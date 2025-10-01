Veteranii reacționează la discursul „jignitor” al lui Hegseth. „Este o pantă alunecoasă și periculoasă”

17:15

O situație cutremurătoare a ieșit la iveală! După cinci ani de abuz, o adolescentă a mers în fața polițiștilor să le povestească ororile prin care a trecut: tatăl vitreg a violat-o încă de pe când ea avea doar 13 ani. Când fata și-a făcut un iubit, agresorul a trecut la amenințări.