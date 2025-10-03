Bărbat luat pe capotă de un șofer, după un conflict în fața Spitalului Universitar. De la ce ar fi pornit scandalul

16:30

Un judecător din New York a spus că un procuror bun ar putea „convinge un mare juriu să acuze un sandviș cu șuncă". Dacă Donald Trump este sincer când spune că George Soros, în vârstă de 95 de ani, este un om rău care ar trebui să fie în închisoare, cu siguranță se poate aranja […]