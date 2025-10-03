Horoscop 3 octombrie 2025 – Trebuie să fiți fideli ideilor voastre

13:40

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 1 octombrie, la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Trimis în judecată de procurori în două dosare, acesta se află sub măsura controlului judiciar și trebuie să se prezinte, săptămânal, la poliție, pentru a îndeplini această formalitate impusă de oamenii legii. Georgescu a […]