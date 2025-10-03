Bărbat luat pe capotă de un șofer, după un conflict în fața Spitalului Universitar. De la ce ar fi pornit scandalul
National.ro, 3 octombrie 2025 12:50
Un incident greu de imaginat a avut loc recent în apropierea unuia dintre cele mai mari spitale din Capitală. De la o ceartă privind un loc de parcare s-a ajuns la scene dramatice. A fost chemată poliția, iar un șofer s-a ales cu dosar penal, fiind reținut pentru 24 de ore. Doi bărbați s-au certat
• • •
Termenul de șmecher a fost dat de către negustorii sași oltenilor buni de gură cu care făceau comerț și care îi trăgeau pe sfoară la negocierile de vânzare/cumparare. În cazul de față, însă, germanii de azi sunt șmecherii care au tras românii pe sfoară după cum vom vedea cu toții mai jos! Cine își mai
Corul de Copii și Tineret "Symbol-Jean Lupu" al Patriarhiei Române, unul dintre cele mai prestigioase ansambluri corale din România, aniversează 35 de ani de activitate neîntreruptă, printr-un concert extraordinar, dirijat de conf. univ. dr.Luminița Guțanu. Evenimentul are loc duminică, 12 octombrie 2025, ora 18:00, la Sala Radio din București (str. General Berthelot nr. 60-64). Concertul, conceput de reputatul dirijor Luminița Guțanu, reunește pe
ANM, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până la începutul lunii noiembrie # National.ro
După câteva zile cu vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă din an, cu ploi, dar și ninsori la munte, și cu intensificări puternice ale vântului – în mai multe regiuni, inclusiv în Capitală, mai toată lumea vrea să știe când se vor mai îndrepta lucrurile sub aspect termic. Pe scurt, când se va mai
Vreme rea în București. Zeci de intervenții ale pompierilor: copaci doborâți de vântul puternic și mașini avariate # National.ro
Vremea rea a generat probleme în Capitală. Vântul puternic a produs pagube. Pompierii au avut deja zeci de intervenții pentru îndepărtarea unor arbori căzuți pe străzi și pe mașini. Vântul puternic a cauzat probleme, în noaptea de joi spre vineri, 2 spre 3 octombrie, în București. Peste 20 de mașini au fost avariate de copacii
Iohannis, executat silit de ANAF: i s-a confiscat casa din centrul Sibiului. Inspectorii ar fi forțat ușa, pentru că fostul președinte n-ar fi vrut să le predea cheile (surse) # National.ro
Despre fostul președinte Klaus Iohannis s-a aflat recent că a fost executat silit de ANAF. Inspectorii i-ar fi cerut acestuia să predea cheile casei din centrul Sibiului și, pentru că fostul șef al statului nu ar fi vrut să le dea, ar fi forțat ușa, conform unor surse. Iohannis a rămas miercuri, 1 octombrie, fără
BERBEC Prietenii nu apar brusc, trebuie să îi cauți. Veți obține o ofertă bună contrastând cerințele băncii. Nu lăsați cuvintele tale să fie înțelese greșit în munca ta. Atenție și control mărit cu petrecerile de noapte. TAUR Gesturile satisfăcătoare pot duce la presupuneri confuze. Nu cheltuiți prea mult, este mai bine decât pe ceva
Bugetul pe 2025 a fost falsificat. Venituri supraevaluate și cheltuieli subevaluate în mod intenționat # National.ro
Ținta inițială al unui deficit de 7,04%, prinsă în bugetul pe 2025, era departe de realitate, supraestimând venituri și subestimând cheltuieli în mod deliberat, a arătat Consiliul Fiscal, în opinia cu privire la proiectul primei rectificări bugetare din acest an. Cuvântul "deliberat" folosit de Consiliul Fiscal înseamnă, de fapt, că bugetul construit pentru anul în
Problema veche a UE de a alege să discute despre o criză în loc să o rezolve a revenit să o bântuie. Chiar și cu Europa asaltată de drone, avioane de luptă și atacuri hibride, summitul de la Copenhaga a ajuns la un impas familiar. Politicienii au vorbit mult despre apărare. „Ne aflăm într-o confruntare
Barcelona a cedat în fața lui PSG, 1-2, pe „Montjuic", în etapa a doua a Ligii Campionilor. Catalanii au început mai bine, prin reușita lui Ferran Torres, dar francezii au întors rezultatul prin Mayulu și Goncalo Ramos, ultimul marcând decisiv în minutul 90. Hansi Flick, vizibil iritat la final, a pus eșecul pe seama oboselii
Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul lui Genoa și căpitan al naționalei României, a suferit o accidentare serioasă și va rata meciuri extrem de importante atât pentru club, cât și pentru echipa națională. Potrivit agenției italiene Ansa, fotbalistul are o leziune fibrilară la coapsa dreaptă și nu va putea evolua în duelul cu Napoli, dar
Ipocrizie Green Deal. Bolojan taie investițiile în canalizare. Liber la infestarea apelor # National.ro
Guvernul Bolojan a decis să taie poate cele mai importante și urgente investiții. Este vorba despre fosele septice şi sistemele de canalizare, pentru absența cărora România nu numai că primește amenzi uriașe de la Comisia Europeană, ci își sabotează și obiectivele de mediu. Infestarea pânzei freatice, în condițiile în care 84% din populația rurală nu
„Un război intern": Donald Trump vrea să mobilizeze armata pentru a „se ocupa" de orașele Americii. În lupta pe care o duce împotriva oponenților săi politici, președintele Statelor Unite pare hotărât să facă un pas important: să trimită armata în metropolele americane, care ar fi "infestate de criminalitate și dezordine". Cel puțin asta este concluzia
De ce avem vise ciudate? – Ce spun neuroștiințele despre faza REM și procesarea emoțiilor # National.ro
De la scene absurde și ireale până la coșmaruri care par prea reale, visele au fascinat dintotdeauna oamenii. Deși culturile vechi le vedeau ca mesaje divine, neuroștiințele moderne au început să explice de ce apar și ce rol au pentru sănătatea noastră mentală. Faza REM – „terenul de joacă" al viselor Majoritatea viselor apar în
Partidul pro-UE al Maiei Sandu a câștigat o majoritate fragilă în alegerile parlamentare. Principalul său adversar a fost Igor Dodon, care a condus o coaliție de partide pro-ruse, puternic susținute de Kremlin. Cursa electorală a fost văzută ca o confruntare între Europa și Rusia pentru controlul unui stat post-sovietic sărac, dar important din punct de
Ministrul Apărării, explicații despre serviciul militar voluntar. „E nevoie să întinerim rezerva Armatei Române”. Câți bani primesc tinerii interesați de stagiu # National.ro
Guvernul a aprobat proiectul privind pregătirea populației pentru apărare, permițând românilor cu vârste între 18 și 35 de ani să participe la un stagiu militar voluntar de patru luni. Proiectul va ajunge în Parlament. Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu a declarat joi, 2 octombrie, după ședința de Guvern, că serviciul militar voluntar este o „necesitate
Sindicatul din Poșta Română acuză: Trecerea pensiilor pe card, un șantaj al băncilor străine # National.ro
Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, Florin Gheorghiu, consideră că măsura aberantă propusă de ministrul Economiei, de transfer al distribuirii pensiilor de la Poșta Română la bănci, este, de fapt, un șantaj. Acesta consideră că statul român, fiind dator la băncile comerciale străine, care au cumpărat masiv titluri de stat, a fost constrâns, într-un fel
Timp de decenii, politica externă a Statelor Unite s-a bazat pe credibilitate: Washingtonul își va respecta angajamentele. Însă Donald Trump a abandonat toate eforturile de a face America de încredere și consecventă. Propune acorduri înainte de a da înapoi. Promite să pună capăt războaielor înainte de a le extinde. Îi mustră pe aliații SUA și
Luni întregi de atacuri aeriene devastatoare ale Rusiei sugerează că Moscova a reușit să-și modifice rachetele pentru a evita apărarea aeriană a Ucrainei. Bombardamentele care au vizat producătorii ucraineni de drone în această vară au fost un exemplu elocvent al îmbunătățirii rachetelor balistice rusești pentru a învinge mai ușor bateriile Patriot, au declarat pentru Financial
Se pare că toată lumea are o propunere despre cum Ucraina poate întoarce situația în favoarea sa, recâștiga teritoriile pierdute și câștiga războiul. Cea mai recentă propunere vine de la nimeni altul decât generalul american în retragere David Petraeus, cunoscut mai ales pentru rolul său principal în campaniile dezastruoase din Irak și Afganistan. Într-un interviu
Zelenski cere liderilor europeni să specifice în scris garanţiile de securitate: „Acum trebuie să punem totul pe hârtie” # National.ro
Adresându-se, joi, liderilor europeni care se află la Copenhaga, la reuniunea Comunității Politice Europene, președintele Ucrainei a cerut garanții de securitate scrise. Concret, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a solicitat joi, în discursul său adresat liderilor europeni reuniţi la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE), să specifice în scris garanţiile de securitate pe care sunt dispuşi să
Și pionierii de la revista ”Cutezătorii” se jucau cu drone. Dar li se spunea aeromodele # National.ro
1. Prospera noastră patrie investește șapte miliarde de euro în apărare. Va cumpăra 216 tancuri produse chiar în România, dar marea afacere e că în banii ăștia vor intra și piesele de schimb. Schimbarea pieselor presupune o uzură, nu știu unde se vor uza, dar să nu pierdem vremea cu amănunte. 2. Există,
Moneda euro se apreciază pentru încă o zi în fața leului. Cursul oficial a fost anunțat joi, 2 octombrie, de Banca Națională a României (BNR). Euro a fost calculat joi la 5,0837 lei, conform datelor anunțate de BNR, în creștere de la 5,0820 lei, cât fusese miercuri. Dolarul american scade în raport cu leul Dolarul
Precipitațiile prognozate de meteorologi pentru următorul interval cresc riscul producerii de inundații. Hidrologii au emis, joi, 2 octombrie, o avertizare Cod roşu de inundaţii pentru judeţele Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Olt şi Teleorman, care va intra în vigoare vineri la prânz. Alte judeţe se vor afla sub avertizări Cod portocaliu şi Cod galben privind riscul de
VIDEO. Nicușor Dan, din nou încurcat de protocol, de această dată la Copenhaga. S-a întâmplat de față cu Emmanuel Macron # National.ro
Președintele Nicușor Dan lasă impresia că se cam încurcă în procedurile presupuse de protocolul oficial la evenimentele la care participă. După ce zilele trecute s-a cam fâstâcit în pașii procedurali la Timișoara, mai nou a părut să „bifeze" o nouă gafă de protocol, de această dată în afara țării. Șeful statului a lăsat impresia că
Zeci de percheziții în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane. Gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unui poliţist # National.ro
Zeci de descinderi au avut loc joi dimineață, 2 octombrie, la mai multe adrese din București și județele Giurgiu și Ilfov. Perchezițiile au vizat o reţea care ar fi exploatat femei şi le-ar fi transportat în străinătate pentru practicarea prostituției. Gruparea ar fi beneficiat şi de sprijinul unui poliţist. Zeci de percheziţii se fac joi
Nicușor Dan promite reducerea perioadei de obținere a cetățeniei române, pe care o așteaptă și Dominic Fritz: „E o medie de trei ani și jumătate, dar o vom reduce” # National.ro
După ce a fost la începutul acestei săptămâni într-o vizită la Timișoara, unde a participat la mai multe evenimente și, la un moment dat, s-a plimbat prin orașul de pe Bega, alături de edilul Dominic Fritz, Nicușor Dan revine în atenție cu o declarație ce nu a fost trecută cu vederea. Șeful statului, Nicușor Dan,
Vreme severă în România. Autoritățile, în alertă: Comitetul pentru Situații de Urgență, convocat după valul de avertizări meteo. Sunt anunțate ploi, vânt puternic și ninsori # National.ro
În contextul în care meteorologii au emis mai multe avert
Despre Armată s-a spus mereu ca era locul unde, în general, băieții deveneau bărbați! De ce? Nu este nici acum foarte clar, mai ales că în ultimii 85 de ani cel puțin femeile și-au găsit locul în aceeași armată în rândul trupelor combatante chiar! Dar armata a avut mereu opțiuni ciudate referitoare la problemele sexuale […] The post Armata’n roz sau …roze? first appeared on Ziarul National.
Liderii europeni cântă Slava Ucraina, Comisia Europeană a prezentat un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar blocul comunitar nu a rupt complet legăturile cu gazul și petrolul rusesc. Conducta Drujba (”prietenie” în limba rusă), lungă de 5000 de kilometri, finalizată în anii 1960 de URSS pentru a alimenta cu petrol țările din estul […] The post ”Curajoasa” UE nu a rupt legăturile cu petrolul și gazul Rusiei first appeared on Ziarul National.
Tensiunile diplomatice dintre Ungaria și Ucraina: „războiul fără sânge” escaladează între Viktor Orban și Volodimir Zelenski # National.ro
Tensiunile diplomatice dintre Ungaria și Ucraina au ajuns la un nou nivel, după ce cele două state și-au impus reciproc interdicții care vizează atât instituții media, cât și responsabili militari de rang înalt. Confruntarea, descrisă de presa internațională drept „un război fără vărsare de sânge”, amplifică ruptura politică dintre Budapesta și Kiev și creează ecouri […] The post Tensiunile diplomatice dintre Ungaria și Ucraina: „războiul fără sânge” escaladează între Viktor Orban și Volodimir Zelenski first appeared on Ziarul National.
Viitorul nu va fi determinat doar de SUA. China este, de asemenea, o superputere. Donald Trump este alimentat de nemulțumiri, motivat de tranzacții și capricios. „Trump și MAGA folosesc aceleași trei metode atât în țară, cât și în străinătate: eliminarea, transformarea și subjugarea”, scrie Celine Belin, de la Consiliul European pentru Relații Externe, citată de […] The post O lume cu două superputeri prădătoare first appeared on Ziarul National.
Americanii aruncă în aer parteneriatele public-private. Nu au încredere în statul român # National.ro
Raportul privind climatul investițional din România, publicat de Departamentul de Stat al SUA, dinamitează orice tentativă de realizare a unui parteneriat public-privat. Documentul cuprinde un atac dur la tranzacțiile mari care implică guvernul, acestea putând fi împiedicate de interese politice și economice specifice sau întârziate de lipsa de coordonare între ministerele guvernamentale. Pe de altă […] The post Americanii aruncă în aer parteneriatele public-private. Nu au încredere în statul român first appeared on Ziarul National.
Pădurile din UE, distruse de regulile excesive din ariile protejate. Atacuri devastatoare ale gândacilor ucigași de arbori # National.ro
Parlamentarii români cer, într-un proiect de lege, intervenții rapide în pădurile din ariile protejate și simplificarea birocrației, pentru a împiedica răspândirea focarelor de copaci infestați cu cel mai periculos inamic al arborilor, gândacul tipograf. Acesta a reușit să ucidă zeci de mii de hectare de păduri fix în zonele protejate, unde accesul este restricționat, iar […] The post Pădurile din UE, distruse de regulile excesive din ariile protejate. Atacuri devastatoare ale gândacilor ucigași de arbori first appeared on Ziarul National.
Primăria Capitalei dă alarma și trece la proceduri de urgență: vijelii și rafale puternice de vânt în București # National.ro
Bucureștiul se află sub cod portocaliu de furtuni, iar meteorologii avertizează că urmează rafale de vânt de până la 75 km/h și precipitații însemnate. Primăria Capitalei a activat planul de urgență, mobilizând echipe pentru securizarea șantierelor, verificarea panourilor publicitare și intervenții rapide în parcuri sau pe străzile afectate. Cod Portocaliu în București: rafale violente și ploi […] The post Primăria Capitalei dă alarma și trece la proceduri de urgență: vijelii și rafale puternice de vânt în București first appeared on Ziarul National.
Există temeri legate de faptul că IA generativă ar putea perturba democrația, submina educația sau concedia mii de lucrători. Însă adevărata revoluție a inteligenței artificiale este preluarea insidioasă a relațiilor interpersonale și distrugerea lor. Un start-up „companion” IA, numit Friend, tocmai a investit peste un milion de dolari în cea mai mare campanie publicitară din […] The post Adevărata revoluție a inteligenței artificiale: distrugerea relațiilor umane first appeared on Ziarul National.
De ce creierul are nevoie de somn profund pentru detoxifiere și prevenirea bolilor neurodegenerative # National.ro
Ai observat vreodată că după o noapte albă nu doar că ești obosit(ă), dar și memoria, atenția și dispoziția par să fie complet date peste cap? Explicația este simplă: în timpul somnului profund, creierul trece printr-un proces unic de detoxifiere. Fără el, toxinele și deșeurile metabolice se acumulează și cresc riscul de boli neurodegenerative precum […] The post De ce creierul are nevoie de somn profund pentru detoxifiere și prevenirea bolilor neurodegenerative first appeared on Ziarul National.
Dan Voiculescu la Mihai Morar: „Sunt lucruri pe care nu le-am spus niciodată până acum” # National.ro
Joi, 2 octombrie, de la ora 19:00, Dan Voiculescu revine în spațiul public cu o apariție inedită. Fondatorul trustului media Intact va fi invitatul lui Mihai Morar la podcastul „Fain & Simplu”, într-un episod-eveniment. Este pentru prima dată, după mulți ani de discreție, când Dan Voiculescu acceptă să vorbească deschis într-un interviu de lungă durată. […] The post Dan Voiculescu la Mihai Morar: „Sunt lucruri pe care nu le-am spus niciodată până acum” first appeared on Ziarul National.
Cristi Chivu scrie istorie la Inter Milano. Românul a bifat al doilea succes consecutiv în grupele Ligii Campionilor, 3-0 cu Slavia Praga, după 2-0 cu Ajax, și a devenit doar al patrulea antrenor din istoria clubului care câștigă primele două meciuri din această competiție. Înaintea lui, performanța fusese reușită de Roberto Mancini, Claudio Ranieri și […] The post Italienii s-au îndrăgostit total de Chivu first appeared on Ziarul National.
Conflictele nu mai sunt o excepție, ci au devenit o amenințare permanentă. În acest sens, ordinea internațională se îndreaptă către o zonă de turbulențe în care războaiele regionale și rivalitățile dintre marile puteri se întrepătrund pentru a contura un viitor incert. Războiul din Ucraina a readus pe teritoriul european logica brutală a înfruntării de intensitate […] The post Era conflictelor permamente. Sfârșitul ordinii internaționale? first appeared on Ziarul National.
Galatasaray a produs șocul etapei în Liga Campionilor, învingând Liverpool cu 1-0 pe „Ali Sami Yen”, iar după fluierul final a găsit o modalitate ironică de a sărbători. Pe contul oficial de „X”, clubul turc a postat o fotografie cu jucătorii bucurându-se, alături de imaginea lui Milos Kerkez, rămas prăbușit pe gazon. Mesajul a fost […] The post Galatasaray, sărbătoare cu ironii, după succesul cu Liverpool first appeared on Ziarul National.
Polonia, Estonia și România au raportat încălcări ale spațiului aerian de către drone și avioane rusești. Însă Europa se confruntă cu o multitudine de provocări care vor îngreuna adoptarea unei reacții rapide. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luna trecută că Uniunea Europeană va construi un „zid de drone”, dar complexitatea acestui […] The post Lipsită de apărare aeriană, Europa visează la zidul dronelor first appeared on Ziarul National.
Un judecător din New York a spus că un procuror bun ar putea „convinge un mare juriu să acuze un sandviș cu șuncă”. Dacă Donald Trump este sincer când spune că George Soros, în vârstă de 95 de ani, este un om rău care ar trebui să fie în închisoare, cu siguranță se poate aranja […] The post Soros, cireașa de pe tortul lui Trump first appeared on Ziarul National.
Discuția privind propunerea de pace a lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza se învârte în jurul unei singure întrebări: cine este pentru și cine este împotrivă? Israelul, statele arabe și Uniunea Europeană sunt pentru. Jihadul Islamic Palestinian și Hamas sunt împotrivă. Progresiștii – activiști deghizați în politicieni – vorbesc despre Hamas ca și cum ar […] The post Progresiștilor, palestinienii nu vor ca Hamas să dispară! first appeared on Ziarul National.
Din 7 octombrie, peste jumătate din trenurile care circulă pe liniile electrificate, adică pe cele mai importante rute, vor fi oprite. Motivul este neplata facturilor către Electrificare CFR. Pentru că Guvernul, după ce a tăiat și din compensație, a refuzat să achite contravaloarea gratuităților din transportul pe calea ferată, nici reeșalonările la plată pentru CFR […] The post Faliment total. Guvernul Bolojan închide CFR Călători first appeared on Ziarul National.
Șocul shutdown-ului din SUA se resimte la nivel mondial. Futures pentru bursele din SUA scad, în timp în Europa toate pieţele mari sunt pe creştere, potrivit Mediafax. Indicele BET are +0,25%. La Washington, blocajul bugetar ameninţă să paralizeze multe dintre operaţiunile guvernului Statelor Unite, pentru prima dată în aproape şapte ani. După ce preşedintele Donald […] The post Cum se resimte shutdown-ul din SUA pe piețele mondiale first appeared on Ziarul National.
