] The post Klopp vs FIFA: “Zici că vorbesc cu un cuptor cu microunde” first appeared on Ziarul National.
Pe tot cuprinsul Europei, în timp ce războiul din Ucraina continuă să facă ravagii și sprijinul militar al Statelor Unite este incert, numeroase guverne se confruntă cu alegeri bugetare dificile. Pe de o parte, în cadrul summitului NATO, au promis o creștere istorică a bugetelor militare, până la 3,5 % din produsul intern brut – […] The post Armata sau sănătatea? Apărarea sau statul social? first appeared on Ziarul National.
Vestea așteptată de milioane de pensionari. Când se acordă ajutorul financiar în valoare de 400 lei # National.ro
Ministrul Muncii din Guvernul Bolojan, social-democratul Florin Manole, a făcut, marți, 30 septembrie, un anunț menit să ajungă în atenția a peste 2,7 milioane de pensionari, cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei. Concret, șeful de la Ministerul Muncii a anunțat marţi că 2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu […] The post Vestea așteptată de milioane de pensionari. Când se acordă ajutorul financiar în valoare de 400 lei first appeared on Ziarul National.
Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală ”Solidaritatea”, Dorin Modure, a criticat dur Guvernul Bolojan, pe care l-a acuzat că protejează, în continuare, firmele care cotizează la partide. Acesta a arătat că analizele de risc pentru evaziunea fiscală nu se fac tocmai pentru că se lovesc de aceste societăți. În ce privește o altă majorare a […] The post Acuzații dure din ANAF. Guvernul protejează firmele care cotizează la partide first appeared on Ziarul National.
Săptămâna asta urmează rectificarea bugetară. Adică scuturatul buzunarelor goale sub presiunea ghilotinei plăților dobânzilor. Pentru împrumuturile făcute de lupi si plătite de oile condamnate la tăieri tot mai cinice. Ultimii 5 ani au fost sub domnia lupilor. Care se încăpățânează să conducă în continuare acțiunile de jupuire. Motivele invocate s-au schimbat dar jupuitorii nu. Să […] The post Lupii paznici la oi first appeared on Ziarul National.
Statele Unite acoperă 16% din bugetul anual al NATO și suportă cea mai mare parte a sarcinii operaționale și logistice pentru securitatea Europei. Când Donald Trump s-a întors la Casa Albă, i-a trimis pe vicepreședintele JD Vance și pe proaspătul secretar al Apărării, Pete Hegseth, să avertizeze europenii că „noul șerif” de la Washington intenționa […] The post Trump poate reechilibra relația transatlantică first appeared on Ziarul National.
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat. Motivul pentru care s-a luat această decizie # National.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut ar fi urmat să ajungă, marți, în fața magistraților, pentru primul termen în dosarul în care e trimis în judecată pentru propagandă legionară. Doar că procesul lui Călin Georgescu a fost amânat. Nu este pentru prima oară când se întâmplă acest lucru. Procesul, amânat din cauza protestului […] The post Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat. Motivul pentru care s-a luat această decizie first appeared on Ziarul National.
Trump a numit ziua de luni „potențial una dintre cele mai mari zile din istorie”. Căutările de a rezolva problema Orientului Mijlociu se termină de obicei cu dezamăgire, dar acordul Trump este mai bine înțeles ca o modalitate de a depăși războiul din Gaza în regiune și de a muta presiunea asupra Hamas. După o […] The post Planul lui Trump pentru Gaza între realitate și ficțiune first appeared on Ziarul National.
„Numerarul este sfânt”. Reacția unui cunoscut economist și profesor universitar, după recomandarea BCE de a ține bani cash în casă # National.ro
„Numerarul este sfânt” – este de părere Cristian Păun, profesor universitar la ASE București. Opinia sa vine ca reacție la recomandarea Băncii Centrale Europene (BCE) ca oamenii să aibă în locuințe o rezervă de bani lichizi (cash), preferabil în bancnote de valoare mică. Specialistul în economie subliniază că, spre deosebire de banii electronici, care depind […] The post „Numerarul este sfânt”. Reacția unui cunoscut economist și profesor universitar, după recomandarea BCE de a ține bani cash în casă first appeared on Ziarul National.
MasterChef: Concurenții tratați ca niște chefi cu 15 ani de experiență, dar cu 75.000 de euro pe masă # National.ro
La MasterChef România, sezonul 10, concurenții nu mai sunt priviți ca niște pasionați de gătit, ci ca niște bucătari cu ștate vechi, de parcă ar fi crescut în bucătării Michelin. Orice greșeală, fie că e un sos prea sărat sau un plating mai puțin fotogenic, este taxată cu o severitate demnă de examenele de la […] The post MasterChef: Concurenții tratați ca niște chefi cu 15 ani de experiență, dar cu 75.000 de euro pe masă first appeared on Ziarul National.
1. Nicușor Dan înainte de alegerile din Moldova: ”Dragi basarabeni, ieșiți la vot!” Nicușor Dan după alegerile din Moldova: ”Dragi basarabeni, vă felicit!” Dragă Nicușor, vezi că s-au supărat fiindcă i-ai făcut ”basarabeni”. Așa le zice și Simion. Au replicat că sunt moldoveni, că statul Basarabia nu există pe hartă și că mulți dintre ei […] The post Nicușor și ”basarabenii” first appeared on Ziarul National.
Fost ministru PSD, atac la adresa premierului Bolojan: „Aceasta este dovada clară a eșecului austerității/Nu putem continua așa!” # National.ro
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, critică în termeni duri planul economic al premierului Ilie Bolojan. Acesta susține, într-un mesaj transmis marți, 30 septembrie, că deficitul real (ESA) va fi peste 9%, iar aceasta este „dovada clară a eşecului austerităţii”. „Din păcate, PSD a avut din nou dreptate! Premierul Bolojan tocmai a anunțat […] The post Fost ministru PSD, atac la adresa premierului Bolojan: „Aceasta este dovada clară a eșecului austerității/Nu putem continua așa!” first appeared on Ziarul National.
